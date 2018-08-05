Суперкубок для маньяков. «Челси» vs «Манчестер Сити»

вчера, 10:00

На «Уэмбли» открывается английский сезон! Сарри с Гвардиолой – безумные профессора тактических наук, придумают, как порадовать читателей «Соккер.ру».

Тактические рисунки и составы

Как в двух словах описать тактику Гвардиолы? Вертикальная тики-така. Как в двух словах описать тактику Сарри? Те же слова в том же порядке, пусть есть синоним – Сарри-бол. Встречаются два маньяка быстрой доставки мяча к чужим воротам. И хотя Хосепу проще, ведь знает свою команду, Маурицио хорош зашел – у «Челси» резко меняется рисунок игры. Мората хочет остаться, Давид Луис хвалит наставника и его философию, Сарри восторгаются даже соперники.

Только Куртуа мечтает об уходе, но даже Азар не намекал на «Реал» в последнее время. Поскольку «Челси» может выбрать ту же тактику, что и «Манчестер Сити» - если Хосеп не перейдет на 3 в центре уже сегодня (нечто вроде «3-3-3-1»), то будет битва разных, хотя и зеркальных схем. Сегодня, разумеется, на поле не ждут ни Де Брюйне, ни Стерлинга, ни бельгийцев и французов из «Челси». Суперкубок используют для экспериментов, так что угадать составы и тактику непросто. Есть несколько вариантов, особенно у «горожан».

Ориентировочные составы:

«Челси» (4-3-3): Кабальеро – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одои.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Браво – Болтон, Гарсия (Денайер), Ляпорт, Зинченко – Сильва, Фоден, Диас (Гюндоган) – Марез (Б. Силва), Агуэро (Нмеча), Сане.

Ключевые противостояния

Жоржиньо – хавбеки «горожан». «Челси» благодаря подписанию Сарри увел у Гвардиолы бразильского итальянца. Хосеп заявлял, что как случилось – так и хорошо, но не случайно испанец интересовался хавбеком «Наполи». В «Челси» уже строят игру вокруг новичка, а это без Канте и Азара в старте. С ними все будет немного иначе, если эти ребята останутся, то связки могут быть сказочными. Жоржиньо почти не теряет мяч!

Мората и Педро – Ляпорт и Гарсия. Не исключено, что сегодня в основах насчитаем восемь испанцев, а говорящих на испанском языке соберется еще больше за счет аргентинцев Кабальеро, Агуэро и чилийца Браво. Понятно, что экспериментальная защита МС может дрогнуть перед Моратой и Педро, которые между собой сыграны. Но посмотреть на эту войну будет интересно, ведь это не тройка Стоунз – Компани – Отаменди, когда очевидно, что Морате сделать второй дубль года после рождения близнецов будет сложнее.

Молодые игроки – волнение. Для Болтона, Гарсии, Фодена и особенно Зинченко это определяющий матч. Если не понравятся Гвардиоле сегодня – уйдут до девятого августа. У «Челси» молодых игроков меньше. Даже Баркли в 24 года только кандидат в основу. Не говоря о семнадцатилетнем Хадсоне-Одои. Хавбека наперебой хвалят, словно уже лучше Виллиана – бразилец опоздал в расположение «Челси», поэтому может уйти в МЮ . От того, как Гвардиола настроит молодежь на бой с командой Сарри, многое зависит.

Марез - Алонсо. У Сане спрашивают, не боится ли он конкуренции с Марезом? Но ведь немец и алжирец легко могут играть на противоположных флангах. А поскольку в Лондоне время от времени говорят о минусах Алонсо в защите, то сравнить самого дорого новичка МС в истории Мареза с Маркосом будет любопытно. Многие ждут кульминацию поединка от хавбеков, но в стартовом матче сезона один удар или навес с фланга может стать решающим.

Агуэро против Рюдигера и Луиса. Серхио снова будет воевать с Жезусом за место в основе. Так что сегодня для него важный поединок, если сыграет именно ветеран. В любом случае, Гвардиола или убедится, что правильно сделал, не подписывая нового нападающего, или пожалеет. Жезус и Агуэро не всегда понимают его установки, но в такой атакующей команде форвардам живется хорошо. Даже юный англичанин Нмеча может выйти и забить.

Интересные факты накануне финала Суперкубка Англии

- «Челси» не побеждал в Комьюнити Шилд девять лет, с 2009 года и серии пенальти с МЮ . Проиграл четыре финала Суперкубка подряд. С учетом, что у Сарри в карьере ни одного трофея – матч важен и для клуба, и для тренера;

- «Манчестер Сити» не разыгрывал этот трофей шесть лет, причем обыграл в последнем финале в 2012 году именно «Челси» - со счетом 3:2. Хотя играл не на «Уэмбли», а на «Вилла Парк»;

- если для Сарри это первая игра в жизни на «Уэмбли», то для «Челси» и МС – третий такой поединок между собой. В последнем таком матче выиграли «горожане» 2:1 в 2013 году в полуфинале Кубка Англии;

- «Челси» уступил «горожанам» в двух матчах подряд при Конте, если Сарри проиграет – впервые за восемь лет в статусном противостоянии будет серия из трех поражений одной из сторон;

- забавно, но Гвардиола каждый раз на «Уэмбли» играет в разных турнирах. Начинал в ЛЧ , потом проверял себя в Кубках Англии, Лиги и АПЛ . Теперь очередь Суперкубка, причем в прошлых случаях не проигрывал – 3 победы и 1 ничья;

- последний чемпион Англии, выигравший Суперкубок страны – «Манчестер Юнайтед». Было это пять лет назад, дальше трофей брали строго обладатели Кубка, которые потом еще и неудачно выступали в АПЛ ;

- у «Челси» 20 побед на «Уэмбли». Только у «шпор» (32), МЮ (23) и «Арсенала» (21) больше успехов на центральном стадионе королевства;

- из 17 последних голов «Челси» на «Уэмбли» в основное время матчей забивал один англичанин – Терри. Учитывая, что сегодня на поле может быть всего четверо англичан (и троим меньше 19 лет), снова ждем интернациональный Суперкубок Англии;

- Агуэро – специалист по «Челси», ведь в последних пяти матчах забил пять раз. Правда, однажды был хет-трик. Также Серхио умеет играть на «Уэмбли», забил трижды, в МС никого успешнее нет;

- Сарри может стать первым тренером АПЛ со времен Мойеса, который возьмет трофей в первой же игре новой команды. Дэвид в итоге неудачно заменил Фергюсона, но Маурицио проще – меняет Конте, которого не все в «Челси» любили, а также ставит на зрелищный футбол.

Матч крут тем, что нет фаворита?

В основных составах главным был бы чемпион, ведь МС уже обыгрывал «Челси». Но у «горожан» будет слишком много замен, а это шанс для лондонцев. Поскольку для Сарри и Гвардиолы важна система игры, не переживайте из-за имен или выставочного статуса матча - резервисты зрелищу не помеха. Если бы уставших в России звезд Азара, Канте, Жиру, Де Брюйне и Стерлинга бросили в бой, могло получиться даже хуже.

А так должно быть веселее, чем годом ранее. Хотя даже «Арсенал» Венгера и «Челси» Конте создали матч с ударами и драматургией в серии пенальти. Тогда Куртуа, которому надоело играть за «Челси», не забил пенальти Чеху и пропустил четырежды подряд с «точки». «Аристократы» не хотят терять трофей второй раз подряд, но и Гвардиола мечтает обыграть Сарри.