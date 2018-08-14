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Что случилось в Минске?

14 августа 2018, 18:51

Блогер Гавроша проводит поиск и разбор возможных причин минского фиаско «Зенита».

Прошло уже несколько дней, а все поклонники «Зенита» до сих пор не могут прийти в чувство и понять, как такое вообще может быть? Завеса таинства сгущена еще больше, потому что матч не транслировался по телевидению и его мало кто видел. Так что же было в Минске? По числу голов можно выделить четыре возможные причины, такого поражения.

1. Тренер или физрук?

Да кто такой Семак как тренер? Всего один сезон отработал в Уфе, показав приличный результат, но все равно, если бы было «Тосно», то никакой Лиги Европы им не видать. Никакой яркой, атакующей игры Семак им не поставил, играли в оборонительный футбол, голов забивали мало, обыгрывали в основном середнячков да аутсайдеров - в общем ничего особенного. Как тренер Семак явно не состоялся, и вдруг он оказался во главе Флагмана российского футбола. А готов ли он? Что он может дать команде?

После двух удачных матчей в Премьер-Лиге, в которых «Зенит» показал весьма качественный футбол, Семак решил выставить второй состав. По сравнению с предыдущим матчем на поле вышло шесть новых игроков: Лодыгин, Анюков, Краневиттер, Эрнани, Дриусси, Ригони. Эта слишком смелая ротация, да и все эти прогулки вразвалочку по Минску, показывают некое пренебрежение к сопернику. И спрашивать, конечно, надо с тренера. Чем он думал?

И по ходу матча Семак был странно спокоен, будто это его команда выигрывает. Второй гол показал, что «Зенит», что называется, попал под раздачу, нужно было делать немедленные замены, чтобы изменить игру. Но Семак отложил замены до перерыва, может, ему надо было как следует подумать, кого на кого менять, а тем временем третий мяч затрепыхался в сетке.

Вывод: Семак - молодой, неопытный тренер, который с неоправданным пренебрежением отнесся к сопернику, выставил сомнительный состав, он не может изменить ход игры, и ему остается только равнодушно смотреть, как громят его команду. Если так, то что он делает во главе «Зенита»?

2. Игроки сливают тренера

Такое вполне возможно, учитывая как много в «Зените» игроков и как мало мест. В любом случае кто-то остается в запасе, и хорошо если попадает в заявку. Аргентинцы недовольны новым тренером, потому что при нем не играют, и по слухам, их вообще хотят выгнать из «Зенита». Лодыгин тоже хочет играть в основе, чтобы стать вратарем сборной. То есть причины для мести у них были, а если выгонят Семака, то у них опять появится шанс, особенно если «Зенит» возглавит иностранный тренер. Так, может, они специально?

Вряд ли. Феерическая игра Лодыгина запомнится надолго, но разве он в первый раз так сыграл? Да у него таких матчей десятки были, при разных тренерах. Именно поэтому он один из запасных вратарей «Зенита». Аргентинцы тоже сыграли как обычно - бесцветно и незаметно. Поэтому никакого заговора игроков не было, если, конечно, не считать заговором несоответствие игроков возложенным на них ожиданиям.

3. Семак добивается усиления состава

Если у большинства команд игроков не хватает, то у «Зенита» их наоборот слишком много. Последнее время регулярно меняются тренеры, каждому из которых покупали пачку игроков. Тренеры уходят, а игроки остаются. Поэтому на этот год взяли тренера попроще, в надежде, что он сумеет что-то слепить из имеющихся. К сожалению, все игроки весьма средние, и Семак, поняв, что для решения серьезных задач их потенциала недостаточно, к величайшему ужасу руководства «Зенита», потребовал усиление на каждую позицию.

Руководство не хочет покупать игроков, пока не избавится от части старых, но сделать это непросто, что наглядно показал пример аргентинцев, отказавшихся уходить из «Зенита». И как Семаку убедить руководство, что старые игроки не годятся, нужны новые? Вот он и решил просто поставить их на поле, чтобы все увидели, что это такое. Такое вполне может быть. Но стоило ли так поступать Семаку? Все равно игроки не уйдут, пока не отработают свои контракты, а до тех пор на новых рассчитывать особо не приходится. А вот вылет из Лиги Европы может стоит места самому Семаку.

4. Семак выставил странный состав по просьбе руководства

Не только поклонников «Зенита» раздражает провальная трансферная политика - руководство клуба тоже наверняка угнетает, что многие игроки не играют. Надо как-то объяснять их зарплаты и зачем их вообще купили. А может, они собираются предложить Лодыгину новый контракт на улучшенных условиях, а он совсем не играет. Неужели они зря увели его из-под самого носа греков? Вот и попросили они Семака выпустить их в основе в проходном, как им казалось, матче. Благодарный Семак выполнил их просьбу, поэтому он и был такой спокойный, зная, что ругать за поражение его никто не будет, ведь не он виноват, а те кто называл состав.

Выводы

А что если наш чемпионат вообще деградирует? «Спартак» против ПАОКа смотрелся совсем неубедительно, «Уфа» играет на равных со второй командой Люксембурга, а теперь и лидер нашего чемпионата потерпел самое крупное поражение за последние 29 лет, с тех пор, когда в 1989 году проиграл «Штутгарту» 0:5. Или может, причина в чемпионате мира? Все-таки устали наши игроки, не успели еще набрать форму, а тут попали на свежего соперника. Так что рассчитывать на большие коэффициенты России без главного их добытчика в этом году не приходится. Но все равно такое поражение и даже вылет из Лиги Европы может пойти «Зениту» на пользу - Семак станет более опытным и осмотрительным, а «Зенит» наконец-таки добудет долгожданное золото.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
17 августа в 02:51
Перед матчем говорили, что чтобы забить шесть мячей надо быть Барселоной, а мы восемь забили (из них шесть вдесятером). Может мы круче Барселоны?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гавроша
Гавроша
17 августа в 02:50
Djamal67:
чтобы проитй дальше Зениту нужно играть с 3-мя нападаюшами и стараться забить от 2ех до 3 ех голов в первом тайме и не пропускать тогда может все случится при сумашедшой подержки больельщиков ..при стандартов нужно ставить у штравной соперника по 6 игроков не меньше .
Видишь как получилось, вдесятером забили шесть мячей!!!!!! Это наверное рекорд еврокубков.
Землянин
Землянин
17 августа в 02:45
Семак - хороший тренер, еще наведет порядок )
Гавроша
Гавроша
16 августа в 20:05
susanin ultrazenith:
Люба, не два, а все четыре!
Лодыгина и заменить можно было, он же запасным был. А вообще, невозможно сосчитать, сколько матчей из-за него проиграли. Если бы не он - на два чемпионства больше бы было!
Гавроша
Гавроша
16 августа в 20:02
Djamal67:
чтобы проитй дальше Зениту нужно играть с 3-мя нападаюшами и стараться забить от 2ех до 3 ех голов в первом тайме и не пропускать тогда может все случится при сумашедшой подержки больельщиков ..при стандартов нужно ставить у штравной соперника по 6 игроков не меньше .
Да какая поддержка, мы же на пустом Петровском будем играть.

Но все-равно надеемся!
Djamal67
Djamal67
16 августа в 10:59
чтобы проитй дальше Зениту нужно играть с 3-мя нападаюшами и стараться забить от 2ех до 3 ех голов в первом тайме и не пропускать тогда может все случится при сумашедшой подержки больельщиков ..при стандартов нужно ставить у штравной соперника по 6 игроков не меньше .
Аксинья
Аксинья
16 августа в 07:07
susanin ultrazenith:
У каждого своё мнение...
Я свое мнение никому не навязываю, а просто говорю причину (и уже не первому из адекватных болел Зенита) почему у меня такое отношение к этому клубу....А там считайте меня хоть замаскированым спартачём и клоном Казанского в одном лице - "у каждого своё мнение"...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 августа в 21:11
Во многом не согласен с автором...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 августа в 21:09
zenit_forever2014:
Статья норм, но я думаю, что так просто сложилось....2 из 4 голов полностью на совести Юры....он явно сыграл самый худший свой матч за последние годы...я даже не вспомню, чтобы он реально совершил не одну ошибку в одном матче, а сразу две....плюс Анюков явно сдал, но видимо Семаку важно доверься именно Саше он лидер в раздевалке....но а на поле потом, когда залечит травмы будет Терентьев...не хватило лидера на поле в том матче...да и вообще проиграй 2-0 и никто не кричал про позор....Манчини на ЛЕ ставил Лунёва....именно так....Семак ошибся поставил Лодыгина...
Люба, не два, а все четыре!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 августа в 21:09
Аксинья:
Я действительно болела фк "Ростов" а "Зенит" "ненавижу" за то, что один его деятель (царствие ему небесное) за откат кому-то из наших чинуш бесплатно перетащил более трети основного состава ростовской команды в свой клуб...Игроки на тот момент имели действующие контракты и как он так сумел обойти их известно теперь только Богу...И что самое интересное, что все эти перебежчики так и не проявили себя в "Зените", только у Ерохина время от времени проблески бывали...Пожалуй достаточный и весомый аргумент...Лично к тебе и многим адекватным питерским болелам у меня никаких претензий нет - каждый топит за свой клуб, ну а уж Стёпа со своим клонарником наверно уже и вам всем надоел...Я сейчас нахожусь недалеко от Питера в Сосняке, но всю жизнь с детства топлю за донские клубы поскольку считаю что человек может менять местожительство, но не Родину...
У каждого своё мнение...
xajaks
xajaks
15 августа в 13:02
Если не ошибаюсь,Валенсия-Зенит 2:3,года 3назад,там криворукий чудил
zenit_forever2014
zenit_forever2014
15 августа в 12:15
Статья норм, но я думаю, что так просто сложилось....2 из 4 голов полностью на совести Юры....он явно сыграл самый худший свой матч за последние годы...я даже не вспомню, чтобы он реально совершил не одну ошибку в одном матче, а сразу две....плюс Анюков явно сдал, но видимо Семаку важно доверься именно Саше он лидер в раздевалке....но а на поле потом, когда залечит травмы будет Терентьев...не хватило лидера на поле в том матче...да и вообще проиграй 2-0 и никто не кричал про позор....Манчини на ЛЕ ставил Лунёва....именно так....Семак ошибся поставил Лодыгина...
Аксинья
Аксинья
15 августа в 10:13
Гавроша:
Почему у тебя не красуется название твоей настоящей команды? И не надо прикрываться Ростовом. А если Зенит слабая команда, то почему ты ее так сильно ненавидишь?
Я действительно болела фк "Ростов" а "Зенит" "ненавижу" за то, что один его деятель (царствие ему небесное) за откат кому-то из наших чинуш бесплатно перетащил более трети основного состава ростовской команды в свой клуб...Игроки на тот момент имели действующие контракты и как он так сумел обойти их известно теперь только Богу...И что самое интересное, что все эти перебежчики так и не проявили себя в "Зените", только у Ерохина время от времени проблески бывали...Пожалуй достаточный и весомый аргумент...Лично к тебе и многим адекватным питерским болелам у меня никаких претензий нет - каждый топит за свой клуб, ну а уж Стёпа со своим клонарником наверно уже и вам всем надоел...Я сейчас нахожусь недалеко от Питера в Сосняке, но всю жизнь с детства топлю за донские клубы поскольку считаю что человек может менять местожительство, но не Родину...
Гавроша
Гавроша
15 августа в 09:04
Аксинья:
Так вроде ничего особого и не случилось...Более сильная команда переиграла на своем поле более слабую...
Почему у тебя не красуется название твоей настоящей команды? И не надо прикрываться Ростовом.

А если Зенит слабая команда, то почему ты ее так сильно ненавидишь?
Аксинья
Аксинья
15 августа в 07:19
Так вроде ничего особого и не случилось...Более сильная команда переиграла на своем поле более слабую...
Гавроша
Гавроша
15 августа в 01:45
Дракон1988:
Хорошая статья,со многим согласен.По Семаку я ещё когда он был в Уфе писал,что ему надо поднатаскаться ещё,один сезон в средней команде и сразу в Зенит - это как раз один из тех скачков в карьере,который может отрицательно повлиять и на команду и на тренера.
Может Божевич был бы лучше - он привык работать как раз с такими, средними игроками. Но выбрали Семака. Хотя три выигранных на старте матча, да еще сухих, тоже дорого стоят. Не знаю пока.

Но если в итоге будет Золото - Семак сразу станет гениальным тренером. Единственное что пугает, то что в Минске он не смог изменить игру с помощью замен, а более опытный тренер мог бы спасти матч.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 августа в 01:40
Вывод: арестовывать счета Газпрома, в наручники Миллера.
Зенит расформировать , баклан арену снести.
Дракон1988
Дракон1988
15 августа в 01:10
Хорошая статья,со многим согласен.По Семаку я ещё когда он был в Уфе писал,что ему надо поднатаскаться ещё,один сезон в средней команде и сразу в Зенит - это как раз один из тех скачков в карьере,который может отрицательно повлиять и на команду и на тренера.
Гавроша
Гавроша
15 августа в 00:13
DNK74_02:
Ничему не удивлюсь. Семак разочаровал, хотя я и не думал, что он возглавит команду. Жалко простых, искренних болельщиков.
Может надо дать ему просто время. Все-таки три победы в трех матчах, и ноль пропущенных мячей тоже много значат. Вот я думаю, и совсем не в чем не уверен. Пусть еще поработает.

Если бы в Минске был Лунев, может вообще была бы ничья, а может Зенит выиграл. А сколько Рубин бил по воротам, будь там Лодыгин - проиграли бы.
DNK74_02
DNK74_02
15 августа в 00:09
Ничему не удивлюсь. Семак разочаровал, хотя я и не думал, что он возглавит команду. Жалко простых, искренних болельщиков.
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