Что случилось в Минске?

14 августа 2018, 18:51

Блогер Гавроша проводит поиск и разбор возможных причин минского фиаско «Зенита».

Прошло уже несколько дней, а все поклонники «Зенита» до сих пор не могут прийти в чувство и понять, как такое вообще может быть? Завеса таинства сгущена еще больше, потому что матч не транслировался по телевидению и его мало кто видел. Так что же было в Минске? По числу голов можно выделить четыре возможные причины, такого поражения.

1. Тренер или физрук?

Да кто такой Семак как тренер? Всего один сезон отработал в Уфе, показав приличный результат, но все равно, если бы было «Тосно», то никакой Лиги Европы им не видать. Никакой яркой, атакующей игры Семак им не поставил, играли в оборонительный футбол, голов забивали мало, обыгрывали в основном середнячков да аутсайдеров - в общем ничего особенного. Как тренер Семак явно не состоялся, и вдруг он оказался во главе Флагмана российского футбола. А готов ли он? Что он может дать команде?

После двух удачных матчей в Премьер-Лиге, в которых «Зенит» показал весьма качественный футбол, Семак решил выставить второй состав. По сравнению с предыдущим матчем на поле вышло шесть новых игроков: Лодыгин, Анюков, Краневиттер, Эрнани, Дриусси, Ригони. Эта слишком смелая ротация, да и все эти прогулки вразвалочку по Минску, показывают некое пренебрежение к сопернику. И спрашивать, конечно, надо с тренера. Чем он думал?

И по ходу матча Семак был странно спокоен, будто это его команда выигрывает. Второй гол показал, что «Зенит», что называется, попал под раздачу, нужно было делать немедленные замены, чтобы изменить игру. Но Семак отложил замены до перерыва, может, ему надо было как следует подумать, кого на кого менять, а тем временем третий мяч затрепыхался в сетке.

Вывод: Семак - молодой, неопытный тренер, который с неоправданным пренебрежением отнесся к сопернику, выставил сомнительный состав, он не может изменить ход игры, и ему остается только равнодушно смотреть, как громят его команду. Если так, то что он делает во главе «Зенита»?

2. Игроки сливают тренера

Такое вполне возможно, учитывая как много в «Зените» игроков и как мало мест. В любом случае кто-то остается в запасе, и хорошо если попадает в заявку. Аргентинцы недовольны новым тренером, потому что при нем не играют, и по слухам, их вообще хотят выгнать из «Зенита». Лодыгин тоже хочет играть в основе, чтобы стать вратарем сборной. То есть причины для мести у них были, а если выгонят Семака, то у них опять появится шанс, особенно если «Зенит» возглавит иностранный тренер. Так, может, они специально?

Вряд ли. Феерическая игра Лодыгина запомнится надолго, но разве он в первый раз так сыграл? Да у него таких матчей десятки были, при разных тренерах. Именно поэтому он один из запасных вратарей «Зенита». Аргентинцы тоже сыграли как обычно - бесцветно и незаметно. Поэтому никакого заговора игроков не было, если, конечно, не считать заговором несоответствие игроков возложенным на них ожиданиям.

3. Семак добивается усиления состава

Если у большинства команд игроков не хватает, то у «Зенита» их наоборот слишком много. Последнее время регулярно меняются тренеры, каждому из которых покупали пачку игроков. Тренеры уходят, а игроки остаются. Поэтому на этот год взяли тренера попроще, в надежде, что он сумеет что-то слепить из имеющихся. К сожалению, все игроки весьма средние, и Семак, поняв, что для решения серьезных задач их потенциала недостаточно, к величайшему ужасу руководства «Зенита», потребовал усиление на каждую позицию.

Руководство не хочет покупать игроков, пока не избавится от части старых, но сделать это непросто, что наглядно показал пример аргентинцев, отказавшихся уходить из «Зенита». И как Семаку убедить руководство, что старые игроки не годятся, нужны новые? Вот он и решил просто поставить их на поле, чтобы все увидели, что это такое. Такое вполне может быть. Но стоило ли так поступать Семаку? Все равно игроки не уйдут, пока не отработают свои контракты, а до тех пор на новых рассчитывать особо не приходится. А вот вылет из Лиги Европы может стоит места самому Семаку.

4. Семак выставил странный состав по просьбе руководства

Не только поклонников «Зенита» раздражает провальная трансферная политика - руководство клуба тоже наверняка угнетает, что многие игроки не играют. Надо как-то объяснять их зарплаты и зачем их вообще купили. А может, они собираются предложить Лодыгину новый контракт на улучшенных условиях, а он совсем не играет. Неужели они зря увели его из-под самого носа греков? Вот и попросили они Семака выпустить их в основе в проходном, как им казалось, матче. Благодарный Семак выполнил их просьбу, поэтому он и был такой спокойный, зная, что ругать за поражение его никто не будет, ведь не он виноват, а те кто называл состав.

Выводы

А что если наш чемпионат вообще деградирует? «Спартак» против ПАОКа смотрелся совсем неубедительно, «Уфа» играет на равных со второй командой Люксембурга, а теперь и лидер нашего чемпионата потерпел самое крупное поражение за последние 29 лет, с тех пор, когда в 1989 году проиграл «Штутгарту» 0:5. Или может, причина в чемпионате мира? Все-таки устали наши игроки, не успели еще набрать форму, а тут попали на свежего соперника. Так что рассчитывать на большие коэффициенты России без главного их добытчика в этом году не приходится. Но все равно такое поражение и даже вылет из Лиги Европы может пойти «Зениту» на пользу - Семак станет более опытным и осмотрительным, а «Зенит» наконец-таки добудет долгожданное золото.