Моуриньо добавят «золота». Но проблема МЮ не в трансферах

вчера, 15:30

Говорят, Жозе убедил боссов «Юнайтед» выдать еще денег на ценных футболистов. Но португалец сам поставил диагноз – класс не купишь, об этом рассуждает «Соккер.ру».

Давайте взглянем, как португалец работает с дорогими, не старыми, ценными и мощными игроками. Он требует, требует усиления, но не нужно быть Вудвордом или фанатом МЮ , чтобы задать себе вопрос: а разве «красные дьяволы» под руководством Моуриньо прибавляют как футболисты?

Алексис Санчес

Ожидание: Алексиса выменяли с намеком на последний титул. Фергюсон лично позвонил Венгеру и убедил, что ван Перси надо отдать в МЮ . Голландский форвард приехал, забил немало важных мячей и сделал «Юнайтед» чемпионом, заодно и сам получил титул. Алексис тоже ехал в МЮ за победами.

Реальность: Моуриньо не знает, как внедрить чилийца в игру МЮ с пользой для команды. Новичок стал одним из многих помощников Лукаку, которым сам Ромелу вынужден подыгрывать. Брак в 35 %, 1 удар за игру – новый сезон Алексис начал еще слабее, чем провел предыдущий.

Поль Погба

Ожидание: возвращая хавбека, в МЮ ждали от него прогресса, дальних ударов, передач, отборов и зверского темпа. Не думали, что будут только споры об отношении, неумении быть лидером, лени на поле и тому подобное. Уход хавбека зимой в «Барселону» не удивит, хотя от первого футболиста, за кого заплатили 100 млн евро, ждали большего.

Реальность: Моуриньо винит самого Погба, ведь когда его спросили, почему за сборную на ЧМ -2018 француз пахал на команду, а в МЮ играет иначе, Жозе намекнул на отношение к работе. Может, дело в отношениях с тренером? И в том, насколько Моуриньо умеет убедить Погба, что надо пахать на команду, а не требовать позицию, где он не всегда хорош – близко к атаке.

Антони Марсьяль

Ожидание: новый Анри. Когда еще не было на первом плане Мбаппе, крайний форвард «Монако» перебрался в Англию и сразу же показал – речь о большом таланте. Приглашал его не Моуриньо, но и после ухода ван Гала дорогущий молодой француз остался в составе. От форварда ждали сильную игру, голы и работу в основе…

Реальность: Марсьяль не получил поддержку Моуриньо, выпал из заявки сборной Франции – вице-чемпион Европы не стал чемпионом мира, недобрал матчей за МЮ , потратил время, не развивается так, как хотел, когда покидал родину и отправлялся в АПЛ . Конечно, игрок и сам всегда виноват, где-то недоработал, но Жозе поручено развивать. Выжать из Антони больше не смог.

Виктор Линделеф

Ожидание: приедет талантливый парень из «Бенфики», будет хорошо читать игру, сформирует с Байи пару основных центральных защитников, начнет стремительно расти, проведут параллели с самим Видичем, а «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сможет забраться хотя бы в четвертьфинал.

Реальность: Виктор дебютирует так «удачно», что в первом сезоне в Манчестере играет в основе лишь в 13 матчах АПЛ , получает очень средние оценки, радует только пасами ближних напарников, но не играет так, чтобы закрытый «Манчестер Юнайтед» мог подарить Де Хеа спокойные матчи. Давид спасал, но не благодаря Линделефу и другим центральным бекам.

Маркус Рэшфорд

Ожидание: молодая звезда «Манчестер Юнайтед» должна была расти быстрее. Думали, что талантливый школьник окажется в руках Моуриньо, который не большой специалист по работе с юниорами, зато наставник, что раньше умел настроить нападающих на подвиги. От Рэшфорда ждали, что он сможет в 20 лет прибавлять. Не случайно Клюйверт посоветовал сыну не идти в МЮ .

Реальность: Маркус играл за сборную на ЧМ – выходил на замену стабильно и один матч провел в основе, но не забивал. В МЮ в двух последних сезонах не показал рост результативности, не стал однозначно основным. Теперь снова то в старте, то появляется на замену, но Жозе даже такую элементарную вещь, как работу над позицией, чтобы Рэшфорд сочетался с Алексисом и Лукаку, не проработал.

Даже Де Хеа не добрался до самой вершины

Что отличает великого вратаря от просто феноменального? Харизма. А она завязана на подготовке и доверии. Шмейхель всегда был уверен в себе – и в 1992 году, и через семь лет, но великим стал по ходу дела, а не в день победы на Евро-92. Буффон 1997 года заметно отличается от Джиджи 2006-го. Кан начал с пяти пропущенных мячей и позорных ошибок, чтобы позже стать великим в начале нового века с «Баварией» и сборной Германии.

Моуриньо повезло, что у МЮ феноменальный вратарь. Но чемпионат мира показал, что пока не великий. Давид пропустил 10 голов после 14 ударов в створ с игры в Сочи против Роналду и первого гола португальца. И как же Моуриньо «прокачал» вратаря в плане психологии за два года? Никак, работа с голкиперами никогда не была его коньком. Де Хеа – красавец в АПЛ , остался в МЮ и спасал.

Но Жозе не справляется как наставник, когда испанцу понадобилась обычная человеческая поддержка. Черствость Моуриньо превращает Давида в нового Касильяса с намеками на Кариуса. Даже когда к футболисту нет претензий по уровню игры, за которую отвечает в том числе тренер, есть нюансы – недоработки циничного Моуриньо мешают Де Хеа быть безупречным.

Моуриньо разучился прививать класс

Одним из немногих, кто поумнел, оказавшись в команде Моуриньо, является Лукаку. Но, во-первых, заплатил за науку голами – их стало меньше, чем было в «Эвертоне», во-вторых, не исключено, что прогресс Ромелу - его заслуга. То самое исключение, подтверждающее правило. Ведь в каждой команде Жозе были игроки, которым не нужны тренеры, чтобы расти – от Дзанетти до Лэмпарда. Но даже таким футболистам необходимы великие наставники, чтобы выигрывать всюду, помним судьбы Хавьера и Фрэнка в их сборных.

Сейчас Моуриньо жалуется на всех и вся, требует больше «золота» и, похоже, получит его уже в январе на парочку новичков. Но если в этом сезоне сохранится тенденция, что португалец не улучшает игроков, за которых его команда платит огромные деньги, то вы догадываетесь, что произойдет. Тренер, у которого Де Хеа, Санчес, Рэшфорд, Мата, Мхитарян, Депай, Погба, Байи, Лукаку, Линделеф или Марсьяль могли бы достичь большего, но не достигли, покинет «Манчестер Юнайтед».

У «красных» проблема не в тратах как таковых, не в возможностях конкурентов. «Сити» давно богатый, что «Лестер» и «Челси» не остановило. Беда в том, что Моуриньо разучился делать то, что у него получалось лучше всего. Игроки «Порту» с молодым Жозе прыгнули выше головы, а позже был «Интер» и тот же сценарий. В «Реале» и МЮ так не получается. Моуриньо не вдохновляет звезд на подвиги. Или же просто не умеет поддержать их в сложную минуту – Де Хеа раскис, а перезагрузку не получил.

Так что вопрос после всех этих личных, но обошедшихся МЮ в сотни миллионов фунтов историй, очень простой. Не разучился ли Моуриньо развивать? Это одна из важнейших функций наставника большого клуба. Важно, чтобы сильные по умолчанию футболисты выходили на пик. Работа тренера может превратить очень классного игрока в бесполезного. Но у лучших наставников даже середняки играют как большие звезды. Так что каждый раз, когда Моуриньо жалуется на кадры и кивает на траты конкурентов, должен понимать – в МЮ сомневаются, можно ли ему доверять больших игроков.