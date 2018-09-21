Агуэро и Ко. Лучшие снайперы английских клубов

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«Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро до 2021 года, Кун – лучший бомбардир в истории «горожан». «Соккер.ру» называет имена стрелков-рекордсменов других английских клубов.

«Манчестер Сити». Серхио Агуэро (Аргентина) = 204 гола

Агуэро стал лучшим бомбардиром «Сити» 2-го ноября прошлого года, когда отличился в матче Лиги чемпионов против «Наполи». Тот гол стал для аргентинца 178-м за «горожан» и позволил обойти в историческом зачете Эрика Брука, выступавшего за «Манчестер Сити» еще до второй мировой – с 1927-го по 1939-й. Вообще, в десятке лучших снайперов манкунианцев всех времен Кун выделяется не только первым местом, но и эпохой: никто из девяти его соседей не играл за «Сити» позже 1979 года. Агуэро – уже рекордсмен, и каждым своим следующим голом лишь наращивает историческое достижение. Новый контракт с клубом до 2021 года позволяет ставить новые цели. Ну, например, следующая планка вполне очевидна – 250 голов.

«Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни (Англия) = 253 гола

Тринадцать лет потребовалось Руни, чтобы догнать и на четыре мяча обогнать сэра Бобби Чарльтона, восседавшего на троне лучшего бомбардира «Манчестер Юнайтед» почти полвека. Исторический гол Уэйн забил в ворота «Сток Сити» в январе своего последнего сезона на «Олд Траффорд». В топ-10 снайперов МЮ , помимо Руни и Чарльтона, можно обнаружить Дениса Лоу (237 голов), Джорджа Беста (179), Райана Гиггза (168) и Пола Скоулза (155).

«Ливерпуль». Иан Раш (Уэльс) = 346 голов

Что касается «Ливерпуля», то здесь страшное преимущество у Иана Раша. Валлийский форвард выступал за «красных» с 1980-го по 1996-й с перерывом в сезон, который провел в «Ювентусе». Таким образом, Иан наколотил 346 голов за 15 лет, в среднем по 23 за сезон. Впечатляет! Никто из футболистов «Ливерпуля» даже приблизиться к показателю не сумел. Самые результативные игроки мерсисайдцев после Раша: Стивен Джеррард (186 голов, 5 место), Робби Фаулер (183 гола, 6 место) и Майкл Оуэн (158 голов, 8 место).

«Челси». Фрэнк Лэмпард (Англия) = 211 голов

А вот подвиги Лэмпарда еще свежи в памяти, возможно, кто-то из вас даже помнит тот самый матч против «Астон Виллы» в концовке сезона 2012/2013, когда Фрэнки сделал дубль, который позволил ему обойти в историческом списке бомбардиров «Челси» Бобби Тамблинга, удерживавшего первую строчку больше сорока лет. Обращу внимание, что в топ-10 присутствует действующий игрок «синих» - Азар. На счету бельгийца 94 гола, пока это только 10-я строчка, но до конца нынешнего сезона Эден запросто может догнать Джорджа Хилсдона (108 голов), игравшего за «Челси» больше века назад.

«Арсенал». Тьерри Анри (Франция) = 228 голов

В 1998 году «Арсенал» в статусе лучшего «канонира» в истории клуба и со 185-ю забитыми мячами покинул Иан Райт, а всего через год на «Хайбери» появился форвард, который перебьет рекорд англичанина на добрых четыре десятка голов и еще станет легендой для всех без исключения фанатов «Арсенала». В топ-10 снайперов лондонского клуба в основном англичане, а для легионеров сделаны только два исключения: собственно, для лидирующего Анри, а также для Робина ван Перси, настрелявшего 132 гола между 2004 и 2012 годами.

«Тоттенхэм». Джимми Гривз (Англия) = 266 голов

Гривз точно продержится в лучших стрелках «шпор» полвека, на данный момент его пребывание на первом месте составляет 48 лет, свои последние голы за «Тоттенхэм» Джимми забил в 1970-м. Но есть один парень, который может догнать и обогнать Гривза, если, конечно, решит надолго задержаться в «Тоттенхэме». Харри Кейн забил уже 142 гола, он занимает шестое место в историческом списке бомбардиров лондонского клуба, а следующий гол позволит разделить ему пятую строчку с Джермейном Дефо. Если Харри продолжит клепать голы в темпе последнего сезона, то догнать Гривза сможет за три года. Возвращаясь к Джимми, нужно отметить любопытный факт: лидер бомбардиров «Тоттенхэма» отметился и в «Челси», где занимает седьмое место со 132 голами.

«Эвертон». Дикси Дин (Англия) = 383 гола

А вот это достижение выглядит по-настоящему вечным. Капитан и неоспоримый лидер довоенного «Эвертона» наколотил огромное количество голов, он не бросил «ирисок» после вылета из Первого дивизиона, у «Гудисон Парка» стоит памятник Уильяму Ральфу «Дикси» Дину с надписью: «Футболист, джентльмен, эвертонец». Что касается цифр, то второй лучший бомбардир в истории «Эвертона», шотландец Грэм Шарп, отстает от Дина более чем вдвое (159 голов).

«Ньюкасл». Алан Ширер (Англия) = 206 голов

Алану Ширеру хватило десятилетия на стыке веков, чтобы перебить на шесть мячей державшийся полвека рекорд Джеки Милбурна. До перехода в стан «сорок» Ширер много забивал и стал чемпионом в составе «Блэкберна», но футбольный мир запомнил его именно в черно-белой футболке «Ньюкасла» и с лысиной.

«Астон Вилла». Билли Уокер (Англия) = 244 гола

«Астон Вилла» - пятый по числу чемпионств клуб Англии, правда, шесть титулов из семи клуб из Бирмингема выиграл до 1910 года. Спор лучших бомбардиров в истории «вилланов» случился несколько позже. Харри Гэмптон к 1920 году наколотил 242 гола за «Астон Виллу», но после участия в первой мировой форвард не смог выйти на прежний уровень и ушел в «Бирмингем». Еще при нем в «Вилле» появился молодой Билли Уокер, воспитанник клубной академии. Уокер проведет всю карьеру в родном клубе и на два мяча опередит Гэмптона в историческом списке бомбардиров «Астон Виллы».