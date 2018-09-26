Клубы РПЛ достойно стартовали в Кубке России

26 сентября 2018, 23:05

«Соккер.ру» на примере выездов Семака и Карреры в Астрахань и Новороссийск напоминает о еще одной важной задаче фаворитов в Кубках – дарить праздники.

Приезд звезд – событие для болельщиков

В Новороссийске многие на стадионе были в цветах «Спартака» и болели за «красно-белых», даже местные. Один из зрителей спокойно вышел на поле, добрался до Реброва и в сопровождении Артема спокойно покинул поле. Если думаете, что в Новороссийске стюарды активно ловили этого мужика на поле и хотели его вытравить с поля силой – ошибаетесь. Вот так доброжелательно в провинции относятся к злостным нарушителям правопорядка на футболе.

А вот общая атмосфера на стадионе была жаркой, болели шумно, для кубкового матча в городе, куда сегодня съехались фанаты москвичей из многих южных городов, это нормальная ситуация. Так что важно помнить, что быстрый вылет из Кубка «Спартака», «Зенита» или любого другого фаворита с фанатами по всей России всегда лишает сотни поклонников персонального праздника. Даже если речь о последующей игре клубов РПЛ – будут матчи и на поле середняков.

Страна большая, не каждый может позволить себе поездку или прилет в Москву на игру на «Открытие Арене», « ВЭБ Арене» или добраться до Санкт-Петербурга. Поэтому для тех, кто попадает на кубковые матчи, они словно большой личный праздник. Тот же «Волгарь» из Астрахани до матча с «Зенитом» успел поиграть в других поединках Кубка России, где радовал победами. Теперь дождался фаворита, и хотя разгромно уступили – увидели своими глазами Заболотного, Анюкова и Маркизио.

А еще в Кубке России удобно дебютировать после травм, это не только турнир для молодых. Спартаковский ветеран Джано вышел и не реализовал хороший момент, а Кокорин забил «Волгарю». Формально вернулся еще в чемпионате с «Локомотивом» - сути не меняет, первый гол очень важен для форварда. И хотя в Кубке России не исключены новые травмы - желаем Петковичу не пропускать тренировки, пока больше возвращений, как у Мамманы.

Смешанные составы не подвели фаворитов

И Каррера, и Семак нашли правильные слова, против клубов низших лиг их экспериментальные составы сыграли здорово, насколько возможно при плохой сыгранности. «Зенит» настроился и много забил беднягам из «Волгаря», которые не играли настолько плохо, чтобы обязательно пропустить четырежды. Но гости были хороши, поэтому и Анюков успел сыграть как форвард, и Мак добился своего – хороший поединок от Роберта.

А затем сработала магия Заболотного, рядом с которым и другие форварды «Зенита» обычно забивают. Кокорин отличился, фаворит одержал уверенную победу, а Семак после матча привычно ворчал – правильно делает, нельзя расслабляться. Каррере и «Спартаку» в Новороссийске местный «Черноморец» расслабиться не позволил – в концовке матча даже были намеки на ничью и овертайм. Понятно, что «красно-белые» до этого не реализовали моменты, но факт налицо.

Каррера согласен, что матч не получился легкой прогулкой, зато снова же – подарили праздник местным фанатам благодаря напряженности поединка. Нашелся даже маленький мальчик с надписью на плакате, что Комбаров – герой его времени, и просьбой подарить футболку. Не будем обсуждать футбольные вкусы ребенка, ведь так старательно орал фамилию Дмитрия, что точно заслужил его внимание. А общее внимание к молодым Маслову – нормально справа отыграл, и Пантелееву – были намеки на хорошие передачи, а вот по штрафным пока Фернандо заменять рано.

Также можно подумать о переходе на схему «4-2-3-1», ведь хотя Каррера пошутил о «5-5-5» против «Ростова» на выходных, серьезно отметил, что выход Ханни сработал. Помним, что есть еще товарищ Еременко на тренировках и скоро сможет играть. Эксперименты будут, «4-3-3» с Поповым в центре не навсегда.

Клубы РПЛ поменяли отношение к Кубку

Радимов считает, что в СМИ так разносили клубы РПЛ после провалов в Кубке России, что футболисты начинались отзывов и стали играть серьезнее. Скорее могли нахвататься комментариев своих же болельщиков, позориться неприятно. В любом случае, когда каждый клуб РПЛ – и «Ахмат», и «Енисей», и «Спартак» с «Зенитом», в официальном матче не играют спустя рукава и дерутся за победу в турнире на вылет, картинка у матчей совсем другая.

Сегодня было горячо, напряженно, и только для поклонников «Ростова» и «Зенита» матчи напомнили легкую прогулку. А вот «Рубин» прошел дальше после гола Рязанцева в овертайме. «Уфа» не сумела переиграть «Нижний Новгород» в серии пенальти. «Анжи» вымучил путевку на игру против «Спартака», переиграв «Чайку». Наконец, в классическом московском дерби «Динамо» с пенальти забило «Торпедо», и хотя при таком счете легко все изменить, Хохлов идет дальше.

Причем нельзя заявлять, что растет разница между клубами различных лиг, ведь сегодня многим фаворитам из РПЛ было нелегко. Только два клуба выиграли с большой разницей. «Балтика» первой забила «Локомотиву» - Касаев передал привет, пришлось Эдеру создавать гол-шедевр. «Ахмат» прошел « СКА -Хабаровск» в роскошном матче – счет 2:2 в основное время, ничья 3:3 после дополнительного, 2:4 по пенальти. В Кубке можно дойти до пенальти, не забивая мячи, но сегодня в каждом поединке, кроме одного, увидели мячи в воротах без серии пенальти.

Зрелищность и напряжение - огромные плюсы и бонусы, хотя главным выводом после первой для клубов РПЛ стадии является отношение команд к поединкам. Не замечено ни одного матча, в котором формальные фавориты не хотели выиграть. В кубках всегда есть сюрпризы, но сегодня клубы РПЛ не подвели, ведь никто не просит провести турнир, где каждый раз выигрывает формально сильнейший. Важно показать отношение, и в этом плане день образцовый.

Впереди в Кубке России очень крутые битвы

Еще один плюс сезона в Кубке России, если не вылетают фавориты – добавляются шикарные матчи в меню ценителей. Сетка Кубка России уже есть, а это значит, что знаем о десертах. Уже на стадии четвертьфиналов можно увидеть матчи, вроде «Зенит» - «Краснодар», если «быки» не подведут завтра. Впрочем, уже в следующем раунде Карпин сыграет против Семака, ведь «Ростов» на ковре-самолете пролетел «Сызрань». И в Санкт-Петербурге повоюют.

У «Зенита» еще будут сложные матчи. А если Семак пройдет победителя части сетки с «Краснодаром» и победителем игры «Тамбова» и «Крыльев Советов», то в полуфинале сыграет против лучшего из интересной четверки. Например, «Рубин» против «Динамо» - повторение давнего кубкового финала. А в другой стороне маячит «Спартак», точно сыграет с «Анжи». А потом победитель матча «Урала» и «Нижнего Новгорода» будет мешать попасть в полуфинал.

Но чем дальше – тем круче. Если ЦСКА не проиграет «Тюмени», обыграет «Оренбург» и лучшего в очень интересной паре «Арсенала» и «Ахмата», то в полуфинале Кубка России можем увидеть московское дерби со «Спартаком». Или же Кононов или Рахимов удивят, и тогда еще посмотрим, кто окажется героем. Но, не лишая шансов остальных, важно отметить, что полуфинальный бой ЦСКА и «Спартака» привлечет большое внимание. У полуфинала, вроде «Шинник» - «Авангард», своя прелесть, но клубы РПЛ не избалованы трофеями, даже фавориты.