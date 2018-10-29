Два «К» для «Спартака»

29 октября 2018, 10:25

Число претендентов на тренерский пост в «Спартаке» сужается. «Соккер.ру» отмечает, что из первоначального списка почти никого не осталось. Есть новые интересные фамилии.

Сразу после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера «красно-белых» СМИ и многочисленные инсайдеры (такое ощущение, что в «Спартаке» на отдельной зарплате сидят десятка два таких людей) выдали список тренеров, которые с минуты на минуту возглавят команду. Были там от самых очевидных версий (например, Рауль Рианчо, который сейчас исполняет обязанности) до весьма экзотических – Жардим, Венгер, а также загадочный «немецкий специалист с большим именем». Имя, видимо, у него такое большое, что инсайдерам в клубе не сообщили - боялись ошибиться.

Время шло, Черчесов и Бердыев тренерами не назначались. Подтянулась вторая волна инсайдеров, которая намыла всего двух кандидатов. И теперь более конкретно обсуждаются перспективы назначения на пост в «Спартак» Олега Кононова из «Арсенала» и Валерия Карпина из «Ростова». Обе фигуры крайне интересные.

Имеет смысл сразу же обратиться к публичной плоскости вопроса. Что говорят об этом сами фигуранты этих слухов? Кононов и «Арсенал» заняли сдержанно-официальную позицию.

Олег Кононов (главный тренер «Арсенала»): «На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна».

Дмитрий Балашов (генеральный директор «Арсенала»): «Олег Георгиевич - главный тренер „Арсенала“. Ситуация не изменилась».

Как-то больше похоже на отписки, которые дают участники сделки, когда ведут переговоры, но не хотят усложнять, спугнуть и вообще отвлекаться на шум, создаваемый прессой. Впрочем, не будем придираться к словам и формулировкам. Нужно немного подождать. Ведь поговаривают, что Кононов уже согласовал разрыв контракта с «Арсеналом».

«Спартаку» придется заплатить кое-какую компенсацию, хотя конкретной суммы отступных за расторжение договора нет. Это результат переговоров. Учитывая, как порой туго руководство «Спартака» эти самые переговоры ведет, неудивительно, что пока обсуждали Кононова, появилась кандидатура Карпина. И это вообще интересно. Ведь Валерий Георгиевич уже возглавлял команду, оставил заметный след, период его работы в «Спартаке» вызывает у болельщиков «красно-белых» до сих пор противоречивые чувства. Кто-то очень любил и любит Карпина, кто-то считает, что как тренер он «Спартаку» не подходит и исчерпал свои возможности. Тут особенно интересно, что говорил Леонид Федун про Карпина после расставания с ним:

С его приходом наш бюджет вырос в три раза, а результата не было. Да, мы выигрывали вторые места, но делали это и за меньшие деньги. Покупались игроки, которых я не хотел видеть в команде, но Карпин уверял меня, что они необходимы команде. Мы израсходовали 250-280 миллионов, на эти деньги можно было купить трех Халков! Но что тут говорить про Карпина? Сбитый летчик есть сбитый летчик…

Ох, припомнят Федуну эти слова про сбитого летчика, если он решится пригласить Карпина. Но согласится ли сам специалист? Кажется, в «Ростове» у него все замечательно, команда получает хорошую прессу, имеет свой стиль, играет в добротный футбол, щеголяет около группы лидеров в турнирной таблице. Стоит ли бросать все это ради, конечно, более статусной, но и куда более расстрельной должности? Стоит ли идти к руководителям, которых знаешь как облупленных и понимаешь, что с ними каши не сварить? Да и в принципе идти к тому, кто называет тебя сбитым летчиком.

С другой стороны, тяжело спорить с тем, что Карпин за годы, прошедшие между теми словами Федуна и нынешними локальными успехами «Ростова» значительно вырос как тренер, стал более зрелым, более матерым. Наверняка в его карьере еще должен быть один-другой топ-клуб. Карпин прогрессирует, и за этим интересно наблюдать. Еще интереснее было бы это делать со «Спартаком». Это было бы ярко по крайней мере, интригующе. Сам Карпин на эти слухи никак не реагирует, а в «Ростове» президент клуба Арташес Арутюнянц ответил в стиле «Арсенала»:

«Валерий Карпин является главным тренером „Ростова“».

Люди, знающие методы работы «Спартака», также могут заподозрить «красно-белых» в лукавстве. Вариант с Карпиным появился в прессе через несколько дней после того, как стала активно отрабатываться тема назначения Кононова в московский клуб. В какой-то момент переговоры могли начать пробуксовывать, а лучший способ подтолкнуть их к развитию – запустить слушок о том, что ты не такой уж и нужный и уникальный, найдем и других.

А когда у тебя десятки инсайдеров под боком сидят и смотрят на каждый жест, каждый вздох, условному Федуну достаточно было томно склониться над фотографией Карпина или косо посмотреть на место «Ростова» в турнирной таблице, чтобы все завертелось и Валерия Георгиевича принялись бы короновать на царство в «Спартаке».

Удивительный клуб. И с каждой такой историей, с каждым таким поворотом сюжета все больше складывается ощущение, что турбулентность спартаковской жизни вызвана не халатностью игроков, не их наплевательским отношением к ромбику, не непрофессионализмом тренеров, а чем-то более фундаментальным и значимым.