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Дрогба – всё! Азбука Большого Вождя

09 ноября 2018, 16:00

Дидье Дрогба завершил карьеру игрока, неутомимый представитель африканского футбола решил повесить бутсы на гвоздь в 40 лет. «Соккер.ру» воздает ивуарийцу почести.

Абиджан. Крупнейший город Кот-д’Ивуара, где прошло детство Дрогба. Дидье рассказывает, что жилось нелегко, но родители, выбившиеся из бедности, имели неплохую по местным меркам работу – были служащими в банке, однако прокормить большую семью все равно было непросто.

Брест. Уже в 5 лет Дрогба покинул Кот-д’Ивуар и отправился во Францию, родители отправили его в семью успешного дяди Мишеля Габо, на тот момент футболиста футбольного клуба «Брест». Именно в Бресте от своего дяди Дидье подхватил футбольную лихорадку.

Война. Дидье Дрогба остановил войну, причем самую гадкую и отвратительную из войн – гражданскую. Конфликт на севере Кот-д’Ивуара длился пять лет, то обостряясь, то утихая, сторонники правительства с одной стороны, повстанцы – с другой. И вот, накануне матча сборной Дрогба обращается к своим «братьям и соотечественникам» с просьбой сложить оружие. Удивительно, но к Дидье прислушались в обоих лагерях, и матч в повстанческой столице Буаке прошел мирно, а сам Дрогба с того момента стал символом мира для всех африканцев.

Голы. 297 на клубном уровне и 65 за сборную своей страны (национальный рекорд). 362 гола забил Дидье Дрогба за свою 20-летнюю карьеру. Мощно!

Долгоиграющий. Дрогба решил завершить футбольную карьеру на 41-м году жизни. Не каждый футболист «доживает» до такого предела. Еще один респект Дидье.

Жена. Дрогба со своей будущей супругой Лаллой Диаките познакомился в конце 90-х, но официально узаконить отношения пара решила только 2011 году, на тот момент у них уже было трое детей. Лалла – бывшая модель и художница, она родом из Мали. Влюбленным не мешает разное вероисповедание: Дидье – католик, а его жена – мусульманка.

Зарплата. На пике карьеры Дрогба входил в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов планеты. В 2012 году его зарплата составляла 12.6 млн евро.

Конкуренция. То, чего Дрогба никогда не боялся и, более того, подпитывался «съеденными» коллегами. Очень точно выразился Карло Анчелотти в бытность работы в «Челси»: «Дрогба – настоящий людоед. Они с Филиппо Индзаги такие: проглатывают любого конкурента и чувствуют при этом наслаждение. Это объясняет проблемы Фернандо Торреса в „Челси“. Чтобы ставка на испанца сработала, нужно было сначала продать Дрогба».

«Левалуа». Французский клуб, в котором Дрогба по юности провел четыре года. Отчисления от суммы трансфера Дидье из «Марселя» в «Челси» позволили «Левалуа» продолжить свое существование, а в 2011 году этот любительский клуб назвал стадион в честь своего самого знаменитого воспитанника – «Стад Дидье Дрогба».

Моуриньо. Главный тренер в карьере Дидье Дрогба, он вам сам это подтвердит: «Моуриньо сделал меня одним из сильнейших форвардов в мире. Вот почему я готов пойти за Жозе хоть на край света».

Непокоренный трофей. Дидье Дрогба так и не удалось выиграть Кубок Африканских Наций, хотя сборная Кот-д’Ивуара была фаворитом каждого турнира, имея в своем составе россыпь звезд. Дидье дважды играл в финалах, а судьба посмеялась над ним: «слоны» стали сильнейшей командой Африки на следующий год после того, как Дрогба завершил международную карьеру, длившуюся 12 лет.

«Отдать всего себя». Если хотите узнать о Дидье Дрогба больше, обязательно прочтите его автобиографию. Книга увидела свет в 2015 году, а в 2017-м издана русском языке. Есть шанс из первых рук узнать, как мальчик из бедного квартала Абиджана стал одним из сильнейших форвардов мирового футбола в начале ХXI века.

Правый защитник. Именно на этой позиции Дидье начинал свой путь в футболе. К счастью, рядом оказался дядя Мишель, который настоял на том, что малыш Дидье должен играть в нападении. Как в воду глядел, причем подтверждений долго ждать не пришлось: переместившись в атаку, Дрогба сразу стал помногу забивать.

«Реал». Мадридский клуб в лице предыдущего президента Кальдерона очень хотел заполучить Дрогба в свои ряды и едва не воспользовался ситуацией в 2007 году, когда Дидье был готов покинуть «Челси» после ухода из команды Моуриньо. Но что-то пошло не так, и подготовленный в Мадриде для Дрогба четырехлетний контракт остался частью неосуществившейся истории.

Старший брат. У родителей Дрогба было семеро детей, причем Дидье – самый старший. Будущий «Вождь» вырос в большой семье.

Тито. Так в Абиджане принято сокращать имя Дидье, как у нас зовут Александров Сашами, например. Так что Дидье запросто отзывается на «Тито», но поначалу удивлялся, когда во Франции знакомые ребята добавляли к сокращенному варианту его имени «маршал», но потом восполнил пробелы в образовании и узнал о легендарном лидере Югославии.

Финал его жизни. «Челси» долго и упорно шел к победе в Лиге чемпионов, но выиграли «синие» в тот момент, когда от них не ждали такого подвига. «Бавария» была фаворитом домашнего финала и с чудовищной силой давила на «Челси». Томас Мюллер забил в концовке матча, но это был не конец! Дидье Дрогба сравнял счет на 88-й минуте, в овертайме он будет отчаянно обороняться, в том числе и в своей штрафной площади, а в послематчевой серии пенальти реализует решающую попытку. Так «Челси» выиграл свой единственный Кубок чемпионов в истории.

Цвет крови. Дрогба утверждает, что кровь у него синего цвета. И этого не изменить. Намек на прочные узы с «Челси» понятен.

«„Челси“ - лучшее, что случалось в моей жизни. Не только как для игрока, но и как для человека». В общей сложности за «синих» Дрогба отыграл девять сезонов, почти 400 матчей и забил 164 гола, выиграл Дидье с «Челси» 14 трофеев и стал одним из символов эпохи наравне с Джоном Терри, Петром Чехом и Фрэнком Лэмпардом.

Штрафные. Дрогба – признанный мастер стандартов. Пару недель назад положил отменную «банку» со штрафного за свой последний клуб, «Финикс Райзинг».

Щедрость. Дрогба ведет обширную благотворительную деятельность, является Послом Доброй Воли ООН и основателем «Фонда Дидье Дрогба», который занимается улучшением уровня здравоохранения и образования в Африке. Тратит Тито и собственные деньги: так, он выделил 3 миллиона фунтов на строительство современного медицинского центра в родном Абиджане.

«Я никогда не позволял своим личным проблемам влиять на качество моей игры».

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Все комментарии
Migelito
Migelito
11 ноября в 17:47
удачи тебе, Вождь. Сколько ты крови нам попил)) Легенда и один из символов Челси
самуил кац 1
самуил кац 1
   85 / 799
10 ноября в 10:42
Прекрасный игрок! Определенно - штучный товар ! Всегда буду его помнить. Bonne chance, Didier !
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
10 ноября в 10:41
Он был очень крут.Может увидим его еще в ветеранских матчах.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил Groove000
   431 / 799
09 ноября в 22:01
Дидье обязательно узнает о твоем замечании)
Ну, может какой-нибудь фанат Челси ему его передаст ахах
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
09 ноября в 18:58
Молодец, во-время закончил!
ATG
ATG
09 ноября в 18:34
хз где он пылил но для меня он уже давно завершил карьеру года 3-4 назад
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Groove000
   575 / 799
09 ноября в 18:22
...стал одним из сильнейших форвардов мирового футбола в начале XX века. Наверное, все-таки ХXI века
исправили
Groove000
Groove000 ответил Espana-Deutschland
   259 / 799
09 ноября в 18:02
Влюбленным может разное вероисповедание и не мешает, но в какой вере они растят своих детей? Да и видимо узаконены отношения сугубо перед государством. За это минус Дидье. Но в целом отличный игрок был!
Дидье обязательно узнает о твоем замечании)
Groove000
Groove000
   259 / 799
09 ноября в 17:58
...стал одним из сильнейших форвардов мирового футбола в начале XX века.


Наверное, все-таки ХXI века
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
09 ноября в 17:54
В комментах уже вылезли фонады Зенита, любители называть чернокожих игроков зулусами? Вот смотрю я на них и на Дрогба...на Дрогба и на них... и берут сомнения: а кто из них зулус?
Avalanche85
Avalanche85
09 ноября в 17:19
Один из лучших напов таранного вида в начале века. И еще понравилась цитата Анчелотти.
Viduka
Viduka ответил DXTK
   166 / 799
09 ноября в 16:59
Дрогба был крутым форвадом. Легенда Челси однозначно. Задам вопрос на засыпку Кого еще называли "Вождем" в АПЛ и за какой он клуб играл?
Радебе, кого же еще:)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил DXTK
   77 / 799
09 ноября в 16:58
Садио Мане новый вождь и затмил карьеру дрогбе все в африке и говорят про Мане
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   431 / 799
09 ноября в 16:23
Влюбленным может разное вероисповедание и не мешает, но в какой вере они растят своих детей? Да и видимо узаконены отношения сугубо перед государством. За это минус Дидье. Но в целом отличный игрок был!
DXTK
DXTK
   93 / 799
09 ноября в 16:08
Дрогба был крутым форвадом. Легенда Челси однозначно.


Задам вопрос на засыпку Кого еще называли "Вождем" в АПЛ и за какой он клуб играл?
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