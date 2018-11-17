Возвращайтесь быстрее! Сборные, по чьим успехам скучаешь

17 ноября 2018, 16:00

У классных команд бывают сложные времена, и «Соккер.ру» напоминает о тех, кто выпал из числа выдающихся футбольных национальных сборных.

Исландия

Почему скатились? Соперники приноровились. И сами от себя стали многого ждать. Пока были симпатичной сборной, что бьет и Англию, а потом отправляется в Россию, оставив ниже в группе Хорватию, Украину и Турцию – получалось. Сломались по дороге на ЧМ -18, а теперь проиграли все четыре матча в Лиге Наций с общим счетом 1:13.

Могут вернуться? Должны, хотя надо начинать сначала. Исландия заметно упала в рейтинге ФИФА , что плохо при жеребьевке на Евро-2020, но поскольку на турнире сыграют 24 сборные, как и во Франции, ростовский десант и их помощники с других клубов могут отблагодарить своих фанатов по всему миру новыми удачными играми. Может, и Карпин поможет, его исландцы «Ростова» будут в форме?

Чили

Почему скатились? Слишком много побед на нервах – выдохлись, сражаясь в сериях пенальти и ломая сложнейших соперников. Отчасти зазнались. Изнутри команды подтвердили пьянки и гулянки. Также после Бьелсы и Сампаоли пришли тренеры, которые не поддерживали градус тактического безумия, выделявший команду без россыпи талантов в каждой из линий.

Могут вернуться? Характер есть – попробуют замахнуться на успехи, хотя будет сложно. Вчера проиграли Коста-Рике, которая сама десять матчей не побеждала. До ЧМ -2022 еще много времени, на Копа Америка сыграют летом следующего года, а потом еще раз через год. Попыток у чилийцев точно хватит, хотя нельзя не отметить – поколение Видаля стареет, а подменить вроде бы некем.

Аргентина

Почему скатились? Проиграли слишком много финалов, что добило команду и ее лидеров морально. Позволяли Месси многое и наоборот не позволили главного – сыграть без давления в команде с поставленной игрой. Отдали федерацию футбола странным людям. Не могут никак найти баланс между талантами из Аргентины и теми, кто играет в Европе. Проблем много, и Скалони вряд ли справится. Ну и провал на ЧМ -18 – дополнительное доказательство скатывания.

Могут вернуться? Всегда возвращаются, хотя порой берут большие паузы между новыми финалами. У Аргентины были отрезки, когда состав был сказочным, а результат не радовал торсиду. И хотя у Месси близкие к нулю шансы на повторение подвига Марадоны – в 35 лет сложно будет затащить сборную в финал ЧМ -22 и выиграть его, если навести порядок в раздевалке, на поле и подготовиться, как минимум Копа Америка в 2019 или 2020 годах можно выиграть. Причем как с Месси, так и с Икарди и Дибалой.

Бразилия

Почему скатились? Потому что до назначения Тите ошибались с тренерами, тратили время впустую, и даже с ним чемпионами не стали и в финале не сыграли. Минимум 20 лет у бразильцев не будет победы на ЧМ , а это большой отрезок без успехов для «селесао». Впервые с конца восьмидесятых продолжается подобная серия. Тогда ждали долгих 24 года и вымучили кубок в скучном стиле. Зато во времена Сократеса 1:7 немцам не проигрывали. А теперь даже при хорошей подготовке тренера Тите проиграли бельгийцам в России.

Могут вернуться? Пытаются десятилетиями. Пока настолько неудачно, что даже чемпионами Южной Америки после 2007-го не были, хотя уругвайцы и дважды чилийцы побеждали, а вот «селесао» не были даже в полуфиналах. Третья сборная в рейтинге ФИФА тоже может играть так, что любимых с детства кудесников фанаты в них не узнают. Бразилия стала обычной мощной командой. Не диктуют миру моду, в рейтинге ниже Бельгии и Франции, и лишь чуть выше Хорватии и Англии. Им определенно нужно зажечь.

Германия

Почему скатились? Переоценили себя. И до сих пор не хотят признавать, что Лёв заигрался в эксперименты ради экспериментов. Германия вылетела во второй дивизион Лиги Наций, команда провалила чемпионат мира – как водится у золотого медалиста, не вышли из группы. Немцам надо многое изменить, чтобы быть как прежде. А прежде они всегда оказывались в шаге от финала и в Бразилии были первыми.

Могут вернуться? Вопрос времени. Но не факт, что проблемы в исполнителях – есть три состава сборной Германии, и каждый по-своему хорош. Возможно, Йоахима Лёва надо было поменять на свежего наставника, но поскольку в Германии решили, что тренер готов привести к успеху на Евро-2020 – посмотрим на финальную попытку. Отбор пройдут привычно мощно, а вот дальше могут быть проблемы.

Нидерланды

Почему скатились? Системные ошибки и не самое мощное поколение. Даже сейчас пришлось дождаться явного лидера Депая, чтобы Мемфис создавал 58 моментов Голландии за год, тогда как на втором месте Промес – 17 шансов. Также неправильно выбирали наставников, ведь после рывка на ЧМ -14 пошли странные решения, использовали странные сочетания и недооценили соперников.

Могут вернуться? Уже возвращаются, ведь претендуют на победу в группе с Францией и Германией. Уже обыграли двух прямых конкурентов, нашли правильного тренера – Куман подошел, и обрели единство, которого так не хватало два отбора подряд. Круто, что на Евро-2020 голландцы могут сыграть, как умеют! Кроме того, приятно, что разговоры о кадрах отходят на второй план, ведь за молодыми голландцами снова охотится «Барселона». Все, как во времена Кройфа.

Италия

Почему скатились? Провалили подготовку футболистов, нет звезд уровня Буффона, Несты, Каннаваро, Пирло и Тотти. Сейчас не найти новых великих итальянских игроков, хотя достаточно добротных и бразилец Жоржиньо будет помогать. Также точно ошибались с тренерами – Конте ушел, и вместе с ним весь стиль, позволивший достойно сыграть против немцев на Евро-2016.

Могут вернуться? Когда речь о четырехкратных чемпионах мира, то не видеть их на крупных турнирах странно. Плохо, что выбрали Манчини и не смогли вернуть Конте, но «Скуадра Адзурра» нужна среди главных сборных Европы и мира. А поскольку у итальянцев в футболе часто «чем хуже – тем лучше», то не удивляйтесь, если вопреки всему выступят удачно. Но вряд ли за время работы экс-тренера «Зенита».

По классической игре «Скуадра Адзуры» на крупных турнирах, как было на Евро-2000 или ЧМ -2006, точно скучают те, кто помнят, как с ними поступали на ЧМ -2002 или Евро-2004. Но и у сборной Аргентины времен Батистуты и Симеоне, и у голландцев поколений Зеедорфа и Клюйверта было немало приверженцев.