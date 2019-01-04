«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: просчеты Клоппа и Фортуны

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: просчеты Клоппа и Фортуны

вчера, 01:44
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Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник
Алиссон
Алиссон
Вратарь

Большой подарок всем любителям футбола в новогодние праздники. «Соккер.ру» - по горячим следам после матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В этой встрече слишком многое стояло на кону, по сути, судьба чемпионской гонки – особенно яростно раздували этот статус британские СМИ, беспокоясь, что после победы «Ливерпуля» и увеличения отрыва до десяти баллов интрига сойдет на нет. Но команды сделали все, чтобы она сохранилась и даже встрепенулась. Теперь разрыв между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» составляет всего четыре очка. Все как всегда решили детали.

Интересно уже то, что Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола сделали совершенно разные тактические ставки. Испанец пошел по пути подавления, а немец вышел на тропу контратак и использования свободных зон, подразумевая, что без них никак не обойдется, когда твой противник стремится к постоянному владению мячом и вынужден атаковать, чтобы любой ценой добывать победу.

Клопп недооценил несколько моментов. Во-первых, сил «Сити» хватало, чтобы держать компактность между линиями на протяжении практически всей игры. То есть найти те самые зоны было крайне проблематично. Даже такому шустрому трио, как Фирмино-Мане-Салах. «Ливерпуль» слишком поверил в класс этой троицы и ее поддержки на фоне «горожан».

Какая могла быть альтернатива? «Красные» могли попробовать пойти в открытый бой с «Сити» - в таком духе они способны устраивать яростный обмен ударами, шквалом атак, что позволяет рассчитывать на успех даже при не самой лучшей реализации и полнее раскрывать мастерство того же Салаха, которого при нынешнем раскладе просто съели и накрыли всюду.

Во-вторых, при таком подходе, когда ведется много борьбы в центре поля, а подходов к воротам мало, ценен каждый шажок защищающихся. И если у «Сити» фактически все в обороне были героями, блокируя удары в упор и вынося мяч с ленточки, то у «Ливерпуля» таким оказался только ван Дейк.

Алиссон, конечно, выручал, но в моменте с первым голом кто-то может на него посмотреть с укоризной. А Ловрен насовершал слишком много ошибок. Из-под него забил первый мяч Агуэро, он привозил несколько неприятных атак впоследствии, просто действуя нерасторопно, суетливо или ошибаясь в передачах. Даже в самом конце, когда пошли навалы, он не смог грамотно направить мяч вперед, чем вызвал негодование того же ван Дейка – накипело. А в такой игре мелочей не бывает. И если у кого-то на столь ответственной позиции игра не идет, это чревато неприятностями.

«Ливерпуль» в значительной мере проиграл матч, пропустив первый мяч. Ему критически важно было не пропустить первым, тогда «Сити» пришлось бы со временем больше раскрываться и давать пространство для реализации описанной выше контратакующей модели Клоппа через зоны. Но когда «красные» пропустили, пришлось ломать парадигму. Точнее, ее следовало бы сломать. А не получалось. «Сити» в отличие от соперника не отходил от своей давящей манеры до самых последних минут, даже когда вел в счете.

«Ливерпулю» же приходилось перестраиваться, чтобы побороться за инициативу. Получалось крайне слабо – «Сити» играл плотно, скорости и простора не предоставлял, сам мяч не отдавал, сознательно уходя назад. Это уже третий нюанс в просчетах Клоппа. У «Ливерпуля» не нашлось запасного плана.

Его реализацию примерно мы могли видеть в конце встречи. Что это было? Банальные забросы мяча к штрафной Эдерсона. Никакая комбинация не проходила даже к 25-метровой отметке, никакой заброс не достигал газона перед воротами хозяев. Они просто выжигали все, не допуская и намека даже на отчаянные дальние удары. А главный на данный момент претендент на чемпионство не мог придумать ничего лучше, чем закидывание мяча в стиле «Сток Сити» худших образцов.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 7 (5)

Со стороны может показаться, что статистика ударов говорит об унылости матча. Но это обманчивое впечатление. Да, ударов было мало. Но каждый из них нес больше угрозы, чем пяток-другой ударов во множестве других поединков, включая статусные встречи в Лиге чемпионов. Буквально каждый момент был пропитан невероятным напряжением и угрозой. В любой момент мог случиться прорыв, и это нагнетало обстановку, разжигая страсть.

Владение мячом (точность передач): 49,5% (81%) - 50,5% (79%)

Эти показатели в значительной степени видоизменили самые последние минуты. До них «Сити» больше владел мячом, а обе команды гораздо точнее делали передачи. Почему все поменялось на последних минутах? Да потому что «горожане» откровенно присели на свою половину поля и просто не пускали соперника, играя с ним в пинг-понг и вынося забросы. Отсюда же и падение точности пасов. Банальные забросы «Ливерпуля» цели не достигали, выносы «Сити» тоже часто оказывались неточными, но и рассчитаны больше были уже на убийство времени, а не на результативный выход.

В этом контексте интересна статистика выигранных воздушных единоборств: 19-9 в пользу «Сити», что наглядно было показано в конце игры – Фернандиньо с компанией любые подачи вышибали легко, а «Ливерпуль» даже на навал не сподобился. Перевод ван Дейка в нападение означает, что Клопп эту проблему осознает, но прием ожидаемых плодов не дал.

При этом нельзя сказать, что все сложилось безнадежно для «Ливерпуля». Футбол вообще такое дело, что порой какие-то легкие жесты, сантиметры могут решить все, могут радикально поменять представление о силе, раскладах. «Ливерпуль» мог открыть счет. В одном из эпизодов мяч уже пересекал линию ворот. И несколько лет назад гол был бы засчитан скорее всего, несмотря на вынос Стоунза. Но у судьи есть система определения взятия ворот. И она посчитала, что «Ливерпулю» не хватило 1,12 сантиметра для того, чтобы мяч полностью пересек линию ворот.

А если бы не штанга у Мане в первом тайме? Тоже вроде как случайность. «Ливерпуль» может сетовать на невезение, и его болельщики будут так делать. Но скорее стоит признать, что в этот раз чисто тактически Гвардиола превзошел Клоппа, чья команда оказалась менее готовой к давлению и к необходимости менять стиль и подход в течение поединка.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил ГусХ
   243 / 670
вчера в 21:28
Гол засчитывается тогда, когда мяч полностью пересёк линию ворот. Линия ворот иде от штанги к штанге и вполне себе широкая. Так что 1,12 см как я понимаю-мяч уже за линией, но 1,12 см ещё на линии ворот. Как-то так.
не надо считать себя намного умнее других, тем более, что они из другого государства, где имеются неведомые вам установленные правила.
sir_Alex
sir_Alex
   55 / 670
вчера в 20:10
Ловерен – слабое звено.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp
   85 / 670
вчера в 15:53
План Клоппа работал до 41 минуты, всего 1 удар в створ у Ман Сити, но потом Агуэро ушел от Ловерена и забил. После перерыва Клопп перешел на тактику 2 опорных Фабиньо и Хендо, а Вейналдум перешел играть на фланг, это более атакующая схема, и именно отсутствие еще одного опорника повлияла на момент с голом Сане.Если бы Вейналдум бы остался опорным, то он страховал бы эту зону, и Ловрен остался бы с Агуэро, а Арнольд с Сане, а так как Вейналдум ушел на фланг, Ловрен страховал пас в разрез, Арнольд страховал Агуэро, и оставил Сане одного, который четко реализовал свой момент. Ливерпуль увлекся атакой и получил ответ, как раз в стиле самого Ливерпуля. Равная игра, в которой Ман Сити сыграл чуть лучше в реализации, и поэтому заслуженно победил.
lobsterdam
lobsterdam
   243 / 670
вчера в 14:32
да не согласен я! Никто никого не превзошел! Автор статьи почему-то разъединил один эпизод со штангой у Мане в два: именно после штанги мяч после отскока чуть не пересек линию ворот, т.е. в любом случае было бы не два гола, а только один. Равная игра и ничего сверхъестественного не произошло, ведь остался отрыв аж в 4 пункта, которые еще надо отыграть. Что касается якобы "вопросов" к Алисону после гола Агуеро, то у меня их нет, такую пушку с 4-5 метров вряд ли кто сможет даже отбить, а не то что поймать. Аналогичный гол Агуеро забил в ворота МЮ, только справа. А насчет "забросов в стиле Сток Сити", то гости сравняли счет именно после такого "заброса". Так что, в этой статье много надуманного. И еще: Гвардиола, как мне кажется, добавил агрессии в отборе, чем лишил гостей свободы и они не совсем были к этому готовы.
Roger Young
Roger Young
   108 / 670
вчера в 13:36
Хорошая игра. Лучший матч тура
castromen
castromen
вчера в 10:46
Английский чемп отличается от российского только,наличием классных футболистов. В остальном,те же постановки интриги,сдачи матчов.
alexov222
alexov222
   27 / 670
вчера в 10:41
классика жанра-красные начинают и проигрывают. ну не хватает ливеру всегда...12мм) клоп уже и бутылку приставляет и все равно не хватает)) слов из песни не выкинешь-"видно в понедельник их мама родила,чтоб они ни делали,не идут дела" )
DXTK
DXTK
   112 / 670
вчера в 10:20
МС полностью заслужил победу, могли и крупнее побеждать, да и фортуна вернула им три очка за первый круг, а Ловрен вернул нам настоящий Лузер/пуль в 2019 году.

Гвардиола выиграл игру, но не выиграл пока битву, тем интереснее будет чемпионат, теперь главное, чтобы подопечные Клопа после этого поражения не поплыли в своем стиле.

Агуэро молодцом в 7-ом матеч в домашней игре забивает Ливерпулю.

PS в 2014 году Ливерпуль опережал Сити на 7 или 9 очков, и финишировал в итоге вторым, неужели нас ждет дежавю
Красный навсегда
Красный навсегда
   429 / 670
вчера в 09:02
Зачем было пускат милнера и хендерсона когда на лавке сидит кейта и фабиньо этот милнер очень медленны убивает меня своими пасами
Roman73
Roman73
   206 / 670
вчера в 07:56
Можно было бы сказать , что Сити повезло.
Но главному теперь Манчестеру повезло только с не засчитанным в их ворота голом .
Сити отработал это везение с запасом , не реализовав 2-3 верные контратаки в конце игры. Матч где-то на 4-2 в пользу Манчестер Сити.
ГусХ
ГусХ ответил Бильге Октай
   270 / 670
вчера в 06:36
а кто знает линию ворот по какой метке считают ? по наружной или внутренней ? логически нужно по наружной поскольку толщина линии может быть любой и это не может являться обоснованием для не засчитанного мяча. но походу считают именно по внутренней линии , а это есть неправильно
Гол засчитывается тогда, когда мяч полностью пересёк линию ворот. Линия ворот иде от штанги к штанге и вполне себе широкая. Так что 1,12 см как я понимаю-мяч уже за линией, но 1,12 см ещё на линии ворот. Как-то так.
амурец
амурец
   174 / 670
вчера в 06:12
как то неожиданно, не думалось, что Пеп сможет обхитрить Клоппа
Бильге Октай
Бильге Октай
   381 / 670
вчера в 04:09
а кто знает линию ворот по какой метке считают ? по наружной или внутренней ? логически нужно по наружной поскольку толщина линии может быть любой и это не может являться обоснованием для не засчитанного мяча. но походу считают именно по внутренней линии , а это есть неправильно
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