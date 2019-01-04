«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: просчеты Клоппа и Фортуны

вчера, 01:44

Большой подарок всем любителям футбола в новогодние праздники. «Соккер.ру» - по горячим следам после матча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

В этой встрече слишком многое стояло на кону, по сути, судьба чемпионской гонки – особенно яростно раздували этот статус британские СМИ , беспокоясь, что после победы «Ливерпуля» и увеличения отрыва до десяти баллов интрига сойдет на нет. Но команды сделали все, чтобы она сохранилась и даже встрепенулась. Теперь разрыв между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» составляет всего четыре очка. Все как всегда решили детали.

Интересно уже то, что Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола сделали совершенно разные тактические ставки. Испанец пошел по пути подавления, а немец вышел на тропу контратак и использования свободных зон, подразумевая, что без них никак не обойдется, когда твой противник стремится к постоянному владению мячом и вынужден атаковать, чтобы любой ценой добывать победу.

Клопп недооценил несколько моментов. Во-первых, сил «Сити» хватало, чтобы держать компактность между линиями на протяжении практически всей игры. То есть найти те самые зоны было крайне проблематично. Даже такому шустрому трио, как Фирмино-Мане-Салах. «Ливерпуль» слишком поверил в класс этой троицы и ее поддержки на фоне «горожан».

Какая могла быть альтернатива? «Красные» могли попробовать пойти в открытый бой с «Сити» - в таком духе они способны устраивать яростный обмен ударами, шквалом атак, что позволяет рассчитывать на успех даже при не самой лучшей реализации и полнее раскрывать мастерство того же Салаха, которого при нынешнем раскладе просто съели и накрыли всюду.

Во-вторых, при таком подходе, когда ведется много борьбы в центре поля, а подходов к воротам мало, ценен каждый шажок защищающихся. И если у «Сити» фактически все в обороне были героями, блокируя удары в упор и вынося мяч с ленточки, то у «Ливерпуля» таким оказался только ван Дейк.

Алиссон, конечно, выручал, но в моменте с первым голом кто-то может на него посмотреть с укоризной. А Ловрен насовершал слишком много ошибок. Из-под него забил первый мяч Агуэро, он привозил несколько неприятных атак впоследствии, просто действуя нерасторопно, суетливо или ошибаясь в передачах. Даже в самом конце, когда пошли навалы, он не смог грамотно направить мяч вперед, чем вызвал негодование того же ван Дейка – накипело. А в такой игре мелочей не бывает. И если у кого-то на столь ответственной позиции игра не идет, это чревато неприятностями.

«Ливерпуль» в значительной мере проиграл матч, пропустив первый мяч. Ему критически важно было не пропустить первым, тогда «Сити» пришлось бы со временем больше раскрываться и давать пространство для реализации описанной выше контратакующей модели Клоппа через зоны. Но когда «красные» пропустили, пришлось ломать парадигму. Точнее, ее следовало бы сломать. А не получалось. «Сити» в отличие от соперника не отходил от своей давящей манеры до самых последних минут, даже когда вел в счете.

«Ливерпулю» же приходилось перестраиваться, чтобы побороться за инициативу. Получалось крайне слабо – «Сити» играл плотно, скорости и простора не предоставлял, сам мяч не отдавал, сознательно уходя назад. Это уже третий нюанс в просчетах Клоппа. У «Ливерпуля» не нашлось запасного плана.

Его реализацию примерно мы могли видеть в конце встречи. Что это было? Банальные забросы мяча к штрафной Эдерсона. Никакая комбинация не проходила даже к 25-метровой отметке, никакой заброс не достигал газона перед воротами хозяев. Они просто выжигали все, не допуская и намека даже на отчаянные дальние удары. А главный на данный момент претендент на чемпионство не мог придумать ничего лучше, чем закидывание мяча в стиле «Сток Сити» худших образцов.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 7 (5)

Со стороны может показаться, что статистика ударов говорит об унылости матча. Но это обманчивое впечатление. Да, ударов было мало. Но каждый из них нес больше угрозы, чем пяток-другой ударов во множестве других поединков, включая статусные встречи в Лиге чемпионов. Буквально каждый момент был пропитан невероятным напряжением и угрозой. В любой момент мог случиться прорыв, и это нагнетало обстановку, разжигая страсть.

Владение мячом (точность передач): 49,5% (81%) - 50,5% (79%)

Эти показатели в значительной степени видоизменили самые последние минуты. До них «Сити» больше владел мячом, а обе команды гораздо точнее делали передачи. Почему все поменялось на последних минутах? Да потому что «горожане» откровенно присели на свою половину поля и просто не пускали соперника, играя с ним в пинг-понг и вынося забросы. Отсюда же и падение точности пасов. Банальные забросы «Ливерпуля» цели не достигали, выносы «Сити» тоже часто оказывались неточными, но и рассчитаны больше были уже на убийство времени, а не на результативный выход.

В этом контексте интересна статистика выигранных воздушных единоборств: 19-9 в пользу «Сити», что наглядно было показано в конце игры – Фернандиньо с компанией любые подачи вышибали легко, а «Ливерпуль» даже на навал не сподобился. Перевод ван Дейка в нападение означает, что Клопп эту проблему осознает, но прием ожидаемых плодов не дал.

При этом нельзя сказать, что все сложилось безнадежно для «Ливерпуля». Футбол вообще такое дело, что порой какие-то легкие жесты, сантиметры могут решить все, могут радикально поменять представление о силе, раскладах. «Ливерпуль» мог открыть счет. В одном из эпизодов мяч уже пересекал линию ворот. И несколько лет назад гол был бы засчитан скорее всего, несмотря на вынос Стоунза. Но у судьи есть система определения взятия ворот. И она посчитала, что «Ливерпулю» не хватило 1,12 сантиметра для того, чтобы мяч полностью пересек линию ворот.

А если бы не штанга у Мане в первом тайме? Тоже вроде как случайность. «Ливерпуль» может сетовать на невезение, и его болельщики будут так делать. Но скорее стоит признать, что в этот раз чисто тактически Гвардиола превзошел Клоппа, чья команда оказалась менее готовой к давлению и к необходимости менять стиль и подход в течение поединка.