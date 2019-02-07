В Эль Класико победила интрига

сегодня, 02:07

«Соккер.ру» предлагает оценить довольно веселый матч «Барселоны» и «Реала». В Кубке Испании на моменты не скупились, но победителя не назвали.

Выездная ничья с забитыми мячами в пользу «Реала»? Если так, то виноваты хозяева. Второй тайм каталонцы отыграли намного лучше, чем первый, но даже выход Месси на замену не убедил, что у Вальверде был идеальный план на игру против Солари. Или что «блаугранас» сейчас готовы доминировать против «сливочных» и прибивать их уверенно.

Но очень странно, что «Барселона» не была готова к стартовому наскоку «Реала» и последующей выездной тактике Солари. Каталонцы словно удивились, что гости могут компактно располагаться и ждать атак хозяев, или что свежий Винисиус сумеет время от времени не замечать Семеду и подавать точно на дальнюю штангу.

Там Бензема – единственный в команде, кто серьезно вышел из тени Роналду после ухода португальца, сыграл правильно, словно вернулся на ЧМ -14 в Бразилии, где был уместен и похож на лидера. Француз удачно прострелил на Васкеса, а того упустили центральные защитники. Ленгле, конечно же, не ровня Умтити, и полноценно его не заменяет.

Пике и Бускетс постарели, Семеду не замена Дани Алвесу – ни в атаке, ни даже по ловкости в защите, поэтому фактически остается вратарь тер Штеген и левый латераль Альба из игроков обороны нужной готовности. Поэтому у «Реала» было много свободных зон – Артур и Ракитич плохо поддерживали Бускетса в защите, и контратак хватало.

Будь Винисиус опытнее, довольно быстро «Реал» повел бы 0:2, и тогда отыграться стало в два раза труднее. Хотя когда речь о «Барселоне», счет всегда может стать ничейным. Не удивительно, что в итоге активный и старательный Малком реализовал куда более сложный момент, чем свидание тет-а-тет с Навасом, которое завершилось для него фиаско до перерыва.

Цифровое измерение поединка

Удары (в створ): 11 (3) – 11 (2). До перерыва счет был 4:8, а это значит, что «Барселона» во втором тайме добавила 7 ударов, а «Реал» ответил лишь тремя. Также три из пяти точных выстрелов увидели в первом тайме – определенно без Месси и Роналду с первых минут в Эль Класико меньше попаданий.

Передачи (точность): 591 (88 %) – 447 (85 %). Как видите, «Реал» совершенно не мешал «Барселоне» владеть мячом, но при феноменально высокой для такой игры точности ничего конкретного из контроля не выжали. Счет сравняли, но общее количество пасов ниже 600, и у «Реала» тоже мало потерь – всего 15 % против 12 % у хозяев поля.

Отборы (перехваты): 17 (12) – 17 (18). Бойцовские качества в Эль Класико влияют, кто активнее и быстрее – у того преимущество, ведь по умению ловить ошибки соперников и «Реал», и «Барселона» - большие специалисты. Но сегодня на поле было равенство даже по отборам. У «Реала» чуть больше перехватов, но разница объяснима – чаще теряли мяч и играли глубже.

Передачи под удары: 7 – 9. С Месси и Роналду концентрация правильных решений была выше, чем с Малкомом и Винисиусом, но это не могло стать откровением. Зато странно, что на две такие команды за игру было разыграно лишь 16 комбинаций, когда один напарник выводил второго на удар. С другой стороны, крошечное преимущество «Реала» по таким эпизодам подсказывает, что второй активный тайм «Барселоны» не перевесил первый.

Антигерой матча. Эрнесто Вальверде

Не кажется ли вам, что Эрнесто теряет шанс стать для «Барселоны» незаменимым? Когда на поле нет Месси, должна быть заметна тренерская мысль. Но в чем она заключалась? Готовность к контратакам «Реала» была нулевой. Ленгле и Семеду не играли на уровне основы «Барселоны». Коутиньо – мощный футболист, но не раскрылся под руководством Вальверде. Забили гол, поскольку Малком бегал, как угорелый, «Реал» ошибся, а Суарес удачно пробил из неудобной позиции, но на этом всё. У Наваса один сэйв за игру и один пропущенный – слишком мало для матча на «Камп Ноу», как помним по опыту Куртуа.

«Реал» становится фаворитом пары?

Помним предыдущую стадию – выездное поражение от «Севильи» 2:0 каталонцы перекрыли веселой победой 6:1 дома. Здесь не нужно так громить более статусного соперника, и поскольку было заметно, что «Реал» сегодня выкладывался, чтобы получить нужный счет, «Барселону» точно не хороним.

Заметно, что соперники в начале февраля не похожи на лучшие команды планеты. И подготовить для нас блюдо высокой кухни не сумели. Зато был незатейливый десерт накануне возвращения Лиги чемпионов. Гости играли на результат, хозяева доказывали, что без Месси могут работать качественно.

У мадридцев в целом получилось, у каталонцев – нет. Ведь Лионель за последние годы изменил позицию, стал нападающим-диспетчером. А Суарес сегодня, замещая Лионеля в центре поля и на позиции плеймейкера, правильно разгонял атаки, но Луиса не хватало в штрафной для завершения футбольной мысли голом. У «Реала» был баланс хотя бы фазе защиты.

Пусть пропустили, но Солари можно похвалить за то, на какой высоте и как играли Карвахаль и Марсело. Титулованные латерали «Реала» обожают атаковать, иногда одновременно, а тренер заставил их страховать фланги. Мудрое решение, которое помешало «Барселона» показать всю тройку в атаке, один Малком дергался и заработал лишь один мяч, не два или три.

Будучи не в лучшей форме, «Барселона» и «Реал» при этом смотрятся нормально, и сложно сказать, кто сейчас сильнее. Пожалуй, каталонцы действовали с позиции силы, а «сливочные» максимально собрались – Навас и его перекладина сработали безупречно. Также гости были эффективнее, хотя во втором тайме забыли об этом. Кто виноват? Лука Модрич – выпал из игры на одном уровне с Коутиньо.

Для мастеров высокого уровня непростительная роскошь так бледно работать в Эль Класико. Вот и получилось, если суммировать все проколы и маленькие подвиги, что соперники сейчас равные, хотя и разные. Грамотные, хитрые и мастеровитые, но без искры, без драйва для финала ЛЧ . Зато эль Класико получилось о футболе. О редких сэйвах Наваса, о попытках «Барселоны» отыграться, о контратаках «Реала», ошибках молодых футболистов двух команд, настырности гостей.

И об ухмылке Месси на скамейке, которую он не продолжил сказочной игрой. Если даже Лионель сыграл средне, то итог первого полуфинала очевиден – во втором может случиться всё, что угодно, и веселый футбол должны подменить не менее увлекательным, но при этом более качественным. Сегодня из тридцати участников Эль Класико – тренеры и по 14 футболистов с двух сторон, игра не до конца удалась сразу 16 игрокам и Вальверде, ведь дома «Барселона» должна успешнее играть с «Реалом», который по ходу сезона сменил тренера, а до его начала лишился Роналду.

К слову, в этом опасность для «сливочных». Если у «Барселоны» есть Бускетс и Месси – опорные точки очень высокого уровня, то «Реал» сейчас без лидера. Бензема и Рамос бывают яркими, но нередко теряются и ошибаются, а остальные как Бэйл с Модричем – мегазвезды, но что были на поле, что не было. Вроде бы и получили преимущество за счет ничьей с голами на выезде, а фактически, если Месси заведется на «Сантьяго Бернабеу» – нынешний «Реал» его не остановит. Но снова «если», ведь этот матч послужил затравкой, но интрига в паре сохраняется.