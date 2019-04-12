Стой, «Наполи», «Арсенал» идет!

сегодня, 01:28

«Арсенал» сделал заявку на полуфинал Лиги Европы, хотя мог снять все вопросы уже сегодня. «Наполи» не хватило дерзости и класса. «Соккер.ру» разочарован однобокостью.

Признаться, ждал от центрального четвертьфинального противостояния Лиги Европы большего, отсюда и разочарование, оформившееся уже по ходу второго тайма. Сначала-то всё было классно: и резвый старт «Арсенала» читался, и голы получились симпатичные, особенно первый, который забил Рэмзи. Ценно не столько последнее действие валлийца, сколько вся комбинация с участием Озила и Мэйтленда-Найлза. Потом была ошибка Фабиана Руиса, индивидуальные действия Торрейры и автогол Кулибали – к середине тайма «Арсенал» повел 2:0, а у «Наполи» по-прежнему не было игры. Но и в этом не было ничего страшного.

«Арсенал» и «Наполи» – команды нестабильно-аритмичные, ошибка Руиса, понятно, непростительная, но в целом не было ничего удивительного, что «канониры» домашний матч начали резво и воплотили свой натиск в голы. Это не та пара, победитель которой должен определяться в обороне. Плохо не то, что «Наполи» позволил «Арсеналу» хозяйничать в дебюте встречи, плохо, что команда Анчелотти так и не пустила свою синусоиду по восходящей траектории. Были отдельные всплески, даже парочка стоящих моментов – Инсинье в первом тайме и Зелинскому во второй половине не хватило качества ударов, но цельного отрезка «Наполи» так и не выдал.

А ведь для достижения приемлемого результата неаполитанцам было достаточно забить гол в Лондоне в ответ на два мяча «Арсенала». Только вот «Наполи» вышел на поле каким-то несвежим, перебродившим. Сначала Мертенс не находил себе места в атаке, потом его сменил Милик, которого не находили партнеры. Выход Инсинье в стартовом составе, как легко понять задним умом, был ошибкой. Находящийся в неоптимальной форме Лоренцо много ошибался и давал мало привычной динамики команде, ну, и можно согласиться с тем, что в центре поля не хватило уже выступающего в Китае Гамшика: «Наполи» выглядел бесформенно без игрока-связки.

Моменты гостей родились не из каких-то там интересных розыгрышей, они становились следствием вертикальных пасов под забеги флангами и полуфлангами. И это всё, что придумал Анчелотти против «Арсенала»? Маловато будет. И да, говоря о моментах Инсинье и Зелинского, не будем забывать, что и «канониры» создали шансов явно больше, чем на два гола. То есть по игре разрыв в счете скорее должен был становиться крупным, на андерперфоминг, скорее, должны жаловаться хозяева, и статистика это подтвердит.

Статистика подтверждает

Удары по воротам: 16 (7) – 9 (2)

Почти двукратный перевес «Арсенала» по общему числу выстрелов и почти четырехкратный по числу попаданий в створ. При этом у Чеха работы не было, моменты «Наполи», которые не стыдно вспомнить – это удары много выше ворот, брак в завершающей стадии атак. А вот Мерет несколько раз выручил свою команду откровенно, из песни слов не выкинешь. «Арсенал» создал значительно больше моментов и победил закономерно. Счет мог быть другим, но не исход.

Владение мячом: 42% - 58%

Можно даже несколько удивиться, увидев финальные цифры владения мячом, где у «Наполи» существенное преимущество. По игре это абсолютно не чувствовалось, ведь даже если мяч был у неаполитанцев, инициатива оставалась у «Арсенала», работавшего в высоком прессинге и загонявшего гостей в углы. В фазы своей активности «канониры» превращали контроль мяча мучением для «Наполи», когда хозяева брали паузу и перестраивались, команда Анчелотти накручивала проценты контроля на своей половине поля, тоже отдыхая от прессинга. И то и другое – в пользу «Арсенала».

Герой матча. Эйнсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал»)

В общем-то, понравилось, как сработала вся средняя линия «Арсенала». Главным героем мог стать Рэмзи, если бы хладнокровно реализовал свой второй роскошный момент, который создал для него в концовке матча Мхитарян, но валлиец упустил шанс оформить дубль, поэтому выделю молодого англичанина, который классно отработал на правом фланге и результативную передачу отдал, не сфальшивив в разыгранной по нотам первой голевой атаке.

Разочарование матча. «Наполи»

Не могу указать на конкретное звено или связку «Наполи», чтобы сказать: вот здесь итальянский клуб допустил роковой просчет. Неаполитанцы были как-то тотально плохи и серы промозглым лондонским вечером. За скобки вынесу только голкипера Мерета – к нему нет вопросов. Оборона неповоротливая, полузащита какая-то вялая, пассивная и заторможенная – ни мысли, ни злости, нападение блеклое, рассеянное. Карло Анчелотти в этом матче выглядел стариком, отставшим от жизни, с тактикой просчитался, Милика выпустил поздно. Великий тренер стоял истуканом у бровки, жевал жвачку и бурчал себе под нос всякие итальянские «каццо» и «мерды». Потолок такого «Наполи» – четвертьфинал Лиги Европы.

Что дальше?

Лоренцо Инсинье считает, что «Наполи» еще может всё изменить. И правильно, если мыслить иначе, то на ответный матч можно вовсе не выходить. Как бы «Наполи» ни был плох в Лондоне, при своих болельщиках да на горячем «Сан Паоло» «партенопейцы» могут перевернуть ход этого противостояния, тем более у «Арсенала» Эмери, как мы знаем, серьезные проблемы при игре на выезде. Конечно, 2:0 – серьезный перевес, теперь если «канониры» забьют на выезде, «Наполи» будет вынужден отвечать четырьмя голами, но, честно говоря, не удивлюсь, если ответная игра получится зеркальным отражением первого матча.