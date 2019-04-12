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Стой, «Наполи», «Арсенал» идет!

сегодня, 01:28
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Мхитарян Генрих
Мхитарян Генрих
Полузащитник
Чех Петр
Чех Петр
Вратарь
Рэмзи Аарон
Рэмзи Аарон
Полузащитник

«Арсенал» сделал заявку на полуфинал Лиги Европы, хотя мог снять все вопросы уже сегодня. «Наполи» не хватило дерзости и класса. «Соккер.ру» разочарован однобокостью.

Признаться, ждал от центрального четвертьфинального противостояния Лиги Европы большего, отсюда и разочарование, оформившееся уже по ходу второго тайма. Сначала-то всё было классно: и резвый старт «Арсенала» читался, и голы получились симпатичные, особенно первый, который забил Рэмзи. Ценно не столько последнее действие валлийца, сколько вся комбинация с участием Озила и Мэйтленда-Найлза. Потом была ошибка Фабиана Руиса, индивидуальные действия Торрейры и автогол Кулибали – к середине тайма «Арсенал» повел 2:0, а у «Наполи» по-прежнему не было игры. Но и в этом не было ничего страшного. 

«Арсенал» и «Наполи» – команды нестабильно-аритмичные, ошибка Руиса, понятно, непростительная, но в целом не было ничего удивительного, что «канониры» домашний матч начали резво и воплотили свой натиск в голы. Это не та пара, победитель которой должен определяться в обороне. Плохо не то, что «Наполи» позволил «Арсеналу» хозяйничать в дебюте встречи, плохо, что команда Анчелотти так и не пустила свою синусоиду по восходящей траектории. Были отдельные всплески, даже парочка стоящих моментов – Инсинье в первом тайме и Зелинскому во второй половине не хватило качества ударов, но цельного отрезка «Наполи» так и не выдал. 

А ведь для достижения приемлемого результата неаполитанцам было достаточно забить гол в Лондоне в ответ на два мяча «Арсенала». Только вот «Наполи» вышел на поле каким-то несвежим, перебродившим. Сначала Мертенс не находил себе места в атаке, потом его сменил Милик, которого не находили партнеры. Выход Инсинье в стартовом составе, как легко понять задним умом, был ошибкой. Находящийся в неоптимальной форме Лоренцо много ошибался и давал мало привычной динамики команде, ну, и можно согласиться с тем, что в центре поля не хватило уже выступающего в Китае Гамшика: «Наполи» выглядел бесформенно без игрока-связки. 

Моменты гостей родились не из каких-то там интересных розыгрышей, они становились следствием вертикальных пасов под забеги флангами и полуфлангами. И это всё, что придумал Анчелотти против «Арсенала»? Маловато будет. И да, говоря о моментах Инсинье и Зелинского, не будем забывать, что и «канониры» создали шансов явно больше, чем на два гола. То есть по игре разрыв в счете скорее должен был становиться крупным, на андерперфоминг, скорее, должны жаловаться хозяева, и статистика это подтвердит.

Статистика подтверждает

Удары по воротам: 16 (7) – 9 (2) 

Почти двукратный перевес «Арсенала» по общему числу выстрелов и почти четырехкратный по числу попаданий в створ. При этом у Чеха работы не было, моменты «Наполи», которые не стыдно вспомнить – это удары много выше ворот, брак в завершающей стадии атак. А вот Мерет несколько раз выручил свою команду откровенно, из песни слов не выкинешь. «Арсенал» создал значительно больше моментов и победил закономерно. Счет мог быть другим, но не исход. 

Владение мячом: 42% - 58% 

Можно даже несколько удивиться, увидев финальные цифры владения мячом, где у «Наполи» существенное преимущество. По игре это абсолютно не чувствовалось, ведь даже если мяч был у неаполитанцев, инициатива оставалась у «Арсенала», работавшего в высоком прессинге и загонявшего гостей в углы. В фазы своей активности «канониры» превращали контроль мяча мучением для «Наполи», когда хозяева брали паузу и перестраивались, команда Анчелотти накручивала проценты контроля на своей половине поля, тоже отдыхая от прессинга. И то и другое – в пользу «Арсенала». 

Герой матча. Эйнсли Мэйтленд-Найлз («Арсенал») 

В общем-то, понравилось, как сработала вся средняя линия «Арсенала». Главным героем мог стать Рэмзи, если бы хладнокровно реализовал свой второй роскошный момент, который создал для него в концовке матча Мхитарян, но валлиец упустил шанс оформить дубль, поэтому выделю молодого англичанина, который классно отработал на правом фланге и результативную передачу отдал, не сфальшивив в разыгранной по нотам первой голевой атаке.

Разочарование матча. «Наполи» 

Не могу указать на конкретное звено или связку «Наполи», чтобы сказать: вот здесь итальянский клуб допустил роковой просчет. Неаполитанцы были как-то тотально плохи и серы промозглым лондонским вечером. За скобки вынесу только голкипера Мерета – к нему нет вопросов. Оборона неповоротливая, полузащита какая-то вялая, пассивная и заторможенная – ни мысли, ни злости, нападение блеклое, рассеянное. Карло Анчелотти в этом матче выглядел стариком, отставшим от жизни, с тактикой просчитался, Милика выпустил поздно. Великий тренер стоял истуканом у бровки, жевал жвачку и бурчал себе под нос всякие итальянские «каццо» и «мерды». Потолок такого «Наполи» – четвертьфинал Лиги Европы. 

Что дальше?

Лоренцо Инсинье считает, что «Наполи» еще может всё изменить. И правильно, если мыслить иначе, то на ответный матч можно вовсе не выходить. Как бы «Наполи» ни был плох в Лондоне, при своих болельщиках да на горячем «Сан Паоло» «партенопейцы» могут перевернуть ход этого противостояния, тем более у «Арсенала» Эмери, как мы знаем, серьезные проблемы при игре на выезде. Конечно, 2:0 – серьезный перевес, теперь если «канониры» забьют на выезде, «Наполи» будет вынужден отвечать четырьмя голами, но, честно говоря, не удивлюсь, если ответная игра получится зеркальным отражением первого матча.

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