«Аякс» снова сделал это!

вчера, 01:41

Амстердамская машина прокатилась по еще одному гранду. На его поле! «Соккер.ру» впечатлен игрой «Аякса» с «Ювентусом».

Уже после первого матча в Амстердаме чуть поутихли голоса тех, кто говорил, что у «Аякса» шансов с туринцами не будет. Дескать это не раненый «Реал» с сомнительным тренером, и на новенького уже не проскочить, и эффект неожиданности утрачен, и игра изучена. Но «Ювентус» не учел очень важный момент, о котором, что любопытно, перед ответным матчем говорил как раз тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Он отмечал, что «Аякс» играет совершенно одинаково дома и в гостях. Это уникальная особенность амстердамцев, которая буквально бросается в глаза. Особенно на фоне других еврокубковых участников, которые стараются выстроить двухраундовую тактику. Тот же «Ювентус» - вспомните его игры с «Атлетико» - две разные команды, не только по результату, но и по тактике, по настрою. А «Аякс» всегда одинаков.

Что им там такое говорит Эрик тен Хаг, где они закупаются препаратами, которые позволяют не обращать внимания на переполненные «вражеские» стадионы и кайфовать только от игры – это загадка. Которую предстоит порешать уже следующему сопернику «Аякса». Загадкой остается и невероятный запас энергии, который сохраняют амстердамцы на протяжении всей игры. Это наблюдалось во всех четырех матчах плей-офф.

Уже можно делать определенные выводы – подборка наглядная и очень хорошая. «Аякс» не устает двигаться очень много. В движении он превосходил «Реал», в движении он превзошел и «Ювентус». Особенно во втором тайме ответной игры, когда, напротив, команда должна больше уставать. Но ноги и головы становились ватными больше у туринцев после перерыва, чем у «Аякса». «Ювентус» только в первых таймах обоих матчей имел контроль над ситуацией. И то – не на всем протяжении.

Туринцы как будто сами себе показывали в дебюте, что могут держать всё под контролем, а потом он утекал из рук как вода. «Аякс» не совершал подвигов, потому что подвиг – это нечто единичное, нечто уникальное. «Аякс» просто так играет в футбол – что в противостоянии с «Реалом» как раз спутали с подвигом. А это – боевой режим «Аякса». Он быстрее на шаг, он быстрее на расчетную операцию, он заполняет свободные зоны так ловко и органично, словно тен Хаг освоил искусство телепортации и перебрасывает своих ребят.

Причем угроза может исходить откуда угодно. Юный де Лигт забивает победный мяч, переигрывая сразу двух футболистов лучшей команды Италии последних лет. А как Тадич разрывал в Мадриде оборону победителей последних трех розыгрышей Лиги чемпионов? Идеально описать игру «Аякса» и его преимущество можно, если представить, что амстердамцы способны замедлять время, то есть для всех оно останавливается, а они могут двигаться в обычном режиме. Вот примерно так выглядят действия «Аякса» на поле – и в части скорости, и в части чтения игры, понимания ситуации и принятия решений – всё молниеносно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 14 (4)

«Аякс» чаще бил по воротам, чаще попадал в створ. Но даже эти цифры не отражают главного – «Аякс» просто был гораздо острее. Чисто по моментам, по потенциальным голевым ситуациям. Особенно во втором тайме, когда защита «Ювентуса» стала больше походить на решето.

Владение мячом (точность передач): 50,8% (76%) – 49,2% (74%)

Достаточно низкий процент точности для матча такого уровня. Но показатель вполне объясним стремлением соперников сыграть как можно быстрее, спешкой и активным встречным противоборством. Причем во второй части матча у «Аякса» всё скорее обусловливалось риском при быстрых атаках, а «Ювентус» просто расклеился и допускал массу неточностей и крайне однообразные читаемые атаки.

Отдельно, конечно, стоит сказать о Роналду. Криштиану сделал многое для того, чтобы «Ювентус» прошел дальше. Он забил в обоих матчах. Причем в семи последних играх на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов португалец наколотил сумасшедшие 13 голов. Но этого мало, когда ты оказываешься один в поле воин против такого живого огромного организма. Так что Роналду впервые аж с 2010 года не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда он с «Реалом» уступил в 1/8 финала «Лиону» (0:1, 1:1).

«Аякс», в свою очередь, отметился рекордными достижениями. Амстердамцы забили в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 32 мяча. Это клубный рекорд для данного турнира. Более того, этот победный гол стал для «Аякса» 155-м в текущем сезоне. Вдумайтесь! Это повторение рекорда клуба, который наверняка будет серьезно улучшен, ведь впереди еще масса матчей. Результативность «Аякса» невероятна. И это еще при наладившейся игре в обороне, что несвойственно голландским клубам в целом. К тому же «Аякс» стал первым клубом в истории, который пробился в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя еще перед групповой стадией три квалификационных раунда. Из темных глубин сетки пришлось прорываться «Аяксу». Кто бы мог подумать о таком пути летом.

Слова

Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»): «„Аякс“ заслуженно прошел дальше, но в то же время мы понимали, что последние 5-6 лет регулярно играли в четвертьфинале ЛЧ , и хотели год за годом двигаться дальше. „Аякс“ создал проблемы „Баварии“, выбил „Реал“ и „Ювентус“. Мы должны снять перед ними шляпу.

Как болельщику мне, конечно, обидно после поражения, но иногда нужно признать, что соперник был великолепен на протяжении всего сезона, и у всех должна быть в культуре способность отдать должное сопернику. „Аякс“ напоминает „Монако“, который играл в полуфинале ЛЧ несколько лет назад. „Аякс“ не был фаворитом, но сейчас это реальный претендент на победу в турнире».

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»): «Мы хорошо выглядели в первом тайме, хоть и немного безумно распоряжались мячом, когда отбирали его. Футбол жесток, и если ты пропускаешь случайный гол, появляется страх. Мы должны были подойти ко второму тайму по-другому. „Аякс“ полностью заслужил результат и выход в полуфинал. Я был уверен, что мы по-другому проведем второй тайм, но этого не произошло. Нужно снять шляпу перед „Аяксом“ и отдать им должное за великолепный второй тайм».

Матийс де Лигт (защитник «Аякса»): «Мы сделали это снова! Сначала было немного сложно, но в целом мы сыграли очень хорошо. На самом деле я немного сходил с ума, потому что мы не реализовали во втором тайме много моментов. Можем ли добиться победы в турнире? Ну, сейчас мы в полуфинале. И мы выбили двух фаворитов на предыдущей стадии. Следующие матчи будут сложными. Но и эти были такими же. Так что кто знает?»

Невероятный, чудесный путь «Аякса» продолжается. И заслуженность его победы признают даже в Турине. Это не проход андердога мимо фаворита за счет везения, стечения обстоятельств, серии совпадений – такое тоже бывает. Это проход за счет просто более эффективной и качественной игры в футбол – самая честная, яркая и справедливая победа.