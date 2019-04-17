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«Аякс» снова сделал это!

вчера, 01:41

Амстердамская машина прокатилась по еще одному гранду. На его поле! «Соккер.ру» впечатлен игрой «Аякса» с «Ювентусом».

Уже после первого матча в Амстердаме чуть поутихли голоса тех, кто говорил, что у «Аякса» шансов с туринцами не будет. Дескать это не раненый «Реал» с сомнительным тренером, и на новенького уже не проскочить, и эффект неожиданности утрачен, и игра изучена. Но «Ювентус» не учел очень важный момент, о котором, что любопытно, перед ответным матчем говорил как раз тренер туринцев Массимилиано Аллегри. 

Он отмечал, что «Аякс» играет совершенно одинаково дома и в гостях. Это уникальная особенность амстердамцев, которая буквально бросается в глаза. Особенно на фоне других еврокубковых участников, которые стараются выстроить двухраундовую тактику. Тот же «Ювентус» - вспомните его игры с «Атлетико» - две разные команды, не только по результату, но и по тактике, по настрою. А «Аякс» всегда одинаков. 

Что им там такое говорит Эрик тен Хаг, где они закупаются препаратами, которые позволяют не обращать внимания на переполненные «вражеские» стадионы и кайфовать только от игры – это загадка. Которую предстоит порешать уже следующему сопернику «Аякса». Загадкой остается и невероятный запас энергии, который сохраняют амстердамцы на протяжении всей игры. Это наблюдалось во всех четырех матчах плей-офф. 

Уже можно делать определенные выводы – подборка наглядная и очень хорошая. «Аякс» не устает двигаться очень много. В движении он превосходил «Реал», в движении он превзошел и «Ювентус». Особенно во втором тайме ответной игры, когда, напротив, команда должна больше уставать. Но ноги и головы становились ватными больше у туринцев после перерыва, чем у «Аякса». «Ювентус» только в первых таймах обоих матчей имел контроль над ситуацией. И то – не на всем протяжении. 

Туринцы как будто сами себе показывали в дебюте, что могут держать всё под контролем, а потом он утекал из рук как вода. «Аякс» не совершал подвигов, потому что подвиг – это нечто единичное, нечто уникальное. «Аякс» просто так играет в футбол – что в противостоянии с «Реалом» как раз спутали с подвигом. А это – боевой режим «Аякса». Он быстрее на шаг, он быстрее на расчетную операцию, он заполняет свободные зоны так ловко и органично, словно тен Хаг освоил искусство телепортации и перебрасывает своих ребят. 

Причем угроза может исходить откуда угодно. Юный де Лигт забивает победный мяч, переигрывая сразу двух футболистов лучшей команды Италии последних лет. А как Тадич разрывал в Мадриде оборону победителей последних трех розыгрышей Лиги чемпионов? Идеально описать игру «Аякса» и его преимущество можно, если представить, что амстердамцы способны замедлять время, то есть для всех оно останавливается, а они могут двигаться в обычном режиме. Вот примерно так выглядят действия «Аякса» на поле – и в части скорости, и в части чтения игры, понимания ситуации и принятия решений – всё молниеносно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 14 (4) 

«Аякс» чаще бил по воротам, чаще попадал в створ. Но даже эти цифры не отражают главного – «Аякс» просто был гораздо острее. Чисто по моментам, по потенциальным голевым ситуациям. Особенно во втором тайме, когда защита «Ювентуса» стала больше походить на решето. 

Владение мячом (точность передач): 50,8% (76%) – 49,2% (74%) 

Достаточно низкий процент точности для матча такого уровня. Но показатель вполне объясним стремлением соперников сыграть как можно быстрее, спешкой и активным встречным противоборством. Причем во второй части матча у «Аякса» всё скорее обусловливалось риском при быстрых атаках, а «Ювентус» просто расклеился и допускал массу неточностей и крайне однообразные читаемые атаки. 

Отдельно, конечно, стоит сказать о Роналду. Криштиану сделал многое для того, чтобы «Ювентус» прошел дальше. Он забил в обоих матчах. Причем в семи последних играх на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов португалец наколотил сумасшедшие 13 голов. Но этого мало, когда ты оказываешься один в поле воин против такого живого огромного организма. Так что Роналду впервые аж с 2010 года не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда он с «Реалом» уступил в 1/8 финала «Лиону» (0:1, 1:1). 

«Аякс», в свою очередь, отметился рекордными достижениями. Амстердамцы забили в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 32 мяча. Это клубный рекорд для данного турнира. Более того, этот победный гол стал для «Аякса» 155-м в текущем сезоне. Вдумайтесь! Это повторение рекорда клуба, который наверняка будет серьезно улучшен, ведь впереди еще масса матчей. Результативность «Аякса» невероятна. И это еще при наладившейся игре в обороне, что несвойственно голландским клубам в целом. К тому же «Аякс» стал первым клубом в истории, который пробился в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя еще перед групповой стадией три квалификационных раунда. Из темных глубин сетки пришлось прорываться «Аяксу». Кто бы мог подумать о таком пути летом. 

Слова 

Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»): «„Аякс“ заслуженно прошел дальше, но в то же время мы понимали, что последние 5-6 лет регулярно играли в четвертьфинале ЛЧ, и хотели год за годом двигаться дальше. „Аякс“ создал проблемы „Баварии“, выбил „Реал“ и „Ювентус“. Мы должны снять перед ними шляпу. 

Как болельщику мне, конечно, обидно после поражения, но иногда нужно признать, что соперник был великолепен на протяжении всего сезона, и у всех должна быть в культуре способность отдать должное сопернику. „Аякс“ напоминает „Монако“, который играл в полуфинале ЛЧ несколько лет назад. „Аякс“ не был фаворитом, но сейчас это реальный претендент на победу в турнире». 

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»): «Мы хорошо выглядели в первом тайме, хоть и немного безумно распоряжались мячом, когда отбирали его. Футбол жесток, и если ты пропускаешь случайный гол, появляется страх. Мы должны были подойти ко второму тайму по-другому. „Аякс“ полностью заслужил результат и выход в полуфинал. Я был уверен, что мы по-другому проведем второй тайм, но этого не произошло. Нужно снять шляпу перед „Аяксом“ и отдать им должное за великолепный второй тайм». 

Матийс де Лигт (защитник «Аякса»): «Мы сделали это снова! Сначала было немного сложно, но в целом мы сыграли очень хорошо. На самом деле я немного сходил с ума, потому что мы не реализовали во втором тайме много моментов. Можем ли добиться победы в турнире? Ну, сейчас мы в полуфинале. И мы выбили двух фаворитов на предыдущей стадии. Следующие матчи будут сложными. Но и эти были такими же. Так что кто знает?» 

Невероятный, чудесный путь «Аякса» продолжается. И заслуженность его победы признают даже в Турине. Это не проход андердога мимо фаворита за счет везения, стечения обстоятельств, серии совпадений – такое тоже бывает. Это проход за счет просто более эффективной и качественной игры в футбол – самая честная, яркая и справедливая победа.

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Все комментарии
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил DXTK
   997 / 1029
вчера в 10:47
Таким упоротым как ты,даже клиника не поможет!!Гнездо кукушки твой дом родной!!
Saints,go to the Championship!!
Aleks Captain
Aleks Captain
   986 / 1029
вчера в 10:38
Автору зачёт, хорошая статья!
Ruslan3132
Ruslan3132
   258 / 1029
вчера в 10:28
Офигеваю с их игры! Хочу финал Аякс-Ливерпуль!
Bullкин
Bullкин
   349 / 1029
вчера в 10:10
Очень крутая команда! Жаль, что только до конца сезона! Вот у кого нашим Маасковским и 2ским клубам поучиться надо!
Roger Young
Roger Young
   617 / 1029
вчера в 10:07
Молодцы, поздравляю
Армянская стукачка
Армянская стукачка ответил Scuderia Ferrari
   19 / 1029
вчера в 09:35
И про Порту
ювентус 1:2 Аякс
Спартак 3:0 Аякс
Порту 10:3 Спартак
Порту 15:4 ювентус
DXTK
DXTK
   156 / 1029
вчера в 09:21
    Донецкая стукачка
    Донецкая стукачка ответил kingoffam
       323 / 1029
    вчера в 09:07
    Ты не знаешь армянскую стукачку? Какова она на ветках родных конебомжей, такова она и везде в других местах. Аха-ха.)
    Армянская стукачка
    Армянская стукачка ответил дурман
       19 / 1029
    вчера в 09:05
    Мощно+++++++
    Браво!))))))
    kingoffam
    kingoffam ответил Scuderia Ferrari
       304 / 1029
    вчера в 08:38
    Какой смысл в твоей простыне,кроме ведра желчи?
    kingoffam
    kingoffam
       304 / 1029
    вчера в 08:33
    Как они это делают?Бельгийцы,голландцы..На фоне наших сытых котов,смотрится просто фантастически.
    зигзаг
    зигзаг
       516 / 1029
    вчера в 08:09
    Аяксу добавить виражей и Месси на острие и вот она модель 2011 года Гвардиолы. Шикарная команда
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       171 / 1029
    вчера в 08:06
    После такого становится особенно жаль, что деньги победили футбол. Топ-клубов не станет на 1 больше ,топ-клубы на винтики разберут этот Аякс.
    FILL3286
    FILL3286
       30 / 1029
    вчера в 07:55
    просто стыдно за пробитое ОЧКО кабинетуса))хахахаха
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER
       533 / 1029
    вчера в 07:42
    Наблюдаем самый настоящий тотальный футбол. Давно его не было.
    Accinit
    Accinit
       162 / 1029
    вчера в 07:38
    Аякс с победой!
    дурман
    дурман
       211 / 1029
    вчера в 07:36
    Прощай, пробитая Сеньора,
    Команда  стариков,  команда кабинета,
    И Вы, Кристины голубые,
    И Ты, им преданный  Князёк
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Dudikoff
       16 / 1029
    вчера в 07:25
    не обращай на него внимание ,им с Князем есть над чем поработать в плане понимания футбола и уважения соперника
    Gahi
    Gahi
       293 / 1029
    вчера в 06:29
    Тотальный футбол от Голландии возврощается. Хорошая игра и заслуженная победа Аякса.
    sir_Alex
    sir_Alex
       60 / 1029
    вчера в 06:27
    Однако! 👍👍👍
    Ali barca
    Ali barca
       497 / 1029
    вчера в 06:04
    👏👏👏👏👏👏
    GKN
    GKN
       282 / 1029
    вчера в 05:51
    Круто
    DVL
    DVL
       415 / 1029
    вчера в 05:14
    Чудо Аякс. Браво!
    112910415
    112910415
       186 / 1029
    вчера в 05:13
    это фантастика
    mihaluch
    mihaluch
       149 / 1029
    вчера в 04:45
    Голландский чемпиона вообще один из самых интересных в Европе. А "Аякс" лидер этого чемпионата.
    Ars Ars 1
    Ars Ars 1
       616 / 1029
    вчера в 03:48
    bravo
    Dudikoff
    Dudikoff ответил Scuderia Ferrari
       337 / 1029
    вчера в 02:51
    Аякс - это такой же пиар-проект, как Лестер чемпион АПЛ. Не разделяю общего восторга по его поводу. Почему так Порту на руках не носят? А потому что Порту играет против клуба, который принято считать хорошим, мол, это же сам Ливерпуль, под руководством самогО Клоппа, где играет само Салах, они-де в атакующий футбол играют. А Аякс молодцы, выбили неверных. Выбить-то они выбили, и Реалу и Ювентусу позор, что не прошли. Но меня не покидает ощущение, что если дойдёт до финала Барса-Аякс, то Барселона победит с рекордным для финала ЛЧ счётом. Аякс в этой ЛЧ не ради себя, а ради Барсы играют, они сами это в своих интервью подчёркивают. В любом случае удачи победителю пары ТТХ-МС, последний оплот адекватности (ну или Порту совершит чудо, что маловероятно).
    Вот опять! В твоих словах, как и в словах твоих единомышленников, чувствуется ни чем не подкреплённое высокомерие. Не должны вы были проходить клуб, который выбил Реал. Стать победителем лч вы можете только в опросе на соккере, не более. Откуда эта самоуверенность? Могу объяснить итоги голосования только большим количеством персофанов португальского яйцетряса. Нормальные болельщики Юве (коих в моём окружении достаточно) прекрасно понимали, что будет очень тяжёлое противостояние.Успокойтесь, примите то, что в Европе таких как вы команд 20. Уважайте других, ОБЫмайте свою вечную скудету
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Scuderia Ferrari
       70 / 1029
    вчера в 02:25
    Нехило тебя понесло. Аякс самая симпатичная команда ЛЧ, к тому же андердог, вот и нравится всем.
    А ты после того как начал глорить за кабинентус, начал везде видеть заговоры. На воре и шапка горит, как грится.
    Димoн
    Димoн ответил Scuderia Ferrari
       108 / 1029
    вчера в 02:20
    Аякс - это такой же пиар-проект, как Лестер чемпион АПЛ. Не разделяю общего восторга по его поводу. Почему так Порту на руках не носят? А потому что Порту играет против клуба, который принято считать хорошим, мол, это же сам Ливерпуль, под руководством самогО Клоппа, где играет само Салах, они-де в атакующий футбол играют. А Аякс молодцы, выбили неверных. Выбить-то они выбили, и Реалу и Ювентусу позор, что не прошли. Но меня не покидает ощущение, что если дойдёт до финала Барса-Аякс, то Барселона победит с рекордным для финала ЛЧ счётом. Аякс в этой ЛЧ не ради себя, а ради Барсы играют, они сами это в своих интервью подчёркивают. В любом случае удачи победителю пары ТТХ-МС, последний оплот адекватности (ну или Порту совершит чудо, что маловероятно).
    по поводу Аякса ты не прав, очень не прав.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
       68 / 1029
    вчера в 02:10
    Аякс - это такой же пиар-проект, как Лестер чемпион АПЛ. Не разделяю общего восторга по его поводу. Почему так Порту на руках не носят? А потому что Порту играет против клуба, который принято считать хорошим, мол, это же сам Ливерпуль, под руководством самогО Клоппа, где играет само Салах, они-де в атакующий футбол играют. А Аякс молодцы, выбили неверных. Выбить-то они выбили, и Реалу и Ювентусу позор, что не прошли. Но меня не покидает ощущение, что если дойдёт до финала Барса-Аякс, то Барселона победит с рекордным для финала ЛЧ счётом. Аякс в этой ЛЧ не ради себя, а ради Барсы играют, они сами это в своих интервью подчёркивают. В любом случае удачи победителю пары ТТХ-МС, последний оплот адекватности (ну или Порту совершит чудо, что маловероятно).
    Да хватит тебе уже. Иди поспи, всё пройдёт. Аякс носят на руках, потому что игра его великолепна. Куча моментов, голы, комбинации...
    А если ты смотрел неделю назад игру Порту, то должен понимать почему именно Аякс носят на руках, а не их. Хотя, судя по твоим словам, ты ничего не смотрел, у тебя просто засвербило от вылета Ювентуса.
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