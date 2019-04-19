«Наполи» сдался без боя

вчера, 01:54

Другого уровня борьбы ждали от противостояния между «Наполи» и «Арсеналом». «Соккер.ру» - об уверенном триумфе «канониров».

Успешная игра «Арсенала» на своем поле ни для кого не является неожиданностью или сенсацией. Поэтому победа «канониров» над «Наполи» в Лондоне не удивила. Возможно, стоило ожидать какого-то другого счета, но и 2:0 после первой игры не были гарантией успеха для «Арсенала», который в нынешнем сезоне на своем поле очень хорош, но ровно так же невыразительно выглядит на выезде. Даже поражение 0:2 оставляло «Наполи» шансы.

Так казалось до ответного матча, который получился снова удачным для «Арсенала». «Канониры» понимали, чего примерно ждать от раненого разозленного «Наполи», поэтому сделали всё, чтобы неаполитанцы не устроили стартовый штурм, поскольку им очень важен был быстрый гол для обретения уверенности и шага к перевороту противостояния. «Арсенал» очень активно прессинговал и пытался держать мяч под контролем, словно это ему нужнее было.

Такая тактика в целом работала, хотя могла и к риску приводить, потому что «Наполи» умеет удирать в контратаки. Но как показал один из ключевых эпизодов в начале встречи с участием Хосе Кальехона, умеет только удирать – не реализовывать. Пьер-Эмерик Обамеянг преступно замешкался у чужой штрафной и позволил себя обокрасть, контратака четыре в три закончилась выводом Кальехона на удар, но Петра Чеха испанец не перехитрил.

А вот вратарю «Наполи» Алексу Мерету хитрости как раз не хватило в конце первого тайма, когда Александр Ляказетт исполнял штрафной, собственноручно заработанный. Француз подловил голкипера на едва заметном движении за стенку. Зачем этот шажок сделал Мерет – одному ему известно. Но на удар Ляказетта во «вратарский» угол он даже не смог отреагировать.

Гол «Арсенала» на выезде делал задачу «Наполи» почти невыполнимой – нужно было за тайм с небольшим забивать четыре гола. А инициативу итальянцы сразу захватить не смогли. Поэтому ситуация складывалась как нельзя лучше в пользу «Арсенала», несмотря на потерю тем Аарона Рэмзи – валлиец получил снова травму и был заменен еще до гола на Генриха Мхитаряна.

Сам гол Ляказетта, такое ощущение, не был ожидаем «Арсеналом», и стал каким-то внезапным подарком, которым тем не менее ребята Унаи Эмери воспользовались сполна, выстроив во втором тайме оборонительный футбол. Обычно от «Арсенала» в гостях в такой игре успешной игры в обороне не ждешь, но близость финала сделала свое дело, повысив уровень концентрации игроков Эмери.

А вот подопечным Карло Анчелотти собранности явно не хватало. Именно поэтому тренер снял лидера атак «Наполи» Лоренцо Инсинье, чего сам форвард не понял. Он недоуменно улыбался, о чем-то говорил с тренером, психанул и пошел за скамейку запасных, пытаясь справиться с накатывавшим гневом.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (2) – 7 (4)

Наглядная разница в концентрации и умении реализовывать подходы к воротам. «Наполи» нанес более чем в два раза больше ударов по воротам гостей, но точными оказались в два раза меньше ударов, чем у «Арсенала». Всего десятипроцентная точность – это крайне низкий показатель для команды, которой нужно было забивать четыре мяча. Отчаянные попытки пробить больше напоминали предсмертные судороги, чем реализацию хладнокровного плана.

Владение мячом (точность передач): 69,7% (86%) – 30,3% (65%)

В контексте данного матча достаточно бесполезные и ни о чем не говорящие цифры. Поскольку перед «Арсеналом» стояла задача оберегать достаточно крупное преимущество в счете, что он успешно и делал. Поначалу лондонцы проявляли активность и не уступали «Наполи» в ней. А потом уже отдали мяч и грамотно оборонялись. Низкие показатели владения мячом – оттуда. Как и низкая точность передач. «Арсенал» в контратаках стремился рисковать, быстрее доставляя пасами мяч в нападение, поэтому часто случались потери и неточности.

Слова

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»): «Я горжусь игроками. Мы начали матч очень хорошо. В первом тайме отыграли хорошо, потому что даже после гола не давали сопернику создавать моменты. Мы хорошо защищались во втором тайме. Можем быть довольны победой над „Наполи“ в двух матчах. Впереди у нас „Валенсия“. Это очень хорошая команда. Будут сложные матчи.

У Рэмзи мышечная травма. Обычно он пропускает несколько недель после таких травм. Но у нас есть другие игроки. Мы можем на них рассчитывать».

Карло Анчелотти (главный тренер «Наполи»): «Конечно, мы недовольны. Но в двух матчах мы играли недостаточно хорошо только первые 20 минут в первом матче. Мы попробовали сегодня сыграть иначе. Первый гол сделал задачу почти нереальной. Нам нужно было забить четыре мяча, а уверенность была потеряна. Нам нужен был быстрый гол. И у нас было всего две возможности».

Эмери в очередной раз подтверждает свой статус тренера для Лиги Европы. Унаи удается вывести «Арсенал» теперь уже в полуфинал, где ждет его бывший клуб – «Валенсия». А это противостояние, конечно, ожиданий не оправдало. Хотелось увидеть более высокий уровень сопротивления от второй команды Италии, которой в общем-то и не надо тратить силы на внутренней арене – там не на что рассчитывать и нечего терять. Могла бы сосредоточиться и на Лиге Европы. Поэтому неуместно говорить о традиционном итальянском наплевательском отношении к турниру. Все же у английских клубов оно такое же. Так что можем констатировать, что «Арсенал» просто оказался лучше готовым - в первую очередь к тому, чтобы реализовать свои возможности по максимуму в двух матчах и цепляться за шансы. «Наполи» этого не сделал.