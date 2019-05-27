Его запомнят Чемпионом. «Локо» попрощался с Денисовым

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«Локомотив» объявил о расставании с Игорем Денисовым, клубу и футболисту удалось разойтись без битья посуды и скандалов. «Соккер.ру» - о настоящем и будущем хавбека.

«По обоюдному согласию сторон»

«Локомотив» официально объявил об уходе из команды капитана, железнодорожники постарались обставить расставание как полюбовное или, по крайней мере, как профессиональное. За это им большой «плюс», но до истины докопаться все же интереснее, чем ограничиться выверенными словами генерального директора Василия Кикнадзе:

«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В Клубе высоко ценят вклад Игоря в победы „Локомотива“. Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории Клуба и в сердцах наших болельщиков».

На самом деле, это очень здорово, что «Локомотив» и Игорь Денисов, несмотря на созревший между ними внутренний конфликт, не стали выносить ситуацию в народ, долбить друг друга инсайдами через ручные СМИ , которые только и рады «набросить на вентилятор». Да, какая-то информация просочилась в прессу, но дальше сообщений о разногласиях между игроком и менеджментом речи не шло, то есть мы узнали о напряженности, однако подробности остались за закрытыми дверями. Можете сравнить ради интереса ситуации «Локомотив» - Денисов и «Спартак» - Глушаков. Два московских клуба, два капитана, две совершенно разные истории.

Что произошло между Денисовым и «Локомотивом»?

В апреле Игорь Денисов сначала оказался на скамейке «Локомотива» в матчах с «Зенитом» и «Ахматом», а потом и вовсе перестал попадать в заявки железнодорожников на игры. Когда у Юрия Семина поинтересовались судьбой капитана, тренер ответил: «У нас много возрастных футболистов, кто лучше выглядит в тренировочном процессе – тот и играет». И когда это Игорь Денисов плохо выглядел на тренировках?

Вскоре все стало более или менее ясно. Незадолго до ухода из клуба предыдущего руководства во главе с Ильей Геркусом контракт с капитаном был продлен до конца сезона 2019/20. Подписание этого соглашения состоялось в начале декабря 2018 года, а в конце того же месяца в клуб пришел Василий Кикнадзе со своей командой. Нужно сказать, что Денисов снизил свои запросы, по предыдущему контракту его зарплата составляла порядка 2 миллионов евро в год, но оклад снизился на 30%.

Однако новому руководству этого все равно показалось мало. Точнее – много. В общем, Денисова попросили отказаться от уже подписанного контракта. Ситуация, прямо скажем, нетривиальная. Игорь Денисов не только пропал из заявок команды на матчи, но и перестал появляться на тренировках. И тут последовало новое пояснение от Юрия Семина: «Денисов болен, он на бюллетене. С остальными вопросами – к генеральному директору».

Генеральный директор Кикнадзе не стал отмалчиваться, но и ничего конкретного не сказал, закосил под неосведомленность, что при его положении, конечно, недопустимо. Но тут, пожалуй, главное, что Василий Александрович не стал отвечать резко, но и не обострил конфликт: «У меня информации не намного больше, чем у главного тренера. У Игоря открыт бюллетень. Мы обратились за разъяснениями, поделимся, когда у нас будет больше информации. По состоянию на сегодня информация только такая: Денисов болен».

После этого в прессе последовало несколько вбросов, которые были оперативно пресечены (якобы футболист обиделся на Семина из-за того, что перестал попадать в стартовый состав, хотя это переворачивает причинно-следственные связи), а уже в середине мая обе стороны – и клуб «Локомотив», и представитель Денисова заявили о конструктивном диалоге. Он, как выясняется, привел нас в день сегодняшний, когда «Локомотив» объявил об уходе «вожака чемпионской команды».

Правда этой истории в том, что контракт Денисова, подписанный при Геркусе, по тем или иным причинам не устраивал Кикнадзе. Все произошедшее после – следствие этого. Любой человек на месте Денисова вспылил бы, а характер Игоря мы знаем. Уход полузащитника был предрешен, но, чтобы сохранить взаимное уважение, вероятно, прописанное в условиях мирового соглашения, «Локомотив» предложил теперь уже экс-капитану определенную компенсацию. В последние дни обсуждался ее размер (говорят о 750 тысячах евро) и другие сопутствующие вопросы.

Что еще лично для меня любопытно в этой ситуации – позиция Семина. Опытнейший тренер всегда горой за футболистов в контрактных вопросах, а тут Юрий Павлович запросто встал на сторону нового руководства и даже пару раз «укусил» футболиста, те же слова о «другом, который играет лучше» на пресс-конференции после игры с «Уфой» прозвучали не вполне корректно. Либо действительно личные отношения дали трещину, либо Семин принципиально против любого наследия Геркуса, а ведь контракт Денисова, вокруг которого возник весь сыр-бор, заключал именно нелюбимый Палычем бывший начальник.

Какое будущее ждет Денисова?