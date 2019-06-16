Месси снова проиграл. И это только начало!

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Сборная Аргентины – вечная боль Лионеля и его личных фанатов. «Соккер.ру» оценивает футбольный старт команды на Кубке Америки.

У сына Месси - Матео, который болеет за «Ливерпуль» и «Валенсию» из-за того, что эти команды переигрывали папу, появились новые кумиры – сборная Колумбии. А Лионель вернулся в прошлое, когда повторял фразу: «Лучший, но не чемпион. Лучший, но не чемпион». По словам Блаттера, Месси заклинило на повторении этих слов после финала ЧМ -2014.

Сейчас начался Кубок Америки в той же стране, и команда Месси стартовала с поражения 0:2. Самое время разобраться в проблемах сборной Аргентины, ведь после такого дебюта у них два пути – или провалить турнир, что может привести к уходу Месси из сборной с концами, или добраться до финала, вопреки всему, и осчастливить Аргентину впервые за 26 лет.

АФА давно все уничтожила

Аргентинская ассоциация футбола вступила в ФИФА 107 лет назад, а уже в 1917 году сборная впервые выиграла Кубок Америки. Всего собрали 14 трофеев (только у Уругвая на один больше), но на четырех из пяти последних кубков финишировали вторыми. Аргентина не праздновала титул на континенте с 1993 года.

При этом учтите важную деталь – с 1995-го по 2007-й аргентинцы выиграли 5 из 7 чемпионатов мира для молодежных сборных. Два других взяли бразильцы и испанцы. То есть талантов на протяжении 12 лет было невероятно много, сразу несколько поколений. Но когда отдаешь всю власть в руки диктатора Грондоны – не удивляйся результату.

О мертвых либо хорошо, либо ничего? Тогда выбираем «ничего». Сеньор Хулио ничего не сделал, чтобы в аргентинском футболе не было коррупции, ничего не сделал, чтобы клубный футбол развивался, чтобы талантов не воспитывали в Европе, чтобы сборной руководили грамотно, чтобы Месси не летал тем самолетом, на котором позже разбились ребята из «Шапекоэнсе».

Ничего не сделано, чтобы была стратегия работы с первой командой. Аргентина была в 4 финала КА и одном финале ЧМ вопреки, а не благодаря. И в таком подходе нет системности, что в результате ведет к неудачам молодежных сборных Аргентины, а первая команда, выезжая на талантах Месси и классе звезд, воспитанных в Европе, не может взять титул, хотя по сумме стараний, в принципе, заслужили его еще на одном из Кубков Америки. Подвела ведь реализация!

У Аргентины нет стратегии

Команда Месси очень примитивная стратегически. С тактикой все понятно – 4-4-2. Тальяфико слева позволяют играть выше, чем его коллеге справа. Паредес и Родригес пробовали сформировать связку в центре – не получилось. Ди Мария и Ло Чельсо в качестве хавбеков 1966 года смотрятся ограниченно, схема не раскрывает их потенциал. Месси и Агуэро друзья, но это не аналог связки с Суаресом.

Но самое худшее – Аргентина играет предсказуемо для соперников. Колумбийцы выждали, пока аргентинцы подсядут после попытки бодро стартовать и перешли к своим атакам. Понятно, что Паредес умеет играть в короткий пас, но не умеет вести борьбу и заниматься черновой работой – эту особенность Леандро использовали. Разумеется, аргентинцы агрессивные, грубовато фолят и заводятся, если теряют контроль над игрой.

Этим особенностям много лет, и любая грамотная сборная – а Колумбия Карлуша Кейруша таковой себя показала, медленно и верно задушит попытки Аргентины выиграть, собрав больше ударов. Месси отодвинули от штрафной – он всего 5 из 73 касаний сделал у чужих ворот, и только один удар был по-настоящему опасным. Но Месси после удара головой не попал в угол ворот. Отсутствие стратегии ведет к тому, что у Ди Марии 14 касаний, у Агуэро – 20. Классика стратегического провала. И виновник имеется.

Лионель – очень слабый тренер

Тезки Месси и Скалони вместе тренируют сборную Аргентины. Можно сколько угодно опровергать популярную в самой «серебряной» стране теорию, что у Лионеля никакого влияния на формирование состава – и сам капитан заявлял, что ни его отец, ни он сам не выбирают кадры. Охотно верим, Лионель Скалони сам провалился, без чужой помощи. Никто другой не захотел идти на эшафот.

Симеоне – патриот Аргентины, в этом нет сомнений. Но он, как и Почеттино, предпочитают проигранные финалы Лиги чемпионов провалам в финалах Кубка Америки. Два сильнейших тренера-аргентинца, не считая сумасшедших Бьелсы и Сампаоли, не будут тренировать Месси. Хорхе уже пробовали довериться на ЧМ -18, а результат вы знаете – у него ничего не получилось, хотя с Чили работал иначе.

Бьелсы давно в сборной не было, но хуже вряд ли бы стало, ведь Аргентина имени Скалони может проиграть 1:3 команде Венесуэлы, что и сделали в марте. Но Лионель не умеет работать на уровне с гениями, что делали Аргентину чемпионами мира по футболу. Кейруш вчера банально переиграл Скалони, ударив по самому больному – опорной зоне, ведь Барриос не сторожил Месси, а отрезал передачи хавбеков на Лионеля. А дальше нужно было лишь пустить погулять Мартинеса и Сапату – голы забили форварды, вышедшие на замену.

Их топят индивидуальные ляпы

Будут говорить об игре Месси – и это справедливо, но Агуэро провалил матч. Лионель расчистил для него дорогу в основу – Икарди и Игуаина нет в заявке, и чем Серхио отплатил другу? Одним ударом мимо ворот. Впрочем, если Оспина не сумел бы так удачно выйти из ворот за штрафную, как у него получилось – Агуэро мог открыть счет голам.

Уверены, что в матче, где Фалькао был форвардом уровня запаса «Спартака» (не пошла у Радамеля игра), а Муриэль сыграл хуже, чем Хамес, Кейруш смог, уступая в счете, так легко сломать Аргентину? Учтите, что главная проблема известной сборной – в ней самой. Причем, даже если называть состав «слабым», то нужно задать вопрос: раскрыт ли потенциал тех, кто есть?

Нет, но соперники поняли, что надо окружать Месси, а не пытаться его остановить. Отрезанный от команды Лионель нанесет свои 4 удара (2 были точными), но при этом не отдаст ни одной передачи под удар. Как диспетчер Лионель провалился с колумбийцами. Почти каждый четвертый пас забраковал (9 из 40, если нужна аптечная точность), играл просто сам с собой.

А еще против соперников, что умеют ударить по ногам. На поле было три команды – Колумбия, Аргентина и Месси. В результате вторые и третий проиграли, а Кейруш – выиграл 2:0. И персоналии аргентинцев не спасли. Во-первых, кто такой вратарь Армани? 32-летний игрок «Ривер Плейта» в клубе выжимает по 2.6 сэйвов за игру, но это средний голкипер по мировым стандартам. Даже близко не второй Ян Облак.

Во-вторых, Паредес точно не опорник, опорник – Барриос. В «Зените» поняли это, сменив первого на второго. А аргентинцы упрямо пробуют сыграть так, словно Леандро это второй Пирло, и рядом можно поставить примитивного чистого разрушителя Родригеса из мексиканского клуба «Америка» - все чудесным образом наладится. Но баланса в игре нет, перекос в сторону Месси заметен, фланги не работают - правый бек Саравия из «Расинга» провалился в защите.

Аргентина может выйти в плей-офф

Жребий словно понимал, что Колумбия может обыграть Аргентину. Поэтому в группе еще парагвайцы и катарцы – приглашенные гости на Кубок Америки. В 2016 году команда Месси умудрилась проиграть в отборе к ЧМ -18 дома сборной Парагвая, но если не обыграют этого соперника – заслужат вылет на групповом этапе.

Хотя вряд ли. Вот эта Аргентина может играть куда сильнее! Да, у Отаменди нет напарника и это проблема. Но левый латераль «Аякса» Тальяфико потенциал в атаке не раскрыл, а его связка с Ди Марией может стать убойной. Ло Чельсо умеет играть намного лучше, в центре поля есть выбор, причем Паредес, если грамотно выстроить центр поля, может стать связующим звеном команды с Месси.

Немножко наивно верить в сборную Аргентины после ее очередного поражения? Но видно же, что проблема в первую очередь в головах и голове. В конечности Месси – морально Лионель сломан, не верит в проект, в котором участвует - в сборную Аргентины. И в головах тренера и остальных футболистов. Со зверской серьезностью относятся к матчам, могут начать потасовку уже на шестидесятой минуте, но при этом забывают, зачем собрались.

Играть в футбол, а не писать новую главу скверной трагедии «Как Аргентина большой турнир провалила». Они выходят страдать, а чемпионы себя так не ведут. Например, в матче Франции против Аргентины в России была заметна разница. Мбаппе резвился, как молодой скакун, а Месси, как старая кляча, пытался тащить тяжелый плуг и не упасть под ударами критики. Лионель тогда сделал что мог?

И этого обычно мало. Нужно расслабиться и сыграть в футбол. Учтите, что на Кубке Америки можно выползти в четвертьфинал с третьего места, и если Аргентина будет второй в группе В, то в первом раунде плей-офф ждет вторая команда группы бразильцев – там перуанцы, венесуэльцы и боливийцы, а в полуфинале могут поджидать сами «селесао». Идеальная проверка. Если Аргентина сможет встать после стартового падения – родится команда, достойная финала.

А если нет, то Месси будет бормотать себе под нос, что он лучше ван Дейка, лучше новых чемпионов Южной Америки, а трофеи достанутся другим. И по факту любой из исходов будет справедлив. Ведь нужно многое исправить, чтобы снова оказаться в финале. Или же ничего не менять – и тогда у тех, кто не очень любит Месси, появится новый повод для старых шуток.