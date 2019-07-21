«Создали атмосферу праздника». Фанатов снова избили!

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» после инцидента в Туле и нападения в Ростове-на-Дону недоумевает. РПЛ бездействует - клубам пора реагировать.

В РПЛ не ценят свой единственный крутой актив?

Сколько нужно повторять, чтобы дошло? Снова футбольные чиновники плюют в единственный колодезь с чистой водой.

- без зрителей РПЛ – пустое место. Нет футболистов, за которых дерутся великие клубы хотя бы так, как за игроков «Бенфики» или «Аякса». Трансферы лигу не спасут;

- также в российском футболе нет выдающейся школы подготовки кадров, которая воспитывала бы три состава для своей сборной, а еще один - на всякий случай, как у немцев;

- финансово пока полностью провальный проект. Не могут порадовать клубы европейскими премиальными. Середняки беднее турецких команд, банкроты – каждый год;

- инфраструктура впечатляет? Стадионы строил не лично Прядкин, и в основном арены на деньги налогоплательщиков. В РПЛ не смогли повлиять на телевизионные и спонсорские контракты, хотя в топ-5 главы лиг вмешиваются, бизнес идет активнее.

Получается, остаются болельщики как единственный по-настоящему ценный накапливаемый со временем актив. При этом за два тура успели дважды плюнуть народу в лицо, делая вид, что все под контролем.

Болельщику «Динамо» грозит тюремный срок?

Хотелось, чтобы инцидент быстро исчерпали, и не пришлось о нем писать из-за отсутствия повода. Но приходится.

- в Туле после первого тура был задержан фанат «Динамо» Алексей (фамилию узнали, но если вдруг люди не хотят публичности - упустим). Говорят, до сих пор в СИЗО, и вменяют опасное действие – избиение полицейского;

- по информации телеграм-канала «ЭкСпорт», Алексей заступился за 16-летнего сына, против которого полицейские применяли методы физического воздействия. Избивали школьника? Солидный подход охраны правопорядка;

- теперь самому фанату грозит до 8 лет тюрьмы, ведь полицейские заявили о сломанном носе – серьезное обвинение. Чтобы вы понимали: недавно женщину осудили на полтора года заключения за удар полицейского… тыльной стороной ногтя. Ногтя;

- интересно, в ФК «Динамо» оказывает юридическую поддержку своему поклоннику? По закону не обязаны, но есть еще нормы адекватного поведения. Если традиционно генеральский клуб в стороне истории с полицией, то это странно;

- Алексею нужен сильный адвокат и поддержка от клуба и фанатов. Разбит нос или сломан, может, там лишь случайная отмашка? Отец, если заступился за сына, не должен получать тюремный срок за самозащиту. Но срок грозит. Вот и съездил человек с сыном-школьником на футбол…

Инцидент в Ростове – прокол организаторов?

Посмотрев все доступные видео, а также собрав показания участников событий, можно констатировать – реакция ОМОНа не была равноценной ситуации, поскольку никакой «драки» с полицией не было, ведь драка это когда дерутся две стороны, а здесь избиение.

- полицейские в провинции не готовы к футбольной толпе. Давняя проблема, панически реагируют на фанатов из столицы и крупные группы поддержки. Подготовка нулевая, мелких инцидентов всегда полно;

- если люди находятся на гостевой трибуне, то не знают, когда уже открыты ворота – расположены под трибунами, к ним нужно идти по коридору. Люди дождались конца матча, увидели чествование Гацкана и отправились к единственному выходу со стадиона, как обычно;

- увидели закрытые решетки, причем стюарды, которые по непонятной причине прятали лица под балаклавами – судя по всему, были студентами местного училища МВД , сами не понимали, почему людей не выпускают вовремя, ведь образовалась толпа;

- был риск давки, которую никто не контролирует. С учетом, что на футболках «Спартака» указана дата трагедии в «Лужниках», организаторам матча хорошо бы подучить историю – нельзя запирать фанатов в тесном коридоре, блокируя выход;

- судя по всему, причиной формирования толпы стал приказ отловить несколько людей, чтобы обвинить в применении пиротехники. Нарушения были, однако в заявлении ФК «Спартак» правильно подметили – установить всех можно по камерам, не нужно провоцировать давку;

- очевидцы утверждают, что в толпе были дети и женщины, обычные фанаты «Спартака», но не было попытки отсечения «ультрас» и «хулиганов» от условных «кузьмичей». Понятно, что когда людей долго не выпускали, начались словесные претензии;

- похоже, ОМОН выпустили именно после комментариев, поскольку в момент начала атаки на фанатов свидетель спокойно разговаривал со странным стюардом в балаклаве, а тот встретил людей в черном с дубинками фразой: «Ну все, вам п***а». Какое гостеприимство;

- по официальной версии МВД , ОМОН бросился на толпу после некоего конфликта стюарда и фаната, который случился… во время матча. Нелепая аргументация, поскольку единичная перепалка не может быть причиной для избиения дубинками непричастных к эпизоду людей спустя время;

- единственный плюс – нападение длилось десятки секунд. Вот только люди в черном одеянии били всех подряд, кого видели, нападали со спины. Упавшим фанатам наносили бессмысленные удары. Применение силы, учитывая полное отсутствие сопротивления, сложно назвать обоснованным:

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

- при этом никто не делает всех зрителей святыми. И выпивают отдельные, и пиротехника есть, и агрессивно вести себя умеют. Как и во всем мире. Но не всюду заводят ОМОН с дубинками, чтобы сбивать на землю, ведь для такой реакции должен быть адекватный повод. Какие электрошокеры, если никто не сопротивлялся и не отбивался?

Если резюмировать, то серьезные проколы в организации процесса вывода фанатов со стадиона – самая вероятная причина инцидента. Ведь уже озвучены статьи, по которым обвиняют задержанных. Там только «административка», в полиции официально признали – их никто и ногтем не трогал.

Полиция всегда создает «атмосферу праздника»?

Мы понимаем, что у чиновников в субботу и воскресенье выходные. Но то, как в РПЛ отреагировали – эпичный провал. Лучше бы взяли паузу и промолчали.

- позиция футбольных властей: «По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ , установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника»;

- «корректны и лояльны»? «Создавая атмосферу праздника» в случае с избиением дубинками – готовый мем. Одно порадовало: ФК «Спартак» не струсил, их заявление адекватное и основано на фактах, которые подтверждают жертвы инцидента;

- не было смысла вести себя, словно играли «Црвена Звезда» и «Партизан». Ведь после кордона для «красно-белых» фанаты двух клубов идут со стадиона вместе. Максимально глупо зажимать людей в узком помещении, провоцируя давку, если нет даже никакого осмотра, а дальше все пойдут вместе;

- источники в Ростове-на-Дону сообщили, что между фанатами клубов не было никаких конфликтов. Одновременно нужно напомнить, что в апреле ОМОН вел себя аналогично, тоже махали дубинками. То есть в РПЛ , где должны контролировать все нюансы, не отреагировали тогда – получили скандал сейчас;

- дело сугубо семейное, нас не касается, но если Томас Цорн вправду биологический сын Прядкина, то босс «Спартака» через своего отца должен продавить поднятие вопроса с наличием ОМОНа на матчах. Получить дубинкой по голове могут фанаты любого клуба, а отмашка от нападения полицейского, не от атаки стюарда – серьезный тюремный срок.

Пусть в РФС и РПЛ ответят на простой вопрос: «Зачем на стадионе экипированная полиция?» Где ОМОН - там чаще потасовки. Должен быть регламент применения силы, нельзя провоцировать давку, чтобы какой-то полицейский чин добил себе статистику по задержаниям и штрафам.

Стыдно за организаторов матча. И хотя понятно, что «Ростов» накажут рублем – РПЛ изменит мнение после «тщательной проверки», крайний теперь нужен, важнее глобальные выводы. Раз полицейские не тушат конфликты на футбольных матчах, причем не впервые, то пора оставлять их за пределами арен – для охраны правопорядка.

Но понятно, что такие требования наивны. У зрителей или журналистов нет права голоса, хотя сами провинившиеся сделали намек на суть нападения и инцидента. В Ростове-на-Дону, понимая вину, не приписали ни одному фанату «Спартака» сопротивление при задержании, что уже хорошо – избили, унизили и заставят платить штрафы, но не посадят в тюрьму.

Полицейские бьют фанатов второй тур подряд, но ничего им не будет? Похоже, поэтому берегите себя, и пусть лично вам повезет. Спасти в этой ситуации может только удача, раз клубы РПЛ боятся выступить с совместным заявлением, что категорически против полиции на аренах. Жаль, что промолчат, ведь если проворонят повод – в следующий раз пострадавших будет больше.

А что следующий раз будет – не сомневайтесь, ведь в Ростове-на-Дону применили дубинки просто потому, что могут. Судя по щуплости и хаотичным перемещениям людей в черном, это тоже могли быть курсанты. Подвернулись фанаты «Спартака», тренироваться в Ростове-на-Дону не на ком, решили не упускать повод? Ничего нового, но в этот раз на футболе.