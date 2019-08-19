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Удачи, Коу! Отступление в Мюнхен — мудрое решение

вчера, 15:30

Талантливый футболист не смог удивить «Барселону» и Каталонию, но может реабилитироваться перед собой в «Баварии». «Соккер.ру» освещает большой переход. 

Время в «Барселоне»

Полтора года назад Филиппе Коутиньо осуществил переход в «Барселону», бразилец грезил карьерой на «Камп Ноу», каталонцы помогли хавбеку осуществить мечту и заплатили за него 145 миллионов евро. С тех пор Коутиньо не раз пожалел о своем решении, ведь ожидания разошлись с реальностью кардинально. Во-первых, Филиппе — игрок динамики и быстрых ходов, поэтому он стал редким бразильцем, которому так понравилось в АПЛ, у «Барселоны» больше поперечного, подготовительного футбола, с которым бразилец так и не смирился. Во-вторых, Коутиньо прекрасен тогда и только тогда, когда получает свободу для творчества, но в «Барсе» такой человек уже есть, поэтому Филиппе пришлось стать солдатом. Креативным, но солдатом.

За полтора года на «Камп Ноу» Коутиньо провел 75 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Статистика не ужасная, по результативности даже лучше, чем в «Ливерпуле», но цифры не объяснят, что Филиппе ни тактически, ни ментально не вписался в команду, зато они говорят о высоком индивидуальном мастерстве футболиста. Между прочим, Эрнесто Вальверде признался, что Коутиньо подумывал об уходе еще в конце прошлого сезона, то есть через несколько месяцев после перехода в «Барселону», значит, сразу почувствовал, что совершил ошибку. Такой порядок мыслей угнетает и точно не способствует смене черной полосы на белую без замены внешних декораций. Переход в «Баварию» - попытка начать с чистого листа в других условиях.

Детали сделки между «Баварией» и «Барселоной»

Презабавно вышло: «Бавария», объявив о переходе Коутиньо, сообщила, что речь идет об аренде с опцией выкупа, отказавшись разглашать условия, но «Барселона» прямо на своем официальном сайте поделилась цифрами, наплевав на позицию партнеров по сделке. В общем, у нас есть официальные цифры: «Бавария» взяла Коутиньо в аренду до конца сезона 2019/2020 за 8.5 миллионов евро, при этом за мюнхенцами закреплена опция выкупа трансфера футболиста за фиксированную сумму — 120 миллионов евро.

Хорошая сделка для «Баварии», ведь если что-то пойдет не так, то немецкий чемпион теряет только 8.5 миллионов евро + годовую зарплату футболиста — пыль для «космонавтов», зато в случае фееричных выступлений Коутиньо в Германии и 120 миллионов не покажутся огромной суммой, ведь такие футболисты, как Филиппе — штучный товар. Цены диктуются рынком, и топ-клубы готовы платить, другое дело, что игроки такого калибра очень редко оказываются на рынке, а тут «Бавария» получила возможность заполучить звезду в расцвете сил, да еще и с «тест-драйвом».

«Бавария» снова «донашивает» за испанским грандом

И в этом нет ничего зазорного, ведь «Реал» с «Барселоной» с жиру бесятся. До Коутиньо за «Баварию» выступал Хамес Родригес из «Мадрида», за двухлетнюю аренду колумбийца мюнхенцы заплатили 13 миллионов евро, но выкупать полузащитника не стали. Хамес за два сезона провел в «Баварии» 67 матчей, забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Если говорить о позиции на поле, то Коутиньо — это больше похоже на замену Родригесу, а не Рибери или Роббену, которые являются стопроцентными фланговыми игроками. Впрочем, все не так однозначно.

В «Баварии» найдут правильную роль для Коутиньо?

Коутиньо — игрок тактически капризный, он может играть важнейшую роль в команде и делать разницу на поле, но ему важно создать правильные условия. Вальверде в «Барселоне» использовал Филиппе на левом краю, причем как в атакующей тройке, так и в средней линии. У бразильца действительно есть тяготение к левому краю, он и в «Ливерпуле» нередко играл левее в атаке, хотя идеальная позиция для Коутиньо «в вакууме» - центральный атакующий полузащитник в атакующем ромбе.

Впрочем, Коу хорош и слева, но здесь дьявол прячется в деталях. Если в «Ливерпуле», несмотря на фланговую (хотя скорее полуфланговую) позицию бразилец оставался плеймейкером и имел абонемент на смещения в центр, то в «Барселоне» у него или была слишком выраженная вингерская привязка к бровке, или нагрузка в виде черновой работы. И то и другое Коутиньо противопоказано, если есть желание увидеть сильный футбол в его исполнении.

Тактическая задачка для тренера Ковача

Приглашение Коутиньо — это баварский план «Б» после сорвавшегося перехода Лероя Сане из «Манчестер Сити». С немцем Ковачу было бы проще, ставишь его на бровку и напутствуешь: «Беги, Лерой, беги!» Коутиньо — тоже звезда, но другого формата, бразилец в большей степени распорядитель атак, хотя на его фирменные удары и голы тоже делается расчет. Но как его использовать?

Например, в первом туре Бундеслиги против «Герты» мюнхенцы играли по схеме 4-1-4-1. В которой трудно подобрать место для Коутиньо. Но в прошлом сезоне «Бавария» использовала и другие построения в полузащите и атаке — 4-3-3 и 4-2-3-1. В последней расстановке Коутиньо может занять позицию центрального атакующего хавбека, в схеме 4-3-3 его можно отправить налево и не ограничивать зону действий в атаке, успеху поспособствует наличие такого крутого левого защитника, как Алаба, способного закрыть всю бровку. Да что гадать, скоро сами все увидим!

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   121 / 1003
вчера в 20:12
да наверняка дешевая замена пока Сане восстанавливается )) вернется баластом обратно в барсу след летом )) инфо 99,9%
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 20:08
Повезло Коутинью теперь играет за лучший клуб планеты, у Барсуков есть Евребе.
3ton
3ton
   405 / 1003
вчера в 18:52
Непонятный трансфер,когда на этой позиции уже есть игрок за которого отдали 100 млн. +
Для ротации состава - дороговато

Бавария с 99% его не выкупит ,там деньгами не сорят.
Грамотная аренда и вложение средств от немцев
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   851 / 1003
вчера в 17:18
Устал уже злорадствовать по этому поводу. Запомните мои слова, был топом только в Ливерпуле. Не потому что плохие команды или плохие партнеры, а потому что ЮРГЕН КЛОПП. Удачи ему, и пускай у него в Баварии вдруг не заболит спина! YNWA 2пой бразилец.
Сливки общества
Сливки общества
   330 / 1003
вчера в 17:14
Нужна была замена Хамесу на самом-то деле) Колумбиец не подружился с Ковачом прям от слова совсем и попросился отпустить его. Надеюсь, с Коутом проблем не будет. Главное, чтобы был здоров.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   105 / 1003
вчера в 16:58
Трансфер его в Барсу был глупостью, не верю что и в Баварии у него что-то путное получится. Игрок специфический, не каждой команде подойдет
Gelious
Gelious
   170 / 1003
вчера в 16:58
На повышение пошел к мужикам нормальным
AMaaa_777
AMaaa_777
   73 / 1003
вчера в 16:51
Удачи, Коу!
бибра
бибра
   867 / 1003
вчера в 15:57
ещё и целую статью ему посвятили, мда

этот МЕГА ТАЛАНТИЩЕ летал по клубам как носок пока однажды Клопп из него не сделал более менее складный винтик своего ливерпульского механизма и тут вдруг кого то осенило, что он мега футболист и понеслась дальше карьера....
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