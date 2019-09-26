Who's next Для МЮ Аллегри или оставить Сульшера?

вчера, 16:05

Сегодня уже считают, что Сульшера скоро уволят, фанаты не видят продолжения, и считают, что тренер не тянет. Что такое? А как же кричали Сульшер верим, особенно, когда дернули ПСЖ , теперь уже нет? Зачем им нужен итальянец?

Аллегри хорош, тем тем, что два раза доводил Юве до финала ЛЧ , и ставил хороший футбол, и даже это делал без Роналду, который в первом сезоне ничего не дал, а лишь послужил отставкой коуча. Но у него была команда сыгранный состав, да и с Юве добиться успеха легче. Опять Юве гегемон в Италии, Мю уже на вторых ролях в АПЛ , это тоже надо учесть. Да специалист с идеально репутацией победителя. Да на внутренней арене, а не в еврокубках. Настало время что-то менять возможно, но....

Аллегри отличный специалист, но разве две другие кандидатуры были не такими. МЮ уже тренировали два качественных коуча Ван Гал и Моуриньо, которых, как я помню тоже приветствовали, и где они сейчас и что их ждало? Неблагодарность, философия и автобус вам не подошли, они хотя бы пару тройку трофеев завоевали, не нужно из Аллегри делать еще одного козла отпущения, думаю он не исправит ситуации, и портить еще одному тренеру репутацию негоже.

МЮ превращается в подобие Ливерпуля, сколько там лет прошло с последнего титула 6, не так ли, время быстро идет. Если менять тренеров, как делает МЮ , то команда ничего не получит, каждый специалист по своему тренирует, и подбирает под себя игроков. И выкидывать бабки просто так тоже не стоит, но МЮ превращается в денежный середняк. который не может обыграть условный Брайтон.

Понятно лишь одно итальянцы хорошо смотрятся в АПЛ , за последние пять лет завоевали трофеи.

Раньери - Титул с Лестером 2016

Конте - Титул с Челси 2017 и КА 2018

Сарри - ЛЕ с Челси 2019

Пригласив Аллегри думаете всякие кубки на вас посыпятся, но сегодня, кроме худой кастрюли МЮ не способен завоевать что-то стоящее. Да и некому на поле это делать.

Не в тренере дело, а в игроках?! Сегодня нету футболистов которые способны за собой вести последним таким был Златана Ибрагимович, швед играл, вдохновлял команду, два трофея, порядок был и на поле и в раздевалке. Кто сегодня лидер у Мю, который сможет за собой вести: Погба? он больше о себе любимом думает, через раз включается на поле. Да и тренеров не слушает, Фергюсона не уважал, с Моуриньо конфиликтовал, что ему персональную нянку дать, чтобы его из подпалки гнали. Да Аллегри с ним работал, но не факт, то что было в Юве и сегодня в МЮ , тогда еще Пирло был, Кьеллини, Буффон, те кто могли французу объяснить свое место. Да и возможно сама атмосфера была не такой натянутой по той причине, что Юве лидировал в чемпионате, а нынешний МЮ нет. Решфорд? отличный футболист, но не лидер. Де Хея? но он вратарь не лидер каким мог быть Оливер Кан в Баварии, испанец играет на своей позиции тащит, то что тащится. а кто еще Янг? он ветеран просто доигрывает. Так, что нету.

МЮ просто так брал Ди Марию, Лукаку, Санчес и тд и легко с ними расстались, достаточно сильные игроки, но не слишком на долго задержались. Сегодня могут взять Манджукича из Юве, может по этому Аллегри связывают с красной частью Манчестера. Опять же, а нужен ли им этот футболист, потому что в МЮ поступают не понятно как. Да есть Погба, появится Манджукич возможно и Дибалу пригласят, тех с кем Макссимилиано работал, да и по слухам много ходит информации, что аргентинец может уйти. Останется ли Погба или на его позицию есть кто-то или придется купить? В защиту уже приобрели хороший вариант Магуаира и Биссаку, но если смотреть на результат, то в обороне все равно порядка нету, лишь в первом туре удачно против Челси сыграли, дальше пропускали и еще от Лестера сохранили ворота в неприкосновенности. Опять придется тратится. или же давать время.

Также и тренеру нужно время, тот же Ливер, Клоппу никто не мешал, давали тренировать, даже когда проваливал финал за финалом, кое как становились 4-ми, когда фаны мю смеялись над этим, его не критиковали не говорили, вали отсюда, хотя предпосылки были, но не так, как это делают в МЮ со всеми своими коучами. Когда был какой-то результат с тем кто есть, выделяли деньги на трансфер для усиления. Хотя это неудачный пример, я имею ввиду в рассказе об МЮ говорить о «Ливере» но это как соль на рану, чтобы было побольнее уколоть и сказать «А Ливер то теперь над вами, а не только МС вас вертит во все стороны». Но у Ливера есть 7 лет без трофеев, когда последний завоевал Далглиш в 12 году, который привел клуб к двум финалам внутри английских кубков, выиграв кубок лиги, а после его уволили, возможно они поняли, что быстрая смена тренеров, так часто тоже не нужна. Да команда Юргена показывает живой футбол, сегодня борется за самые высокие места, но в МЮ с Моуром было все тоже, просто им не нравился автобус, но разве сегодня это важно как твой клуб играет в красивый футбол или от обороны действует, главное, что он брал трофеи и был в числе фаворитов.

А что требовать от Сульшера? Лишь дать ему время, он постепенно достраивает команду избавляется от тех, кто действительно лишний пассажир. Начал по сути Луи, после Жозе, и вот теперь очередь Оле. В прошлом сезоне он пришел по середине, и после серии побед, его все видели лучшим вариантом, и говорили "Зачем снова тратить деньги на дорогих коучей, которые все-равно окажутся не лучше него, да и он все же свой игрок, с руководством не будет конфиликтовать, не будет жаловаться, как тот же Моур, скажем Аллегри тоже будет говорить, а умея нету тех игроков, которые мне нужны, дайте еще и опять этот круговорот, смена лиц как тренерском мостике, так и на поле. От этого вряд ли выиграет сам клуб, может люди рекламы, те кто поставляют экиперовку получат свой бонус продав несколько миллионов футболок с интересным игроком, но не сам клуб. Да деньги отобют, но разве это главное, мне кажется главное, как команда играет и кто в ней играет, борется она за титул и прочие трофеи, ведь МЮ привык это делать.

Или же нужно было летом убирать Сульшера и приглашать Аллегри? чтобы по середине сезона этих движений не было в который раз, потому что готовил один специалист, ездил на летние сборы, проводил предсезонку, другому все же будет сложно да встрехнуть сможет, но изменить навряд ли. То что было в МЮ после португальца, норвежец на время оживил, но не исправил, картины и стиля игры, так зачем его тогда делали главным тренером команды, был бы просто ИО, а летом выбор варианта. Опять поспешили с назначением? или решили доверится своему, как более экономному варианту? Да в Челси сегодня также, но у них есть причина трансферный запрет по этому дали Лэмпарду попробовать, а в МЮ то не было, так что экспериментировать с назначением Сульшера на постоянной было быстрым решением, а сегодня уже говорят об его увольнении, ведь в Челси также поступили с Ди Маттео, который и ЛЧ выиграл, а затем также провалил старт след кампании, и замена не заставила ждать. Но и в МЮ смена частая тренеров, не дает результата, только не знаю, что хотят под этим словом - первое место в АПЛ ? трофеи то как говорил ранее брали. Назначение Сульшера это что? вот хочу спросить у фанатов МЮ , как вы сами думаете?

Все говорят, нужно было брать в свое время Клоппа? а ответ. А справился ли немец с этим, не стали бы ему мешать и советовать, как поступали с другими тренерами в МЮ . Можно было договорится с Гвардиолой? Но испанец выбрал МС у которого меньше проблем, состав по сути уже был, да и где тебя не будут сравнивать с целой эпохой, потому что в МС особо истории нету, да и победы Манчини и Пеллегрини это все мелочи и не серьезно, чтобы ими прикрываться, а Клопп просто романтик, выбрав Ливерпуль по считав что он добьется успеха выиграв титул, как в бундесе с Боруссией. Да кубок ЛЧ выиграл, но ушло на это 4 года, прямо как у Фергосона 4 года и первый трофей.

В МЮ ему столько бы не дали, и это все знают, а Ливеру деваться некуда было. Предоставить время или платить неустойку, в МЮ же сегодня предпочитают отвалить деньжат тренеру за долгосрочный контракт, чем дать время. Хотя Моур сходу давал трофеи, но потом что-то не пошло, хотя у него всегда так в последнее время. Аллегри может оказаться просто следующим, в МЮ за 6 лет 4 тренера, а итальянец может стать 5, в среднем по 1.5 года на каждого. Не понятно что МЮ ищет? новые идеи? пробуют разные школы футбола: голландская, португальская, норвежская, теперь итальянская может стать, больше похоже на меню в ресторане, какую вы там кухню предпочитаете? еще осталось отведать русской, и немецкой, для общей массы из России Слуцкий из немецкой Тухэль. Скажем сегодня Слуцкий изучает методы тотального футбола в Голландии, прекрасный кандидат для проб в МЮ .

Кончено говорить всегда легче, давать совет, как поступить, что происходит с командой, какой тренер нужен, когда не знаешь точной информации, потому что ты не находишься рядом не подглядываешь в бинокль, чтобы понять что у них происходит. Да кто-то скажет, и этого не надо, результаты говорят, но иногда они бывают обманчивыми. Да итоги матча, положение в таблице, и другие статистически данные, владение мячом, тактика., все равно не дают ответа, потому что как я говорил ни Моуриньо, и Ван Гал, не изменили ситуации, у Сульшера тоже ничего не выходит. И вопрос остается прежнем "Кто все равно в этом виноват Тренер? Игроки? Руководство? А может все просто, время МЮ прошло, как прошла Эпоха Фергосюна, ведь на смену одного гегемона приходит другой, до образования АПЛ был Ливерпуль, с момента создания лиги наступила эра МЮ , сегодня возможно эра Ман Сити и это изменить сложно, а тем более реанимировать такого кита как Юнайтед, любому тренеру будет не просто.