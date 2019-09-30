Ближайшие соперники. Скука в Мадриде и поражение от «Барсы» 

сегодня, 20:00

«Соккер.ру» отслеживает состояние ближайших соперников российских клубов в еврокубках. На этот раз наши разведданные удивительно напоминают мини-обзор Примеры.

Наверняка вы внимательно следили за матчами 11 тура РПЛ на «Соккер.ру» и уже знаете, что «Локомотив» и «Зенит» играли между собой, победили железнодорожники, что стоило чемпионам России лидерства. ЦСКА под шумок выбрался на первое место, а «Краснодар» сумел прервать серию из поражений.

«Локомотив» - «Зенит» - 1:0

«Урал» - ЦСКА — 0:3

«Краснодар» - «Арсенал» - 2:0

А как там соперники?

«Атлетико» - соперник «Локомотива» по 2-му туру Лиги чемпионов

7-й тур чемпионат Испании

«Атлетико» - «Реал» - 0:0

Многие любители футбола решили провести субботний вечер в компании мадридского дерби, которое редко получается пресным, вялым и безынтересным. К сожалению для всех, кто включил в свой график просмотр матча на «Ванда Метрополитано», на этот раз «Атлетико» и «Реал» включили режим скуки. За весь матч соперники совместными усилиями сподобились на 4 попадания в створ, причем на счету «матрасников» всего один точный удар по воротам. Лучшим игроком матча стоит признать Яна Облака, который совершил классные сэйвы после ударов Тони Крооса и Карима Бензема.

Забавно и то, что общее количество ударов «Атлетико» - 7 (у «Реала» в два раза больше) соответствует количеству голов, забитых командой Диего Симеоне в ворота «сливочных» в предыдущем мадридском дерби, которое состоялось в США в рамках Международного Кубка чемпионов. Тогда «Атлетико» выиграл 7:3. На этот раз была зафиксирована ничья, которую Облак назвал справедливым результатом. «Атлетико» упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, где пока восседает «Реал». Как вы понимаете, никакой ротации состава накануне лигочемпионского выезда в Москву «Атлетико» себе позволить не мог, скорее против «Локомотива» возможны варианты.

«Бенфика» - соперник «Зенита» по 2-му туру Лиги чемпионов

7-й тур чемпионат Португалии

«Бенфика» - «Витория Сетубал» - 1:0

Гол: Винисиус 63.

«Бенфика» тоже не лидирует в своем чемпионате, хотя перед выездом в Санкт-Петербург «орлы» одержали важную победу над «Виторией» из Сетубала. Единственный гол в середине второго тайма забил Карлос Винисиус, а концовку «Бенфика» провела в меньшинстве после удаления Аделя Таарабта. В чемпионате Португалии клуб из Лиссабона занимает вторую строчку, отставая на одно очко от сенсационного лидера - «Фамаликау». В заявке «Бенфики» в очередной раз оказался российский голкипер Иван Злобин, который на днях дебютировал за основную команду португальского клуба в кубковом матче и отстоял на ноль.

«Хетафе» - соперник «Краснодара» по 2-му туру Лиги Европы

7-й тур чемпионат Испании

«Хетафе» - «Барселона» - 0:2

Голы: Суарес 41; Фирпо 49.

Перед путешествием в Краснодар у «Хетафе» прервалась шестиматчевая результативная и беспроигрышная серия, но причина, скажем так, «уважительная»: в пригород Мадрида пожаловала «Барселона» и одержала уверенную победу с голами Луиса Суареса и Эктора Фирпо. Уругвайский форвард в ворота «Хетафе» забил 400-й гол в карьере. Несмотря на поражение, команда Хосе Бордаласа выглядела достойно на фоне гранда, вот только в финальных стадиях атак у «синих» ничего не получалось, в то время как «Барселона» своими шансами распорядилась здраво.

Так или иначе, игра против «Барселоны» и ее результат вряд ли являются показательными, но некоторые детали в глаза бросаются. Во-первых, «Хетафе» обороняется высокой линией защиты, и этим нужно пользоваться, отправляя быстрых форвардов в отрыв. Суарес открыл счет в матче, получив передачу от тер Штегена за спину защитникам. А второй гол «Барселона» забила после ошибки вратаря Давида Сории, не выглядящего апологетом надежности. Впрочем, в Лиге Европы Бордалас, скорее всего, снова доверит ворота второму номеру — аргентинцу Леандро Чичисоле.

«Эспаньол» - соперник ЦСКА по 2-му туру Лиги Европы

7-й тур чемпионат Испании

«Эспаньол» - «Вальядолид» - 0:2

Голы: Мичел 26 (пенальти); Плано 90+3.

«Хетафе» после семи туров Примеры занимает 16-е место (большинство результатов в беспроигрышной серии — ничьи, а не победы), а соперник ЦСКА «Эспаньол» идет 18-м. У «попугайчиков» всего лишь 4 забитых гола в чемпионате Испании, не смогли они отличиться и в домашней игре против «Вальядолида». Проиграли при своих болельщиках с тем же счетом, что и «Хетафе», только соперник был далеко не таким статусным, пусть даже владелец «Вальядолида» сам Феномен Роналдо.