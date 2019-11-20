ТОП 10 лучших моментов Почеттино в Тоттенхэме.

вчера, 15:18

Сегодня если честно для меня стало немного шоком, когда Маурисио Почеттино был уволен, а на его место пришел Жозе Моуриньо.

Да Почеттино много сделал для команды за последние годы, поставил красивый футбол, создал боеспособный коллектив, при нем раскрылись несколько футболистов, удерживал не один сезон команду в четверке, вытеснив «Арсенал», только за это ему можно сказать спасибо, и благодаря ему и его «шпорам» в чемпионате появился термин ТОП 6, и сними стали считаться все гранды АПЛ , и в Европе тоже. Однако он не смог завоевать не одного трофея, не смог привить команде менталитет победителей, конечно хочется трофеев, но иногда они не всегда определяющий фактор и показывающие реальное положение дел.

И я хочу вспомнить самые яркие моменты Почеттино у руля Тоттенхэма на мой взгляд.

10. Финал кубка Лиги 2015

И так Почеттино пришел в команду на старте сезона 2014/2015, до этого отработав хорошо в «Саутгемптоне», подняв скромный клуб из нижней части на восьмую строчку. В первом же сезоне ему удается вывести «Тоттенхэм» в первый финал кубка впервые с 2009 года. Самый яркий момент был в том, что 1 января 2015 года «Тоттенхэм» накидал 5 мячей ворота «Челси», итог матча был - 5:3, и клубы встретились еще раз в рамках уже кубка Лиги. Но финал закончился неудачей проигрышем от «синих» - 0:2, когда (Терри и автогол Уокера поставил точку в этом матче, дав тогда Моуриньо увести трофей). Но это несколько не смутило Почеттино, и он продолжил работу, поскольку было видно, что можно прогрессировать дальше.

9. Погоня за Лестером

Конечно многие скажут, что это было шикарной упущенной возможностью, чтобы выиграть титул, однако кто мог предположить, что в том сезоне за титул будут бороться «Лестер» и «Тоттенхэм», ведь это было большой неожиданностью, у меня больше вопросов «Где были ТОП клубы в этом момент МЮ , МС , Челси, Арсенал, и конечно же Ливерпуль Клоппа?!». Да проиграли ту погоню, честно и по делу, но зато попали впервые в тройку сильнейших выиграв бронзовые награды, и это еще был один шаг, чтобы двигаться дальше. Конечно в том сезоне еще помнится драка после игры с «Челси», когда стало окончательно известно, что борьба за титул окончена, и шокирующие - 1:5 от вылетевшего «Ньюкасла». Но даже после этого падать в уныние не пришлось.

8. Самое обидное серебро в истории АПЛ

Уже в следующем сезоне, многие говорили, что «шпорам» вновь ничего не светит, и они вылетят из 4-ки сильнейших, что им повезло, потому что прибыли Гвардиола и Моуриньо в город Манчестер, и между ними и их клубами МС и МЮ разыграется титул. Но по сезону эти двое поплыли. Однако именно Почеттино и его «Тоттенхэм» снова всех удивили, когда по окончанию сезона заняли второе место. «Шпоры» были единственными, кто до конца преследовал «Челси», и я думаю, что это самое обидное серебро, потому что «синие» не заслужили титула, так как сезоном ранее сливали как крысы Моуриньо, заняли 10 строчку, а пришел какой-то итальянец и сходу выиграл чемп. Ведь аргентинец вместе с клубом вновь проделали огромную работу, выдав под конец прекрасную серию матчей и набрали 85 очков, показав свой лучший результат в истории АПЛ . Именно тогда полностью раскрылись Делли Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен и «шпоры» стали показывать классный атакующий футбол, теперь к ним относились, как равным.

7. «Арсенал» теперь под «Тоттенхэмом» и это классно.

Да не берем трофеи, но что может быть лучше завоеванных кубков, медалей и прочих кастрюль, конечно это когда твой вечный соперник находится под тобой. Почетинно это сделал не просто выбил «Арсенал» из четверки сильнейших, но также стал одним из факторов отставки Арсенал Венгера с поста клуба. Сколько лет Венгер и Арсенал были выше, сколько лет ты ждешь, что скинешь их вниз и они будут под тобой, и наконец это произошло. Сегодня Почеттино уже не тренер, но он в последнем сезоне оставил снова «Арсенал» снизу, и их нового тренеришку Эмери без ЛЧ , а это уважение от всех фанов «Тоттенхэма».

6. Первое поражение Гвардиолы в чемпионате.

Столкновение тренерских идей между Почеттино и Гвардиолой было своего рода дерби между школой «Эспаньолы» и «Барселоны». Началось оно еще в чемпионате Испании, аргентинец только возглавил «попугаев» в начале 2009 года, а испанец к тому времени уже покорял чемпионат с «сине-гранатовыми», идя на первом месте. Как думаете над кем отпраздновал Маурисио свою первую победу в качестве главного тренера клуба? - если догадались, то правильно над «Барселоной» Хосепа, да еще и на «Камп Ноу» - 2:1. Да, и первое поражение Гвардиоле в АПЛ нанес именно Почеттино, и об этом часто вспоминает Пеп Гвардиола - «Я помню кто победил меня первым в АПЛ , это был Почеттино и его „Тоттенхэм“ ».

Тогда подопечные испанца изящно уничтожали на своем пути своих соперников, после шести туров без проблем возглавляли таблицу, но все их везение длилось до игры седьмого тура, когда «Тоттенхэм» без шансов прихлопнул «горожан» на своём поле - 2:0. А по окончанию того сезона «Тоттенхэм» оказался выше «Манчестера Сити», и еще вспомним как Хосеп впервые в качестве наставника, в новом сезоне с новой командой остался без трофеев.

5. Обыграть Реал и занять первое место в группе.

Первый опыт аргентинца и его «Тоттенхэма» был не очень удачным, когда они заняли 3-е место и выбыли из дальнейшего участие. Зато следующий сезон в ЛЧ был намного лучше, а слаще он стал от того, что команда не проиграла ни одного матча действующему обладателю кубка «Реалу» Зидана, но также первыми нанесли им поражение в том турнире, когда у себя дома перед своей публикой уничтожили тех - 3:1, и сумели финишировать на первом месте. Ведь обыграть халву и оставить под собой всегда приятно в любом турнире.

4. ВАР вам в помощь.

Если в первой игре против «Манчестера Сити» в 1/4 «шпоры» сумел неожиданно победить - 1:0, то второй мачт это было чистое везение. До ответного матча Маурисио Почеттино негативно отзывался об новой системе ВАР, даже когда еще обыграл «Челси» в первой игре на кубке -«Мне не нравится ВАР. Сегодня это сыграло нам на руку, но, судя по ЧМ -2018 и матчам Ла Лиги, я вижу, что видеоповторами никто недоволен. Мне не нравится, что мы выиграли вот так, с помощью VAR . Я не против технологий, эволюцию нельзя остановить, но все должно быть по-другому – четко, ясно и понятно. А так, ждать приходится слишком долго, правила размыты, и эта система убьет настоящий футбол».

И вот теперь это видио система сработала и в ЛЧ . Ответный матч на «Этихеде» выдался очень жарким, и богатым на голы и эмоции. Когда уже впервые 10 минут клубы забили три гола на двоих, особенно в двух матчах был хорош кореец Сон, который забил им три гола в этих играх, и был одним из те, кто тогда вытащил «шпоры» в полуфинал. После «Ман Сити» ведет уже - 4:2, и Льоренте забивает важный, и как окажется определяющий гол с большой долей везения, когда мяч попадает в прижатую руку после в бедро, и влетает в ворота, конечно тогда турецкий Арбитр Чакир засчитал гол, чем вызвал бурю недовольства, хотя было все по правилам, но мне кажется еще больше было негодования, когда он же отменил пятый и победный гол «горожан». Если честно это было более спорным решением, чем засчитанный гол от прижатой руки, игроки «Тоттенхэма» даже не апелировали к арбитру, так как эмоционально были истощенны и лежали на газоне. Но просмотрев повтор Чакир отменил это взятие ворот, воспользовавшись ВАР. Итог матча 3:4 в пользу «горожан», а итоговое противостояние осталось в пользу «Тоттенхэма», так как дома одержали минимальную победу. А совсем недавно уже в рамках АПЛ , все произошло по такому же сценарию, когда снова при помощи ВАР у «Сити» отняли победный гол.

3. Исторический выход в финал ЛЧ .

Вообще в прошлом розыгрыши ЛЧ , «Тоттенхэм» со скрипом шел по дистанции, кое как вышли из группы, по разнице голов против «Интера», в первом раунде плей-офф или в 1/8 неожиданно сумели выбить дортмундскую «Боруссию», после не без везения и помощи ВАР проскочили «Ман Сити». И вот наступил полуфинал ЛЧ , соперником выступил «Аякс», который в том розыгрыше тоже многих удивил, не проиграл «Баварии», выбил «Реал» и «Ювентус», и был очень очень близок к выходу в финал, особенно после того как в первой игре в гостях добился минимальной выездной победы - 0:1. Но что произошло после во втором матче, который приготовил нам еще один сюрприз, и подарок для всех фанатов «Тоттенхэма». «Аякс» комфортно ведет после первого тайма с преимуществом в два гола, как неожиданно для всех подопечные Аргентинца совершают камбек, сначала сравнивают в начале второго тайма, а после в добавленное время забивают важный и исторический гол для всего клуба.

В той игре бразилец Лукас Моура в блестящей манере оформил хет-трик перевернув не только ту игру с - 0:2 на - 3:2, но и двухматчевое противостояние, и вывел клуб в первый исторический финал главного еврокубкового турнира Лигу Чемпионов. Да, кто бы что не говорил, но Почеттино это первым сделал для «Тоттенхэма», и в своей карьере, побывав в финале. Да двух победителей быть не может, возможно не хватила какой-то мысли, где-то просто не повезло, но финал остался не за командой аргентинца, и это........ даже подобрать слов трудно, но все же до финала дошли. Никто тогда не летал в облаках, а просто радовались, что дошли чудом до финала.

2. 4 года в ТОП 4.

Мистер Почеттино первым кто смог удержать «Тоттенхэм» в четверке несколько сезонов подряд, при это стоит отметить, что он это делал без больших и жирных трансферов. Клуб играл в привлекательный, и пусть иногда не стабильный футбол, хотя его стабильность заключалась в том, чтобы быть в ТОПе, и этого хватало для данной цели, что вызывает уже уважение к его работе и его кандидатуре. Первый раз он выиграл бронзу в сезоне 15/16, в следующем раз уже серебро, после снова была бронза, а под конец уже на последних силах и команды, и самого тренера оставил клуб в большой четверке по окончанию прошлого сезона, и вышел в финал ЛЧ . Да Маурисио сделал больше для клуба, чем все тренеры за все время существования АПЛ , даже без трофеев.

1. напоследок кубок Ауди.

Данный трофей, хоть не имеет важности, но тем не менее он был нужен для команды и для самого тренера. Обыграв «Реал» и «Баварию», сумел можно сказать, как бы на прощание взять один трофей, также стоит отметить, что до этого клуб выиграл МКЧ - заняв первое место. Пускай многие говорят, что турниры товарищеские или еще какие-то, но всегда приятно, хоть что-то выиграть. Поскольку «Тоттенхэм» не особо нас баловал и выступлениями в АПЛ , и завоевыванием трофеев последние годы.

Под его руководством «Тоттенхэм» одержал 159 побед, и занимает второе место среди лучших тренеров клуба по проценту побед 56%, только Тим Шервуд его обходит 59%, но у того количество матчей меньше. Это больше, чем у любого из тренеров команды в послевоенную эпоху. Стоит также отметить, что «Тоттенхэм» финишировал в топ-4 АПЛ на протяжении 4 сезонов подряд. До его назначения «Тоттенхэм» лишь однажды финишировал в истории АПЛ в ТОП 4 при Харри Реднаппе.

Если честно, мне будет не хватать Почеттино тренером, ведь он построил классную команду, и без трофеев и больший покупок, на подобие того «Лидса» Дэвида О'Лири, который также шумел в Европе в начале нулевых. Жаль, что эта история подходит вот к такому концу. Жаль, что в современном футболе не дают шанса тренеру реабилитироваться, ведь Маурисио это заслужил.

Знаете, а может Почеттино в Вест Хэм взять?! в свое время Харри Реднапп как бывший «молотобоец» возглавлял «шпоры» может теперь бывший «шпора» возглавит «молотков».