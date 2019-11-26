Мы работаем в аптеке

сегодня, 16:51

«Соккер.ру» представляет восходящих звёзд «Байера».

Во вторник «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с леверкузенским «Байером». Немецкий клуб хоть и играет не лучшим образом в нынешнем сезоне, но при этом остаётся весьма грозным соперником. Во многом благодаря наличию в составе «аптекарей» двух интереснейших полузащитников. С которыми связано будущее не только «Байера», но и сборной Германии.

«Бавария» уже сегодня готова заплатить 80 миллионов евро за Кая Хаверца, предварительно вернув «Барселоне» Филиппе Коутиньо. Молодой немец интереснее опытного бразильца. Кай в свои двадцать лет обладает и опытом, и психологической устойчивостью, и качествами лидера. А мастерством он никогда не был обделён. Рослый и в то же время лёгкий футболист хорош и в обороне, и при раскрутке атак, и при завершении. У него отличный пас, приличная техника и хорошо поставленный удар. Кай одинаково хорошо владеет левой и правой ногой. Рост позволяет ему уверенно действовать в воздухе.

«Да это же второй Баллак», - воскликнули многие болельщики «Байера», впервые увидев ещё 17-летнего Хаверца. Когда же Кай подтвердил внешнее сходство со знаменитым полузащитником зрелой не по годам игрой, Хаверц был обречён стать и любимцем «Бай-Арены», и кандидатом, а потом и игроком «Манншафт». В соревнованиях среди юношей он был тоже одним из лучших. Главное, что Кай смог безболезненно перейти из юношеского футбола во взрослый.

В «Байере», давно ничего не выигрывавшим, Кай довольно быстро заиграл, взвалив на себя гигантский объём работы. Найденный в «Алемании» футболист благодарен «аптекарям» за доверие и всегда называет себя патриотом леверкузенцев. Более того, Каю по силу помочь одному из самых невезучих клубов Германии наконец выиграть хоть что-нибудь. Так ведь не дадут. Уже есть прокатанная дорожка из Леверкузена в Мюнхен, по которой прошагал не только Баллак, но и Тони Кроос с Артуро Видалем. На него приезжают посмотреть из «Реала», «Челси», обоих «Манчестеров». И шанс, что мы увидим Хаверца в красно-чёрной футболке «аспириновых» уже через год - невелики. Жаль, но таковые реальности. У Баллака было больше времени сделать «Байер» великим.

Но второй герой этого рассказа вряд ли оставит Леверкузен следующим летом. Ибо «Байер» его приобрёл относительно недавно, причём у прямого конкурента, - «Хоффенхайма». Вы уже догадались, что речь пойдёт о полузащитнике Надиме Амири, который с недавних пор играет с Хаверцем не только в клубе. Йоахим Лёв стал приглашать Амири в национальную команду. На счету Надима уже три встречи в форме Манншайт, и это далеко не предел.

Если Хаверца принято сравнивать с Баллаком, то рядом с именем Надима Амири чаще упоминается Месут Озил, который никогда не играл за «Байер». Внешнее сходство тут тоже играет не последнюю роль, но Амири напоминает чемпиона мира и бывшего лидера «Арсенала» и по манере игре. Надим очень изящно и мягко работает с мячом, знает кому и куда отдать передачу. Причём так, чтобы партнёр не тратил время на обработку мяча. У Амири сложно отобрать мяч без нарушения правил, настолько умело он работает корпусом. А скорость, техника и прочие навыки у Надима присутствует ещё с тех пор, когда он играл в футбол на засыпанном щебёнкой полем. Где каждое падение было чревато микротравмой. А то и не микро. Занятия карате тоже не прошли даром. Не в смысле, что Амири может применить приём в отношении обидчика. Футболист очень пластичен и умеет уходить от столкновений.

Несложно догадаться, что Надим Амири – не настоящий немец. Об этом говорят и имя с фамилией, и внешность. Но и не турок, как иногда считают некоторые обозреватели. Надим – афганец. Его родители перебрались в Германию в девяностых, спасаясь от талибана. Третий ребёнок в семье, а им оказался как раз Надим, родился уже на немецкой земле. И на немецком языке говорит лучше, чем на пуштунском, считает себя, скорее немцем, нежели афганцем. При этом остаётся правоверным мусульманином.

Два старших брата гоняли мяч на каменистом жёстком поле города Людвигсхафен-ам-Райн, младший сначала занимался карате, но потом тоже приобщился к футболу. Очень скоро Надим играл лучше всех дворовых мальчишек, после чего за ним приехали из клуба «Вальдорф Манхайм». Родители не хотели опускать юное дарование в другой город, но их убедили, что мальчик сможет стать сильным футболистом.

Из «Вальдорфа» его взяли в «Хоффенхайм», где Амири пришлось доказывать своё право играть сначала за молодёжную команду, потом тренироваться во взрослой. Шансов на игру в основе было немного, ведь на позиции Амири у «Хоффе» играл сам Роберто Фирмино. Но после продажи бразильца в «Ливерпуль», Надиму оставалось только доказать своё право. Молодой футболист стал выходить на поле ещё при Маркусе Гвиздоле. При Юлиане Нагельсманне, хорошо знавшем Надима ещё по резерву «Хоффе», Амири стал основным, а вскоре и ведущим полузащитником «деревенских».

Наверное, Нагельсманн хотел бы продолжить работу с Амири в «РБ Лейпциг», но «красные быки» не стали приобретать футболиста «Хоффенхайма». Зато «Байер» был настойчив и смог приобрести игрока немецкой молодёжки. Были вопросы, зачем «аптекарям», у которых играют Леон Бэйли, Кай Хаверц и Керим Демирбай, ещё и Амири. Но Надим вписался в состав «аспириновых», более того, оказался вполне совместим с остальными игроками. Контракт рассчитан на пять лет. За это время новобранец Манншафт может принести немало пользы леверкузенцам. Либо вырастет в цене и существенно пополнит казну.

«Локомотиву» же холодным вечерним вечером придётся решать проблему Хаверца, не дать сыграть в полную силу Амири. Иначе, рассчитывать на столь нужный успех будет непросто. Зрители же смогут убедиться воочию, насколько хороши Кай и Надим, представляющие «Байер» в сборной Германии.