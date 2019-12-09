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Большая Ж для российского спорта. А для футбола?

вчера, 22:39

А у футбола своя история и своя правда, о чем и расскажет «Соккер.ру».

Сегодня исполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) единогласно принял решение, которое легко прогнозировалось: Россию отстранили от участия в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Нашу страну смогут представлять отдельные атлеты, которые докажут свою чистоту на предмет допинга, но им будет запрещено пользоваться любыми национальными атрибутами.

Дальше много процедурных моментов, возможности для апелляций (наверняка безуспешных), поломанные карьеры людей из видов спорта, которые особенно зависимы от государства и спонсоров. Это то, что на поверхности. Признаться, не настолько хорошо разбираюсь во всех этих вопросах, чтобы обсуждать их в публичном пространстве, поэтому если хотите копнуть глубже — читайте коллег, для которых это профильная тема. Здесь только о том, что непосредственно касается футбола.

WADA, а футбол пострадает?

Как мы теперь точно знаем, санкции WADA распространяются только на major events, «важные события» – турниры, проводящиеся под эгидой мировых ассоциаций. Иными словами, ограничения никак не скажутся на чемпионатах Европы и еврокубках, которыми в футболе заведует УЕФА — подразделение ФИФА. На Евро-2020 у сборной России будет флаг, гимн и даже форма с гербом, если «адидас» соизволит пошить нечто пристойное. Санкт-Петербург тоже может не переживать о матчах чемпионата Европы, которые должны пройти на «Газпром Арене»: все строго по расписанию. Финала Лиги чемпионов в 2021 году тоже касается.

По сути, российский футбол не почувствует на себе никаких изменений в окружающей реальности вплоть до 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Отборочный турнир мундиаля проводит конфедерация, в нашем случае — УЕФА, следовательно, квалификационные игры, являющиеся «предбанником» чемпионата мира, не попадают в категорию «важных» событий. Ничто не мешает сборной России — именно сборной России со всеми атрибутами, принимать участие в отборочном цикле. А вот в случае попадания на ЧМ-2022 все уже не так просто.

Окончательное решение остается за ФИФА, но, если следовать логике WADA, Международная федерация футбола должна не допустить сборную России к участию в турнире такого ранга. Да, вместо сборной России может сыграть некая независимая команда без отличительных знаков на футболках, которую мы сможем опознать только по усам и лысине главного тренера, а также «деревянной» технике некоторых футболистов. Привет, нейтральная команда!

Вряд ли ФИФА слишком интересно портить состав участников представительного турнира такой «жемчужиной» — с точки зрения маркетинга не самая чудесная история для организаторов. Самое неприятное, что есть один сценарий, который избавит ФИФА от сложного решения: невыход сборной России на чемпионат мира. Отбор на мундиаль гораздо жестче, чем на Евро, и Джанни Инфантино наверняка знает способы дополнительно усложнить задачу для отдельной команды. Нет России — нет проблемы. Это беспокоит. ФИФА, кстати, уже отреагировала на решение исполкома WADA, но реакция эта пока чисто протокольная:

ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространения санкций на футбол будет принято вместе с ними.

Как и у РФС:

РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России.

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, подтвердил, что санкции WADA точно не коснутся матчей предстоящего чемпионата Европы:

На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне. Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено с флагом, гимном.

А вот Джонатан Тейлор, председатель комитета WADA по соответствию, подчеркнул, что сборная России не сможет использовать свои государственные символы на ЧМ-2022, если попадет на турнир. Окончательное решение за ФИФА, но к Тейлору приходится прислушиваться:

Если они выйдут в финальный этап, то команда, представляющая Россию, не сможет в нем участвовать. Однако они могут подать заявку как нейтральная команда, а не как представитель России. Если это случится, будет выработано решение, как они смогут участвовать в турнире. Но это точно будет выступление без российского флага и без российского гимна.

Вячеслав Колосков, экс-глава РФС:

Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо ещё выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу — реакции ФИФА ещё нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом.

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС:

Чтобы комментировать и рассуждать на столь важную тему, нужен предметный анализ. Решение принято, но его никто не видел. Решение нужно прочесть, чтобы понять, какие последствия будут, в частности, у российского футбола. Есть некий анализ, который проводили РФС, Министерство спорта и любительского союза. У нас есть какие-то ограничения и сложности в связи с наихудшим сценарием развития событий. У нас есть здравое ощущение, что российский футбол не имеет отношения к тем вещам, о которых говорит ВАДА. Наибольший риск — отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре, но туда нужно ещё отобраться.

Георгий Джикия, вице-капитан сборной России:

Санкции ВАДА? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря — то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится.

Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

После того как нацистская Германия проиграла войну, Международный олимпийский комитет тоже её забанил, и в Играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд.

А еще можете окунуться в поток сознания Валерия Рейнгольда. 

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   456 / 987
сегодня в 11:55
да уж.
sir_Alex
sir_Alex
   44 / 987
сегодня в 11:27
"...которую мы сможем опознать только по усам и лысине главного тренера, а также «деревянной» технике некоторых футболистов" – ржунимагу!!! 👍😆😁😂
yrasikos22
yrasikos22
   408 / 987
сегодня в 11:21
Все это напоминает времена Холодной войны,тогда СССР завели в железный Занавес,щас Россию так же пытаються изолировать любыми методами,и тут для России идет проверка усвоила ли она уроки прошлого.
Danila Selin
Danila Selin ответил Roman73
   251 / 987
сегодня в 10:43
Поймать нет возможности, т.к. все международные комитеты базируются в сша и Европе и соответственно, контроле. Как думаете, кого они крышивать будут?
Danila Selin
Danila Selin ответил ZjzoRe
   251 / 987
сегодня в 10:40
Просто это политика. Стали снова неудобными, вот и стали топить. Я сомневаюсь, что в других странах нет допингистов, которых покрывают. Те же астматики - норвежцы, почему-то не вызывают подозрений, а ведь препараты от астмы сами по себе допинг и хорошо прячут слелы иных препаратов...
Ekkimukk
Ekkimukk ответил arsworld
   575 / 987
сегодня в 10:30
В абзаце , где Джонатан Тейлор ,исправьте маленькую ошибку - ''если попадет НА турнир''.
Спасибо, поправили.
cska1948
cska1948 ответил НОЖ
   28 / 987
сегодня в 10:27
Я не понимаю эти вопли из-за отстранения России.Ведь по указанию Путина все было сделано!Еще по Казанской универсиаде было видно,что прсто так невозможно выиграть столько медалей!На олимпиаде в Сочи слишком было заметно как подозрительно легко россияне выигрывают!
З С Б Всего
1 Китай 51 21 28 100
2 США 36 38 36 110
3 Россия 23 21 29 73
----------------------------------
Это медальный зачёт Олимпиады в Китае, в 2008 году. Китай ни до, ни после так успешно на Олимпиадах не выступал. Это вас ни на какие размышления не на
водит? А ведь к Китаю у ВАДА нет вопросов, что говорит об избирательности наказания. Россию наказывают не за спорт, а за Крым, который уплыл из под носа США в Россию.
arsworld
arsworld
   719 / 987
сегодня в 10:22
В абзаце , где Джонатан Тейлор ,исправьте маленькую ошибку - ''если попадет НА турнир''.
An Jo
An Jo
   384 / 987
сегодня в 09:36
да засунут в нашу отборочную группу Францию, Бельгию и Поляков - и всё. нет проблемы.
fantazior
fantazior
   502 / 987
сегодня в 09:16
Ну что же, жаль что ВВП не прочтет, но так хотелось бы, очень хочу чтобы он сейчас свою же мантру услышал: "если с чем-то не согласны идите в суд и отстаивайте свою невиновность."
fantazior
fantazior ответил ATG
   502 / 987
сегодня в 09:08
Не забывай об этом своем высказывании замерзая на посту охраны, где ты будешь тянуть лямку до пенсии в 64 года
Roman73
Roman73
   256 / 987
сегодня в 08:39
Приходится обсуждать деликатные вещи.
Это похоже на СССР, секса в стране нет, но все трахаются.
Допинга в мире нет, он запрещён, но многие его применяют.
В силу прямоты характера , широты души , мы применяем его с особым размахом и
и постоянно ходим наполовину беременные (допингом ) .
Это замечают и делают нам замечания, мы возмущены, мы хотим быть наполовину беременные и чтобы остальные этого не замечали.
Но мир с некоторых пор ( с 2014 года ) перестал быть деликатным и снисходительным по отношению к нам . и это касается не только спорта.
Правдин Семён
Правдин Семён
   65 / 987
сегодня в 08:13
Можно и не обсуждать. Всё просчитано до мелочей:кончается срок Путина-кончается бан. Как-то так.
НОЖ
НОЖ
   684 / 987
сегодня в 07:17
Я не понимаю эти вопли из-за отстранения России.Ведь по указанию Путина все было сделано!Еще по Казанской универсиаде было видно,что прсто так невозможно выиграть столько медалей!На олимпиаде в Сочи слишком было заметно как подозрительно легко россияне выигрывают!
liverpool-today
liverpool-today
   756 / 987
сегодня в 06:42
Ясно что футбола это коснётся в малой степени. Но сейчас проходит соревнования по биатлону. Прочие зимние виды спорта. Хоккей каждый год ЧМ. Россия заслужила наказание особенно чиновники очковтиратели. Но спортсменов честных гораздо больше. Пусть выступают под флагом титульных спонсоров. Хотя бы деньги получат.
d_fincher
d_fincher ответил Мантефильный
   38 / 987
сегодня в 05:57
Так,как при путине, страну никогда не унижали
Это нам пишет житель Белоруссии, из Минска. И имеет в виду свою страну, а не нашу.
пломбир
пломбир
сегодня в 05:18
Во всем виноват pro evolution soccer, ни названия,ни эмблемы)👍
mangoх12
mangoх12
   17 / 987
сегодня в 04:12
Только отставка ПутМутов спасет страну от дисквы
yasukuni
yasukuni ответил ZjzoRe
   339 / 987
сегодня в 03:24
что за бред - допинг жрали одни спортсмены, а наказали других, мир сошел с ума
В какой еще стране президент приказывал министру спорта добывать медали любой ценой? Любая цена - тотальная натурализация и допинг. Если это не государственный допинг, то что это такое? И вспомните, как пытались отмазывать до последнего и дальше Чегина, который символ не только российского, но и мирового допингерства? За одно посчитайте, сколько пойманных допингеров сидят в госдуме, в комитете по спорту. Вот за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ допинг и бьют.

Вопли "наших бьют" хороши только для Кисель-ТВ. Вспомните разгром австрийского биатлона и финских лыжников. За допинг.

Хотя есть и другой вариант, футбольный. Вы хоть в курсе, что настоящий чемпион мира это Северная Корея? Там вся страна так думает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 987
сегодня в 02:39
Не имется редискам. Пусть сделают, то, что предлогал Гинер, Егорову. Помню, как Мудко, будучи министром спорта, бодро, уверенно обещал всем, что у России будет столько-то медалей на Олимпиадах. Этот нехороший человек уже тогда по всей видимости знал про все, а может и сам был организатором "банкета". Желание прогнуться, выслужиться..Лакеи...
Спортсменов жаль, годы тренировок и вообще годы пленку-то не отмотать потом назад.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил ATG
   423 / 987
сегодня в 02:06
Да и фиг с ним с этим флагом, и гимном. Одели красные футболки - написали СССР , и пошли бегать! К тому же туда нужно ещё выйти! Но это нонсенс конечно! Так как футбола эта мурня сфабрикованная коснулась. Но тут и наши безмозглые Олени которые отвечают за наш спорт настолько днищя на сколько это возможно ! Раз такое допустили
вы бы сложили 1 плюс 1, а то у вас друзья путина днища и олени и все развалили, но при чем тут Путин, лол

еще и за СССР, все понятно в принципе)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   278 / 987
сегодня в 02:03
А чем занимаются наши спортивные медицинские чиновники? Если Гинер предлагает застрелиться футбольному арбитру, то что должны сотворить над собой эти господа? На кол себя посадить?
Roman73
Roman73
   256 / 987
сегодня в 00:13
Конечно, все и так будут знать, что это выступает Россия.
Есть другая проблема. Это вопрос химии, её применения.
Нам всем,
болельщикам,
спортсменам,
функционерам,
руководству
надо определиться,
мы чисты,честны , к нам несправедливо придираются..или ,
мы применяем химию (допинг) и нас справедливо наказывают.. или
мы , как все применяем химию, но наши технологии отстали и мы попадаемся,
мы сами не можем уличить других в том же самом .
Перед нами страной, руководством , спортом стоит дилемма или
мы отказываемся от химии, нарушении правил, живём чисто и честно, бережём здоровье, или
мы развиваем технологии допинга, выводим сверхчеловеков и побеждаем в этой
химической войне.
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia
сегодня в 00:03
Не соккер.ру а группа бабушек. Развели тут какие-то предположения которые у них в голове. Как не стыдно тренера усатым и лысым обзывать после всего того что он добился со сборной?! Откуда такие неадекватные люди вообще берутся?
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia
сегодня в 00:02
Не соккер.ру а группа бабушек. Развели тут какие-то предположения которые у них в голове. Как не стыдно тренера усатым и лысым обзывать после всего того что он добился со сборной?! Откуда такие неадекватные люди вообще берутся?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   2 / 987
вчера в 23:37
Тут проще. Устранять футболистов нет необходимости, они и так позор России. А вот представители других видов спорта это грозная сила. Её боятся и играют в кабинетно-закулисные интриги. Как интер в футболе.
DXTK
DXTK
   305 / 987
вчера в 23:30
нашим российским футболистам и особенно игрокам сборной надо стремится попасть в европейские команды ТОП чемпионатов, хотя бы в середняк, тогда никаких намеков на допинг не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 987
вчера в 23:19
Чисто политика, ведь футбол на уровне сборных к футболу давно отношения не имеет.
dimagas2
dimagas2 ответил ATG
   116 / 987
вчера в 23:18
Да и фиг с ним с этим флагом, и гимном. Одели красные футболки - написали СССР , и пошли бегать! К тому же туда нужно ещё выйти! Но это нонсенс конечно! Так как футбола эта мурня сфабрикованная коснулась. Но тут и наши безмозглые Олени которые отвечают за наш спорт настолько днищя на сколько это возможно ! Раз такое допустили
Может футболки с надписью Римская Империя?)))Кому какая разница все ровно нет страны)))
BadST
BadST ответил ZjzoRe
   899 / 987
вчера в 23:13
что за бред - допинг жрали одни спортсмены, а наказали других, мир сошел с ума
а кто не жрал? как они могут узнать кто не жрал, если оказалось что ВСЯ СИСТЕМА была нацелена на использование допинга и сокрытие этого факта? не верят СИСТЕМЕ, вот и всё...
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