Большая Ж для российского спорта. А для футбола?

вчера, 22:39

А у футбола своя история и своя правда, о чем и расскажет «Соккер.ру».

Сегодня исполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) единогласно принял решение, которое легко прогнозировалось: Россию отстранили от участия в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Нашу страну смогут представлять отдельные атлеты, которые докажут свою чистоту на предмет допинга, но им будет запрещено пользоваться любыми национальными атрибутами.

Дальше много процедурных моментов, возможности для апелляций (наверняка безуспешных), поломанные карьеры людей из видов спорта, которые особенно зависимы от государства и спонсоров. Это то, что на поверхности. Признаться, не настолько хорошо разбираюсь во всех этих вопросах, чтобы обсуждать их в публичном пространстве, поэтому если хотите копнуть глубже — читайте коллег, для которых это профильная тема. Здесь только о том, что непосредственно касается футбола.

WADA , а футбол пострадает?

Как мы теперь точно знаем, санкции WADA распространяются только на major events, «важные события» – турниры, проводящиеся под эгидой мировых ассоциаций. Иными словами, ограничения никак не скажутся на чемпионатах Европы и еврокубках, которыми в футболе заведует УЕФА — подразделение ФИФА . На Евро-2020 у сборной России будет флаг, гимн и даже форма с гербом, если «адидас» соизволит пошить нечто пристойное. Санкт-Петербург тоже может не переживать о матчах чемпионата Европы, которые должны пройти на «Газпром Арене»: все строго по расписанию. Финала Лиги чемпионов в 2021 году тоже касается.

По сути, российский футбол не почувствует на себе никаких изменений в окружающей реальности вплоть до 2022 года, когда состоится чемпионат мира в Катаре. Отборочный турнир мундиаля проводит конфедерация, в нашем случае — УЕФА , следовательно, квалификационные игры, являющиеся «предбанником» чемпионата мира, не попадают в категорию «важных» событий. Ничто не мешает сборной России — именно сборной России со всеми атрибутами, принимать участие в отборочном цикле. А вот в случае попадания на ЧМ -2022 все уже не так просто.

Окончательное решение остается за ФИФА , но, если следовать логике WADA , Международная федерация футбола должна не допустить сборную России к участию в турнире такого ранга. Да, вместо сборной России может сыграть некая независимая команда без отличительных знаков на футболках, которую мы сможем опознать только по усам и лысине главного тренера, а также «деревянной» технике некоторых футболистов. Привет, нейтральная команда!

Вряд ли ФИФА слишком интересно портить состав участников представительного турнира такой «жемчужиной» — с точки зрения маркетинга не самая чудесная история для организаторов. Самое неприятное, что есть один сценарий, который избавит ФИФА от сложного решения: невыход сборной России на чемпионат мира. Отбор на мундиаль гораздо жестче, чем на Евро, и Джанни Инфантино наверняка знает способы дополнительно усложнить задачу для отдельной команды. Нет России — нет проблемы. Это беспокоит. ФИФА , кстати, уже отреагировала на решение исполкома WADA , но реакция эта пока чисто протокольная:

ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА . Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространения санкций на футбол будет принято вместе с ними.

Как и у РФС :

РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA . Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России.

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020, подтвердил, что санкции WADA точно не коснутся матчей предстоящего чемпионата Европы:

На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне. Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено — с флагом, гимном.

А вот Джонатан Тейлор, председатель комитета WADA по соответствию, подчеркнул, что сборная России не сможет использовать свои государственные символы на ЧМ -2022, если попадет на турнир. Окончательное решение за ФИФА , но к Тейлору приходится прислушиваться:

Если они выйдут в финальный этап, то команда, представляющая Россию, не сможет в нем участвовать. Однако они могут подать заявку как нейтральная команда, а не как представитель России. Если это случится, будет выработано решение, как они смогут участвовать в турнире. Но это точно будет выступление без российского флага и без российского гимна.

Вячеслав Колосков, экс-глава РФС :

Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо ещё выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу — реакции ФИФА ещё нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом.

Максим Митрофанов, директор по развитию РФС :

Чтобы комментировать и рассуждать на столь важную тему, нужен предметный анализ. Решение принято, но его никто не видел. Решение нужно прочесть, чтобы понять, какие последствия будут, в частности, у российского футбола. Есть некий анализ, который проводили РФС , Министерство спорта и любительского союза. У нас есть какие-то ограничения и сложности в связи с наихудшим сценарием развития событий. У нас есть здравое ощущение, что российский футбол не имеет отношения к тем вещам, о которых говорит ВАДА . Наибольший риск — отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре, но туда нужно ещё отобраться.

Георгий Джикия, вице-капитан сборной России:

Санкции ВАДА ? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря — то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится.

Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

После того как нацистская Германия проиграла войну, Международный олимпийский комитет тоже её забанил, и в Играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд.

А еще можете окунуться в поток сознания Валерия Рейнгольда.