Напарник для Роналду. «Ювентус» в активном поиске

сегодня, 10:00

Холанд улизнул, Манджукич ушел, в мечтах – игрок за 260 млн евро. «Соккер.ру» оценивает трансферные планы великого клуба.

Ставку на Кулушевски сделали. Джан логично хочет уйти после того, как его не включили в заявку на Лигу чемпионов. Паредес нужен Сарри для настройки стиля игры – Леандро может возить мяч в центре. Тонали приобретут, если уйдет кто-то из хавбеков, а Кьезу, – если «Ювентусу» хочется позлить фанатов «Фиорентины».

Но есть одна важная позиция, которая требует усиления на будущее, чтобы выиграть Лигу чемпионов раньше, чем ее расформируют в пользу Суперлиги, - как мечтает Аньелли. Ведь Роналду в «Ювентусе» предлагают новый контракт до 2023 года, но вряд ли португалец готов три года играть в паре с Игуаином.

Пусть Гонсало - второй по результативности форвард Серии А десятилетия, уступает только Ди Натале, но с годами аргентинец лучше не становится. Форварда ищут, но «Ювентус» обычно готовит сделки тихо. После ухода Манджукича нужен еще один нападающий, только моложе, способный конкурировать с Игуаином.

Дибала, если побалует стабильностью, может поиграть в Тевеса, но его многолетняя связка с Роналду в центре атаки не обязательно станет великой. Так что у «Ювентуса» есть другие варианты.

Ставка на хорошиста. Родриго Морено

Роналду якобы одобрил приезд испанца в «Ювентус»? Странная сделка, но вполне в стиле туринского клуба. У Родриго Морено всего два гола в Ла Лиге за «Валенсию», зато шесть ассистов. Также есть четыре результативных действия в Лиге чемпионов, и поскольку выпускник школы «Реала» - опытный нападающим, ведь ему уже 28 лет, то «Ювентус» такой форвард на лавку вместо Манджукича устроит. Но это слабая ставка. Даже в «Бенфике» Родриго не был выдающимся коллекционером голов. Нужен кто-то более наглый у чужих ворот.

Второй Бензема. Тимо Вернер

Результативность Роналду держалась не строго на передачах Озила, Иско или Хамеса – не было у «Реала» стабильного собирателя ассистов конкретно на португальца, пускай у немца Месута статистика ассистов в Ла Лиге шикарная. Но Криштиану свободно себя чувствовал в атаке, поскольку и вингеры – Ди Мария или Бэйл, и особенно центральный форвард – Бензема, ему уступали право на удары. Игуаин в молодости так не умел, поэтому Роналду в Мадриде не был фанатом Гонсало. Зато с Каримом играл много лет. Вернер, хотя форвард с чутьем – 18 голов в Бундеслиге, одновременно и напарников замечает – 6 ассистов, и уступать умеет, как Бензема. «Ювентусу» стоит присмотреться, пока другие не подсуетились.

Знакомый тренера. Дрис Мертенс

В «Наполи» Сарри сделал все, чтобы бельгийский вингер с 5-6 голами за сезон в Серии А перешел к 28 мячам, а потом скатился к 16-18, но остался опасным для чужих линий обороны. У Мертенса есть один огромный плюс, который так ценит «Ювентус», - летом заканчивается контракт с «Наполи». Значит, могут утереть нос вражескому клубу, но не придется ставить рекорд, как с Игуаином. Мертенс не в лучшей форме, но подписание Дриса, если Сарри останется тренером «Ювентуса», и его не заменит Гвардиола, не будет неожиданностью для тех, кто прочитал эти строки. Тридцать два года – немолодой кандидат, но проверенный в Серии А. Дрис умеет уступать в атаке, а самое главное – понимает задачи тренера Сарри, что не каждому в нынешнем «Ювентусе» удается.

Странный выбор. Маркус Рэшфорд

Странный, но возможный. Из англичан Варди – старый, Кейн – слишком дорогой, чтобы окупить трансфер в «Ювентус», ведь с помощью Харри нельзя зарабатывать на рекламе столько, как колотят при поддержке Роналду. Следовательно, нужно искать нападающего, который одновременно имеет потенциал для роста, может играть в оттяжке – чтобы Криштиану оказывался на острие, и при этом в сильной сбалансированной команде забьет не меньше, чем Игуаин, а больше. Маркус, пускай сейчас Сульшер экспериментирует с его позицией, в паре нападающих точно может работать. Другое дело, что «Ювентус» из МЮ скорее Погба вернет, чем отдаст огромные деньги за англичанина.

Снайпер с будущим. Эрлинг Холанд

Плевать, что подписал контракт с «Боруссией» Д, ведь так даже лучше. «Ювентус» проверит норвежца в боевых условиях Бундеслиги, и поскольку Райола – агент форварда, поссорился с МЮ , но при этом прошлым летом привел в Турин де Лигта, пытается впарить Доннарумму и всегда согласен на новые сделки, то Холанд вполне может стать будущим напарником Роналду в «Ювентусе». Не худший вариант, если будет прогрессировать. В Турине не все рослые крепкие форварды заиграли, но Холанд может вписаться в схему с Роналду, будет у него учиться. Но в этом списке норвежец – самый молодой, значит – самый высокий риск, что даже в Дортмунде не справится. Но новым Трезеге для «Ювентуса» стать способен.

Умнейший кандидат. Роберто Фирмино

Если бы «Ювентус» играл «4-3-3», как любит Сарри, – а сейчас схема чаще «4-3-1-2», то Роналду формально оставался бы левым вингером-инсайдом, справа пригодился бы некто в стиле Салаха, а в центре атаки понадобился бы не такой нападающий, как Дибала или Игуаин, а именно Фирмино. Последние годы убедили всех, что Роберто – один из самых важных и крутых центральных нападающих в мире. И поскольку очевидно, что рано или поздно звезды «Ливерпуля» задумаются о смене клуба – от вечных побед тоже порой устают в футболе, то «Ювентус» может сделать ставку. Фирмино 28 лет, как Родриго, но если выбирать между бразильцем и испанским бразильцем, то фаворит очевиден. Другое дело, что «Ливерпуль» постарается заблокировать сделку.

Трансфер мечты. Килиан Мбаппе