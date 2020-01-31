Трагедия Салы. Год спустя

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Прошел год с момента трагедии над Ла-Маншем. Гибель Эмилиано Салы потрясла весь футбольный мир. «Соккер.ру» - о том, на какой стадии находится расследование сейчас.

21 января 2019 года футбольное сообщество было шокировано исчезновением аргентинского футболиста Эмилиано Салы над Ла-Маншем. Он вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал, когда летел в Великобританию, чтобы присоединиться к своему новому клубу «Кардифф Сити», который приобрел его у «Нанта». Быстро стало понятно, что случилась некая трагедия. Расследование продолжается до сих пор. Напомнили о нем болельщики «Нанта», которые на последнем матче с «Бордо» устроили акцию в память о Сале, которого нет в живых уже год. Перед игрой в центральном круге был размещен портрет аргентинца, его же фанаты держали на трибунах.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Другой аргентинец Лукас Окампос, который также не забыл о 28-летнем соотечественнике, которого не стало год назад, посвятил свой гол «Леганесу» в составе «Севильи» памяти Салы.

Va por ti, Emiliano Sala.

Siempre con nosotros. pic.twitter.com/Nygq3HqrrH — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 21, 2020

Но тайна авиакатастрофы остается нетронутой. Напомним, что после исчезновения самолета над Ла-Маншем была развернута поисковая операция. Спустя несколько дней на глубине 67 метров были найдены следы крушения самолета недалеко от острова Гернси. А 7 февраля 2019 года нашли тело Салы. Останки его пилота так и не были найдены. Отдел по расследованию авиационных происшествий опубликовал отчет о том, как продвинулась работа за год, а главное – какие еще вопросы остаются у следствия.

Каковы причины крушения?

Отчет о вскрытии тела Салы говорит, что он умер от «травм головы и туловища», очевидно, полученных при падении. Однако британскими следователями, ведущими дело, была выдвинута гипотеза о том, что он мог погибнуть еще до крушения. Специалисты подозревают, что Сала (как и пилот, по всей видимости) мог подвергнуться воздействию большого количества угарного газа, который способен вызвать потерю сознания и даже смерть. Неизвестно, как такое большое количество угарного газа могло попасть в салон самолета. Возможно, это связано с неисправностью двигателя. Был сделан запрос на поднятие самолета, однако с этим происходили постоянные проволочки. Семья Салы также была обеспокоена тем, что анализы крови были сделаны лишь в июне. Есть серые зоны относительно понимания, какая в том районе была погода, поскольку перед полетом были предупреждения о серии ливней по маршруту следования.

Кто несет ответственность?

Полет был организован британским пилотом Дэвидом Хендерсоном по просьбе агента Вилли Маккея и его сына Марка, агента, которому «Нант» поручил вести трансфер Салы. Они утверждают, что оплатили весь перелет. «Кардифф» подчеркивает, что предлагал игроку свои услуги по перелету, но футболист отказался, хотя перед полетом волновался по поводу состояния самолета, на котором ему предстояло лететь. Свои опасения он высказывал друзьям в WhatsApp. Выяснилось, что самолет Piper PA-46 Malibu не предназначался для коммерческих полетов, а пилот Ибботсон не имел права выполнять такие рейсы. Нет ясности и в том, было ли у него разрешение на ночные полеты. В июне прошлого года британская полиция задержала, но вскоре отпустила Хендерсона. «Кардифф» же до сих пор рассматривает возможность подать во Франции жалобу на семью Маккеев и даже на «Нант», обвиняя их в халатности.

Каковы сроки?

Результаты работы Отдел расследований авиационных происшествий должен опубликовать к концу марта.

Кто-то получил наказание?

Да, по этому делу есть арестованные и осужденные. Но эти приговоры не имеют отношения к сути дела. Так, 23 сентября суд в Суиндоне приговорил Шерри Брэй, управляющую компанией, оказывающей услуги видеонаблюдения, а также ее сотрудника Кристофера Эшфорда к 14 и 5 месяцам тюремного заключения соответственно. Они были осуждены за неоднократный просмотр незаконно сделанных видео и фото тела Салы во время вскрытия. Судья в своем приговоре подчеркнул, что обвиняемые руководствовались болезненным любопытством. Снимки просочились в социальные сети, вызвав естественное возмущение многих, в том числе семьи Салы. Кроме того, Брэй препятствовала расследованию, удалив фото.

Как идет разборка между «Кардиффом» и «Нантом»?