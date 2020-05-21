Человек, который хотел быть королем Бильбао

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вчера, 16:01

Ариц Адурис планировал закончить карьеру после финала Кубка Короля, но футбольная пауза нарушила планы. «Соккер.ру» провожает легенду «Атлетика» из Бильбао.

Ушла эпоха. Лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке Адурис повесил бутсы на гвоздь. Все имеет свое начало и свой конец, вот и Ариц покидает большой футбол в статусе шестого бомбардира «Атлетика» со 172 голами. Больше него забили только Тельмо Сарра (333), Агустин Бата (208), Дани Руис (199), Гильермо Горотиса (198) и Хосе Ирагорри (179). Если бы по ходу карьеры Адурис не отлучался из «Атлетика» надолго в «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию», наверняка обошел бы всех, кроме великого Сарры. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения.

В любом случае, этот господин из Сан-Себастьяна, выбравший не «Реал Сосьедад» из своего родного города, а футбольную гордость и совесть всей Страны Басков из Бильбао, войдет в историю как один из самых успешных и харизматичных нападающих «Атлетика» за всю историю. «Прыгающий мальчик» — так его называли в молодости, и эту свою страсть к прыжкам Ариц пронесет сквозь всю свою карьеру.

Свой прощальный прыжок Адурис совершил в матче первого тура нынешнего чемпионата Испании. «Атлетик» принимал «Барселону», основное время матча близилось к концу, и вот на 88-й минуте на поле появился 38-летний на тот момент форвард, которому понадобилась всего лишь одна минута, чтобы забить в ворота каталонцев блестящий по исполнению гол: старина Ариц подстроился под подачу Андера Капы с фланга, взвился в воздух и нанес неотразимый для тер Штегена удар в падении через себя. Гол, тайм, матч.

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Против «Барселоны» Адурис сыграл и другие важнейшие матчи в своей карьере. У Арица ведь всего лишь один командный трофей в карьере — Суперкубок Испании 2015 года. «Атлетик» тогда сошелся с «Барсой» и разнес каталонцев в пух и прах — 5:1 по сумме двух матчей. Четыре из пяти голов забил Адурис. Луис Энрике, Месси, Суарес, Дани Алвес и другие звезды «блаугранас», за пару месяцев до этого выигравшие Лигу чемпионов, пребывали в шоке. Ариц всех перепрыгал.

Любопытно, что «Атлетик» подписывал Адуриса трижды. Впервые Ариц стал «львом» в 2000 году, когда перебрался в Бильбао из клуба Сегунды Б «Ауррера». Начинающему футболисту было 19 лет, и в это пришествие он играл в основном за вторую команду «Атлетика», отметившись появлениями на поле только в четырех матчах за главную команду, которой руководил в ту пору сам Юпп Хайнкес. Впервые в Ла Лиге Адурис сыграл против «Барселоны», но впоследствии баски выписали форварду «волчий билет», признали бесперспективным, форвард вернулся в Сегунду Б.

Однако неунывающий Ариц выдал два кряду сезона с 16 забитыми голами — сначала в Сегунде Б за «Бургос», а потом и в Сегунде за «Вальядолид», в результате чего в 25 лет вернулся в «Атлетик», который выложил 3 миллиона евро. Второе пришествие выдалось более удачным, но не звездным: 22 гола за два с половиной года — не тот результат, которым можно впечатлить. Ариц снова уходит из «Атлетика», сразу становится самым результативным игроком «Мальорки», добирается до «Валенсии», а в 31 год в третий раз в карьере присоединяется к «Атлетику». На этот раз — чтобы стать Легендой.

Уникальность Адуриса в том, что его голевая производительность невероятно выросла после 30 лет. Перешагнув этот рубеж, Ариц словно снял груз с плеч: после 30 нападающий забил за «Атлетик» 150 голов! В 35 лет баск наколотил 36 голов во всех турнирах, а уже после этого выдал два сезона с 24 и 20 голами. Только в прошлом сезоне уже 38-летний Ариц начал сдавать из-за возраста, а в нынешней кампании почти не играл, выходя на замены только в концовках. Но это была славная охота, Адурис создал впечатляющее наследие и принял деятельное участие в воспитании талантливого преемника — Иньяки Уильямса.

Ариц собирался уйти после финала Кубка Короля, в котором «Атлетик» должен встретиться с другой баскской командой — «Реалом Сосьедад», клубом из родного города Адуриса. Увы, вмешался коронавирус, затянувшийся перерыв в футболе заставил 39-летнего футболиста принять решение несколько раньше намеченного срока. Ариц посчитал, что ему будет сложно вернуть утраченную форму, ведь фактически у испанских команд сейчас начинается межсезонье — время тяжелых тренировок на «физику», так как следующий сезон начнется почти без паузы. Адурис максимально адекватен в оценке собственных сил:

Время пришло. Я неоднократно говорил, что хочу уйти из футбола до того, как футбол уйдет из меня. Мой организм сказал мне: «Хватит». Вчера врачи посоветовали мне обратиться к хирургу, чем быстрее — тем лучше. Я уже не могу быть полезен для своих партнеров так, как раньше, не могу помогать им так, как они того заслуживают. Такова участь профессионального спортсмена. За меня не стоит беспокоиться, это просто моя история, у нас еще обязательно будет время и возможность тепло попрощаться. Это был удивительный и незабываемый путь от начала до конца, и сейчас я просто хочу сказать всем искреннее спасибо!

Ариц Адурис мечтал выиграть Кубок Короля с «Атлетиком», в последние недели это было для него дополнительной мотивацией. Впрочем, теперь дополнительная мотивация и стимул выиграть этот самый Кубок Короля есть у футболистов «Атлетика». Выиграть ради Арица. Уверен, если эта победа состоится, Адурис будет на поле и в раздевалке, может быть, ему даже дадут первому поднять вожделенный трофей. Красивая получится история, а?