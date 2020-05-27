Ссора в «Спартаке». Российский футбол, как он есть

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27 мая 2020, 15:53

Мелкий очередной «спартаковский» конфликт сменил масштаб. «Соккер.ру» с недоумением реагирует.

Есть один дефицит, который всегда удивлял в российских футболистах – совершенно не умеют извиняться. Когда человек опоздал не по своей вине, например, выехал загодя, но из-за аварии создалась пробка, то не обязательно падать на колени, можно сказать: «Большое спасибо, что дождались, застрял в пробке, ДТП на дороге».

Но если точно виноват, что мешает извиниться? Корона не упадет. Если бы российские футболисты умели извиняться в разных ситуациях, то вы меньше бы знали о личной жизни Дзюбы, Аршавина, Кержакова и Кокорина. Да кого угодно. И чаще праздновали победы клубов и сборной. Умение завершить конфликт или перепалку ведет к миру, а он ценнее войны.

Гулиев, которого называют «любимчиком Федуна», мог завершить конфликт с наставниками на месте – извиниться. Ему ведь «красно-белые» дали почти все, что есть в жизни – путевку в профессию, достаток, поддержку после возвращения. А если Федун симпатизировал Гулиеву, то это нормально — любой владелец хотел бы гордиться воспитанниками клуба, включается чисто отцовское.

А факт, что Аяза клуб технично отмазал после знаменитого скандала – чуть не сбил человека на переходе, потом обвинил пешехода в происшествии, вышел из авто на светофоре, догнал парня и начал избивать, лишь убеждает, что «Спартак» был за Гулиева. Попался не чиновник, а обычный американец – получилось уладить конфликт примирением сторон (читай, заплатил).

При этом любой юрист скажет, что была прямая дорога в суд. «Спартак» тоже не наказывал Гулиева по всей строгости с отлучением в дубль, быстро выпустил в основе, хотя знаем примеры, когда клубы жестко реагируют, если игрок вредит репутации. Например, Мамаев больше не футболист «Краснодара», и это понятная позиция. Тем более что дисциплина «быкам» до сих пор нужна. Игнатьев не случайно был продан. Да и вечеринка во время карантина – не лучший выбор.

У Гулиева после конфликта тоже был выбор – например, нанять себе психолога, но сегодня некоторые персоны из числа «футбольных экспертов» выкатили похожие по тону истории. Аяз, по их версии, хороший после того, как несколько раз хамил помощнику Тедеско, поскольку основной конфликт был с самим Доменико. Теперь, когда форсируют тему, что якобы не Гулиев неправ, а Тедеско – раз немец нарушил режим, то совсем другая история.

Снова повторяется то, что было со «Спартаком» раньше – представители футболистов, а также бывший персонал клуба, который ненавидит Цорна, через своих знакомых обозначили отношение к иностранному главному тренеру – ставленника Томаса. Информацию вынесли через инсайдеров, вроде Рабинера, она якобы должна очернить Доменико и выставить Гулиева жертвой.

Во-первых, если немец нарушил карантин – для этого есть компетентные нефутбольные органы, пусть штрафуют и наказывают. На днях Зидана заметили около его нового дома в пригороде Мадрида, формально француз нарушил правила карантина – хотя пересек лишь виртуальную границу города, далеко не ездил, но так пока нельзя. Что ж, Зидан заплатит около 1 500 евро штрафа.

Но вы знаете, что ни один запасной «Реала» и ни один работник клуба, даже бывший, если бы знал о решении Зинедина, его в прессу бы не сдал. А Тедеско сдали, так что здесь разговор еще и о том, как устроен «Спартак» — не семья, не один за всех, не умеют вести дискуссии, прощать и извиняться. Во-вторых, даже если отругаем Доменико за то, что получил негативный тест и решил поехать на тренировку, как это меняет причину отлучения Гулиева?

Снова пытаются запутать Федуна, чей организм только-только отходит после коронавируса. Представляют российских футболистов святыми, а иностранного тренера – плохим. Мол, Тедеско посмел перевести местного игрока во второй состав, как Каррера – Глушакова. Причины разные, а истории похожие, ведь и тут, и там тренеры не доверяли Денису и Аязу, а те хотели большего и выражали недовольство. Тогда тоже начали всплывать рассказы, как Массимо поменялся после чемпионства.

Все это было, и в прошлый раз обошлось «Спартаку» в десятки миллионов евро и позор на поле. Руководству нужно выбрать сторону, и советуем не выбирать игрока. О наличии Тедеско на тренировке рассказали, хотя на занятии присутствовали только представители «Спартака», никого из посторонних. Доменико точно ошибся – поспешил на работу, хотя по закону должен сидеть на самоизоляции положенные две недели.

Получается, настолько хочет помочь команде, что готов заплатить штраф? Зря защитники Гулиева разыграли карту самоизоляции – Тедеско не бил американцев по лицу в Москве и ничего дикого пока не сделал. Но, как видите, снова в «Спартаке» или рядом есть люди, которым их личные интересы – читай, возможность получать зарплату за тренировки, важнее, чем интересы клуба.

Тедеско, если пришел на тренировку, неправ – ситуация с коронавирусом в столице сложная, и хотя не на метро ехал, ни с кем тесно не общался, должен заплатить штраф. По закону, если у Доменико есть негативный анализ на руках, ему светит только штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Рассказывать, что теперь у «Спартака» огромные проблемы из-за тренера, смешно. Для начала нужен протокол об административном нарушении, потом – суд и штраф, стандартная процедура.

А вот тот факт, что участник закрытой тренировки слил тренера в прессу, должен насторожить руководство «Спартака». Снова копают под «чужих», коими считают граждан ФРГ – Цорна и Тедеско. При этом за результат отвечают именно они, руководству логично доверять их праву на выбор. Правильно, когда богатых тоже наказывают за нарушение закона – например, «Ливерпуль» как-то сделал Салаху выговор за разговор по телефону за рулем по дороге на тренировку, Мохамед заплатил штраф государству.

И «Спартаку» с учетом, как сильно Москва пострадала, стоило сделать Тедеско публичный выговор, призвать заплатить штраф или просто, если юридически никто протокол не оформил, принять участие в любом благотворительном проекте. Но у клуба есть право на ремарку – понимаем, что немец неправ, но отметьте, как рвется работать. История яйца выеденного не стоит, но когда получаем сдачу тренера в прессу и попытки назвать черное – белым, то это опасно.

«Спартак» обжигался на похожих внутренних конфликтах, поэтому фанаты вправе ждать от руководства грамотной реакции. Клубу важно знать, кто сливает информацию в прессу, и зачем появились материалы, где акцент сместили с Гулиева на наставника? Мечтают слить иностранца, который игроков оценивает не по именам агентов? Возможно, ведь представители разных российских спортсменов хотят видеть у руля «Спартака» тренера, лояльного к детям лимита, а Тедеско для них чужой.

Также обратите внимание, что сама команда – от капитана Джикии до экс-игрока «Ростова» Мирзова, не заступилась за Гулиева, так что наказали по делу. Осталось увидеть признание Доменико и двигаться дальше, сделав выводы, как устроены российские футболисты и их представители. Называют хорошими только тех тренеров, которые спускают игрокам любые проступки, но всегда готовы хамить и подставлять тех, кто оценивает местных игроков строго и объективно.