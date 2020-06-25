Кулибали и Дембеле. «Ливерпуль» ищет новичков, которые сделают команду ещё сильнее

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вчера, 10:02

Клоппа не запутала легкость побед в АПЛ . «Соккер.ру» — о настоящем и будущем лучшей команды Англии.

Если «Челси» отберет очки у МС – «Ливерпуль» коронуют сегодня. Если нет – сами выиграют титул против «горожан» или «Астон Виллы». Уже не важно, сейчас можно думать о будущем через настоящее. О последнем подискутировали Симеоне и Клопп. Юрген не понимает, почему «Атлетико», обладая классом, играл на контратаках, сидя глубоко в защите?

Но Диего круто ответил, ведь сравнил футбол с боксом, где надо знать, когда нокаутировать, а когда держать удар. И добавил шикарный укол: везением, по мнению Симеоне, можно назвать камбэк после сухого поражения, а не две расчетливые победы в двух матчах плей-офф ЛЧ . Намек понятный, ведь Юрген три года подряд проигрывал испанцам.

Но «Барселона», в отличие от «Реала» и «Атлетико», допустила историческую глупость – позволила отыграться после смертельного в 99.9 % случаев разгрома 3:0. Зато все знают, что «красных» можно победить, и «Уотфорд» — выиграли с той разницей, что и Месси, напомнил. Вот поэтому Клопп и подчеркивает, что даже его команде нужна свежая кровь.

Зачем? У «Ливерпуля» слишком важные лидеры – пожалуй, правильная формулировка, хотя необычная. Без Салаха команда меняется, как и без Мане. Фирмино некем заменить – нет игрока его формата и тактической грамотности. Фабиньо важнее, чем кажется, Трент – ключевой игрок, но его магия чаще работает, если слева также есть Робертсон.

Без ван Дейка «Ливерпуль» видели, хуже, чем привычный. Да и Алиссон невероятно важный, его отсутствие уже сказывалось. Нужны новички, но какие?

«Ливерпулю» нужен форвард под основу

Минамино и Ориги не предлагать, ведь получится словно у Гвардиолы. Хосеп после травмы Агуэро выдал, что у него в центре есть не только Жезус, но еще Стерлинг, Гюндоган и Бернарду Силва. Хорошо жить в мире, где любой игрок с функциями плеймейкера или крайнего форварда – второй Месси, что якобы сыграет «ложную девятку», но Хосеп сам себя обманывает.

Форвард – профессия специфическая. И когда у Клоппа есть Фирмино, то знает, что будут идеально работать Мане и Салах. Но чтобы появились варианты – мечтал о Вернере. И проиграл борьбу за немца, ведь «Ливерпуль» не смог предоставить молодому форварду гарантии игры в основе – как и «Бавария», собственно.

Говорят, что Юрген разозлился, ведь лично вложился в сделку, цена и футболист подходили. Но загвоздка в том, что сам Клопп не знает, как ему улучшить практически идеальную связку. Фирмино – Бензема из «Ливерпуля», таких людей заменить сложнее, чем кажется, пусть их результативность, если рядом Роналду-Салах-Мане, не впечатляет.

Вирджил заслужил крутейшего напарника

Гомес и Матип время от времени в лазарете. Ловрен намылился в другой клуб, хотя был на правах Коэнтрау в «Реале» — близко дружит с Салахом, а Фабиу дружил с Роналду. Впрочем, независимо от личности, «Ливерпуль» не может себе позволить остаться с нынешней четверкой центральных беков по простой причине – если ван Дейк пропустит важный отрезок нового сезона, то «красные» сразу станут намного слабее.

Пара Гомес и Матип не вытащит в финал Лиги чемпионов, да и в АПЛ будут пропускать с ними больше. Плюс сам ван Дейк, называя Джо идеальным напарником, немножко лукавит. Идеальным мог бы стать Кулибали, например. Идеальным был бы Варан, однако дождливым летом 2020-го достать футболиста с таким послужным списком крайне сложно. Но Клоппу нельзя надеяться, что следующий сезон будет таким же простым, как текущий – не будет.

«Красным» не помешает запасной вратарь

Алиссон смеется, когда Сульшер, отвечая на критику Роя Кина, называет Де Хеа лучшим вратарем мира. Облака фраза тоже повеселит. И в очном матче Клоппа против Симеоне цену вратаря в плей-офф ЛЧ все увидели. Многие не забыли, что получилось в Киеве, когда Кариус получил по голове, но не хватило ума попросить замену. Лориса из Турции уже выставили, немец считает себя достойным места на лавке «Ливерпуля».

Но вряд ли Клопп готов держать в команде двойную дозу взрывчатых веществ в защите – Ловрена и Кариуса. Хотя Адриана, невзирая на минуту славы в финале Суперкубка УЕФА , тоже не назвать выдающимся вратарем, который тянет на роль правильного запасного. Поскольку говорим, как улучшить и без того великолепную команду, то полезно найти или молодого парня, что имеет в запасе время для обучения под присмотром Алиссона, или ветерана-ветерана мирового класса.

У «Ливерпуля» нет диспетчера в центре

Пока голы у Клоппа создает тройка атаки и латерали. Так что у будущего чемпиона Англии есть плеймейкер — Трент. Ван Дейк отдает мяч Александеру-Арнольду, а тот придумывает продолжение. Юный англичанин играл в полузащите, есть понимание правильного перехода в атаку. И завершения, ведь собрал по 2.3 кросса и по 2.5 паса под удар за матч.

Но обратите внимание на точность, правый латераль часто рискует, как плеймейкер – почти каждый четвертый пас неточный. И во многих грандах человек с такими характеристиками в центре. Возьмите того же Де Брюйне – хотя у Кевина в силу тактики МС в целом меньше передач, чем у напарников. Но бельгийцу разрешают браковать пасы ради тонких идей.

Клоппу такой человек тоже нужен. Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен и Вейналдум – игроки другого типа. Хаверца, как и Вернера, может перехватить «Челси», да и слишком дорогой. А вот Тьяго Алькантара – вариант. У Клоппа испанец может заиграть идеально, дополнив Джордана и Фабиньо. Александер-Арнольд – сказочный игрок, но нужен еще один источник голевых пасов. И вряд ли Коутиньо, его возвращать странно.

«Ливерпуль» сможет стать еще сильнее?

Не факт, причем Клопп – честный мужик, все выложил, как есть. Когда клуб попросил футболистов сократить зарплаты, то показал, что денег нет. И как теперь будет смотреться серия трансферов за 60 млн евро? В команде не только Мане бережливый, новичков могут плохо встретить.

Но Юрген видит, что предсказуемость команды «делает его неудачником» – это вывод самого немца, ведь не раз видел, как трудно дается команде взлом квалифицированной эшелонированной защиты. В сказочном сезоне так сложилось, что все в АПЛ , кроме трех соперников, сломались, но эта победная легкость обманчивая.

Хотя бы потому, что ее невозможно сохранить надолго. «Манчестер Сити», особенно если лишится еврокубков, будет злым – Клопп сказал, что когда смотрит матчи «горожан», где возят соперников уровня «Арсенала», что не может понять, как образовался такой большой отрыв в таблице. А объяснение есть – «Ливерпуль» берег энергию.

У них рациональная команда на грани скучности. В традициях «Баварии» или «Ювентуса» лучших времен. В этом сезоне в АПЛ чаще всего на поле была одна команда, когда говорим о матчах лидера – «Ливерпуль» прошел чемпионат идеально, с притворной легкостью, как вчера против «Кристал Пэлас». Но повторить такой путь еще раз практически невозможно.

Поэтому Юрген хочет видеть изменения, причем не косметические. Он прекрасно понимает, как просто разрушить чемпионский коллектив – есть горький опыт «Боруссии» Д. Точечные перестановки тоже опасны — можно вспомнить «Атлетико», где принципиальные перемены, что сказываются на стабильности и яркости игры.

Клопп из-за пандемии вряд ли потеряет Мане или Салаха — останутся в межсезонье без сборов. И «Ливерпуль» останется фаворитом следующего чемпионата. Но запрос на новизну есть, поскольку в ритме роботов важно не терять творчество. «Красные» идеально дозируют силы, но не имеют глубокой качественной скамейки, что уже сказывалось.

Как только влияют травмы и перестановки в железной основе, как только соперники заставляют показать нечто свежее – не получается. Редко ждет неудача в АПЛ , поскольку в неуязвимость «Ливерпуля» поверили сами английские соперники. Впрочем, местные МС и «Челси» не проиграли Клоппу основное время двух кубковых финалов на старте сезона.

Также у «Наполи» и «Эвертона» — двух коллективов, задуманных Анчелотти, две ничьи и победа над вот этим «Ливерпулем» в идеальном состоянии. Кубковые английские неудачи продиктованы составами в тех играх, но тоже были. «Атлетико» не прошли, было два поражения. Но вспомните также сразу 14 побед в АПЛ из 28, которые одержаны в один мяч.

Одна ошибка – все могло сложиться иначе. Пока все работает, и контроль мяча, и вертикальный футбол, и фланги, и трио в атаке. Но человек с опытом Клоппа прекрасно знает, что ему точно надо украсить уже украшенное. «Ливерпуль» за четыре года – с финала Лиги Европы, проигранного «Севилье», изменился на одиннадцать позиций, ведь даже Фирмино перешел в атаку, нынешний Бобби – совсем другой футболист, чем тот, что был в Базеле.

Но чтобы увидеть «Ливерпуль» в Стамбуле, где пройдет финал Лиги чемпионов 2021 года, или чтобы «Манчестер Сити» не отобрал обратно титул в АПЛ через год, даже такой крутой команде нужны новички. Усилить «Ливерпуль» — одна из сложнейших и самых тонких задач трансферного окна. Причем пока Клопп проигрывает 0:1, ведь проводил онлайн-конференции с Вернером, приглашая в свою команду, а Тимо сыграет за Лэмпарда.

Показательный момент – в мире найдется мало доступных для перехода мощных футболистов, что верят в себя настолько, чтобы не сомневаться в основной роли в такой стабильной, понятной и эффективной команде. Тут нужна ювелирная работа, Клопп ведь боится, что сила «Ливерпуля» станет его слабостью. Причем Диего Карлоса, Кулибали, Хаверца, Дембеле, Дзаньоло, Ауара, Траоре и Алькантару ведут во времена, когда сам Клопп заявил – понятия не имеет, сколько у клуба будет денег.