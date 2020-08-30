VAR лишил «Локомотив» гола, а команды зрителей — футбола

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вчера, 18:54

Центральный матч тура получился утомительным: «Локомотив» и «Зенит» нашли один удар в створ на двоих, но «Соккер.ру» находит поводы для разговора.

1. Потери и заплатки

«Зенит» перед встречей в Черкизово лишился Вильмара Барриоса из-за дисквалификации и Себастьяна Дриусси из-за травмы. Кадровые решения Сергея Семака читались: место левого защитника занял Юрий Жирков, а главный универсал команды Дуглас Сантос отправился в опорную зону. Из трех вариантов замены Дриусси на левом фланге атаки (Ригони, Мостовой, Сутормин) тренерский штаб «Зенита» предпочел Мостового, который занял зеркальную по сравнению с Малкомом позицию.

У команды Марко Николича потери оказались еще серьезнее. Помимо Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, получивших травмы во встрече со «Спартаком», непосредственно перед матчем с «Зенитом» воспалилась икроножная мышца у Гжегожа Крыховяка. Полузащита «Локомотива» предстала в экспериментальном сочетании: три молодых футболиста Магкеев, Куликов, Рыбчинский плюс новичок Камано.

2. Марко Николич впервые выстроил «Локомотив» по схеме 4-4-2

Прежде при сербском специалисте «железнодорожники» придерживались тактической расстановки 4-2-3-1, однако в матче с «Зенитом» Николич решил выстроить свою команду по-другому. На такое решение повлиял целый комплекс причин. Во-первых, два предыдущих матча «Локомотив» проиграл, а это всегда повод для поисков и перемен. Во-вторых, Николич исходил из списка футболистов, на которых мог рассчитывать в этой игре. В-третьих, не исключается желание «отзеркалить» традиционную расстановку «Зенита».

В атаке «Локомотива» компанию Федору Смолову составил Антон Миранчук, а защищались «железнодорожники» в две линии. Четверка Игнатьев-Чорлука-Мурило-Рыбус в защите и квартет Рыбчинский-Куликов-Магкеев-Камано в средней линии (справа налево). Уже по ходу первого тайма Антон стал все чаще оттягиваться в глубину поля в поисках мяча, в Федор Смолов курсировал на острие в ожидании передач на ход и за спину защитникам «Зенита».

3. У «Локомотива» отобрали чистый гол с помощью VAR

На 10-й минуте Дмитрий Рыбчинский отправил мяч в ворота «Зенита», но помощник арбитра на линии зафиксировал положение «вне игры», а судья на VAR Николай Волошин подтвердил это решение. Смотрим на графику, которой «объяснили» офсайд видеоарбитры, делаем соответствующие выводы.

- Каким образом этот скрин должен убедить в неправильном положении Дмитрия Рыбчинского? Линия якобы офсайда цепляется за пятку Караваева, даже в рамках этой спорной графики, о чем ниже. Футболисты находятся на одной линии, а уже немолодую рекомендацию о трактовке подобных эпизодов в пользу атаки никто не отменял.

- Волошин своим решением настаивает, что в неправильном положении находится часть тела Рыбчинского, которой можно легитимно забить гол. И в погоне за оправданием этого решения роковая линия проводится практически по локтю футболиста «Локомотива», что является ошибкой. С нынешнего сезона при определении игры рукой важной для футбольных правил становится линия подмышки, отделяющую руку от плеча. Таким образом, верную линию следовало проводить правее.

- Видите на этом снимке мяч? Эпизод, который решают миллиметры и миллисекунды, объясняют картинкой, на которой непонятно, отдает ли Антон Миранчук пас в этот самый момент, или мяч уже пошел в направлении Рыбчинского, двигающегося из правильного положения в «красную зону».

- Отправил этот эпизод 10 европейским арбитрам (на самом деле, нет, но чем мы хуже Кашшаи?), и они подтвердили, что не засчитать такой гол нужно было умудриться. Или иметь огромное желание.

- Кстати, во втором тайме «Зенит» тоже забил и тоже из офсайда. Но в том эпизоде положение «вне игры» бесспорное: Караваев залез в офсайд на полкорпуса.

4. Игра команд в атаке — катастрофа

Я такие матчи называю «вырви глаз». «Локомотив» и «Зенит» ничем не удивили друг друга и утомили всех зрителей. Петербуржцы владели инициативой, но не предложили «железнодорожникам» ничего, кроме подач в штрафную, с которыми справились Чорлука и Мурило. Дзюба и Азмун провели блеклый матч, как и против «Динамо», а ярчайшим подтверждением безыдейности «Зенита» в атаке является 0 ударов в створ ворот Гильерме. Невозможно выиграть, если не попадаешь в ворота.

Впрочем, «Локомотив» тоже не преуспел в этом. Команда Марко Николича явно нацеливалась на игру вторым номером, но выстреливать в атаки не получалось, а в концовке матча «Локо» с трудом выходил со своей половины поля. Так как гол Дмитрия Рыбчинского остался вне официального протокола, у хозяев обнаружился всего один удар в створ — в первом тайме неопасно пробил Федор Смолов. Поверьте, вы ничего не потеряли, если пропустили эту игру.

5. Всему виной усталость

Впрочем, костерить команды не будем, ведь причина такой игры очевидна: после напряженного отрезка с двумя матчами в неделю «Локомотив» и «Зенит» просто выдохлись, потому и напоминали двух боксеров, провисевших друг на друге в клинче 12 раундов. Точно так же вчера ползал по полю «Спартак», которому повезло реализовать оба своих момента в матче с «Арсеналом».