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VAR лишил «Локомотив» гола, а команды зрителей — футбола

вчера, 18:54
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Центральный матч тура получился утомительным: «Локомотив» и «Зенит» нашли один удар в створ на двоих, но «Соккер.ру» находит поводы для разговора.

1. Потери и заплатки

«Зенит» перед встречей в Черкизово лишился Вильмара Барриоса из-за дисквалификации и Себастьяна Дриусси из-за травмы. Кадровые решения Сергея Семака читались: место левого защитника занял Юрий Жирков, а главный универсал команды Дуглас Сантос отправился в опорную зону. Из трех вариантов замены Дриусси на левом фланге атаки (Ригони, Мостовой, Сутормин) тренерский штаб «Зенита» предпочел Мостового, который занял зеркальную по сравнению с Малкомом позицию.

У команды Марко Николича потери оказались еще серьезнее. Помимо Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, получивших травмы во встрече со «Спартаком», непосредственно перед матчем с «Зенитом» воспалилась икроножная мышца у Гжегожа Крыховяка. Полузащита «Локомотива» предстала в экспериментальном сочетании: три молодых футболиста Магкеев, Куликов, Рыбчинский плюс новичок Камано.

2. Марко Николич впервые выстроил «Локомотив» по схеме 4-4-2

Прежде при сербском специалисте «железнодорожники» придерживались тактической расстановки 4-2-3-1, однако в матче с «Зенитом» Николич решил выстроить свою команду по-другому. На такое решение повлиял целый комплекс причин. Во-первых, два предыдущих матча «Локомотив» проиграл, а это всегда повод для поисков и перемен. Во-вторых, Николич исходил из списка футболистов, на которых мог рассчитывать в этой игре. В-третьих, не исключается желание «отзеркалить» традиционную расстановку «Зенита».

В атаке «Локомотива» компанию Федору Смолову составил Антон Миранчук, а защищались «железнодорожники» в две линии. Четверка Игнатьев-Чорлука-Мурило-Рыбус в защите и квартет Рыбчинский-Куликов-Магкеев-Камано в средней линии (справа налево). Уже по ходу первого тайма Антон стал все чаще оттягиваться в глубину поля в поисках мяча, в Федор Смолов курсировал на острие в ожидании передач на ход и за спину защитникам «Зенита».

3. У «Локомотива» отобрали чистый гол с помощью VAR

На 10-й минуте Дмитрий Рыбчинский отправил мяч в ворота «Зенита», но помощник арбитра на линии зафиксировал положение «вне игры», а судья на VAR Николай Волошин подтвердил это решение. Смотрим на графику, которой «объяснили» офсайд видеоарбитры, делаем соответствующие выводы.

VAR лишил «Локомотив» гола, а команды зрителей — футбола

- Каким образом этот скрин должен убедить в неправильном положении Дмитрия Рыбчинского? Линия якобы офсайда цепляется за пятку Караваева, даже в рамках этой спорной графики, о чем ниже. Футболисты находятся на одной линии, а уже немолодую рекомендацию о трактовке подобных эпизодов в пользу атаки никто не отменял.

- Волошин своим решением настаивает, что в неправильном положении находится часть тела Рыбчинского, которой можно легитимно забить гол. И в погоне за оправданием этого решения роковая линия проводится практически по локтю футболиста «Локомотива», что является ошибкой. С нынешнего сезона при определении игры рукой важной для футбольных правил становится линия подмышки, отделяющую руку от плеча. Таким образом, верную линию следовало проводить правее.

- Видите на этом снимке мяч? Эпизод, который решают миллиметры и миллисекунды, объясняют картинкой, на которой непонятно, отдает ли Антон Миранчук пас в этот самый момент, или мяч уже пошел в направлении Рыбчинского, двигающегося из правильного положения в «красную зону».

- Отправил этот эпизод 10 европейским арбитрам (на самом деле, нет, но чем мы хуже Кашшаи?), и они подтвердили, что не засчитать такой гол нужно было умудриться. Или иметь огромное желание.

- Кстати, во втором тайме «Зенит» тоже забил и тоже из офсайда. Но в том эпизоде положение «вне игры» бесспорное: Караваев залез в офсайд на полкорпуса.

4. Игра команд в атаке — катастрофа

Я такие матчи называю «вырви глаз». «Локомотив» и «Зенит» ничем не удивили друг друга и утомили всех зрителей. Петербуржцы владели инициативой, но не предложили «железнодорожникам» ничего, кроме подач в штрафную, с которыми справились Чорлука и Мурило. Дзюба и Азмун провели блеклый матч, как и против «Динамо», а ярчайшим подтверждением безыдейности «Зенита» в атаке является 0 ударов в створ ворот Гильерме. Невозможно выиграть, если не попадаешь в ворота.

Впрочем, «Локомотив» тоже не преуспел в этом. Команда Марко Николича явно нацеливалась на игру вторым номером, но выстреливать в атаки не получалось, а в концовке матча «Локо» с трудом выходил со своей половины поля. Так как гол Дмитрия Рыбчинского остался вне официального протокола, у хозяев обнаружился всего один удар в створ — в первом тайме неопасно пробил Федор Смолов. Поверьте, вы ничего не потеряли, если пропустили эту игру.

5. Всему виной усталость

Впрочем, костерить команды не будем, ведь причина такой игры очевидна: после напряженного отрезка с двумя матчами в неделю «Локомотив» и «Зенит» просто выдохлись, потому и напоминали двух боксеров, провисевших друг на друге в клинче 12 раундов. Точно так же вчера ползал по полю «Спартак», которому повезло реализовать оба своих момента в матче с «Арсеналом».

Кстати, именно «красно-белые» — главные выгодоприобретатели после ничьей на «РЖД Арене». «Спартак» останется на первом месте в турнирной таблице на время сентябрьской международной паузы, но, возможно, будет там не одинок, если «Сочи» в вечернем матче выиграет у «Урала». Чудны твои дела, РПЛ!

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Добряк
Добряк
сегодня в 17:04
Неудачный заголовок статьи...
sn_spb
sn_spb ответ spartak kursk (раскрыть)
сегодня в 16:20
ты это по последним трем матчам судишь?))))
cska1948
cska1948 ответ spartak kursk (раскрыть)
сегодня в 09:38
Посмотрите вчерашнею программу "После футбола", в ней есть видео повтор, который красноречиво объясняет почему за мяч попавший в руку Щенникова не поставили пенальти. Странно только одно, почему этот видео повтор не показали во время трансляции матча.
Нази
Нази
сегодня в 09:38
Вот тебе и судьи. Хоть ВАР и есть Газпром рулит. Спартак в игре с Сочи без двух лишних очков. Было бы у них сейчас 16. А Зенит бы был без одного очка с Локомотивом. В итоге у Зенита было бы 12 очков отставание 4 очка от Спартака. А так 1 очко. А на финише все это будет влиять на результат.
antant1
antant1 ответ spartak kursk (раскрыть)
сегодня в 08:15
Соринку в чужом глазу проще искать им, чем замечать вагон бревен в своем)
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 00:44, ред.
Этот скрин и подтверждает, что гола нет. Две линии. Пару миллиметров для вас не важны....завтра вы скажете, что пол корпуса ерунда. Сити Ливерпуль играли два года назад, мяч пересёк линию, но не полностью, пару миллиметров, гол не зафиксировали....Сити чемпион. Вы вводите технику как раз для этого. Офсайд либо есть, либо нет. Здесь есть, 2 милиметра...но это ОФСАЙД...ЕСТЬ ПОГОВОРКА от женщины....нельзя быть беременной немножко....либо ДА, ЛИБО НЕТ. А вот про про не поставленный пенальти на 29 минуте, Чорлука наступает на ногу Азмуну, тем самым повлияв на момент и не слова...хотя о чём это я АВТОРУ ЖЕ ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ ЧТО-ТО НАПИСАТЬ!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:50
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ spartak kursk (раскрыть)
    вчера в 23:48, ред.
      Terek-Anji
      Terek-Anji
      вчера в 23:45
      Зениту давно пора пиджак на бровке менять. Настолько бездарного тренера при таком подборе игроков ещё не видел.
      Xeniumv387
      Xeniumv387 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:43
      Спартак: снимается с чемпионата победителями, а остальное не волнует...Федун за базар отвечает
      spartak kursk
      spartak kursk
      вчера в 22:29, ред.
      В ворота Зенита не засчитывают голы.
      В ворота ЦСКА не назначают пенальти..


      Но и те и другие оппоненты почему-то в работе с судьями обвиняют Спартак,у которого отбирают чистые голы и в ворота которых назначают липовые пенальти....))))))))))))))))

      Может просто дело в личной неприязни?

      Будьте объективны.....Следите и за своими подопечными...
      Xeniumv387
      Xeniumv387
      вчера в 22:21
      В таблице просто поразительная плотность, с первого по шестое место команды отстают друг от друга ровно на одно очко. Учитывая, что шансы на еврокубки упали абсолютно у всех, интриги в российском футболе станет в разы больше, каждый тур станет триллером, и чем ближе к концовке чемпионата, тем драйва будет все больше и больше!)
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
      вчера в 22:15
      В каждом матче "судейские ошибки" в пользу зенита, но бомжи все равно обвиняют всех вокруг!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:07
      А питерские ещё кричали, что мы Локо обыграли благодаря двум травмам, а сами отскочили от ещё более ослабленного паровоза без Крыховяка)))
      BENFICA
      BENFICA
      вчера в 21:58
      Чистый гол отобрали у Локо - это просто беспредел!
      Лучший клуб страны
      Лучший клуб страны
      вчера в 21:55
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        вчера в 21:54
          alex-dsi
          alex-dsi
          вчера в 21:28
          У зенита даже с вар лишили пенальти... все заметили как Чорлука наступил на ногу Азмуну в штрафной... а вар не заметил.... если бы судья флажек не поднял то гол бы защитали.... локо тащат... там же Сухина работает...
          leopit
          leopit
          вчера в 21:24
            cska1948
            cska1948 ответ pomor 445 (раскрыть)
            вчера в 21:09
            Правильно! Надо запретить журналистам обсуждать арбитров, болельщикам смотреть игры! Пусть они там, футболисты и судьи, спокойно варятся в своём котле.
            cska1948
            cska1948
            вчера в 21:06
            Когда в игре показали этот "офсайд", я подумал что у бокового судьи в глаза вмонтирована снайперская оптика! Иначе этот "офсайд" было не возможно увидеть.
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 21:05
            А ведь этим командам скоро четвертые места занимать в лч, а у них сил даже на внутрянку нет, может сняться им?
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 21:02
            Чистяков лучший.
            Уже третью игру зенит набирает очки с помощью судей.
            Ну и я рад возвращению любимого зенита Семака, с нулем ударов в створ
            pomor 445
            pomor 445
            вчера в 20:44
            Журналисты занялись банальной травлей судей. Эти теоретики выставляют себя чуть ли не большими спецами по правилам и методике судейства, чем практики судьи. Следует запретить им обсуждать действия судей. Это дело комитета. Журналисты пусть занимаются своим прямым делом - доводят до читателя правдивую информацию. Пока от них имеем сплошные домыслы, собственные точки зрения и фейки.
            blitz
            blitz
            вчера в 20:37
            Гол Локомотива был забит по правилам, на повторе все видно.
            Стрелков
            Стрелков ответ bamana (раскрыть)
            вчера в 20:30
            Согласен. Офсайд.
            Момент передачи в данном случае при желании можно прокрутить в обе стороны. Так что, если стопроцентной уверенности в неправильном решении бокового судьи нет, то решение остаеются за ним - офсайд.
            номер 12
            номер 12
            вчера в 20:25
            Так то даже Федотов подтвердил офсайд. А вот почему то про чистый пенал автор промолчал
            bamana
            bamana
            вчера в 20:18
            ..а какие выводы? однозначно- офсайт!
            112910415
            112910415
            вчера в 20:17
            вечный и никогда не сменяемый чемпион расположился ниже Спартака ... одно радует : Медведев доложил, что какая-то перчатка куда-то не долетела, ему это важно !
            Иван Тасминский
            Иван Тасминский
            вчера в 20:09
            Вот от Чистякова такого, конечно, не ожидал. То что гол был чистым - очевидно, однако, если упоминать неправильно незасчитанный гол, то так же нужно упомянуть пенальти на Азмуне, которое также как и гол был сто процентным. В итоге, упоминаются моменты одной команды, но игнорируются другой, а это явная предвзятость.
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