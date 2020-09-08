Заглянем в чемпионшип 2020/2021

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вчера, 20:48

И так второй по значимости дивизион Английского футбола называемый чемпионшипом также стартует 12 числа этого месяца. Давайте вспомним, что произошло в прошлом сезоне: «Лидс Юнайтед» под руководством Марселы Бьелсы выиграл чемпионат, и поднялся в АПЛ , и со второй попытки «Эль Локо» наконец вернул «павлинов» обратно спустя 16 лет . Им пару составил «Вест Бромвич» под руководством Славена Билича, который пару лет провел не в английском футболе, и вернувшись на туманный Альбион тут же напомнил о себе подняв «дроздов» обратно, которые до этого, так же как и «Лидс» проваливал стыки, но сумели напрямую попасть. А также через стыковые матчи за повышение в классе третьим участником стал «Фулхэм» под руководством Скота Паркера. До этого был помощником при других тренерах, а вернувшись в чемпионшип стал руководить сам, и у него получилось зацепиться за результат и вернуть «дачников» за один сезон обратно. Вылетели «Чарльтон», который так и балансирует между второй и третьей лигой, а также "Уиган, который недавно играл в АПЛ , побеждал на кубке Англии МС , а теперь как лифт катается между низшими дивизионами, третьим оказался «Халл Сити», в котором свою европейскую недолгую карьеру начинал Леонид Слуцкий. Интересные факты в прошлом сезоне «Уиган» размазал — 8:0 «Халл», но по окончанию сезона составил им пару на выбывание. А попали сюда из АПЛ выбыли «Борнмут», «Норвич Сити» и «Уофторд», а из первой лиги поднялись «Уикомб», «Ротерхэм» и «Ковентри».

Сделаем прогноз, кто какую строчку займет в новом сезоне 2020/2021.

24. место — «Уикомб Уондерерс».

«Уикомб» впервые в своей истории попал в чемпионшип выиграв стыковые матчи первой лиги. А самые большие успехи клуба связаны с кубком Англии сезона 2000/2001, когда они дошли до полуфинала, где уступили будущем обладателю трофея «Ливерпулю», а также в сезоне 2006/2007 добрались до полуфинала второго турнира кубка лиги, где сумели даже в первой игре на равных скатать ничью с «Челси», правда в ответной без шансов проиграли. А По ходу этого сезона мое мнение таково, думаю сил на сохранения прописки у них не будет, и сразу расположатся в зоне вылета. У них самый маленький по вместимости стадион, который рассчитан для клубов низшей лиги, также игроки напоминают больше любителей. Очень сильно удивлюсь, если им удастся сохранить прописку тут.

23. место — «Ротерхэм Юнайтед».

Этот клуб в последнее время напоминает лифт, и балансирует два сезона подряд между чемпионшипом и первой лигой, в прошлом сезоне занял второе место и получил прямую путевку во второй эшелон. Тренирует их Пол Уорн, до этого являлся несколько десятков лет их игроком, возглавляя их с ноября 2016 года, сменив на этом посту Кенни Джаккета. За это время ему уже несколько раз удавалось вывести их в чемпионшип, но все разы оказались неудачными, и они отправлялись благополучно обратно. Да, и в этот раз не думаю, что у них получиться лучше, будет чудом если тренеру удастся все же сохранить клуб на сезон здесь.

22. место — «Барнсли».

Когда-то «дворняги» или «шахтеры» даже побывал в АПЛ впервые в своей, но это был единственный случай в 97 году, они получили путевку наверх и ограничались всего одним сезоном прибывания в элите. После они скатились резко вниз, и на рубеже веков были в шаге от банкротства, но их сумели спасти, стабилизировать, но на большее рассчитывать им до сих пор не приходится, они с трудом барахтаются между чемпионшипом и первой лигой, в прошлом сезоне лишь чудом избежав повторного вылета. На этот раз мне кажется им не повезет и они благополучно отправятся обратно.

21. место — «Лутон Таун».

«Шляпочники» только недавно сумели добраться до чемпионшипа, побывав за последние 10 лет даже в конференции, и благодаря победе в заключительном туре сумели сохранить прописку здесь. Сегодня их возглавляет Нейтан Джонс, этот специалист с ними уже работал в период с 16-19 годов, когда сумел их поднять из второй лиги в первую, затем получил шанс в «Стоке», но из-за провальных результатов покину их, а в мае вернулся обратно, и в оставшихся перенесенных матчах из-за пандемии сумел удержать клуб от итогового понижения. Мне кажется команда в «оранжевом» снова предстоит тяжелая борьба за выживание, но шанс на спасения у них есть. Если вспоминать историю клуба, то «шляпочники» играли в высшей лиге в 80-х годах прошлого столетия, это было еще до образования АПЛ , я как то вспоминал их и их победу в кубке Лиги 88 года над лондонским «Арсеналом».

20. место — «Шеффилд Уэнсдей».

Пока их младший брат «Юнайтед» вернулся в АПЛ , многих удивил своей игрой, и местом в первом десятке в АПЛ , то «совы» продолжают дремать тихонько в чемпионшипе, были попытки вернуться в элиту, но проваливались либо в концовке, либо стыках. Мне кажется надеяться нету смысла, тем более им придется начать сезон 20/21 свой путь с минусовым заделом в — 12 очков из-за нарушений финансовых правил лиги связанная с их стадионом «Хиллсборо». Так, что Гарри Монку, именно он их тренирует будет не просто сохранить прописку, учитывая, что им с трудом удалось набрать 56 очков в прошлой кампании. Но я надеюсь они смогут 20 место или 21 спасет их, а может и выше взберутся.

19. место — « Бирмингем Сити».

«Горожане» в начале нулевых нас баловали регулярными своими выходами в АПЛ , впервые за долгое время это сделал тогда Стив Брюс нынешний рулевой «Ньюкасла», и легендарный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед». А в 2011 году выиграли кубок Лиги победив «Арсенал» Венгера, а после клуб провалился. Были попытки вернуться, однако в последнее время они в таком плохом состоянии, что они все чаще со скрипом сохраняют прописку в чемпионшипе, просто, как всегда, есть те кто просто хуже по уровню. Их даже не смог спасти, и встряхнуть такой специалист как Харри Реднапп, который для начала их спас от понижения, однако после сам был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Но винить ветерана легенду «Вест Хэма», и тренера, который гонял Романа Павлюченко возглавляя «Тоттенхэм» и выйдя с ними в 1/4 ЛЧ не стоит, клуб сам по себе в таком состоянии, и спасти их сегодня может лишь чудо. Думаю в этом сезоне они снова будут барахтаться в самом низу, их прямой конкурент по городскому дерби «Вилланы» тоже еле-еле спасаются в АПЛ вернувшись только недавно, но уж получше «горожан» выглядят.

Сегодня их возглавляет Айтор Каранка, испанец несколько лет уже тренирует клубы чемпионшипа то «Мидлсбро», который вернул на сезон в АПЛ , но ушел из-за конфликта с руководством, то затянула даже в «Ноттингем Форест», а сегодня уже нашел прибежище в «Бирмингеме», вообщем ведет себя, как его учитель Моуриньо, «особенно и дерзко», только в чемпионшипе меняя один клуб на другой, с руководством постоянно бунтует. Как говорится дурной пример заразителен, если за Жозе говорит его имя в футболе и он может себе позволить бунтовать, то Каранка ничего не добился, но гонора много. Но может быть Айтор своим напором приведет ребят в чувство. А еще в этом году в «Бирмингеме» произошел интересный эпизод, когда Биленгема молодого игрока, и воспитанника клуба продали в «Боруссию Дортмунд», а его номер с двумя двойками 22 навечно закрепили за ним. После этого болельщики не оценили данный поступок со стороны клуба, который испытывает проблемы в первую очередь игровые, и придумали мемы типа «наберем 22 очка в честь Билингема».

18. место — «Ковентри Сити».

«Небесно-голубые», в своей истории знамениты тем, что выиграли единственный кубок Англии нанеся в 87 году поражение единственное в финалах «Тоттенхэму», а также клуб один из основателей АПЛ . Они выбыли в начале нулевых, проведя 34 года борясь постоянно за выживание в элите. На сегодня они уже побывали даже во второй лиге ,а не так давно выиграв прямой промоушен в чемпионшип в прошлом сезоне вернулись. Сегодня их возглавляет Марк Робинс, если кто помнит он играл в АПЛ за «Норвич», который в первом сезоне АПЛ занял 3-е место, в 93-94 году выступали «канарейки» в кубке УЕФА , когда сенсационно выбили «Баварию». Робинс возглавляет их уже не первый сезон, в этом году исполниться пятый год период его работы два раза на тренерском мостике, но с 17 года, когда клуб отправился кормить рыб во вторую лигу вернулся, и помог избежать понижения, а после помог вернуть их во второй эшелон правда не сразу, а через годик. «Небесно -голубые» очень симпатичный клуб, их немного не хватает в АПЛ , но для начал им бы сохранить прописку здесь, сделать это не просто, но надеюсь сумеют спастись. Мне кажется они единственные, кто из новичков останется тут, и у кого есть точно шанс.

17. место — «Куинз Парк Рейнджерс».

«Обручи», тоже совсем недавно боролись за попадание в АПЛ , даже играли там несколько раз в новой своей истории, где у них появился такой футболист работник на поле Чарли Остин забив в своем дебюте в АПЛ 18 голов, но это неуберегло их от понижения, после поиграл в «Саутегмптоне», был ударной силой, и конечно меня расстраивало, когда его мариновали на скамейке а он становился лучшим бомбардиром в сезоне, при этом регулярно забивал «Арсеналу», а затем его и во все продали, а сегодня Чарли помог уже «Вест Бромвичу» вернуться обратно в АПЛ . Но вернемся к КПР , где сегодня у них есть даже деньги, но руководство как то неудачно вкладывает были попытки закрепится в АПЛ , но клубу так и не удалось, даже не смотря на то что их возглавлял Харри Реднапп, а также сегодня спортивный директор легенда АПЛ и клуба Лес Фердинанд. Пока их тренирует Марк Уорбертон, который заменил Стива Макларена в 19 году, но результаты на лицо, кое-как заняли 13 место, думаю, что и на этот раз они проведут подобный сезон, и вторая десятка для них будет нормой.

16. место — «Хаддерсфилд Таун».

Только недавно клуб играл в АПЛ проведя два скромных сезона, в последнем вообще набрали 16 очков, и вылетели. Треск стоял такой, что уже в следующем сезоне, здесь в чемпионшипе их тряхнуло так, что большую часть они барахтались внизу, даже ведя образ свой за выживание. Да, в последнее время стало так, покинул элиту, и ведешь борьбу за выживание уже в чемпионшипе. В этом сезоне думаю картина не слишком измениться, и проведут также во втором десятке.

15. место — «Миллуолл».

В прошлом сезоне они даже финишировали достаточно высоко в первой десятке под руководством Гари Роуэта, метели в стыковые матчи, но они выдают не равнозначные сезоны и отрезки, ждать их в АПЛ не стоит, особенно из-за их дерби с «Вест Хэмом», и их болельщиков, которые недавно на кубке Англии избили фанатов «Рединга», «Уигана» может «Эвертона» точно не помню, по этому им место в чемпионшипе, хотя я отправил бы их за это в первую лигу, и лишил бы очков на старте сезона, но клуб из-за болельщиков не должен страдать, но сохранить прописку смогут, поэтому вторая часть таблицы и 12 место это логичный итог для «докеров».

14. место — «Рединг».

Часто довольно мы видели клуб в элите, и также часто они борются за повышение в классе, но последний сезон для них сложился не так радужно, как бы им хотелось, и большую часть прошлого сезона провели во второй десятке, даже были в нескольких шагах от провала. Хотя неудивительно их тоже оккупировали китайцы, которые лишь убивают британский футбол, да и вообще футбол в европе в целом, потому что они в этом малость не сображают, смотрите что сделали с «Астон Виллой» «Вест Бромвичем», мой любимый «Саутгемптон» 0-9 дома, а также до чего довели миланские клубы в Италии, которые в ЛЧ были хороши, а теперь в сераиале смешать всех. Но вернемся к "Редингу, они успели подняться вверх, но новый сезон «Ройялс» проведет мне кажется также в серединке.

13. место — «Блэкберн Роверс».

Чемпион АПЛ 95 года, это все, что сегодня нам напоминает о «Роверс» в элите, не так давно стал одним из первый клубов ТОП чемпионатов, который вылетел в третий дивизион, то есть в Лигу 1, выиграв Элиту за последние 30 лет, но вернулся, и пока выступает как типичный середняк, да нового Джека Уокера на их горизонте не видно, тот, кто вложился в команду под руководством Далглиша, покупка Ширера била рекорды трансферов, новые владельцы лишь все раз за разом пробивали дно с клубом и конечно жалко их, но они не одни такие тут же и Форест, а также недавно был «Лидс», но у них шансы вернуться малы, и скорей всего снова проведут сезон в чемпионшипе, но для сегодняшних «бродяг », как созвучное их прозвище, шататься в середине шипа самое то.

12. место — «Сток Сити».

Только недавно клуб был крепким и типичным середняком в АПЛ , который отнимал очки у МС , проводил достойно легенду «Энфилда» Джеррарда насодив «Ливерпуль » — 6:1, но не так давно вылетел, а пробиться обратно невозможно, клуб просел в нижней части таблицы, и теперь стал крепким середняком уже чемпионшипа. Я так понимаю, пока ярких эмоций и надежд нету и думается они, и в этот раз не удивят.

11. место — «Бристоль Сити».

«Малиновки» имели несколько шансов прорваться в АПЛ , однако еще в 2008 заняв 4 место не смогли попасть в элиту в третий раз в свое истории, проиграв матч решающий против «Халл Сити». Затем их ждало возвращение в первую лигу, после они вернулись и сегодня они плотно стали середняком лиги, хотя есть шансы на попадание в плейофф.

10. место — «Мидлсбро».

Под руководством Каранки они поднимались в АПЛ спустя семь лет, а затем бесславно вылетели обратно. Серединка таблицы и 10 место по итогу в этом сезоне.

9. место — «Норвич Сити».

«Канарейки» стали привычным лифтом, а последний сезон в АПЛ провели ужасно, набрав всего 21 балл. После пандемии их утянуло слишком, явно превратившись в главного аутсайдера, не подавая никаких признаков жизни, если «Борнмут» и «Уотфорд» оживали, то эти по моему сдались, и готовились к чемпионшипу, и получили его. Также по ходу прошлого сезона у них был не плохой форвард из финляндии Теэму Пукки, который в начале сезона, как и сам «Норвич» смотрелись хорошо, были какие-то надежды на сохранения прописки, но после Пукки пропал с радаров, не смотря на помощь в победе над МС , разгроме «Ньюкасла», первом голе «желтых» ворота «Ливерпуля». Но как понимаем стараний одного игрока всегда мало, чтобы не вылететь обратно. Мне кажется этот спад может продлиться, и в чемпионшипе, поскольку бывали случаи после вылета из АПЛ клубы подолгу себя ищут, могут не попасть даже в плейофф.

8. место — «Престон Норд Энд».

Первый чемпион английского футбола по прежнему находиться в чемпионшипе, все никак не удается пробиться в плейофф, а попадая туда проигрывали решающие матчи в стыках. На данном этапе мне кажется они снова смогут финишировать в первой десятке. А рассчитывать на попадание в АПЛ пока не представляется возможным.

7. место — «Кардифф Сити».

«Кардифф» сезон назад играл в элите, но неудержался и сразу вернулся обратно, а в прошлом сезоне сумел попасть в плейофф, но провалил стыки. На этот раз думаю они снова смогут побороться за возвращение в элиту. А попадут или нет все будет зависть от них.

6. место — «Дерби Каунти».

Недавно «Дерби» вел борьбу за повышение в классе сначала с Маклареном, после Гари Роутем, и даже с Лэмпардом, но проваливал контрольные матчи в плейофф находясь в шаге от возвращения, хотя последнее участие в АПЛ было настолько плохим, когда они заняли 20 строчку, и получили 11 баллов. Лэмпард мог бы их поднять, но видимо желание тренировать «Челси», где он стал легендой перевесило, и решил без проблем поехать в АПЛ , чем по ступенькам взобраться туда, как сделал его дядя Харри Реднапп, и главный оппонент тогда Бьелса с «Лидсом», доведя все до логичного итога в прошлом сезоне. А «баранов» возглавил Филлип Коку, и они снова провалились во вторую часть таблицы, и даже приход ветерана Уэйна Руни не слишком уж взбодрило их, хотя они и попали даже по итогу в 10-ку финишировав на этом месте. Предположу, что они смогу еще раз попытаться пробиться в плейофф, как всегда шестое место из последних, которое дает шанс на элиту.

5. место — «Ноттингем Форест».

«Лесники» по прежнему все, то близко, то далеко от своего возвращения в АПЛ , но в этот раз я надеюсь они смогут попасть в плейофф и побороться за промоушен в АПЛ . Такой клуб должен играть в АПЛ , два кубка чемпионов есть, понятно лишь одно второго Клафа нету. В прошлом сезоне им просто не повезло, разница по голам с «Суонси» их лишила участие на стыки.

4. место. — «Борнмут».

«Вишни» не сумели сохранить прописку в АПЛ , хоть и добыли победу в последнем туре, однако «Астон Вилле» повезло больше, и команда под руководством Эдди Хау вылетела, пребывая в элите 5 лет. Недавно один из подающих молодых тренеров ушел, его место занял 8 августа Джейсон Тиндалл помощник Хау у руля клуба, и ему предстоит тяжелая задача вернуть их в АПЛ , тем более они уже продали Натана Аке в МС , Каллюм Уилсон перешел в «Ньюкасл», вратарь Арон Рамсдейл перешел в «Шеффилд Юнайтед» распродажа идет в клубе, но я думаю они потеряв главного тренера, и творца последних ле,т и лидеров не пропадут с радаров, а будут снова бороться за возвращение в элиту. Так, что Эдди Хау теперь свободен.

3. место — «Суонси Сити»

Лебеди тоже не так давно играли пару лет в АПЛ , прорвавшись сюда под руководством Роджерса, после того назначили тренером «Ливерпуля» клуб хорошо смотрелся без него, и даже занимал места в первой десятке. Однако скоро тучи сгустились когда два года назад в решающей игре уступили «Саутгемптону» и попращались с элитой. но в прошлом сезоне могли вернуться но проиграли плейофф и остановились в шаге, хотя и попали туда только в последней игре. на этот раз мне кажется «Суонси» снова будет в четверке на повысшение в классе.

2. место — «Брентфорд»

«Пчелы» с каждым сезоном прибавляют, и в прошлом сезоне остановились в шаге от попадания в АПЛ , на прямую шансы были, но в концовки потеряли очки, да и выиграть конкуренцию у «Лидса» и ВБА было сложно, а затем попали в стыковые матчи прошли первый раунд, но в финальном матче лондонского дерби проиграли решающий матч «Фулхэму», и досадно упустили эту возможность. Но я думаю в этот раз они смогут прорваться в АПЛ . Томас Франк датский коуч тренирует их с 2018 года смог наладить игру команды получая даже награды тренер месяца, думаю у него будет шанс в новом сезоне еще раз попытать судьбу.

1. место — «Уотфорд».

В прошлом сезоне они не сумели удержаться в элите, провалив кампанию, даже не смотря на первое поражение нанеся «Ливерпулю». Однако после пандемии не сумели до конца исправить ситуацию, и покинули высший дивизион. Теперь Элтон Джон убудет снова смотреть, как его любимый клуб раз за разом пытается выйти в АПЛ . И мне кажется из всех участников у них реальные шансы занять первое место.