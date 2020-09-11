Проверка на прочность — «Ливерпуль» VS «Лидс»

1599829461

вчера, 16:04

Этот матч будет главной афишей 1 тура АПЛ . «Ливерпуль» стартует на защиту титула, и открывают сезон домашней игрой с «Лидсом» на «энфилде». Конечно этот поединок нам навивает добрые старые времена начало нулевых, когда «красными» руководил Жерар Улье, а «белыми» Дэвид О'Лири, и конечно вспоминается игра в которой Марк Видука оформил покер, и обеспечил «Лидсу» непростую победу со счетом — 4:3. Сегодня команда Юргена Клоппа практически не нуждается в особом представлении, лишь стоит напомнить, что они выиграли АПЛ впервые за 30 лет. А дружина Марсело Бьелсы со второй попытки прорвалась в АПЛ , и наконец спустя 16 лет мы встречаем их в элите.

Краткий обзор прошлого сезона.

Если смотреть на прошлый сезон «Ливерпуль» стартовал тоже игрой против новичка, и добыл победу со счетом — 1:3 над «Норвичем», также, как и сегодня «павлины» чемпионами Чемпионшипа. Дальше «Красные» уверенно шли по турнирной таблице, и уже перед новым годом у меня лично не было сомнений, кто станет победителем АПЛ , особенно после игры с «Ман Сити», тогда всего был одна ничья с МЮ — 1:1. После нового года клуб не сбавлял обороты, потерпев первое поражение лишь в марте от «Уотфорда», конечно с перерывом из-за пандемии клуб сбавил обороты, хотя они начали по тихоньку сыпаться уже по весне, когда вылетели поочередно из ЛЧ и кубка Англии. Затем, когда сезон возобновился давались тяжелые победы с перевесом в один мяч, а также клуб проиграл ответную игру «горожанам» крупно, и «Арсеналу», которому уступили еще и в недавнем суперкубке. Также стоит отметить «Ливерпуль» постоянно лидировал с более чем двадцати очковым запасом, и итоговый разрыв между ними и МС составил 19 пунктов. Вроде состав сыгранный, стабильность залог успеха, однако говорят ходили слухи, будто Мане и Салах вступали в конфликт из-за того, кто из них первая скрипка, и будто Садио даже хотел покидать клуб, однако это все так и осталось на уровне слухов, и они оба будут продолжать приносить совместную пользу клубу.

Прошлый сезон «Лидс», как мы знаем проводил в чемпионшипе, и выиграл его. По этому акцент на то, что у них может также удачно получиться уже с первого тура не стоит. Но вспомним, «павлины» проводили второй сезон под руководством Марсело Бьелсы, если судить по матчам второго эшелона, «павлины» готовы играть на высоком уровне АПЛ . Они достаточно много забивают, при этом грамотно играют в обороне, конечно тактика на того или иного соперника выставляется разная, так как Марсело Бьелса помимо своей необычно персоны, считается еще и гением тактики. Сам «Лидс» большую часть сезона лидировал меняясь с этой ролью с ВБА , но уже перед пандемией смог оторваться от ближайшего преследователя, а когда чемпионат возобновился продолжили, и за несколько туров стали недосягаемыми для преследователей и выиграли его. Лидеры клуба остались прежними, по этому тоже в команде видна стабильность.

Кадровые изменения в командах.

«Ливерпуля» как всегда покупает за копейки за 13 млн был приобретен греческий защитник Костас Цимикас, а продали Деяна Ловрена в Зенит за 12 млн., и полузащитников Ови Эджария отправился за 4 млн. в «Рединг», проведя в прошлом сезоне там годичную аренду, также свободным игроком команду покинул Адам Лаллана, который присоединился к «Брайтону».

«Лидс» проявляет среднюю активность на трансферном рынке уже куплен нападающие Родриго из «Валенсии» за 30 млн. евро, (он уже выступал в АПЛ находясь в аренде в «Болтоне», тогда отметился всего 1 голом), также нападающий из вылетевшего «Уигана» Джо Гелхард за 1 млн. ( 18 летний футболист также забил один гол в 18 играх), так что с такими нападающими каши не сваришь, правый вингер Хелдер Кошта из «Вулверхэмптона» за 17 млн, прошлый сезон португалец провел в аренде тут, и стал полноценным участником состава, защитник Робин Кох 13 млн. перебрался из «Фрайбурга», и вратарь Илан Милье за 6,5 млн. из «Лорьента», также молодой француз был в аренде, и права на него были выкуплены, и скорей всего именно он будет первым номером.

Цифровые измерения.

Какая статистика между этими командами? Если брать последний матч между ними, то это была игра в 16 году на кубке Лиги, и тогда Юрген Клопп проводил свой первый полноценный сезон, а его игроки одержали победу над подопечными Гарри Монка — 2:0 (голами отличился Ориги и Вудберн). Если вообще брать последние матчи между ними в лиге, то последняя их встреча прошла в феврале 2004 года, и тогда была зафиксирована боевая ничья — 2:2. В последний раз «Юнайтед» побеждал на «Энфилде» в далеком 2001 году. Тогда же была одержана последняя победа «Лидса» над «Ливерпулем», соответственно 8 последних играх они так и не смогли больше победить. Также «Ливерпуль» не знает горечь поражений дома 48 побед и 11 ничьих.

Прогноз.

Какой мой прогноз на игру: Посмотрим, что Клопп нам преподнесет, так же как Бьелса, возможно мы увидим игру на встречных курсах, «Лидс» играет в открытый футбол, возможно это на руку «Ливерпулю», которые как раз с командами не играющих от обороны выглядят лучше, но при этом мы не забываем «Лидс», и в обороне сегодня умеет прилично играть, в последних пяти играх «павлины» забили 14 голов пропустив всего один мяч, конечно уровень соперников разный.

Юрген Клопп серьезно подходит к матчу и говорит, что будет не простая игра: — «Мы должны убедиться, что подготовились к первому матчу сезона против „Лидса“, потому что это будет по-настоящему тяжелый матч. У них особый стиль игры, они играют персонально по всему полю, и это делает игру более напряженной. У нас будет несколько дней на подготовку, так же посмотрим все ли будут в строю после вызовов в сборные»

Бьелса тоже успел отметить: — «Ливерпуль» — справедливый чемпион с последовательным стилем игры. Без сомнения, они сегодня одна из лучших команд в мире. У них четко определенная система с очень хорошими игроками. И это все заслуга Клоппа, который проповедует свой футбол во многих лигах. Трудно понять, как мы собираемся адаптироваться к Премьер-лиге, и как сыграем с ними, тем более игра на «Энфилде». Мы подготовились к этому морально и физически, но нам нужно показать это на поле. Для начала мы постараемся играть так же, — добавил аргентинец позже на пресс-конференции, решительно намекнув, что «Лидс» попытается сохранить стиль даже против действующих чемпионов Премьер-лиги. Также сегодня стало известно, что аргентинский наставник продлил с ними сотрудничество на один сезон.

Я думаю «Ливерпуль» начнет без сюрпризов и для себя и для многих любителей футбола с победы — 2:1 или 3:1. Думаю уровень разный, может Бьелса и тактический гений, но Клопп давно себя зарекомендовал как умного специалиста, и если «красные» не будут сами усложнять себе жизнь, то без проблем наберут три пункта. Лично я буду Поддерживать «Лидс Юнайтед» !!!