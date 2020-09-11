Проверка на прочность — «Ливерпуль» VS «Лидс»

Этот матч будет главной афишей 1 тура АПЛ. «Ливерпуль» стартует на защиту титула, и открывают сезон домашней игрой с «Лидсом» на «энфилде». Конечно этот поединок нам навивает добрые старые времена начало нулевых, когда «красными» руководил Жерар Улье, а «белыми» Дэвид О'Лири, и конечно вспоминается игра в которой Марк Видука оформил покер, и обеспечил «Лидсу» непростую победу со счетом — 4:3. Сегодня команда Юргена Клоппа практически не нуждается в особом представлении, лишь стоит напомнить, что они выиграли АПЛ впервые за 30 лет. А дружина Марсело Бьелсы со второй попытки прорвалась в АПЛ, и наконец спустя 16 лет мы встречаем их в элите.
Краткий обзор прошлого сезона.
Если смотреть на прошлый сезон «Ливерпуль» стартовал тоже игрой против новичка, и добыл победу со счетом — 1:3 над «Норвичем», также, как и сегодня «павлины» чемпионами Чемпионшипа. Дальше «Красные» уверенно шли по турнирной таблице, и уже перед новым годом у меня лично не было сомнений, кто станет победителем АПЛ, особенно после игры с «Ман Сити», тогда всего был одна ничья с МЮ — 1:1. После нового года клуб не сбавлял обороты, потерпев первое поражение лишь в марте от «Уотфорда», конечно с перерывом из-за пандемии клуб сбавил обороты, хотя они начали по тихоньку сыпаться уже по весне, когда вылетели поочередно из ЛЧ и кубка Англии. Затем, когда сезон возобновился давались тяжелые победы с перевесом в один мяч, а также клуб проиграл ответную игру «горожанам» крупно, и «Арсеналу», которому уступили еще и в недавнем суперкубке. Также стоит отметить «Ливерпуль» постоянно лидировал с более чем двадцати очковым запасом, и итоговый разрыв между ними и МС составил 19 пунктов. Вроде состав сыгранный, стабильность залог успеха, однако говорят ходили слухи, будто Мане и Салах вступали в конфликт из-за того, кто из них первая скрипка, и будто Садио даже хотел покидать клуб, однако это все так и осталось на уровне слухов, и они оба будут продолжать приносить совместную пользу клубу.
Прошлый сезон «Лидс», как мы знаем проводил в чемпионшипе, и выиграл его. По этому акцент на то, что у них может также удачно получиться уже с первого тура не стоит. Но вспомним, «павлины» проводили второй сезон под руководством Марсело Бьелсы, если судить по матчам второго эшелона, «павлины» готовы играть на высоком уровне АПЛ. Они достаточно много забивают, при этом грамотно играют в обороне, конечно тактика на того или иного соперника выставляется разная, так как Марсело Бьелса помимо своей необычно персоны, считается еще и гением тактики. Сам «Лидс» большую часть сезона лидировал меняясь с этой ролью с ВБА, но уже перед пандемией смог оторваться от ближайшего преследователя, а когда чемпионат возобновился продолжили, и за несколько туров стали недосягаемыми для преследователей и выиграли его. Лидеры клуба остались прежними, по этому тоже в команде видна стабильность.
Кадровые изменения в командах.
«Ливерпуля» как всегда покупает за копейки за 13 млн был приобретен греческий защитник Костас Цимикас, а продали Деяна Ловрена в Зенит за 12 млн., и полузащитников Ови Эджария отправился за 4 млн. в «Рединг», проведя в прошлом сезоне там годичную аренду, также свободным игроком команду покинул Адам Лаллана, который присоединился к «Брайтону».
«Лидс» проявляет среднюю активность на трансферном рынке уже куплен нападающие Родриго из «Валенсии» за 30 млн. евро, (он уже выступал в АПЛ находясь в аренде в «Болтоне», тогда отметился всего 1 голом), также нападающий из вылетевшего «Уигана» Джо Гелхард за 1 млн. ( 18 летний футболист также забил один гол в 18 играх), так что с такими нападающими каши не сваришь, правый вингер Хелдер Кошта из «Вулверхэмптона» за 17 млн, прошлый сезон португалец провел в аренде тут, и стал полноценным участником состава, защитник Робин Кох 13 млн. перебрался из «Фрайбурга», и вратарь Илан Милье за 6,5 млн. из «Лорьента», также молодой француз был в аренде, и права на него были выкуплены, и скорей всего именно он будет первым номером.
Цифровые измерения.
Какая статистика между этими командами? Если брать последний матч между ними, то это была игра в 16 году на кубке Лиги, и тогда Юрген Клопп проводил свой первый полноценный сезон, а его игроки одержали победу над подопечными Гарри Монка — 2:0 (голами отличился Ориги и Вудберн). Если вообще брать последние матчи между ними в лиге, то последняя их встреча прошла в феврале 2004 года, и тогда была зафиксирована боевая ничья — 2:2. В последний раз «Юнайтед» побеждал на «Энфилде» в далеком 2001 году. Тогда же была одержана последняя победа «Лидса» над «Ливерпулем», соответственно 8 последних играх они так и не смогли больше победить. Также «Ливерпуль» не знает горечь поражений дома 48 побед и 11 ничьих.
Прогноз.
Какой мой прогноз на игру: Посмотрим, что Клопп нам преподнесет, так же как Бьелса, возможно мы увидим игру на встречных курсах, «Лидс» играет в открытый футбол, возможно это на руку «Ливерпулю», которые как раз с командами не играющих от обороны выглядят лучше, но при этом мы не забываем «Лидс», и в обороне сегодня умеет прилично играть, в последних пяти играх «павлины» забили 14 голов пропустив всего один мяч, конечно уровень соперников разный.
Юрген Клопп серьезно подходит к матчу и говорит, что будет не простая игра: — «Мы должны убедиться, что подготовились к первому матчу сезона против „Лидса“, потому что это будет по-настоящему тяжелый матч. У них особый стиль игры, они играют персонально по всему полю, и это делает игру более напряженной. У нас будет несколько дней на подготовку, так же посмотрим все ли будут в строю после вызовов в сборные»
Бьелса тоже успел отметить: — «Ливерпуль» — справедливый чемпион с последовательным стилем игры. Без сомнения, они сегодня одна из лучших команд в мире. У них четко определенная система с очень хорошими игроками. И это все заслуга Клоппа, который проповедует свой футбол во многих лигах. Трудно понять, как мы собираемся адаптироваться к Премьер-лиге, и как сыграем с ними, тем более игра на «Энфилде». Мы подготовились к этому морально и физически, но нам нужно показать это на поле. Для начала мы постараемся играть так же, — добавил аргентинец позже на пресс-конференции, решительно намекнув, что «Лидс» попытается сохранить стиль даже против действующих чемпионов Премьер-лиги. Также сегодня стало известно, что аргентинский наставник продлил с ними сотрудничество на один сезон.
Я думаю «Ливерпуль» начнет без сюрпризов и для себя и для многих любителей футбола с победы — 2:1 или 3:1. Думаю уровень разный, может Бьелса и тактический гений, но Клопп давно себя зарекомендовал как умного специалиста, и если «красные» не будут сами усложнять себе жизнь, то без проблем наберут три пункта. Лично я буду Поддерживать «Лидс Юнайтед» !!!