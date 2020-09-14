Два удара за два матча. «Локомотив» в серой зоне

1600116812

вчера, 23:53

«Локомотив» снова не может одержать победу. Уже в пятом матче подряд. «Соккер.ру» — о ничьей с «Ростовом», которая была ближе к поражению.

Дискомфорт – это то ощущение, которое должны испытывать обе команды после такого матча. Дискомфорт за тот уровень атакующего футбола, который был показан. Как всегда, есть нюансы. В частности, за попытки и старание «Ростов» упрекнуть сложно, потому что он большую часть времени проводил в атаке, он владел мячом 55 процентов игры, чаще оказывался у чужой штрафной, однако не хватало креативных решений и прорывов, которые могли бы поставить в тупик оборону «Локомотива».

Все более-менее острые эпизоды можно вспомнить и поставить в рамочку, подписав «Намеки на гол» — большего создать не удалось. Причем в основном это было сделано игроками «Ростова». В первом тайме несколько приличных подходов, особенно ближе к его концу. Было еще падение Ионова на пути во вратарскую, но судья решил, что повода для пенальти нет. Да и на самом деле, Алексей уже мяч отпустил к вратарю, защитник лишь обозначил касание, протянув руку к Ионову, а тот упал излишне охотно. Если начинать придираться к такому эпизоду, то во многих других, где пенальти не был назначен, одиннадцатиметровый был бы стопроцентным.

Во втором тайме «Ростов» свою линию давления не изменил, пытался крыльями атаки прорезать оборону «Локомотива», однако наиболее опасный момент возник после сумбурного отскока, когда Глебов добивал со средней дистанции – получилось плотно, мощно, но Гильерме выручил – мяч летел на удобной для него высоте.

Больше ничего особенного на поле у ворот и не возникало. Нельзя говорить о каких-то очень острых контратаках, хотя их можно было ждать от «Локомотива», раз уж он выбрал тактику игры от соперника, владеющего мячом и больше атакующего. Не очень понятно, за счет чего «железнодорожники» пытались проводить контригру.

Потому к дискомфорту от футбола добавляется и дискомфорт от результата. Обе команды застревают в середине турнирной таблицы, что не соответствует их амбициям. Для «Ростова» ничья стала второй подряд – ранее поделили очки с «Краснодаром». Это не очень критично, тут обиднее команде Валерия Карпина скорее за то, что играли-то с преимуществом, но дожать, создать достаточно голевых моментов не вышло.

У «Локомотива» расстройство более протяженное во времени. Это уже пятый матч подряд, в котором «железнодорожники» не могут победить. Была ничья с «Уралом» (1:1), поражения от «Спартака» (1:2) и «Ахмата» (2:3), ничья с «Зенитом» (0:0). И теперь снова нули. Налицо кризис остроты. И его не так сложно объяснить. Помимо травмы Баринова это связано, конечно, с отъездом Алексея Миранчука.

Потерю этих исполнителей в средней линии «Локомотив» пока никак не компенсировал. Появился Франсуа Камано, который как бы старается, но эффекта нет. Более того, в этом матче со скамейки игру начал едва ли не главный боец «железнодорожников» Крыховяк, который может на характере взорвать любую игру. Гжегож тоже пока явно не в форме, хотя после выхода на поле пытался найти зону для реализации.

И «Локомотив» оказался внезапно командой без выраженного лидера и без акцента в атаке. Вроде есть Смолов, есть Эдер, есть Антон Миранчук и даже Лисакович есть, но на поле все эти фамилии превращаются в единую серию массу. Ростовчане в этой игре даже не пытались как-то по-особому нейтрализовать угрозы соперника. Нет, «Ростов» достаточно ощущает в себе сил и класса, чтобы просто играть от себя, в свой футбол, не оглядываясь на возможности и способности «Локомотива».

Есть о чем задуматься «железнодорожникам», к которым все-таки с большим пиететом относились ранее соперники. Сейчас они понимают, что реальных сильных угрожающих зон у «Локомотива» нет – к кому следовало бы готовиться основательно. Поэтому нужно самим давить. От провала и разрухи прямо по ходу матчей «железнодорожников» все-таки спасает плотность и цепкость обороны, которая пока сохраняется. Но и в ней уверенность начинает постепенно уходить.

Чего стоят нервные поступки Гильерме, который чуть не подарил гол «Ростову» в первом тайме, просто неудачно выбив мяч. Вероятно, на психологию вратаря давит потеря места в основном составе сборной России, однако и общий уход «Локомотива» в серую зону по игре и по результатам не может не удручать. Всего один удар в створ за весь матч нанесли «железнодорожники», а во втором тайме ударов не было вовсе.

У «Ростова» в целом попыток было больше (10 против 7), они оказывались и точнее – три раза попадали в створ, причем заметными ударами. Кстати, в предыдущем матче с «Зенитом» у «Локомотива» тоже был один удар в створ. То есть два удара в створ в двух матчах – так себе показатель для команды, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов.

И все большее давление на руководство «железнодорожников», которому удалось под пандемическую шумиху спихнуть из клуба Юрия Семина и привести Марко Николича, избежав достаточно большого скандала, хотя многие фанаты, конечно, были возмущены. Но теперь это недовольство будет больше конкретизироваться, становиться более акцентированным по мере того, как атака «Локомотива» играет со все меньшим акцентом на чужие ворота. И если в самое ближайшее время качественного переворота в игре «железнодорожников» не случится, то уже первые игры в Лиге чемпионов могут привести к взрыву.