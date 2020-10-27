Гола Миранчука не хватило. «Локомотив» проиграл несобранной «Баварии»

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сегодня, 23:29

«Локомотив» не использовал недооценку со стороны «Баварии». «Соккер.ру» — о домашнем поражении железнодорожников от победителей Лиги чемпионов.

Вряд ли кто-то предполагал, что у «Локомотива» будут хорошие шансы в матче против «Баварии», которая в блестящем стиле выиграла последнюю Лигу чемпионов и вообще в 2020 году стала главной командой мира, по сути. Впрочем, определенные надежды дарили некоторые факторы, связанные с текущей биографией мюнхенцев. Во-первых, это очень плотный тяжелый график, который им приходится выдерживать. А когда ты все выигрываешь, тяжело сохранять концентрацию. Особенно в матче с противником, не сильно пробуждающим настрой.

«Локомотив» все же не «Атлетико» — у всё выигравшей «Баварии» явно было меньше желания доказать, кто тут хозяин положения – все и так всё понимают. Во-вторых, был недавний пример победы «Хоффенхайма» над «Баварией» со счетом 4:1, а также три мяча, забитые «Гертой» в ворота мюнхенцев. Шансы были, пусть и исходящие из такого эфемерного источника, как настрой соперника. Вряд ли в противостоянии «Локомотива» и «Баварии» в оптимальном настрое у железнодорожников были бы какие-то шансы.

Тем обиднее итоговый результат. Ведь «Бавария» не избежала недонастроя и нехватки концентрации. Но «Локомотиву» этого оказалось мало для положительного исхода, коим была бы даже ничья. Сразу стоит отметить ряд позитивных нюансов в игре «Локомотива». Железнодорожники на протяжении всего матча, разных его отрезков ни разу не отказывались от атакующий рывков. Не было момента, когда команда прижималась и закрывалась целиком, как это бывало в прошлые годы, от чего веяло безнадегой.

Тут же хоть как-то, хоть малыми силами, но железнодорожники цеплялись за мяч и тащили его вперед. Это могло принести эффект уже на третьей минуте, когда после передачи Миранчука Смолов без помех головой пробил во вратаря. Великолепный упущенный момент. Правда, через пять минут похожий шанс упустил Левандовски. Но об упущенных возможностях уместнее будет говорить, рассуждая о втором тайме. Еще один важный эпизод – то, как «Локомотив» пережил потерю двух важных фигур. Во-первых, перед самой игрой травму получил Магкеев, которого вынужден был заменить Куликов. Сама по себе такая неожиданная перестановка может породить сложности. А тут речь идет о матче подобного статуса.

Впрочем, Куликов более чем достойно в целом справился, хотя по ряду аспектов возникали вопросы. Был потерян и Чорлука – главная фигура в обороне «Локомотива», что тоже важно в такой игре. Надо сказать, что уровень надежности железнодорожников в обороне не слишком изменился с выходом Райковича вместо него. В целом это говорит о неплохой командной готовности подопечных Николича к выполнению поставленных задач. Тот же Левандовски был прикрыт очень хорошо на протяжении всего поединка. Разве что момент в начале встревожил, да еще несостоявшийся пенальти, который судья назначил было за фол Куликова против Роберта, а потом отменил, послушав ВАР. Правда, не очень понятно, по какой причине.

Говоря о самой «Баварии», стоит отметить тот факт, что она играла далеко не на полную катушку и завестись толком так и не смогла. Даже когда счет был некоторое время ничейным. Это было сложно назвать включением «Баварии» по полной. Скорее возросло общее эмоциональное напряжение. А немного вальяжная манера действий мюнхенцев не изменилась. Вот в таком случае и пригодилось индивидуальное мастерство. В частности, Киммиха, который прекрасно исполнил удар из опорной зоны «Локомотива». Рядом находился, что характерно, не молодой Куликов, а опытный Крыховяк, который позволил Киммиху мяч принять и пробить вторым касанием. К слову, первый гол «Баварии» тоже вызрел из опорной зоны, откуда Толиссо исполнил перевод на правый фланг Павару, а тот в касание переправил уже Горецке.

Ключевым же стал отрезок между голом «Локомотива» и вторым голом «Баварии», плюс еще несколько минут. На этом отрезке баланс усталости и концентрации с обеих сторон сложился таким образом, что у железнодорожников стали проходить опасные контратаки – им еще хватало сил, а «Баварии» уже не хватало собранности. Вот тогда-то и надо было брать гостей тепленькими. Тогда-то и получился прекрасный рывок Зе Луиша и подключение Миранчука, которого чудовищным для обороны «Баварии» образом забыли в штрафной.

Тогда-то случились и еще три-четыре голевых момента у ворот Нойера: у Зе Луиша, Миранчука, Жемалетдинова. Но больше ни одного гола. Тогда как у «Баварии» тот самый нужный гол случился и без голевых моментов. Вот и разница в классе исполнителей, в твердости удара. «Бавария» давала шансы, она даже давала шансов больше, чем брала сама. Но бережнее воспользовалась минимумом именно она, а не «Локомотив», который получил максимум шансов, учитывая разницу в статусе клубов и классе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 18 (4)

Очень важный показатель остроты атак, по которому «Локомотив» не сильно-то уступил такому именитому сопернику. В общих чертах этот параметр можно считать даже равным. Да, «Бавария» чуть чаще била по воротам, но «Локомотив» был точнее. В любом случае это не какая-то колоссальная разница на порядок или в разы, как это зачастую бывает в матчах таких грандов, как «Бавария». Самым бьющим, кстати, стал Левандовски, который нанес четыре удара. При этом сложно вспомнить именно опасные его попытки, разве что самая первая, которая случилась на седьмой минуте. По три удара у Смолова, Миранчука и Киммиха.

Владение мячом (точность передач): 37% (76%) – 63% (86%)

Довольно предсказуемая картина по части контроля мяча. «Локомотив» всю дорогу и не претендовал на то, чтобы держать мяч и территорию. Железнодорожники избрали контратакующую модель игры. Кстати, «Бавария» в какой-то мере поддержала даже модель москвичей, потому что не стала просто катать мяч, поведя в счете, как могла бы это делать и порой делала. Она ходила вперед даже при счете в свою пользу, тем самым позволяла «Локомотиву» проводить контратаки. Если бы она просто гоняла мяч, то у железнодорожников было бы больше проблем – вскрывать собственной инициативой защиту ему сложнее. Особенно защиту уровня «Баварии». При этом стоит отметить хорошую точность пасов у «Локомотива» при таком низком проценте владения и перекосе на контратаки. Обычно контратакующие модели подразумевают низкий процент точности. Да чего там, в чемпионате России даже у команд, которые просто катают мяч без обострения, зачастую более низкая точность. А тут «Локомотив» в целом бережно обходился с мячом при переходе в наступление, что иногда, впрочем, не лучшим образом сказывалось на скорости перехода, но это уже побочный эффект. В итоге «Локомотив» совершил 260 точных пасов, а «Бавария» — 562. А вот расстояние обе команды покрыли равное – по 110 километров с небольшим.