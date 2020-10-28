Порно для всей семьи. Глубокомысленный анализ матча «Локомотива» и «Баварии»

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вчера, 20:26

Занимательный сериал как синоним игры «Локо» – «Бавария» или то самое «не стыдно»

Представляете, есть реальный сериал с таким названием!? И там действительно нет ничего постыдного (друг рассказывал; сам я, конечно же, не смотрел). Как и в игре «Локо» против «Баварии», если оценивать её в целом. Но, знаете, на это самое «не стыдно» у меня уже выработалась аллергия. Плюсом к той, что уже есть – на пыль. Не знаю, зачем вам эта информация, но логика в том, что это «не стыдно» пихают (ах, под заголовок прям-таки словечко) у нас буквально всюду. Давайте скажем, что это было неплохо, возможно, даже хорошо и уж точно – достаточно интересно. Как и обещал нам перед игрой Марко Николич.

Прежде чем поделиться с вами эмоциями от игры, ведь полноценным анализом назвать данный опус не повернется язык, предлагаю взглянуть на табло, результат, итоговый счёт – как угодно это назовите. Но очков «Локомотив» не набрал. И тот самый, палычевский, шаг впёред не сделал. И, что приятно, Николич это признаёт и отмечает даже на публике. Не делая реверанс в сторону соперника.

«Важно не впечатление, а забивать», — Марко Николич

После подобных слов, кажущихся при прочтении довольно высокопарными, многие скептики скажут: «Если бы тебе до игры сказали, что „Локомотив“ проиграет 1:2 – ты бы отказался, поверил бы в это?». Скажу честно – я бы даже смотреть не стал, если бы точно знал, что «Локомотив» проиграет. Не на 99,9%, а на 100%. Но вот эта 1 десятая (или, может, чуть больше) заставляет нас включать телевизор или идти на стадион в ожидании и предвкушении какого-то волшебства, магии или чуда. И это чувство на первых нотах гимна Лиги Чемпионов обычно только усиливается.

Смолов – как образцовый антагонист нашего лимита. Зе Луиш – монструозен, но инстинкт убийцы к нему не прилагается

А человек с таким инстинктом сейчас где-то в Перу любуется на свою новую причёску. Не будем поднимать тему Манджукича, потому что Зе – его прямая альтернатива. А вот Фарфан вполне мог и остаться в «Локо», не вступи в силу перед этим сезоном лимит 8+17. Тот самый форвард с инстинктом убийцы и чувством гола. У Смолова этого инстинкта уже нет, что он в очередной раз продемонстрировал в этой игре, а у Лисаковича его пока нет.

Поверьте на слово – Смолов все ещё способен играть на хорошем уровне (см. матч с ЦСКА ), но случается это настолько редко, что в огромной череде матчей кажется, что и вовсе – никогда. Каждое касание мяча Смоловым, особенно в первом тайме, это бонус для защиты соперника. Любую потенциально скоростную атаку он с пугающей частотой превращал в позиционную. Причем, иногда даже не своей команды.

И Зе Луиш на его фоне – это кошмар для защиты любого соперника. Как оказалось, даже для «Баварии». Когда мяч внизу – к нему не подберешься, есть свободное пространство – готов устроить спринтерский забег. Про игру на втором этаже можно слагать басни или оды, смотря, что у вас лучше получается. И хвалёный и мощный Зюле ничего не мог поделать с оригинальным Зе. Причём, что интересно, Зе Луиш частенько хитрил и смещался в зону крайних защитников, чтобы принимать верховые мячи. Вот только защитники и Гильерме это не так часто замечали и упорно забрасывали мяч в зону инертного Смолова.

Выход из обороны – шикарен и разнообразен. Но не идеален.

И странно было бы ожидать идеала в игре с «Баварией». Но это было близко к тому. И если выход через форварда-столба (Зе Луиш/Эдер) был хоть и неплох, но уже привычен, то ещё в игре с «Зальцбургом» я заметил, что «Локо» при розыгрыше мяча от ворот частенько также выходит через короткий пас. И это, очевидно, установка тренера. Причём одну из ключевых ролей в данных построениях играет Куликов. Он либо сам принимает мяч и разгоняет атаку, либо своими перемещениями стягивает на себя игроков соперника, давая чуть больше пространства партнёрам. И партнёры этим неплохо пользовались.

Что же до самого Куликова, то он выглядел в матче с «Баварией» намного лучше и увереннее, чем в Австрии. Особенно удивительно это смотрится на фоне его неожиданного включения в старт после травмы Макгеева. Но эта превратность судьбы пошла ему только на пользу. Если вы особенно пристально следите за «Локомотивом», то наверняка отметили для себя, что Куликов обычно играет блекло и его связка с Крыховяком может спокойно отдать центр поля каким-нибудь условным или даже вполне реальным «Химкам». Но как только под действием внешних обстоятельств в его голове включается режим героя (выход на замену в игре с «Ахматом», перезапуск после собственной ошибки с «Зальцбургом» и, наконец, травма Макгеева), мы имеем счастье видеть на поле вполне себе лигочемпионского уровня игрока. Да, не эталонного (не забываем про фол на Левандовском, хоть там и Мурило с Игнатьевым «молодцы»), но вполне способного играть под давлением, пожалуй, лучшей команды мира прямо сейчас.

«Бавария» нашла все слабые места «Локомотива». Хотя Николич их тщательно пытался замаскировать.

У нынешнего «Локомотива» достаточно много слабых мест. И, как ни старался Марко Николич их заретушировать, «Баварию» ему провести не удалось. Первый гол – эта «любимые» забросы за спину крайним защитникам. И если Живоглядову посильную помощь оказывал Влад Игнатьев, то вот Рыбусу не помогал никто: Миранчук постоянно сваливался в центр, Смолов слишком низко не опускался. По итогу, из этого и получился первый гол: Рыбус пустил за спину Павара, Миранчук проспал Горетцку, понадеявшись на Мурило.

Левая зона защиты «Локо» – это явная ахиллесова пята команды. И «Бавария» весь первый тайм искала там своё счастье. В итоге Николич убрал в перерыве от Рыбуса Мурило (тоже любителя пустить за спину), передвинув в эту зону вынужденно вышедшего вместо Чорлуки Райковича, а в полузащите при обороне опустил на левый фланг Крыховяка. И данное решение, пусть и не сразу, но дало свои плоды: Райкович, окрылённый поцелуем Гильерме, снимал большую часть верховых передач, Рыбус перестал вжиматься в центр, а Крыховяк создавал недостающую слева в первом тайме плотность.

Однако это решение по итогу оказалось фатальным. Хотя, если быть откровенным, то фатальным стал тот факт, что Крыховяк не перестроился после выхода Рыбчинского, чем и воспользовался Киммих. Не забудем здесь также отметить со знаком «минус» и Гильерме, ошибки которого носят уже системный характер: часто пожарит на выходах, неправильно занимает позицию и слишком далеко и не к месту выходит с линии ворот. Этим в игре с «Ротором» воспользовался Понсе. Ну и Киммих, естественно, не простил. Добавим к этому пропавшие реакцию и быстрое начало контратак – и уже в пору задуматься про Антона Коченкова, который вполне достойно провёл концовку прошлого сезона.

Миранчук – пока не топ. Крыховяк оживает.

За что так рьяно хвалят Миранчука – мне непонятно. Особенно – по этому матчу. Чем-то это напоминает дифирамбы его брату после гостевой игры с «Ювентусом» в прошлом сезоне. Да, забил, но в целом загубил несколько перспективных атак, в том числе, выход один на один. Создалось невольное ощущение, что промахом в начале игры Смолов проклял не только себя, но и пасовавшего ему Миранчука. Весь оставшийся первый тайм Антон выглядел инородным телом в игре команды, да к тому же оказался причастен к голу в наши ворота.

Второй тайм – другое дело. Миранчук прибавил в движении и осмысленности своих действий. Классный гол – венец его воскрешения во второй половине встречи. К сожалению. Потому что могло быть и продолжение. «Завышенные ожидания», – скажут многие из вас. И будут по своему правы. Но давайте не будем довольствоваться малым. Пусть и сам Антон к этому стремится – он, как минимум, не хуже своего брата.

А вот Гжегож Крыховяк – хуже самого же себя прошлогодней версии. И его игра в матче с «Баварией» – это слабое напоминание нам о том, что он все ещё может: укрыть мяч корпусом, протащить его вперёд с соперниками на плечах, сыграть жёстко, но чисто в отборе. Даже несмотря на голевую ошибку, прошедший матч – один из лучших для поляка в пандемийную эпоху. Если вы видели его игру в первый раз после матча с «Зенитом» прошлой осенью, то это будет для вас большим разочарованием. Если вы смотрите каждый матч «Локомотива» – то игра Крыховяка против лучшей команды мира – это определенно луч надежды.

Николич не разочаровывает. У «Локо» есть резервы.

Николич обещал нам интересный матч – и он действительно таковым получился. Даже для нейтрального болельщика. «Локомотив» не попал под каток, но столкнулся с мощной машиной, которая, безусловно, ехала не на полном ходу. Ощущение того, что у «Баварии» всё идет по плану, не покидало меня весь матч. Да, они не забили несколько классных моментов, но когда это было нужно – зарешали. Но, знаете, в тот момент, когда Зе Луиш рвался к воротам Нойера, не замечая бегущего справа Жемалетдинова, на секунду показалось: «Забейте сейчас – и „Баварии“ уже непросто будет подняться». Но в этот раз Зе не зарешал. Иначе, если бы он такие эпизоды всегда оборачивал в свою пользу, в нашем чемпионате ему бы нечего было делать. Не хватило класса: и Зе в том эпизоде, и «Локо» – в целом в этой игре.

Смотря на этот «Локомотив», мы понимаем, что он – не на пике. Но вот Куликов экстренно меняет в старте Макгеева, списанный Райкович – капитана Чорлуку, Игнатьев с Живоглядовым, ещё вчера конкурировавшие друг с другом за право быть разорванными Команом, совместными усилиями сводят его опасность к минимуму, а вышедшие на замену в концовке Рыбчинский и Жемалетдинов едва не оказываются в числе его главных героев. И всё это смотрится достойно.

И вот такой, отнюдь не пиковый «Локомотив», который ещё вчера проигрывал «Ротору», а сегодня бьёт в створ больше, чем машинообразная «Бавария», оставляет нам небольшую надежду на то, что наш футбол находится не на дне, а где-то рядом с теми, кто привык поднимать кубки над головой или всерьез бороться за них. Ну, хорошо, не совсем рядом, но где-то в дверях, с готовностью скоро в неё не просто достойно постучать (как и год назад – с «Ювентусом»), а уверенно и красиво войти.

Фото: fclm.ru

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