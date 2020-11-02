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Антисборная 13-го тура: футболисты «Спартака», участники ЛЧ и поступок Тетрашвили

сегодня, 10:07
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник
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Не героев на выходных хватало! «Соккер.ру» разбирает ошибки, чтобы они не повторялись.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Голкипер «Химок» не прочитал прострел Оздоева – странно провожал мяч. А когда забивал Ерохин, то у Ильи была возможность сделать сэйв, удар был хитрым, но несильным. Причем это единственные меткие попытки «Зенита» с «Химками» за весь матч! Голкипера «Арсенала» Шамова подвела защита, а вот его коллега мог сыграть лучше. Лантратов предъявил претензии защитникам, хотя сам не сделал ни одного сэйва за полтора часа.

Защитники

Виктор Мозес («Спартак»)

Нужно вести команду с его опытом и классом, если соперник позволяет играть первым номером, но компактно закрыт. Мозес же выключался на длительных отрезках, изображал активность, но чтобы снова потерять мяч и уступать в борьбе с молодым оппонентом Поярковым. Учитывая кадровые перестановки Карпина, у Мозеса были шансы стать героем, но нигериец сыграл слабо.

Самуэль Жиго («Спартак») – недосмотр тура

Не тот случай, когда собираем серии ошибок защитника, но у «Ростова» было все-таки 8 атак с ударами. Мамаев попал в створ, его гол стал победным, а Жиго ему не помешал – не успел, потерял опекаемого игрока. Также Самуэля можно упрекнуть из-за слабого первого паса. Когда у центрального защитника точность передач лишь 75 %, то понятно, что ему не удалось поработать на созидание.

Виталий Лысцов («Локомотив»)

Рослого парня вернули, чтобы прогрессировал. Но сыграть в стиле Нэта Филлипса из «Ливерпуля» не сумел. У «Сочи» были контратаки, в которых Заболотный постоянно оказывался на удачной позиции. Да и Бурмистрова в итоге Лысцов не поймал. Понятно желание Николича доверять всем, но результаты в РПЛ важны. С такой защитой, как была у «Локомотива» в Сочи, о ЛЧ могут забыть – хозяева могли больше двух раз огорчить Гильерме.

Евгений Чернов («Краснодар»)

Бегает, да. В дни поражений. Вытащил счастливый билет – «быки» накануне старта в группе ЛЧ не могли покупать иностранцев, пошли за игроками «Ростова». Но против «Ахмата» новичок сыграл неважно. Впрочем, у Рамиреса похожие проблемы, но Кристиан на непривычном правом фланге был активнее, чем Евгений на знакомой бровке. Когда вернутся дисквалифицированные Смольников и Мартынович, а из лазарета выпишут Петрова – Чернов окажется на лавке.

Полузащитники

Алексей Ионов («Краснодар»)

Общий счет последних трех матчей «быков» — 1:9. Понятно, что есть проблемы с составом, понятно, что встречались с «Челси». Но Ионов-то – игрок основы сборной России у Черчесова, перешел в клуб из Лиги чемпионов. Он должен сразу показывать, что может стать лидером на отведенном ему участке и отрезке. Но нет, Алексей с Бергом наблюдали, как «Ахмат» огорчает оборону Сафонова снова и снова.

Гурам Тетрашвили («Тамбов») – подлость тура

Человеку 32 года, в футболе давно. В его возрасте полезно располагать чувством мужского достоинства. Но раз Гурам акцентированно и подло наступил на ногу лежачему Шиманьски всем весом – есть проблемы с уважением к себе и соперникам. Тетрашвили подставил «Тамбов» и мог нанести сопернику травму. Хорошо, что все обошлось, но эпизод мерзкий и дикий. Поспешил извиниться, но забыл упомянуть того, кому сделал больно – некрасиво.

Зелимхан Бакаев («Спартак») – привидение тура

Что с Зелимханом? Какие-то личные проблемы, безответная любовь, иные переживания, незалеченные травмы? Неизвестно, но раз выпускают на поле – готов, доверяют. И в очередной раз Бакаев растворился в игре. «Спартак» до замены плеймейкера играл вдесятером. Брак в дикие 40%, ни одного созданного момента, полностью проигранная борьба перед штрафной. Зелимхан здесь и сейчас не заслужил место в основе.

Резиуан Мирзов («Химки») – промах тура

Для вингера слишком редко смотрит на напарников. Против «Зенита» не отдал ни одной передачи под удар. Зато дважды именно у Мирзова был шанс огорчить Кержакова. В первом случае оставил вратаря позади, но не сумел без суеты попасть в опустевшие ворота – Ракицкий спас. А во втором тайме Ловрен позволил Резиуану выскочить к воротам, но вингеру не хватило мастерства. Мирзов эгоистичен на поле, но не умеет реализовывать моменты.

Нападающие

Федор Смолов («Локомотив»)

До выхода Антона Миранчука в атаке у «Локомотива» ничего не получалось, был один удар в створ, именно от Смолова. Но ведь не забил, создал ноль моментов для напарников. Николич прямо называет игру «Локомотива» в РПЛ неуважительной, а все из-за группы атаки. Опытные Эдер и Смолов нестабильные, а Зе Луиша пока хватает лишь на концовки матчей. Форварды не забивают – команда проигрывает.

Джордан Ларссон («Спартак») – «зомби» тура

Шутка Джикии, что у него полкоманды зомби, стала пророческой – «Спартак» словно подменили. Ларссон (один из тех, кто притворялся «зомби» вместе с Айртоном) запорол редкий хороший момент. Тедеско дал шведу доиграть поединок, но от этого стало только хуже. Оценка Джордана получилась почти такой же низкой, как у Бакаева. Особенно на контрасте с попытками Соболева хотя бы немножко оживить игру «Спартака». Шведу не хватает стабильности.

Главный тренер

Доменико Тедеско и Андреас Хинкель («Спартак»)

Один допустил глупость – схватил очередную желтую и пропустил матч из-за дисквалификации, а второй оказался на бровке и не стал главным в поединке с «Ростовом». Карпин знал, что и как делать, а вот Андреаса хватило только на признание после матча, что «Спартак» заслужил поражение. Но все в курсе, так и было. Один из самых слабых матчей команды при Тедеско, а поскольку «Ростов» собрал серию из 4 побед и ничьей против «красно-белых» в РПЛ, то Доменико ошибся дважды. И когда готовился к игре, и когда реагировал на события по ходу матча.

Удаление тура

Мешков, Соболев, Хаджикадунич

Допустим, это фол. Тогда надо признавать элемент симуляции Соболевым. Плюс нарушение точно не на вторую желтую – ни грубости, ни лишения возможности забить, обычная борьба. Швед не понял, за что его выгнали. А Соболеву пора задуматься: создает не лучшую репутацию среди сильных арбитров. Пока же спорный Мешков оставил «Ростов» в меньшинстве.

И неслучайно Карпин хитро увел разговор о судействе в сторону подвигов Турбина в ФНЛ – арбитра своего матча не критиковал, но намекнул, что за такие элементарные ошибки должно быть стыдно. А отдельно отмечаем IFAB, где пишут правила. Конечно же, VAR должен вмешиваться, если выдают не только прямую красную, но и вторую желтую, суть одна — удаление. «Ростов» выиграл, но осадок остался.

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Аксинья
Аксинья ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ну и чего стыдится Карпину - то что "Ростову" бесперебойно сыпятся левые карточки, пусть уж лучше судейки стыдятся, хотя о чем это я...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:09
Слишком много Спартака, так что даже места для "дельфинчика" не хватило...
Союзник противников
Союзник противников ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Это набор событий разного периода и свойства.А в первом тайме на поле в обновлённой форме "Спартака" было сборище "нетрудоспособных академиков-пенсионеров с тросточками из камыша",страдавших самомнением.
Kongist
Kongist
сегодня в 11:45
Хорошая сборная, всегда бы так.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:36
В шутке "Что случится, если Тедеско отрубят голову? Он будет бегать еще 5 минут и выпустит Бакаева!" лишь доля шутки))
brauning.86
brauning.86 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:26
Удары в створ за матч
12 у Спартака
2 у Ростова
Предысторию с отменой карточки Ереме
Но дисква Доменико
Мы опустим
И кстати если ты смотрел хотя бы обзор - голевую отдал именно Ерема
Вот поэтому Карпин стыдливо опустил тему судейства
А так согласен игра Спартака без огня в глазах
Aris
Aris
сегодня в 11:03
Бей-Беги устал от футбола. Игры то не было и раньше, удивляться нечему.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:45, ред.
Первый тайм "Спартака"-это просто ужас и падение ниже положительной шкалы оценки,считая единицу.Просто удивительно!
Союзник противников
Союзник противников ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 10:44
В смысле-"едИница"???
brauning.86
brauning.86
сегодня в 10:31, ред.
Даже критиковать автора бессмысленно
Твердая единица
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 10:27
Спартак реально был бледен и беззуб!
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