Трансферные сериалы «Спартака»: от МакГиди и Глушакова до Терри и Промеса

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сегодня, 14:25

Мыльная опера с возвращением Квинси близка к хэппи-энду. Кажется.

Никогда нельзя быть на 100% уверенным в трансфере, пока сделку не подтвердили официальные источники. Особенно, если дело касается московского «Спартака», подарившего нам немало изматывающих трансферных саг. История возвращения Квинси Промеса в Москву отличается от предыдущих «санта-барбар», но и этот сюжет уже утомил. Хочется поскорее увидеть развязку. Какой бы она ни была.

Марко Амелия (Италия) — из «Ливорно» в 2007 году

Чем закончилось? Амелия уже подписал личный контракт со «Спартаком», но президент «Ливорно» Альдо Спинелли в последний момент изменил условия и сорвал трансфер.

Марко Амелия мог стать первым чемпионом мира в Российской Премьер-Лиги, еще до Роберто Карлоса, не говоря о Бенедикте Хеведесе и Андре Шюррле. Перед сезоном-2007 «Спартак» искал основного голкипера, и страж ворот сборной Италии был первым номером в списке тогдашнего главного тренера Станислава Черчесова.

Переговоры были долгими и тежелыми, но в конце концов «Спартак» вроде бы обо всем договорился с «Ливорно», а Марко даже подписал личный контракт, но вмешалась итальянская спесь: президент «Ливорно» Спинелли в последний момент переиграл достигнутые договоренности и тем самым сорвал трансфер. В итоге «красно-белые» подписали Стипе Плетикосу, а Амелия сожалел, что не приехал в Россию:

Не буду скрывать: мне жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке». Могу признаться совершенно откровенно, что через пять минут знакомства с Черчесовым я был готов играть за «красно-белых». «Спартак» – замечательный клуб, для меня это мог быть отличный опыт. У меня на руках уже был подписанный договор со «Спартаком», но президент «Ливорно» совершил глупость в последний момент.

Айден МакГиди (Ирландия) — из «Селтика» в 2010 году

Чем закончилось? Рекордным на тот момент трансфером для «Спартака» (12 млн евро).

В 2011 году МакГиди котировался на рынке довольно высоко: ведущим игроком «Селтика» и сборной Ирландии активно интересовались клубы АПЛ , так что для «Спартака» сделка была априори непростой. Активная фаза «саги МакГиди» длилась не меньше двух месяцев: то переходит в «Спартак», то не переходит, то «Астон Вилла» перехватывает футболиста и дает «Селтику» полцарства за Айдена, то «Спартак» снова фаворит, то МакГиди в очередной раз меняет мнение после разговора с главным тренером сборной Ирландии Джованни Трапаттони, то снова склоняется к переходу в «Спартак», узнав о тарасовском борще… И так до бесконечности.

Итогом этого изнуряющего сериала стал переход МакГиди в «Спартак». Не сказать, что Айден оправдал все ожидания, однако на протяжении нескольких лет был заметной фигурой в московском клубе. Сыграл 93 матча, забил 13 голов и отдал 28 результативных передач, запомнился нестандартной техникой и взрывным характером. В корректной форме близко знакомые с Айденом футболисты и тренеры называли его «неуравновешенным», но чаще использовали другое словечко — «псих».

Давиде Астори (Италия) — из «Кальяри» в 2012 году

Чем закончилось? Игрок уже прошел медицинское обследование, но в последний момент передумал.

Летом 2012-го «Спартак» искал лидера обороны и очень хотел подписать защитника сборной Италии Давиде Астори. Переговоры с президентами итальянских клубов не бывают легкими, но Валерий Карпин стойко переносил перепады настроения президента «Кальяри» Массимо Челлино, гнул свою линию и сумел согласовать компенсацию в размере 15 млн евро. Сторону футболиста устроил контракт, после чего Давиде прошел медицинский осмотр для «Спартака», не выявивший проблем со здоровьем. Оставалось поставить подписи в нужных местах, но футболист в последний передумал:

Хотел бы поблагодарить руководителей «Спартака» за проявленный интерес ко мне. Если когда-нибудь я буду играть в российской лиге, то только за московский «Спартак». Пока же я счастлив, и получаю удовольствие от игры в Италии.

Астори еще два года играл за «Кальяри», потом съездил в аренду в «Рому» и перешел в «Фиорентину». А 4 марта 2018 года случилась трагедия: Давиде умер во сне от «внезапной болезни» на 32-м году жизни.

Денис Глушаков (Россия) — из «Локомотива» в 2013 году

Чем закончилось? Денис оказался в «Спартак», где прошел путь от любимца и капитана чемпионской команды до изгоя и «иуды».

Разговоры о переходе Глушакова в «Спартак» начались почти за год до трансфера. Поначалу никто не верил, что один из лидеров «Локомотива» сменит команду, но не город, интерес к Денису отрицали и в «Спартаке», а Валерий Карпин дал традиционный комментарий: «Бред!» Информация о переговорах просачивалась чуть ли не каждый день, а стороны по-прежнему делали вид, что не знают друг друга. Апофеозом стал день трансфера, когда новость о переходе Глушакова сначала появилась на официальном сайте «Спартака», потом исчезла на несколько часов, чтобы снова появиться.

Луан (Бразилия) — из «Гремио» в 2017 году

Чем закончилось? Трансфером Педро Роши.

Это очень странная история. После чемпионского сезона Леонид Федун выделял щедрый чек на трансферы, «Спартак» хотел дополнить атакующий ансамбль еще одной звездой и уперся в кандидатуру Луана из «Гремио», который тогда казался абсолютным топом. Речь шла о сделке в районе 25 миллионов евро. Бразильцы хотели вытрясти из «Спартака» побольше денег, агентами Луана представлялись несколько разных человек, которые давали взаимоисключающие комментарии, сам футболист долго сомневался, но в конце концов все-таки отказал «Спартаку».

Но самое забавное случилось после того, как стало ясно, что Луан окончательно сорвался. Чтобы не возвращаться из Бразилии с пустыми руками, переговорщики москвичей подписали другого игрока «Гремио» — Педро Рошу. Выкинули 12 миллионов евро, но могли потерять и больше, ведь Луан тоже не стал суперзвездой, заимел проблемы с алкоголем, а год назад перебрался в «Коринтианс» за 5 млн евро. И в новом клубе совсем не феерит.

Джон Терри (Англия) — из семьи в «Спартак» в 2018 году

Чем закончилось? Вежливым отказом в последний момент и даже визитом в Москву с извинениями.

В начале сентября 2018-го «Спартак» искал замену получившему травму крестообразных связок Самуэлю Жиго среди свободных агентов. Москвичи обратили внимание на титулованного Терри, и Джон поначалу с воодушевлением воспринял идею еще годик поиграть в футбол в Москве. Терри согласовал контракт по схеме «1+1», получил все необходимые визы в российском посольстве и прошел медосмотр, но вмешались дела семейные. Жена категорически отказалась переезжать в Москву, а дочка не хотела оставаться без папы. Джон вежливо извинился и отказался от перехода в «Спартак», вскоре объявил о завершении карьеры и даже посетил «Открытие Арену» той осенью.

Квинси Промес (Нидерланды) — из «Аякса» в «Спартак» в 2021 году

Чем закончилось? Еще не закончилось…

Главное отличие этой саги от других заключается в том, что официальные представители клубов даже не пытаются темнить и сообщают о ходе переговоров, отнимая хлеб у инсайдеров. Еще несколько недель назад «Спартак» подтвердил желание вернуть Квинси, сейчас о возвращении Промеса в Россию говорят спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс и главный тренер Эрик тен Хаг. Кажется, сделка очень близко, но точка по-прежнему не поставлена.