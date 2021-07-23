Новый Иуда!!! Джейдон Санчо перешел в МЮ + ТОП 5 предательств в АПЛ

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вчера, 18:35

Сегодня стало известно, что Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед». Многие скажут и что тут такого? Все выбирают большие клубы, которые борются за трофеи, как делает МЮ , а не годами ждут их. Но давайте вспомним, что Санчо между прочим является воспитанником клуба «Манчестер Сити», а после такого трансфера соберет не мало критики в свой адрес и будет удостоен прозвища «Иуда» или даже «крыса». Ведь еще не остыл «Уэмбли» после финала ЧЕ 2020, где сборная Англия проиграла в серии пенальти против Италии — 2:3, а футболист один из трех кто в этой серии смазал с точки, его удар парировал вратарь. Это еще подольет масла в огонь не потухших углей в английском футболе. По этому давайте соберем таких же предателей как и Санчо, хотя может кто-то думает иначе, мол это МС его предал, и не взял в основу из молодежки.

ТОП 5 самых ярких предательств в Истории АПЛ .

5. Майкл Оуэн переход «Ливерпуль» в «Манчестер Юнайтед».

В 2009 году после того, как «Ньюкасл» покинул АПЛ Майкл стал свободным агентом, и у него был, как говорят выбор из трех клубов «Халл Сити», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Оуэн выбрал третий вариант, так как подсчитал, раз уж им интересуется такой клуб, и сам Фергюсон, то это шанс перезапустить карьеру, и заодно попасть в сборную Англию на ЧМ 2010. Он получил номер семь, до этого счастливый номер в МЮ . Однако талантливый, и любимый многими футболист, обладатель золотого мяча в 2001 году в составе «Ливрпуля», где он являлся еще воспитанником местной академии, предал своих бывших. Еще для многих фанатов стало шоком и просто неприязнью, когда Оуэн вместе с главным врагом в 2011 году взял титул АПЛ , ведь «Ливерпуль» с 90-го года лишь мог о нем мечтать.

4. Карлос Тевес переход «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити».

В составе «Манчестер Юнайтеда» футболист показывал свои лучшие игровые возможности забивая голы и выигрывая разные кубки с клубом, вишней на торте стала победа в Лиге Чемпионов 2008-го года. У многих вызвало шок, когда аргентинец решил не продлевать контракт с МЮ , а предпочел уйти ,и выбрал их соседей «Манчестер Сити». Одной из причин, как говорят стал контракт, «горожане» предоставили более выгодные условия. Хотя клуб он покинул в статусе свободного агента. После своего переход в стан злейшего врага в 2009 году, Тевес стал наглядно показывать неуважение к своей бывшей команде, а также к главному тренеру сэру Алексу Фергюсону. Выиграв один из трофеев уже в голубой форме, он наглядно показал свою натуру, и неуважение, подняв плакат с надписью «Конец Фергюсона и МЮ », чем вызвал и без того гнев со стороны болельщиков «красных дьяволов» к своей персоне.

3. Эшли Коул переход «Арсенал» в «Челси».

Эшли Коул воспитанник «Арсенала», который считается до сих пор одним из лучших левых защитников Англии своего времени. А выступая за родной клуб добивался успеха, с ними выигрывая разные кубки и прочие кастрюли. А в 2004 году стал частью непобедимой команды Венгера, он был любимцем болельщиков клуба, однако поступил просто по-свински перейдя на тот момент напрямую в «Челси». «Синие» постепенно вытесняли из чемпионской борьбы «пушкарей» в АПЛ , и такой трнсфер просто все шокировал. Поговаривают одной из причин ухода футболиста стали деньги, «канониры» не смогли удовлетворить его аппетит, а «аристократы» дали необходимую сумму. А также говорят, мол Коул вел переговоры за спиной «Арсенала» еще в 2005 году, хотя он перешел в «Челси лишь в 2006-ом. И на первой игре между „Арсеналом“ и „Челси“ болельщики „канониров“ пришли с фальшивыми купюрами с изображением футболиста, разбрасывая и поджигая их, показывая свое отношение к футболисту, и намекая на его жадность.

2. Алан Смит переход „Лидс Юнайтед“ в „Манчестер Юнайтед“.

Все знают не простые отношения между двумя клубами, „Лидс Юнайтед“ и „Манчестер Юнайтед“, это принципиальные соперники в Англии как между клубами также и между болельщиками, прежде всего это» дерби белой и алой розы". В 2004 году трансфер Алана Смита оставил неприятный осадок у многих фанатов «Лидса», когда он перешел напрямую в «Манчестер Юнайтед». В то время сам трансфер дался очень сложно, «белые» вылетели из элиты, и испытывали проблемы с финансами, по этому и решились на продажу одного из своих лидеров и любимцев с «Элланд Роуд», который является еще и воспитанником клуба,и многие его помнят за выступления за клуб в эпоху Дэвида О'Лири.

После такого трансферы пощады от болельщиков не пришлось ждать, они сразу возненавидели игрока, назвали его «крысой», припомнили ему такие слова — «Я никогда не перейду в МЮ ». Сам футболист отвечал на нападки тем, что он общался с самим Фергюсоном, и этот выбор дался ему непросто, и то что он хотел играть за команду, которая реально выигрывает, и берет трофеи, а не делает видимость этой борьбы, просто претендуя на что-то". А по завершению своей карьеры еще раз ответил на критику фанатовов «Лидса» в свой адрес такими словами — « ВЫ Фанаты „Лидса" должны гордиться, не так уж часто за историю клуба его игроки переходили в лучшие команды мира». Вот такие предатели существуют, но ведь в отличии от Алана Смита есть Джеймс Милнер, который как воспитанник клуба до конца предан «Лидсу» и переходил к главным врагам МЮ , сначала в МС и после выбирал «Ливерпуль», чтобы позлить тех.

1. Сол Кэмпбелл переход «Тоттенхэм» в «Арсенал».

Сол попал в «шпоры» еще в юном возрасте, тем самым являясь воспитанником клуба. В 92-м он дебютировал в матче с «Челси» и даже забил гол, он был отличным защитником, и считался лучшим на своей позиции, а также его обожали болельщики клуба, и он был удостоен ношения капитанской повязки. Но затем произошел его переход в «Арсенал», в команду Венгера, а ведь «канониры» принципиальные соперники «в северолондонском дерби» для «Тоттенхэма», да и сам футболист до этого говорил, что никогда не перейдет в стан «пушкарей» и всегда верен только одному коллективу из Лондона. В итоге его слова разошлись с делом, и летом 2001-го года он перешел в «Арсенал», и это не смотря на то, что «шпоры» ему предлагали хороший новый контракт. После этого он удостоился прозвища «Иуда». Ведь уже скоро он выиграет золотой дубль в 2002 году Титул + КА. А после в 2004 году Кэмпбелл вместе с «Арсеналом» отпраздновал свой титул на «Уайт Харт Лейне», став частью непобедимой команды, которая оформила титул в логове главного врага.

Выводы из этого

Так, что как понимаем у Санчо теперь все шансы попасть в этот список предателей, для кого клуб, эмблема и прочие значения в футболе ничего не значат. Один из вариантов почему он выбрал МЮ ? Скорей всего жирный контракт — деньги сегодня решают все, за них можно продать и душу, как в одном повествование «Фауст или сделка с дьяволом». Не даром у МЮ прозвище «красные дьяволы». После того как Санчо подвел Англию в финале, и перехода в МЮ он теперь превратился и в нового «Иуду», и цифру ему на майке надо отдать 13 номер, подходит со всех сторон. Хотя смысл сегодня переходить к ним, ведь МЮ далек от завоевывания кубков, хоть и играл недавно в финале ЛЕ , где им даже не под силам переиграть «Вилльяреал», клуб, который никогда не был ТОПом испанской примеры. А переход Джейдона мало вероятно, что что-то у них смениться в настроении в завоевании трофеев, пока это больше трансфер аля Погба, и чем то схожи ведь футболисты. И еще хорошо, что у них есть Бруну Фернандеш, который умеет бить пенальти, ведь этот герой может подвести с точки.

Да и вообще МЮ никогда не брезговал чужими игроками, поговаривают Райана Гиггза сам Фергюсон и Ко забрали из академии МС напрямую, переманив деньгами и контрактом. Дальше МЮ помимо Алана Смита покупал из «Лидса» Эрика Кантона, Рио Фердинанда, у «Арсенала» переманивали Робина Ван Перси, тот сходу взял последний 13 титул, чем вызвал негатив к своей персоне. Ну я еще могу понять Смита, Оуэна, Ван Перси они переходили в сильный и правящий МЮ под руководством сэра Алекса, и не понятно почему молодой игрок выбрал нынешний МЮ , может помимо денежной составляющей просто хотел вернуться в Англию. Но после неудачи со сборной в финале, и с не забитым пенальти за ним будет особое пристальное наблюдение со стороны СМИ , не дадут спокойно играть, будут рассматривать его каждую игру, каждый шаг в клубе в лупу, потому что он перешел никуда-нибудь, а в МЮ , а особенно придираться могут местные фанаты, и за его прошлой связи с МС , и потому что подвел национальную команду, и незабываем про его ценник в 85 лямов. Рэшфорд и Санчо это будущее МЮ ? скорей всего они оставят клуб без сладкого, как и сборную в самый ответственный момент. Маркус уже пробил можно сказать дно вместе с МЮ не смог победить в финале ЛЕ «Вилльяреал». Да и по другим франтам не густо.