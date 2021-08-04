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Подорожал за два года в 700 раз. Один из крупнейших трансферов россиян в истории

вчера, 12:02
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«Динамо» и «Рубин» проворачивают большую сделку.

«Нефтехимику» достался всего за 14 тысяч евро

Начнем с условий, ведь сам Макаров не стал отрицать переговоры. Говорят, сегодня медосмотр. Инсайдеры, поскольку «Динамо» открыто к общению с журналистами, которым доверяет, все детали выведали. Конечно, по хорошей традиции последних недель могут в будущем «подправить» сумму трансфера в сторону уменьшения. Такова мода, словно стесняются возможностей. О цифрах поспорят, а в таланте сомнений нет.

Контракт с Денисом обойдется «Динамо» в 8-10 млн евро. Почему так много? Формально 40 % отойдут бывшему клубу – «Нефтехимику». Две команды из Татарстана получал солидные деньги, а общий спонсор придумает, как поделить миллионы. Причем «Рубин» заработает минимум в десять раз больше, чем потратил на трансфер всего полтора года назад. В январе 2020-го отдали около 650 тысяч евро, хотя есть и другая информация – всего 231 тысячу.

Еще сильнее впечатляет прирост, если откатить на один трансфер назад. «Нефтехимик» арендовал Макарова у «Оренбурга-2» за три тысячи евро, а потом заплатил еще 14 тысяч за трансфер. Дело было летом 2019-го года, за два сезона крайний хавбек подорожал на рынке примерно в 714 раз. Обычно молодой человек из родного клуба переходит на повышение, стоимость меняется от нуля до миллионов. Но чтобы никто из скаутов не поверил, а «Рубин» и «Нефтехимик» выиграли джек-пот — редкость.

Трансфер из топ-5 самых дорогих россиян в РПЛ

Внутренние сделки в России часто веселые. «Рубин» может показать копию картонного новичка, который официально обошелся клубу, что отобрал его у казанцев, сначала в 50 тысяч рублей, а после скандала якобы в 3 миллиона евро. Не стоит удивляться, что молодые российские футболисты оцениваются в 4-7 млн евро. Тот же Игнатьев перешел в «Рубин» за 7 милионов, а поскольку Деспотович настоящий тиран для защитников соперников, то Ивана не знают, куда пристроить.

Зато Макарова высмотрели. Кто внимательно следит за трансферными новостями РПЛ, тот в курсе, что это еще одна потеря Бабаева. А глобально первые, кого можно отругать за отсутствие чутья – «Зенит». Из «Оренбурга-2» могли забрать абсолютно любого футболиста, в том числе, парня с ценником в 14 тысяч евро во время ЧМ-2018. Но не прочитали ситуацию, не подарили Семаку еще одного сильного российского футболиста возраста молодежной сборной.

А дальше промахнулся ЦСКА. Версия, которая мелькала в СМИ – Макарова забраковали на медицинском осмотре в «Рубине». Его агент Нестеров подтверждал, что с казанцами не договорились. Тогда судачили, что включились «армейцы», Макаров захотел в Москву. Но сделка не состоялась, а команда Леонида Викторовича передумала и получила игрока основы. Теперь на горизонте «Динамо». Внутри РПЛ из россиян только за Кокорина, Денисова, Бухарова и Жиркова платили больше. Впечатляющая компания для молодого парня.

У «Динамо» богатый выбор атакующих хавбеков

Шварц, удача – фактор здоровья нельзя игнорировать, и трудолюбие самого Дениса могут сделать из Макарова игрока основной обоймы успешного «Динамо». По шкале талантометра москвичи высоко из-за Евгеньева, Скопинцева, Шиманьски, Моро, Лесового, Тюкавина и Захаряна. А теперь присоединяется участник Евро-2021, где Макаров попал в официальную заявку символической сборной турнира. И в сборной сезон от РФС Денис вообще в основе.

Немного смущает, что Бувач работает как коллекционер. Набирают талантливых людей с пасом, но забывают решить проблему завершения атак. Тюкавин (обратите внимание на количество последних передач – 2.5 за игру, и на прессинг средней высоты от Константина) и Захарян (вот тут уже надо смотреть на включения на линии штрафной площади и голевое чутье) по характеристикам подходят даже для роли вторых форвардов. И Грулев не чистый наконечник.

Фанаты «Динамо» ждут Кураньи 2.0. Но если говорить о скаутском подходе, то москвичи последовательные – берут техничного и стремительного парня, что в силу нагрузок не всегда появлялся в старте «Рубина». Зато может окрепнуть, получив опыт. Переплачивают, но помним, что «Вольфсбург» закинул деньги за трансфер Филиппа – Бувач не загоняет в долги, нет безумных расходов. И есть шанс на доходы в будущем.

Клуб ФНЛ подстраховался, а «Рубин» строит стратегию

Для РПЛ непривычно действовать в стиле «Аякса»: прокачивать молодых игроков, подписанных бесплатно (Кварацхелия) или за копейки (Макаров), а потом получать миллионы. Но это и есть коммерция в футболе. Важно торговаться, как по Старфельду – шведа взяли за 1.5 млн евро, а продали в «Селтик» за 5 миллионов при рыночной стоимости в районе трех. На потери надо смотреть как на перспективу.

Не похоже, чтобы Слуцкий и Яровинский паниковали. Или чтобы Бувач и Шварц не понимали, что делают. Лучше пусть Леонид Викторович лишний раз вспотеет, превращая «Оку» в «Фольксваген» — разовьет, кроме младшего Бакаева, черногорца Хакшабановича, ведь у новичка есть понимание комбинационного футбола, чем «Рубин» станет банкротом, свисая на шее полугосударственных предприятий.

Да и «Динамо» в будущем надо готовить таких ребят, как Макаров, Тюкавин или Захарян, к переходу в топ-5. Нечестно называть Дениса футболистом, который уже гарантирует победы. Но вписывается в концепцию нового «Динамо». Также сделка показывает пользу от рыночного подхода. «Нефтехимик» первым поверил в Макарова, а теперь с чистой совестью могут попросить у спонсора пару сотен миллионов, имея годовой бюджет в районе 250.

А сама сумма трансфера впечатляет, но не шокирует. «Рубин» подписал того же Хакшабановича за 6.5 млн евро, но это не стало темой номер один. За Лестьена и Рочину платили по десятке, а там далеко не самые стабильные парни. В РПЛ времен лимита спокойно реагируют, когда идет переплата за легионеров, но удивляются стоимости россиян? Нелогично, тем более, нынешние 10 млн евро не равны тем, что раньше. Трансфер Макарова – риск, это очевидно.

Но раз в него верят Бувач и Шварц, то им виднее. И с них в итоге спрос. Футболист классный, многое делает сам без лишних пауз. Если Макаров сможет менять фланги, что в «Рубине» не делал часто из-за Кварацхелии, то «Динамо» получит большой выбор атакующих хавбеков, независимо от решения по лимиту (намекают на ослабление, но не факт). А «Рубин» идет дальше, веря в мастерство Слуцкого. Нужно прорваться в группу Лиги конференций, важно держаться победного курса в РПЛ, допуская еще одну важную продажу.

В целом же «Рубин» и «Динамо» собрали опыт и молодость, учатся резко отбирать мяч и красиво атаковать. Неплохо, когда шанс получают парни из низших лиг. Из «Рубина» и Самошников не так давно бегал в ПФЛ, и Макаров числился в «Оренбурге-2». Социальные лифты оздоровляют футбол, в РПЛ их очень не хватало.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:13
Много шума из ничего!

Таких игроков в ФНЛ-1 и ФНЛ-2 - как карасей в пруду у фермера. Просто надо отлавливать и сортировать: кого можно взять, а кого отправить обратно в пруд подрасти...

Просто это процесс долгий и нудный. Большинству клубов лень этим заниматься... Вот и ждут, когда добрый дядя поймает жирного карасика, повезёт его домой, а они по дороге его перехватят, помашут перед носом денежкой - и всё в ажуре.

А дядя завтра снова на рыбалку поедет...
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:30
Подпишусь под каждым словом.
Ironigor
Ironigor ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 17:49
Добрый день дружище. Я же там написал, это моё субъективное мнение и спорить по этому поводу я не собираюсь. Это моё видение Макарова как игрока, а Слуцкий если бы в нём видел какой-то прогресс, то наврядли этот переход состоялся. Я тоже человек и могу ошибаться, время нас рассудит. Спасибо за понимание. ✌🙋‍♂️
Dinamo
Dinamo ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:15
Готов с Вами поспорить, и условно в конце года списаться тут на сайте. Вы будете убеждены, что Макаров заиграет в Динамо. Это сильный игрок, и десятку он стоит точно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05, ред.
Столько шума из-за перехода Макарова из Рубина в Динамо, что создаётся впечатление что Динамо приобрели за копейки второго Мигеля Данни. Кто вообще игрок Макаров и чего добился, и какую такую супер игру показывает, чтобы из Рубина его покупать за 10 лямов 💰💰💰 . Или это покупка российского паспорта, ну и это очень дороговато. И вот то что его продали за такие деньги 💰 Рубин, это точно заслуга Яровинского и К° , а не удача Бувача и Шварца. А вот то что ЦСКА потерял Яровинского это точно беда для клуба, потому что после его ухода в Рубин к Слуцкому никаких положительных эмоций с приобретением хороших качественных игроков в ЦСКА так и не произошло. Единственное что Тикнизяна впарили за 9 лямов Локо, разве что только это? А Макаров по моему мнению ничего сверх естественного не сможет показать в Динамо, как бы этого не хотел Шварц, у Динамо и так есть своя молодёжь которая уже чувствует игру и делает результаты. У Динамо одна проблема, чистый наконечник - центральный нападающий. А Макарова встраивать в схему игры Шварца будет тяжело, время уже для этого практически нет, чемпионат начался. И будет сидеть на лавке Макаров за 10 лямов полировать лавку, на 10 - 15 минут выходя на замену, и то в том случае когда игра будет уже сделана. А выпускать его уже в отлаженный механизм командной игры, большой риск. Как-то так, это моё субъективное мнение и спорить не с кем не собираюсь.
Всем Добра !!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 13:22
Да кроме гола Зениту я ничего не видел. Может ошибаюсь, но раздуто всё.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:14, ред.
История Макарова и ЦСКА - яркий образец прокола селекционной службы ЦСКА, если не считать это злонамеренным вредительством. В 2019 г. из ЦСКА ушел глава селекционной службы Яровинский и ушел он как раз в "Рубин" к Слуцкому. Вот туда и переманил он Макарова, которого деятели ЦСКА забраковали. И с той поры пошла в ЦСКА свистопляска с трансферами. Если раньше никудышные игроки попадали в ЦСКА только по причине отсутствия средств, то после стали наблюдаться такие дорогостоящие пассажиры как непонятный Гайч, Фукс, отдыхающий сейчас на Олимпиаде и сыгравший за ЦСКА 12 минут за год.
Что касается самого Макарова, очевидно у этого игрока есть потолок и он уже почти достиг его. Так что своевременная его продажа - удача Рубина.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:57
Если бы Динамо правда думали на перспективу, то не продавали бы Филиппа. А так это все создание видимости проделанной работы.
phantom-k
phantom-k
вчера в 12:44
Ну пока эта сделка выглядит идеально. Рубин в очередной раз в профите, Динамо гнёт свою линию, игрок получил новый вызов и стимул. Клубы из низшей лиги получили месседж о том что можно зарабатывать на своих воспитанниках. Так что пока что все выглядит очень даже хорошо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:36
Рад за нефтехимик. Годовой бюджет одной сделкой.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 12:16
Хорошо заработали на нем , а футболист он одноногий !)
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