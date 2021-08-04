Подорожал за два года в 700 раз. Один из крупнейших трансферов россиян в истории

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вчера, 12:02

«Динамо» и «Рубин» проворачивают большую сделку.

«Нефтехимику» достался всего за 14 тысяч евро

Начнем с условий, ведь сам Макаров не стал отрицать переговоры. Говорят, сегодня медосмотр. Инсайдеры, поскольку «Динамо» открыто к общению с журналистами, которым доверяет, все детали выведали. Конечно, по хорошей традиции последних недель могут в будущем «подправить» сумму трансфера в сторону уменьшения. Такова мода, словно стесняются возможностей. О цифрах поспорят, а в таланте сомнений нет.

Контракт с Денисом обойдется «Динамо» в 8-10 млн евро. Почему так много? Формально 40 % отойдут бывшему клубу – «Нефтехимику». Две команды из Татарстана получал солидные деньги, а общий спонсор придумает, как поделить миллионы. Причем «Рубин» заработает минимум в десять раз больше, чем потратил на трансфер всего полтора года назад. В январе 2020-го отдали около 650 тысяч евро, хотя есть и другая информация – всего 231 тысячу.

Еще сильнее впечатляет прирост, если откатить на один трансфер назад. «Нефтехимик» арендовал Макарова у «Оренбурга-2» за три тысячи евро, а потом заплатил еще 14 тысяч за трансфер. Дело было летом 2019-го года, за два сезона крайний хавбек подорожал на рынке примерно в 714 раз. Обычно молодой человек из родного клуба переходит на повышение, стоимость меняется от нуля до миллионов. Но чтобы никто из скаутов не поверил, а «Рубин» и «Нефтехимик» выиграли джек-пот — редкость.

Трансфер из топ-5 самых дорогих россиян в РПЛ

Внутренние сделки в России часто веселые. «Рубин» может показать копию картонного новичка, который официально обошелся клубу, что отобрал его у казанцев, сначала в 50 тысяч рублей, а после скандала якобы в 3 миллиона евро. Не стоит удивляться, что молодые российские футболисты оцениваются в 4-7 млн евро. Тот же Игнатьев перешел в «Рубин» за 7 милионов, а поскольку Деспотович настоящий тиран для защитников соперников, то Ивана не знают, куда пристроить.

Зато Макарова высмотрели. Кто внимательно следит за трансферными новостями РПЛ , тот в курсе, что это еще одна потеря Бабаева. А глобально первые, кого можно отругать за отсутствие чутья – «Зенит». Из «Оренбурга-2» могли забрать абсолютно любого футболиста, в том числе, парня с ценником в 14 тысяч евро во время ЧМ -2018. Но не прочитали ситуацию, не подарили Семаку еще одного сильного российского футболиста возраста молодежной сборной.

А дальше промахнулся ЦСКА . Версия, которая мелькала в СМИ – Макарова забраковали на медицинском осмотре в «Рубине». Его агент Нестеров подтверждал, что с казанцами не договорились. Тогда судачили, что включились «армейцы», Макаров захотел в Москву. Но сделка не состоялась, а команда Леонида Викторовича передумала и получила игрока основы. Теперь на горизонте «Динамо». Внутри РПЛ из россиян только за Кокорина, Денисова, Бухарова и Жиркова платили больше. Впечатляющая компания для молодого парня.

У «Динамо» богатый выбор атакующих хавбеков

Шварц, удача – фактор здоровья нельзя игнорировать, и трудолюбие самого Дениса могут сделать из Макарова игрока основной обоймы успешного «Динамо». По шкале талантометра москвичи высоко из-за Евгеньева, Скопинцева, Шиманьски, Моро, Лесового, Тюкавина и Захаряна. А теперь присоединяется участник Евро-2021, где Макаров попал в официальную заявку символической сборной турнира. И в сборной сезон от РФС Денис вообще в основе.

Немного смущает, что Бувач работает как коллекционер. Набирают талантливых людей с пасом, но забывают решить проблему завершения атак. Тюкавин (обратите внимание на количество последних передач – 2.5 за игру, и на прессинг средней высоты от Константина) и Захарян (вот тут уже надо смотреть на включения на линии штрафной площади и голевое чутье) по характеристикам подходят даже для роли вторых форвардов. И Грулев не чистый наконечник.

Фанаты «Динамо» ждут Кураньи 2.0. Но если говорить о скаутском подходе, то москвичи последовательные – берут техничного и стремительного парня, что в силу нагрузок не всегда появлялся в старте «Рубина». Зато может окрепнуть, получив опыт. Переплачивают, но помним, что «Вольфсбург» закинул деньги за трансфер Филиппа – Бувач не загоняет в долги, нет безумных расходов. И есть шанс на доходы в будущем.

Клуб ФНЛ подстраховался, а «Рубин» строит стратегию

Для РПЛ непривычно действовать в стиле «Аякса»: прокачивать молодых игроков, подписанных бесплатно (Кварацхелия) или за копейки (Макаров), а потом получать миллионы. Но это и есть коммерция в футболе. Важно торговаться, как по Старфельду – шведа взяли за 1.5 млн евро, а продали в «Селтик» за 5 миллионов при рыночной стоимости в районе трех. На потери надо смотреть как на перспективу.

Не похоже, чтобы Слуцкий и Яровинский паниковали. Или чтобы Бувач и Шварц не понимали, что делают. Лучше пусть Леонид Викторович лишний раз вспотеет, превращая «Оку» в «Фольксваген» — разовьет, кроме младшего Бакаева, черногорца Хакшабановича, ведь у новичка есть понимание комбинационного футбола, чем «Рубин» станет банкротом, свисая на шее полугосударственных предприятий.

Да и «Динамо» в будущем надо готовить таких ребят, как Макаров, Тюкавин или Захарян, к переходу в топ-5. Нечестно называть Дениса футболистом, который уже гарантирует победы. Но вписывается в концепцию нового «Динамо». Также сделка показывает пользу от рыночного подхода. «Нефтехимик» первым поверил в Макарова, а теперь с чистой совестью могут попросить у спонсора пару сотен миллионов, имея годовой бюджет в районе 250.

А сама сумма трансфера впечатляет, но не шокирует. «Рубин» подписал того же Хакшабановича за 6.5 млн евро, но это не стало темой номер один. За Лестьена и Рочину платили по десятке, а там далеко не самые стабильные парни. В РПЛ времен лимита спокойно реагируют, когда идет переплата за легионеров, но удивляются стоимости россиян? Нелогично, тем более, нынешние 10 млн евро не равны тем, что раньше. Трансфер Макарова – риск, это очевидно.

Но раз в него верят Бувач и Шварц, то им виднее. И с них в итоге спрос. Футболист классный, многое делает сам без лишних пауз. Если Макаров сможет менять фланги, что в «Рубине» не делал часто из-за Кварацхелии, то «Динамо» получит большой выбор атакующих хавбеков, независимо от решения по лимиту (намекают на ослабление, но не факт). А «Рубин» идет дальше, веря в мастерство Слуцкого. Нужно прорваться в группу Лиги конференций, важно держаться победного курса в РПЛ , допуская еще одну важную продажу.