Грилиш стал самым дорогим англичанином в истории футбола. Джек в одной компании с Неймаром, Мбаппе и Азаром

Национальные рекордсмены.
«Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша и сделал полузащитника сборной Англии самым дорогим английским футболистом в истории. Самое время взглянуть на список рекордсменов разных стран.
1. Бразилия: Неймар — 222 млн евро (2017)
Четыре года назад ПСЖ заплатил сумасшедшие деньги «Барселоне» за трансфер Неймара. Это по-прежнему мировой рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшее время из-за последствий пандемии коронавируса. В футболе стало меньше денег.
2. Франция: Килиан Мбаппе — 145 млн евро (2018)
Из того же толстого кошелька был оплачен второй самый дорогой трансфер в истории. Среди французов нет равных Килиану Мбаппе, который рассчитывает сменить клубную прописку этим летом.
3. Португалия: Жоау Фелиш — 127 млн евро (2019)
Криштиану Роналду не самый дорогой португалец в истории, хотя в сумме за него заплатили больше 200 млн евро, зато Фелиш одним трансфером установил национальный рекорд, когда два года назад сменил «Бенфику» на «Атлетико».
4. Англия: Джек Грилиш — 117.5 млн евро (2021)
«Манчестер Сити» выложил «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов, трансфер Грилиша — седьмой в истории по сумме компенсации (уступает Неймару, Мбаппе, Коутиньо, Дембеле, Фелишу и Гризманну). Если же говорить только об англичанах, Джек оказался на 20 миллионов дороже предыдущего рекордсмена — Харри Магуайра.
5. Бельгия: Эден Азар — 115 млн евро (2019)
Половину из двух лет в Мадриде Эден провел в лазарете, а забил всего лишь 5 голов. Переход Азара из «Челси» в «Реал» — претендент на звание худшего трансфера всех времен.
6. Уэльс: Гарет Бэйл — 101 млн евро (2013)
На протяжении 8 последних лет, до перехода Джека Грилиша в «Манчестер Сити», самым дорогим футболистом Великобритании был валлиец, а не англичанин.
7. Аргентина: Гонсало Игуаин — 90 млн евро (2016)
Лионель Месси покидает «Барселону» свободным агентом, так что стать самым дорогим аргентинским футболистом всех времен ему не суждено. Этот титул принадлежит Гонсалу Игуаину, который 5 лет назад рискнул сменить «Наполи» на «Ювентус».
8. Нидерланды: Френки де Йонг — 86 млн евро (2019)
Де Йонг и де Лигт покидали «Аякс» в одной трансферное окно и принесли в казну амстердамского клуба почти одинаковые суммы, но все же «Барселона» заплатила за Френки на полмиллиона евро больше, чем «Ювентус» за Матейса.
9. Уругвай: Луис Суарес — 81.72 млн евро (2014)
Луис Суарес красиво зашел в «Барселону» и сходу помог каталонцам завоевать «Золотой требл». Уходил уругваец с «Камп Ноу» уже не так красиво. Впрочем, это уже совсем другая история.
10-12. Германия: Кай Хаверц — 80 млн евро (2020)
10-12. Кот-д`Ивуар: Николя Пепе — 80 млн евро (2019)
10-12. Испания: Кепа Аррисабалага — 80 млн евро (2018)
Немецкий трансферный рекорд прошлым летом был обновлен дважды при непосредственном участии «Челси»: сначала «синие» заплатили 53 миллиона евро за Тимо Вернера, а потом отдали 80 за Кая Хаверца. «Арсенал» сделал Николя Пепе самым дорогим африканским футболистом всех времен чисто ради смеха, а Кепа Аррисабалага является самым дорогим вратарем и самым дорогим испанцем в истории футбола. И это тоже с трудом укладывается в голове.
13. Колумбия: Хамес Родригес — 75 млн евро (2014)
14. Нигерия: Виктор Осимхен — 70 млн евро (2020)
15. Швеция: Златан Ибрагимович — 69.5 млн евро (2009)
Колумбийского рекордсмена предлагают подписать «Зениту», перебравшийся прошлым летом в «Наполи» Осимхен в дебютном сезоне забил всего лишь 10 голов, а Златан до сих пор сожалеет о том, что связался с «Барселоной».
16. Алжир: Рияд Марез — 67.8 млн евро (2018)
17. США: Кристиан Пулишич — 64 млн евро (2018)
18. Габон: Пьер-Эмерик Обамеянг — 63.75 млн евро (2017)
19. Сербия: Лука Йович — 63 млн евро (2019)
Йович — еще один крайне неудачный трансфер «Реала» двухлетней давности. Летом 2019-го Перес потратил на футболистов больше 300 миллионов евро, однако новых «Галактикос» из Азара, Йовича и Ко не получилось.
20-22. Марокко: Ашраф Хакими — 60 млн евро (2021)
20-22. Босния и Герцеговина: Миралем Пьянич — 60 млн евро (2020)
20-22. Гвинея: Наби Кейта — 60 млн евро (2018)
Хакими и до перехода в ПСЖ был самым дорогим среди марокканцев, побил свое собственное достижение на 19 миллионов. «Барселона» понятия не имеет, что делать с Пьяничем, а Наби Кейта пока не оправдал грандиозных ожиданий «Ливерпуля».
23. Италия: Жоржиньо — 57 млн евро (2018)
Долго пришлось искать итальянца, за которого заплатили больше всего денег. Да и Жоржиньо итальянец только по паспорту.
24. Гана: Томас Партей — 50 млн евро (2020)
Уже третий африканец после представителей Кот-д`Ивуара и Габона, который становится национальным рекордсменом после перехода в лондонский «Арсенал». А оно точно того стоит?
25. Исландия: Гильфи Сигурдссон — 49.4 млн евро (2017)
Почти 50 миллионов евро «Эвертон» заплатил за исландца, который этим летом влип в неприятную историю.
Наши парни
Россия: Александр Головин — 30 млн евро (2018)
Переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018-го остается рекордным для отечественных футболистов. До Головина на протяжении девяти лет самым дорогим россиянином был Юрий Жирков, которого тот же ЦСКА продал «Челси» за 21 млн евро.
Ну это же смешно, какой-то Грилиш приравнен к Мбаппе, Неймару, Азару, Роналду, Левандовскому, Месси. Смех и только. Аха-ха)
Ну это же смешно, какой-то Грилиш приравнен к Мбаппе, Неймару, Азару, Роналду, Левандовскому, Месси. Смех и только. Аха-ха)
Месси не дают денег в одной стране а в другой тратят на ноунэйма
Месси не дают денег в одной стране а в другой тратят на ноунэйма