Грилиш стал самым дорогим англичанином в истории футбола. Джек в одной компании с Неймаром, Мбаппе и Азаром

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вчера, 18:28

Национальные рекордсмены.

«Манчестер Сити» подписал Джека Грилиша и сделал полузащитника сборной Англии самым дорогим английским футболистом в истории. Самое время взглянуть на список рекордсменов разных стран.

1. Бразилия: Неймар — 222 млн евро (2017)

Четыре года назад ПСЖ заплатил сумасшедшие деньги «Барселоне» за трансфер Неймара. Это по-прежнему мировой рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшее время из-за последствий пандемии коронавируса. В футболе стало меньше денег.

2. Франция: Килиан Мбаппе — 145 млн евро (2018)

Из того же толстого кошелька был оплачен второй самый дорогой трансфер в истории. Среди французов нет равных Килиану Мбаппе, который рассчитывает сменить клубную прописку этим летом.

3. Португалия: Жоау Фелиш — 127 млн евро (2019)

Криштиану Роналду не самый дорогой португалец в истории, хотя в сумме за него заплатили больше 200 млн евро, зато Фелиш одним трансфером установил национальный рекорд, когда два года назад сменил «Бенфику» на «Атлетико».

4. Англия: Джек Грилиш — 117.5 млн евро (2021)

«Манчестер Сити» выложил «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов, трансфер Грилиша — седьмой в истории по сумме компенсации (уступает Неймару, Мбаппе, Коутиньо, Дембеле, Фелишу и Гризманну). Если же говорить только об англичанах, Джек оказался на 20 миллионов дороже предыдущего рекордсмена — Харри Магуайра.

5. Бельгия: Эден Азар — 115 млн евро (2019)

Половину из двух лет в Мадриде Эден провел в лазарете, а забил всего лишь 5 голов. Переход Азара из «Челси» в «Реал» — претендент на звание худшего трансфера всех времен.

6. Уэльс: Гарет Бэйл — 101 млн евро (2013)

На протяжении 8 последних лет, до перехода Джека Грилиша в «Манчестер Сити», самым дорогим футболистом Великобритании был валлиец, а не англичанин.

7. Аргентина: Гонсало Игуаин — 90 млн евро (2016)

Лионель Месси покидает «Барселону» свободным агентом, так что стать самым дорогим аргентинским футболистом всех времен ему не суждено. Этот титул принадлежит Гонсалу Игуаину, который 5 лет назад рискнул сменить «Наполи» на «Ювентус».

8. Нидерланды: Френки де Йонг — 86 млн евро (2019)

Де Йонг и де Лигт покидали «Аякс» в одной трансферное окно и принесли в казну амстердамского клуба почти одинаковые суммы, но все же «Барселона» заплатила за Френки на полмиллиона евро больше, чем «Ювентус» за Матейса.

9. Уругвай: Луис Суарес — 81.72 млн евро (2014)

Луис Суарес красиво зашел в «Барселону» и сходу помог каталонцам завоевать «Золотой требл». Уходил уругваец с «Камп Ноу» уже не так красиво. Впрочем, это уже совсем другая история.

10-12. Германия: Кай Хаверц — 80 млн евро (2020)

10-12. Кот-д`Ивуар: Николя Пепе — 80 млн евро (2019)

10-12. Испания: Кепа Аррисабалага — 80 млн евро (2018)

Немецкий трансферный рекорд прошлым летом был обновлен дважды при непосредственном участии «Челси»: сначала «синие» заплатили 53 миллиона евро за Тимо Вернера, а потом отдали 80 за Кая Хаверца. «Арсенал» сделал Николя Пепе самым дорогим африканским футболистом всех времен чисто ради смеха, а Кепа Аррисабалага является самым дорогим вратарем и самым дорогим испанцем в истории футбола. И это тоже с трудом укладывается в голове.

13. Колумбия: Хамес Родригес — 75 млн евро (2014)

14. Нигерия: Виктор Осимхен — 70 млн евро (2020)

15. Швеция: Златан Ибрагимович — 69.5 млн евро (2009)

Колумбийского рекордсмена предлагают подписать «Зениту», перебравшийся прошлым летом в «Наполи» Осимхен в дебютном сезоне забил всего лишь 10 голов, а Златан до сих пор сожалеет о том, что связался с «Барселоной».

16. Алжир: Рияд Марез — 67.8 млн евро (2018)

17. США : Кристиан Пулишич — 64 млн евро (2018)

18. Габон: Пьер-Эмерик Обамеянг — 63.75 млн евро (2017)

19. Сербия: Лука Йович — 63 млн евро (2019)

Йович — еще один крайне неудачный трансфер «Реала» двухлетней давности. Летом 2019-го Перес потратил на футболистов больше 300 миллионов евро, однако новых «Галактикос» из Азара, Йовича и Ко не получилось.

20-22. Марокко: Ашраф Хакими — 60 млн евро (2021)

20-22. Босния и Герцеговина: Миралем Пьянич — 60 млн евро (2020)

20-22. Гвинея: Наби Кейта — 60 млн евро (2018)

Хакими и до перехода в ПСЖ был самым дорогим среди марокканцев, побил свое собственное достижение на 19 миллионов. «Барселона» понятия не имеет, что делать с Пьяничем, а Наби Кейта пока не оправдал грандиозных ожиданий «Ливерпуля».

23. Италия: Жоржиньо — 57 млн евро (2018)

Долго пришлось искать итальянца, за которого заплатили больше всего денег. Да и Жоржиньо итальянец только по паспорту.

24. Гана: Томас Партей — 50 млн евро (2020)

Уже третий африканец после представителей Кот-д`Ивуара и Габона, который становится национальным рекордсменом после перехода в лондонский «Арсенал». А оно точно того стоит?

25. Исландия: Гильфи Сигурдссон — 49.4 млн евро (2017)

Почти 50 миллионов евро «Эвертон» заплатил за исландца, который этим летом влип в неприятную историю.

Наши парни

Россия: Александр Головин — 30 млн евро (2018)