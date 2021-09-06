Италия побила рекорды легендарных бразильцев, испанцев и аргентинцев. Кьеллини в компании с Ромарио, Иньестой и Батистутой

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36 матчей без поражений – рекорд всех времен.

Рекорды клубов, которые соперников знают лучше, доказывают – сложно собрать серию без поражений. В зоне УЕФА выше всех «Маккаби» из Хайфы, продержались 39 матчей без осечек. На игру меньше собрали «Барри Таун», «Арсенал», «Ювентус», «Селтик», «Рейнджерс» и «Црвена Звезда».

Но 36 матчей без поражений подряд – впечатляющий результат для клубов. «Галатасарай» турецкий рекорд поставил еще в 80-х. У «Шерифа» была серия из 36 матчей без поражений. «Стяуа» в прошлом веке баловался сериями из 34 матчей без поражений. Но в мире сборных все сложнее.

Нет примеров тотальной гегемонии, всегда можно нарваться на равного соперника. Италия впечатлила, не совсем удивительно, что была пауза на полвека между первым рекордом в списке и остальными.

24 ноября 1935 – 12 ноября 1939. Серия Италии Поццо с секретом

30 матчей без поражений! Великая сборная, но играли в неспокойной Европе. Италия за год до начала Второй мировой войны скандально выиграла чемпионат мира во Франции. Уже были первыми на домашнем турнире, тоже при давлении Муссолини на арбитров и соперников. Но и в футбол хорошо играли, подопечные Поццо после поражения от Чехословакии в октябре 1935-го собрали впечатляющую серию без поражений.

Правда, с важной оговоркой. В марте 1937 года сборная Австрии побеждала Италию в Вене со счетом 2:0, но на 73-й минуте матч прервали из-за волнений на трибунах, которые вызвали решения шведского рефери. Вместо поражения Италия получила отмену результата, осталась непобедимой. К легендам – Меацце, Пиоле или Феррари, нет вопросов. Но констатируем вмешательство политики, националисты не позволили, чтобы австрийцы с еврейскими игроками на поле их переиграли. Серия продлилась до поражения от Швейцарии в спарринге и влету команде Гитлера со счетом 2:5.

19 февраля 1991 – 15 августа 1993. Аргентина Батистуты, Симеоне и Гойкочеа

31 игра без поражений! В марте 1991 года Марадону в Италии поймали на употреблении кокаина, отстранили на 15 месяцев. Но после поражения от Германии в финале ЧМ -90 у сборной Аргентины остались и классные футболисты, и подходящий настрой. Басиле заменил Билардо, и хотя на Кубок Америки 1993 года отправились с «десяткой» Симеоне, команда отличалась упрямством. В принципе, оно и затащило «альбиселесте» в финал итальянского мундиаля. С приключениями, но выигрывали.

Пока Марадону подлечивали, а после разрешили ему выходить в товарищеских матчах, Батистута радовал голами всегда, рекорд Габриеля побил лишь инопланетянин. Аргентина выиграла Кубок Америки в Эквадоре. И хотя нередко соглашались на ничьи, до поражения от Колумбии в отборе на ЧМ -94 никому не уступали. Серию немного обесценивает присутствие лишь Англии из европейских соперников, но состав у «альбиселесте» был классным. Чего не скажешь о тренере – на ЧМ -94 в США Стоичков и Хаджи поставили вице-чемпионов мира на место, Басиле не помог.

16 декабря 1993 – 21 января 1996. Бразилия Перрейры с Ромарио и Бебето

35 матчей без поражений! Команда Карлоса Альберто Перейры состояла из невероятно одаренных игроков, а юный Роналдо был у них на скамейке. На Кубке Америки в 1993 году проиграли в серии пенальти как раз Аргентине, но после осечки с немцами в товарищеском матче собрали впечатляющую серию. И не раз встречали европейцев. «Селесао» громили Исландию, обыгрывали Россию, со второй попытки сломали Швецию, обыграли Нидерланды.

На ЧМ -94 в США дошли до финала, где промахи Барези, Массаро и Баджо привели к победе Бранко, Алдаира, Дунги, Ромарио и Бебето. Серия длилась еще долго. И хотя Марадона рассказывал о допинге и заговоре ФИФА , Ромарио и компания умели играть в футбол. Пострадали многие, хотя и у этой серии есть оговорка. Формально Уругвай обыграл Бразилию в финале Кубка Америки 1995 по пенальти 5:3. Но официальный результат матча – ничья, лишь Мексика с Куатемоком Бланко достала тех легенд в основное время – 0:2 в Лос-Анджелесе.

7 февраля 2007 – 24 июня 2009. Непобедимые испанцы с Хави и Иньестой

35 матчей без поражений! Прекрасная была команда, хотя в феврале 2007-го мало кто мог предположить, какая золотая серия их ждет. Хотя бы потому, что перед этим испанцев обыгрывали северные ирландцы, шведы и румыны. Но после победы над Англией в спарринге стартовала сказка. Арагонес собрал 10 побед и 2 ничьих в 2007 году. Тут повезло с соперниками, но через год оставили с пустыми руками Францию, Италию, Россию, Швецию и Грецию. А в финале Евро обыграли Германию.

Лишь сборная США в полуфинале Кубка Конфедераций в ЮАР остановила машину – Алтидор и Демпси забили по мячу, а Касильяс наблюдал, как Алонсо, Сеск, Хави, Вилья и Фернандо Торрес не могут пробить Тима Ховарда. Но эта серия, как и итальянская, без каких-то оговорок. Речь о превращении неудачников в чемпионов. На Евро-2008 сыграли блестяще, а после поражения от США не проигрывали до осечки со швейцарцами на ЧМ -2010, на которую отреагировали еще одним титулом. За 6 лет в официальных матчах Красная Фурия уступила всего дважды – невероятный результат.

10 октября 2018 — … Италия Манчини забыла о поражениях

36 игр без осечек. Побить первую серию Италии Поццо пытались в восьмидесятых игроки сборной ФРГ – собрали 23 матча. В девяностых и новом веке были две французские попытки. Вторая серия случилась в девяностых годах, сделали выводы после влета Болгарии в квалификации ЧМ , но датчане в ноябре 1996-го остановили Зидана, Дешама и Джоркаеффа. Похожие успехи крайне редкие. Годами ждали, пока побьют рекорд Бразилии, ведь Испания его лишь повторила.

Итальянцы сейчас впечатляют единством. Подкупили на Евро тем, что пытались не быть собой – атаковали, но когда выросло давление результатов, то увидели классику игры на результат. И успехи – 36 матчей без поражений, пускай и зачастили с ничьими в последнее время. Серия может прерваться, ведь после матча с Литвой будет полуфинал Лиги Наций с Испанией. А если пройдут Луиса Энрике – ждет финал против Бельгии или Франции. Ровно через месяц ждем мини-Евро.

Италия хочет новый трофей, страх покинул Скуадру Адзурру после осечки с Португалией и ничьей с Украиной, это снова путеводная звезда в мире сборных. В успехе огромная заслуга тренерского штаба Манчини, но и футболисты молодцы.