Агаларов догнал «Спартак» по голам в РПЛ. Чемпионат нуждается в таких приятных открытиях

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Чем успешнее молодежь и середняки – тем прочнее лига.

Гамид впервые в жизни получил нормальный шанс

Иногда человек в девятнадцать играет лучше, чем потом в двадцать три, и это печально. Но куда чаще в возрасте Холанда — Агаларов лишь на пять дней старше, ему 21, форвард только начинает взрослый путь. Не все такие, как рекордсмен Левандовски, хотя даже у Роберта после успехов в Польше был адаптивный сезон в Бундеслиге, когда подарил Клоппу 8 голов за полный чемпионат.

Именно столько у Гамида сейчас. Каждая история – личная, и Агаларов явно пользуется школой «Анжи». Отец форварда – Руслан, является рекордсменом махачкалинского клуба по количеству матчей, а Камиль Агаларов – его дядя. В семье автослесаря Агабека четыре сына, двое стали футболистами, а теперь очередь за внуком. Гамид получал о себе отзывы, как и любой сын футболиста, скепсиса хватало.

Родители воспитанников «Ювентуса» изначально шушукались, когда в академии оказался Роналду-младший. Мальчика оценили, только когда начал колотить мячи пачками. А поскольку форвард Агаларов не забивал на молодежном уровне, то его долго воспринимали как сына известного отца, не более. Но все изменилось, ведь Агаларов времен аренды в «Волгаре» и сейчас – два разных футболиста.

Тот тянул на пять выходов на поле за сезон в РПЛ и аренду в «Волгаре», а этот заслужил шанс в основе. Ничего необычного для молодого игрока, особенно в России, где раскрытие смещено в сторону взрослого для западной Европы футбольного возраста. Например, 23-летний Чалов, уже имея за плечами сезон с 15 голами в 30 турах, преодолевает проблемы роста, и это тоже нормально.

У Агаларова хорошая левая нога и выбор позиции

Чем проще – тем лучше. Короткое описание игры Гамида. Не всегда выходит в основе, ведь «Уфа» в спорном состоянии, приходится пахать без мяча. И Агаларов не для такого футбола. В отбор вступает, но высокий прессинг это не про нынешнюю «Уфу», и не про Гамида лично. А вот на передовой это классический центрфорвард – всего по 9 точных передач за каждые 90 минут, чаще прячется в тылу врага, что и сам выделяет.

Важно выскочить, опередить, прикрыть мяч корпусом. Упрощение во всем, и подход ему лично подошел. Приличная левая нога, акцент на удары, у Гамида в пересчете на полный матч по 3.1 выстрела. Такой же показатель у Соболева и Смолова, хотя очевидно, что поддержка пасами в «Уфе» слабее, чем в московских клубах. Вот этот момент упускают некоторые аналитики — Агаларову сложнее искать идеальные моменты.

Ответ на низкий xG — бешеная реализация, иначе Гамид не собрал бы 8 голов за 8 неполных матчей, сравнявшись по забитым мячам со «Спартаком» после 7 туров. При этом Конате в «Ахмате» или Сергееву в «Крыльях Советов» качественные моменты подносят чаще, как и Комличенко в «Ростове». Но эти форварды вместе забили девять раз, а Гамиду подарили моментов на 2-3 мяча. Но никакого секрета нет, форварды на пике формы часто выдают похожие отрезки, это не аномалия. Тем более что против «Динамо» и «Химок» Агаларов идеально занимал позицию во вратарских площадях.

Семь голов – с игры, один – с пенальти, и во всех случаях речь об ударах из вратарских владений, причем часто левее центра ворот. У Гамида было всего 19 попыток, лишь один удар из-за пределов штрафной площади, и 8 из 13 выстрелов в створ он реализовал. Подобное невозможно повторить на дистанции, но форварду важно делать разницу. Гамид принес «Уфе» 6 пунктов, без его участия шли бы в ФНЛ .

Агаларова не нужно быстро увозить из «Уфы»

В российском футболе технология подготовки игроков нарушена. Нередко видим такие истории, как у Самошникова – парня не замечали годами. И Ерохина, и Дзюбу долго не понимали. Капитан «Спартака» Джикия к чемпионству и сборной шел через «Амкар». Агаларову проще, его выделяла фамилия – к нему не относились так, как к Захаряну в школе «Зенита», куда не приняли.

Агаларов подобного отношения не видел, его знали специалисты, вызывался в юношеские сборные России. Газизов давно в курсе, чей он сын. И хотя Стукалов справедливо просил привезти ему опытного форварда, вроде Джорджевича, ведь «Уфе» как-то надо спастись от вылета, раскрылся именно Гамид, чему все в городе рады. Осталось только не переборщить с предпринимательством.

Агаларова не стоит отпускать зимой в тот же «Ахмат», где могут искать нового тренера и форварда. А вот если в составе «Сочи» Федотов увидит в атаке именно Гамида, то это интересный вариант, поскольку Попов, Бурмистров, Нобоа и джокер Жоаозиньо могут обеспечить нападающих передачами. И схема «Уфы» — «5-3-2» подходит и южной команде. А Йокичу, Кротову, Мрзляку и Касинтуре подходит форвард Агаларов – каждый уже отдавал ему голевую передачу.

А ведь есть еще Олег Иванов. Не каждый в РПЛ может отобрать очки у «Зенита», а у «Уфы» недавно получилось. Характер есть, как и у Гамида – в непростом матче против «Химок» сделал дубль, обеспечил волевую победу, не дал юному Соколову стать главным героем матча. Но классно, что новые имена вообще появляются.

В первую сборную рано, но молодежке поможет

Интрига заключается в том, умеет ли Агаларов играть в футбол вне штрафной площади? Например, Комличенко не очень умеет, поэтому в «Динамо» не потянул. А вот юный Тюкавин – умеет, вот Карпин и позвал Костю в сборную. У тренеров радар на класс настроен неплохо. Бывают замечательные герои сезонов РПЛ , которых не зовут в сборную, ведь бывают не только лобовые оценки – по голам. Агаларов лишь в начале, хочется верить, успешного пути.

Надо подтягивать игру без мяча. Но для этого нужен рывок всей «Уфы», ведь пока Беленов крутится на ленточке ворот. Но стиль команды Стукалова не отменяет недочеты в игре молодого форварда Гамида. Посмотрим на дистанции, а пока ничего в игре Агаларова не смущает. Многое умеет. Не самый высокий, но играет головой. Не самый техничный, но с поставленным ударом. Выбирает простые решения и правильно делает.

Чем больше будет ярких нападающих – тем лучше. И этот сезон или продолжает истории, или знакомит с новыми героями. РПЛ идет без нулевых ничьих, ведь появились форварды. Смолов, Азмун, Понсе, Дзюба, Соболев, Деспотович и Заболотный – те, кто был на виду и раньше. Но у «Сочи» интересно дебютировал Кассьерра. Еще может показать себя рекордсмен ФНЛ Сергеев. Посмотрим на роль Керка в «Локомотиве» — возможно. Сёмину важно, чтобы Соу пришел в себя – «Ростов» выступает неудачно. Форвардов много, Чалов, Комличенко, Конате, а теперь и Агаларов, дополняют список.

Очевидно, что Тюкавин разностороннее, поэтому квоту для «молодых и талантливых» в команде Карпина может занять именно он. Но есть молодежная сборная, в составе которой Гамид отметился голом в ворота Испании. Потом фаворит забрал свое – 4:1, но раз Захарян и Тюкавин в первом составе, подопечным Галактионова не помешает поддержка от результативного в РПЛ нападающего. Агаларову надо усердно работать над диапазоном – хочется видеть его в деле и вне штрафной площади, но задатки крепкого форварда у него есть.