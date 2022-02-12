Аспиликуэта выигрывал с «Челси» во всех турнирах, в которых участвовал

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сегодня, 23:10

Защитник «Челси» в составе английского клуба стал победителем клубного чемпионата мира. «Аристократы» в финале турнира переиграли «Палмейрас». Таким образом, Аспиликуэта стал первым игроком «Челси», выигравшим с командой все турниры, в которых участвовал.

Ранее 32-летний испанец становился победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка Английской Лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА .