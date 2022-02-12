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Аспиликуэта выигрывал с «Челси» во всех турнирах, в которых участвовал

сегодня, 23:10

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта в составе английского клуба стал победителем клубного чемпионата мира. «Аристократы» в финале турнира переиграли «Палмейрас». Таким образом, Аспиликуэта стал первым игроком «Челси», выигравшим с командой все турниры, в которых участвовал.

Ранее 32-летний испанец становился победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка Английской Лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ Аспиликуэта отметился 2 голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:25
Хороший результат
протон
протон
сегодня в 23:11
Легенда Челси!!!
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