Аспиликуэта выигрывал с «Челси» во всех турнирах, в которых участвовал

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта в составе английского клуба стал победителем клубного чемпионата мира. «Аристократы» в финале турнира переиграли «Палмейрас». Таким образом, Аспиликуэта стал первым игроком «Челси», выигравшим с командой все турниры, в которых участвовал.
Ранее 32-летний испанец становился победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка Английской Лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В текущем сезоне АПЛ Аспиликуэта отметился 2 голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов.