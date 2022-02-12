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«Челси» выиграл 21-й трофей при Абрамовиче

сегодня, 23:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасЗакончился в доп. время

«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, «Палмейрас» (2:1) в финале.

Таким образом, лондонцы выиграли 21-й трофей после того, как летом 2003 года клуб был приобретен Романом Абрамовичем:

Лига чемпионов — 2

Чемпионат Англии — 5

Кубок Англии — 5

Кубок Лиги — 3

Суперкубок Англии — 2

Лига Европы — 2

Суперкубок Европы — 1

Клубный чемпионат мира — 1

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:34
Символ эпохи.
Вот Жоржиньо то клепает трофеи!
Cat01
Cat01
сегодня в 23:26
Вот это хозяин!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 23:13
Отличный результат! Очень достойно.
Вот бы Роман Аркадьевич так же в России развил какой-нибудь клуб...
Elliada
Elliada
сегодня в 23:10
Теперь Челси выиграл всё. Абрамович может продавать клуб
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