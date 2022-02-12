«Челси» выиграл 21-й трофей при Абрамовиче

«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, «Палмейрас» (2:1) в финале.
Таким образом, лондонцы выиграли 21-й трофей после того, как летом 2003 года клуб был приобретен Романом Абрамовичем:
Лига чемпионов — 2
Чемпионат Англии — 5
Кубок Англии — 5
Кубок Лиги — 3
Суперкубок Англии — 2
Лига Европы — 2
Суперкубок Европы — 1
Клубный чемпионат мира — 1
Вот Жоржиньо то клепает трофеи!
Вот Жоржиньо то клепает трофеи!
Вот бы Роман Аркадьевич так же в России развил какой-нибудь клуб...
Вот бы Роман Аркадьевич так же в России развил какой-нибудь клуб...