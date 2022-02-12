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Лукаку забивает 10+ голов последние 10 сезонов подряд

сегодня, 21:43

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отметился впечатляющей статистикой. Бельгиец забивает более 10 голов последние 10 сезонов подряд. За это время он успел поиграть за «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Челси».

Контракт Лукаку с лондонцами действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока равняется 100 млн евро.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 23:16
Статистика настоящего нападающего, не снижающего планку где бы не играл.
Apsny
Apsny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:39, ред.
    MОRBIUS
    MОRBIUS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Извините, был не прав)) Ведь ему еще надо и ПСЖ привести к 4-0, или 2-8))))
    Увольнение тренера почти близко,как он привык делать в барсе.Кубок профукал, осталась ЛЧ..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 22:29
    Лукаку забивной форвард.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ MОRBIUS (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    Думаю, ты просто не любишь Месси!

    На самом деле акклиматизация к новому чемпионату нередко проходит непросто и занимает целый сезон.

    Нелегко перейти от хорошо знакомых "Уэски", "Леганеса", "Леванте", "Кадиса" и "Осасуны" к новым вызовам в лице "Метца", "Труа", "Сент-Етьенна", "Клермана" и "Бреста" и другим клубам из подвала Лиги 1.

    Я уверен, в следующем сезоне он уже приноровится и будет забивать по три мяча каждому аутсайдеру, как он любит.

    Что же касается его молчания в матчах с лидерами, то мы помним, что за последние три года в Ла Лиге он забил 0 голов и "Реалу", и "Атлетико", как и не проявил себя в плей-офф ЛЧ никак, такие клубы просто не его профиль.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 21:55
    Хорошая статистика у него
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:51
    Своих денег стоит!
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 21:51
    Последние голы Лукаку: Честерфилд (4 дивизион Англии), Аль Хилал, Палмейрас.
    Последний гол забитый в АПЛ - декабрь
    MОRBIUS
    MОRBIUS
    сегодня в 21:47
    Даже Лукаку забивает,а у карлана 2 гола к февралю))))))
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