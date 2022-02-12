Лукаку забивает 10+ голов последние 10 сезонов подряд

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отметился впечатляющей статистикой. Бельгиец забивает более 10 голов последние 10 сезонов подряд. За это время он успел поиграть за «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Челси».
Контракт Лукаку с лондонцами действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока равняется 100 млн евро.
На самом деле акклиматизация к новому чемпионату нередко проходит непросто и занимает целый сезон.
Нелегко перейти от хорошо знакомых "Уэски", "Леганеса", "Леванте", "Кадиса" и "Осасуны" к новым вызовам в лице "Метца", "Труа", "Сент-Етьенна", "Клермана" и "Бреста" и другим клубам из подвала Лиги 1.
Я уверен, в следующем сезоне он уже приноровится и будет забивать по три мяча каждому аутсайдеру, как он любит.
Что же касается его молчания в матчах с лидерами, то мы помним, что за последние три года в Ла Лиге он забил 0 голов и "Реалу", и "Атлетико", как и не проявил себя в плей-офф ЛЧ никак, такие клубы просто не его профиль.
На самом деле акклиматизация к новому чемпионату нередко проходит непросто и занимает целый сезон.
Нелегко перейти от хорошо знакомых "Уэски", "Леганеса", "Леванте", "Кадиса" и "Осасуны" к новым вызовам в лице "Метца", "Труа", "Сент-Етьенна", "Клермана" и "Бреста" и другим клубам из подвала Лиги 1.
Я уверен, в следующем сезоне он уже приноровится и будет забивать по три мяча каждому аутсайдеру, как он любит.
Что же касается его молчания в матчах с лидерами, то мы помним, что за последние три года в Ла Лиге он забил 0 голов и "Реалу", и "Атлетико", как и не проявил себя в плей-офф ЛЧ никак, такие клубы просто не его профиль.