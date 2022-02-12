Лукаку забивает 10+ голов последние 10 сезонов подряд

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сегодня, 21:43

Нападающий «Челси» отметился впечатляющей статистикой. Бельгиец забивает более 10 голов последние 10 сезонов подряд. За это время он успел поиграть за «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Челси».

Контракт Лукаку с лондонцами действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока равняется 100 млн евро.