Бакаев раздавал умные передачи, а Промес создал красоту. «Спартак» сегодня оказался взрослее «Динамо»

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вчера, 22:06

Ваноли вступает в большую игру.

5 выводов об игре «Спартака»

- «Спартак» помножил привычную реализацию на пять. До матча смотрели, насколько «красно-белые» заслужили скромное место в середине таблицы. Оказалось, что по сумме ранних выступлений все закономерно, игровые показатели как у фаворита, который проводит крайне неудачный сезон и не играет в свой футбол. Но новый год – новая попытка исправить старые ошибки. Против ЦСКА не получилось, там «армейцы» рискнули и победили. Против «Кубани» команда Ваноли хорошо порезвилась в атаке, но сразу было понятно, что против «Динамо» моменты с такой легкостью создавать не получится. Все зависело от реализации. Если по сезону соотношение голов к точным ударам всего 0.19, то сегодня равна единице, или 100%.

- Ваноли перестроился на «3-4-3», и появление Бакаева – ключевая разница. В Кубке Зелимхан сыграл классно, но и сегодня рвал и метал. Было заметно, что этот футболист подходит Рую Витории, но ему не было места в схемах. Сейчас, когда появился в центре поля Мартинс, а Умяров набирает форму и взрослеет, Бакаев может играть правее центра в атаке, смещаться в центр, использовать умение быть свободным художником. Поскольку летом возможен отток легионеров из РПЛ , если не будет изменений с путевкой в еврокубки, то у Зелимхана высокий шанс подписать новый контракт.

- Двигаемся еще ниже от Промеса с его чудо-ударов и Николсона, который реализовал свой единственный выстрел в створ ворот Шунина, через Бакаева, который помогал связать игру передачами к центральным хавбекам и латералям. Айртон и Мозес сегодня не допускали ошибок в защите, и это их вклад в победу. Умяров тоже хорошо держался. Пожалуй, лишь Мартинс пока остается непонятым, поскольку не работает как чистый опорник, а еще немного медлит. Но вы знаете, как легко Чалову в Швейцарии – снова забил, поэтому должны дать новичку из этой лиги время, чтобы научиться работать резче в РПЛ .

- «Спартак» вообще не старался играть флангами – всего один поданный угловой. При этом контроль мяча в этом дерби позволял Селихову оставаться в безопасности. «Красно-белые» были с мячом выше 57% времени, и это много. Особенно если добавить, что на втором этаже и в отборе команда Ваноли была лучше. Особенно классно это видно по количеству перехватов – 17 штук, причем большинство на половине поля «Спартака» выше штрафной площади. Центральные защитники и хавбеки великолепно читали игру «Динамо» в этом матче.

- Впечатлило, что Ваноли на полную использовал класс исполнителей. Кофрие ошибся лишь пару раз, а после перерыва вместо него вышел Литвинов. Появления Ларссона и Зобнина были нужны, чтобы удержать «Динамо» от резких движений. «Спартак» не спешил развить успех, но контролировал игру. «Красно-белые» выступили взросло и солидно, чем немного удивили. Впрочем, вспомните дерби против ЦСКА – там тоже многие отмечали, что сыграл индивидуальный класс отдельных игроков «армейцев», но достаточно гола Зобнина вместо сэйва Акинфеева – вся игра могла перевернуться.

5 выводов об игре «Динамо»

- В отличие от предыдущего дерби, в этом не было особых шансов, что команда Шварца вернется в игру. Достаточно одного факта, чтобы объяснить такой пессимизм в адрес игры домашней команды. Первый, единственный и последний удар в створ ворот Селихова хозяева нанесли на 76-й минуте поединка, но Моро пробил прямо в руки вратарю – при всем желании после такой попытки пропустить невозможно. 1 удар в створ за полтора часа – признание, что план на игру не сработал.

- В перерыве Шварц сказал пару ласковых слов Карасеву. Причина есть. Первая желтая карточка Вареле – спорная, вот и Семин негодует. А вот вторую отменить будет сложно, поскольку уругваец очевидно толкнул соперника в спину, это в любом случае предупреждение. Мог ли опытный арбитр закрыть глаза на этот фол? Вряд ли, скорее в первом случае стоило остудить игру, которая началась двумя желтыми карточками за первые три минуты. Но команды прекрасно знали, как Карасев работает. Ответственность явно на Вареле – нельзя фолить дважды за две минуты, получив желтую карточку.

- Вдесятером команда Шварца потеряла шансы на камбэк, поскольку пропустила дважды еще до красной карточки. «Спартаку» было проще держать мяч, когда надо было, спокойно выносили его куда подальше. В результате получили невнятный первый тайм, в котором формальный фаворит был напуган четкостью действий соперника и резкими решениями на передовой с голами. А вторая половина не помогла Шварцу перестроить игру, выпустив двух свежих игроков в атаку. Нет явных моментов – нет камбэка, правила строгие и простые.

- Где причина поражения «Динамо»? Возможно, в работе хавбеков без мяча – не лучший матч для Фомина и Моро, а еще в том, как Сазонов выбирал решения, встречая более опытных Николсона и Промеса. Без Ордеца, который умеет ошибаться редко, но метко, защита «Динамо» явно стала слабее, поскольку Евгеньев «пожарил» в прошлом, а Сазонов, хотя этот защитник явных прямых грубых ошибок пока не совершал, не готов к поединкам такого уровня. Это как Рассказов в центре защиты «Спартака» — вынужденный риск.

- Можно отметить, что сегодня не сыграли и две ключевые созидательные ставки «Динамо» — Шиманьски и Захарян, и не получилось найти грамотные позиции у двух номинальных форвардов – Грулева и Смолова. Хотя эти нападающие умеют отличиться, получив минимум моментов (Вячеслав вообще имел безумно классную статистику прошлой осенью), сегодня был не их день. И не день «Динамо», в составе которого сложно похвалить хотя бы одного футболиста. Пожалуй, тот случай, когда можно смело винить Шварца. Сандро не подготовил команду к правильной работе против схемы «3-4-3», не закрыл Бакаева, не отрезал «Спартак» от контратак. Это тренерское поражение при попустительстве футболистов.

Цифровое измерение поединка

0 явных голевых моментов у «Динамо». Честно говоря, очень редко доводилось подобное видеть. Впрочем, у «Спартака», который создал два явных шанса, реализовал один из них, а второй гол выпросил у судьбы сумасшедшим ударом, тоже видели в этом сезоне редко. Пожалуй, при Витории вот так не играли.

6 выносов от ворот у «бело-голубых». У «Спартака» 14 таких действий, и это важный показатель, если мячом владеют гости. Получается, Жиго и Джикия сумели сыграть в защите просто и надежно, а вот у их коллег не получилось. Ордец и Бальуэна могли отработать надежнее, а вот вынужденная связка с молодым защитником аналогичный подход не показала.