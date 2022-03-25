Сафонов пойдёт по стопам Акинфеева, атака будет строиться вокруг Захаряна. Сборная России будущего

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вчера, 21:47

У российского футбола есть будущее.

Сборная России временно осталась без официальных матчей из-за решений УЕФА и ФИФА , и хотя Валерий Карпин надеется, что уже летом соревновательная практика вернется, возвращение в футбольную семью может затянуться по независящим от нас причинам. «Соккер.ру» не загадывает наперед, но надеется, что эта интересная по именам команда будет иметь доступ на международную арену. В сборной России нашей сборки нет футболистов старше 23 лет, то есть у каждого из них впереди, как минимум, 10 лет футбольной карьеры.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»; 23 года)

Сафонов в возрасте 22 лет стал основным вратарем сборной России, и не похоже, что собирается уступать эту позицию кому-то еще. У Матвея есть природные данные и талант, которые определили в правильное русло в академии «Краснодара», и уже сейчас есть солидный опыт выступлений в РПЛ , еврокубках и в составе сборной России — в общей сложности под 200 матчей на высоком уровне. У Сафонова есть все, чтобы в ближайшие 10-12 лет быть первым среди российских вратарей.

Защитники

Арсен Адамов («Зенит»; 22 года)

Резкий прогресс, которого добился Адамов в «Урале», позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие талантливого защитника, чье мастерство оценили по достоинству в «Зените», где на Арсена рассчитывают в будущем. Цепкий, неуступчивый и эмоциональный парень органично смотрится на фланге обороны, где всегда ценились резкость и бойцовские качества.

Игорь Дивеев ( ЦСКА ; 22 года)

Даже немного не верится, что Дивееву всего 22 года, ведь Игорь уже давно на виду, успел вырасти в лидера обороны ЦСКА и отвоевать место в стартовом составе сборной России. У Дивеева 98 матчей за ЦСКА , в апреле отметит первый большой юбилей в клубе и не собирается останавливаться на достигнутом. К Игорю в прошлом был устойчивый интерес от клубов из топ-чемпионатов, и отъезд в сильную лигу стал бы правильным шагом для карьеры, правда в сложившихся обстоятельствах сложно что-либо прогнозировать.

Данила Прохин («Сочи»; 20 лет)

Роман Евгеньев потерял место в стартовом составе «Динамо», Павел Маслов лечится почти год, хотя регулярно играл за «Спартак» при Тедеско, поэтому на данный момент наиболее перспективный кандидат на роль напарника Дивеева — Данила Прохин. Воспитанник «Зенита» раскрылся в «Сочи» и радует зрелым футболом в 20 лет.

Данил Круговой («Зенит»; 23 года)

Круговой давно на виду, были моменты, когда ему приходилось терпеть и ждать шанса, определенно был период неудовлетворения своим положением в «Зените». Но сейчас Данил пустился в настоящий прорыв, в начале 2022 года защитник играет постоянно и редко уходит с поля без результативных действий. Вполне возможно, что играл бы в старте у Карпина в стыковых матчах ЧМ -2022, если бы они состоялись для сборной России.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак»; 22 года)

Умяров — глубинный диспетчер с хорошим видением поля, которому на сегодняшний день не хватает хладнокровия, чтобы считаться абсолютно зрелым игроком. При этом нет сомнений, что Наиль продолжит прибавлять, уже сейчас видим, что Паоло Ваноли предпочитает Умярова опытному Зобнину. У Наиля правильный менталитет и отношение к делу, все шансы стать ключевым игроком сборной России.

Даниил Глебов («Ростов»; 22 года)

Умяров не убирает ноги на поле, но не умеет играть жестко профессионально, как Глебов, который берет на себя большой объем работы и не стесняется действовать в контактной манере. Полузащитник, у которого «восемь локтей и восемь коленей», станет надежной опорой команды и подстрахует в центре поля товарища, нацеленного на передачи. Такая связка хавбеков выглядит органично.

Даниил Уткин («Ахмат», арендован у «Краснодара»; 22 года)

В полузащите могли сыграть два воспитанника «Краснодара», два мастера стандартов — Сперцян и Уткин, но Эдуарда недальновидные люди из РФС прошляпили, он уже заигран за сборную Армении. Наличие в составе сборной футболиста, способного любой штрафной или свободный удар превратить в угрозу чужих ворот, категорически приветствуется.

Арсен Захарян («Динамо»; 18 лет)

Эксперты Goal.com поставили Захаряна на 11-е место в списке главных футбольных талантов 2022 года, и хотя потом наложили на Арсена санкции, из песни слов не выкинешь: есть надежда, что в сборной России будет играть классный футболист, входящий в топ-100 или топ-50 лучших в мире. Желаем стать свидетелями яркой карьеры Арсена Захаряна.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо»; 19 лет)

Тюкавин не так одарен, как его одноклубник Захарян, Константин берет настырностью, энергичностью, даже назойливостью. Не факт, что будет забивать по 20-30 голов за сезон, но вполне может повторить траекторию карьеры Александра Кержакова, который, когда не забивал, проделывал много другой полезной работы на поле.

Федор Чалов («Базель», арендован у ЦСКА ; 23 года)

Конечно, Федор Чалов закис в ЦСКА . Конечно, надо было отпускать его в «Кристал Пэлас», когда была такая возможность. Но по играм за «Базель» видим, что Федор не разучился забивать, смена обстановки пошла ему на пользу. За одного битого двух небитых дают, а Чалов к 23 годам уже побывал и на вершине списка бомбардиров РПЛ , и под огнем критики. И при этом у него еще вся карьера впереди.