Салах готов остаться в «Ливерпуле». Важная новость для Клоппа и будущего АПЛ

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вчера, 13:21

«Красные» мечтают сохранить статус фаворита.

Правый фланг «Ливерпуля» — лучший в мире

Когда-то Дани Алвес, у которого всегда были навыки диспетчера, и Месси при поддержке Бускетса с Хави создали идеальный правый фланг атаки «Барселоны». Лионель не увлекался поначалу работой в роли «ложной девятки», это была именно атака через край.

Клопп обожает похожий стиль. Робертсон и Мане, а также Александер-Арнольд и Салах – два дуэта, на которых держится «Ливерпуль». Ну, и лидера обороны не забудем. Баллак настаивает, что ван Дейк так хорошо смотрится, поскольку в АПЛ больше нет Анри, Ширера, Дрогба и Руни. Но немец не самый умный эксперт.

О ван Дейке всегда спорили, а вот успех Салаха легко представить в любом десятилетии в истории АПЛ . Доказал, что умеет доминировать, как Кантона, Гиггз, Анри, Руни, Роналду или Азар. Разнес гипотезы, что уход Коутиньо сильно навредит «Ливерпулю». В январе 2018 года бразилец уехал в «Барселону». В обратном направлении последовали в итоге 135 млн евро, хотя сами «красные» заплатили «Интеру» всего 13.

Но уже к маю того года Салах завершил первый после возвращения в АПЛ сезон с 44 голами в 52 поединках. Пускай пришлось плакать после травмы в борьбе с Рамосом в проигранном финале ЛЧ , но «Ливерпуль» получил вместо левофлангового лидера правофлангового. А поскольку за год до этого в «Саутгемптоне» нашли проворного Мане, который оказался результативнее, чем Коутиньо, то Клопп сумел к хавбеку Фирмино, переученному на форварда, добавить двух замечательных африканцев.

Позже вырос и окреп Александер-Арнольд, получили преимущество в двух плоскостях. В атаке трио, а по правому краю связка, которая только в АПЛ создала 21 гол передачами. У Мохамеда 10 голевых пасов, у Трента – 11. Не удивительно, что «Ливерпуль» видят фаворитом чемпионата.

Мохамеда сильно ранили поражения Египта

Неудача в финале Кубка Африки задела Салаха. А потом последовал вылет от того же соперника по пути на ЧМ . В Катаре форварда с нетерпением ждали. На родине его боготворят, но любят во многих арабских странах. Вместо этого увидят сборную Сенегала с Мане. Салах же оказывается в роли Джорджа Беста, который великолепно выступал за МЮ , но со сборной Северной Ирландии нередко уступал.

Египет сильнее, по крайней мере, в рамках своего континента. Но Салаху не везет. Эти неудачи ему нужно где-то компенсировать. Были времена, когда Мохамед серьезно задумывался об уходе. Не всегда его личные отношения с Клоппом складывались просто, хотя встреча Юргеном футболиста после неудачного финала КАН, как рассказывают в Ливерпуле, сгладила острые углы. Салах понял, что его любят и ценят в клубе, которому приносит голы, а в ответ получает уважение и шанс на трофеи.

Поражения с Египтом возвращают Мохамеда к пониманию, как ему повезло. «Ливерпуль» не вылетел из Лиги чемпионов, как «Ювентус», где вингера ждали пару лет назад. В АПЛ серия из десяти побед подряд. Пропустили на отрезке лишь дважды (к разговору, слаб ли Ван Дейк или вратарь Алиссон). Не всегда забивают много, но ведь были кадровые потери. Также центральные полузащитники Клоппа не такие, как Бускетс, Хави и Иньеста в расцвете сил.

Салах не родился французом или немцем, чтобы стать вечным фаворитом крупных турниров со сборной. Но благодаря прогрессу в Серии А на Мохамеда обратил внимание Клопп. В «Фиорентине» и «Роме» воскресили карьеру талантливого парня, который слишком рано рванул из «Базеля» в «Челси». Забавно, что в АПЛ сейчас обе суперзвезды – Салах и Де Брюйне, не заиграли в одном клубе.

Салах готов получать меньше, чем Роналду

Контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. С лета вокруг Мохамеда кружили бы коршуны из «Барселоны» и ПСЖ . Нынешняя финансовая ситуация в футболе огромных денег, где крутятся миллиарды, вынуждает большие клубы с взрослыми лидерами не рисковать в таких ситуациях. Салаху в июне исполнится тридцать лет, а могли потерять Мохамеда бесплатно, что нанесло бы сильный удар и по футбольной мощи «Ливерпуля», и по новым менеджерам.

В конце сезона состоится знаковое прощание. Спортивный директор Майкл Эдвардс, который помог американским владельцам и Клоппу создать нынешнюю успешную команду, покинет свой пост. Молодой человек работал в структуре клуба одиннадцать лет, с ноября 2016 стал спортивным директором. Это очень близкий коллега Клоппа, причастный к подписанию, в том числе, Салаха. Похоже, Эдвардс не хочет уходить, не подписав с египтянином новый контракт.

Интересы вингера представляет некий Рами Аббас Исса. Это юрист с арабскими корнями из Колумбии, которого можно смело назвать другом Салаха. Рами обычно в «пацанском» стиле реагирует на слухи о будущем футболиста «Ливерпуля». Например, издевался над Клоппом смайлами, когда тот сообщил, что клуб «делает все возможное, чтобы новый контракт был подписан». Но прошел месяц и теперь сообщают, что сам Салах готов умерить свой аппетит.

По самым различным рейтингам и оценкам египтянин лидирует в АПЛ , и понятно, почему хочет надбавки. Юрист футболиста просил у «Ливерпуля» 480 тысяч фунтов в неделю – повторение оклада Роналду в МЮ . Теперь якобы готов согласиться 400 тысяч. Сейчас Салах получает около 260 по старому контракту. «Ливерпуль» мечтает сохранить игрока на три-четыре года, фактически до конца активной карьеры. Раньше сам игрок сомневался, присматривался к «Реалу», «Ювентусу», точно получал приглашение от катарских шейхов из ПСЖ .

Теперь готов принять, что добро от добра искать не стоит. Салах подходит «Ливерпулю», а система игры «красных» помогает Мохамеду демонстрировать все сильные стороны. В команде нет форварда-эгоиста, Фирмино и Жота делают все, чтобы результативность вингера не страдала. У Александера-Арнольда феноменальный объем работы. В защите Салаху отрабатывать не приходится, центральные защитники страхуют латераля и вингера постоянно.

Невзирая на все разногласия с Клоппом, Мохамед работает у современного тренера, который умеет признавать свои ошибки и остается эмоциональным, но адекватным человеком. Салаху нужно соглашаться на 400 тысяч фунтов в неделю и спокойно планировать ближайшие сезоны в красной футболке. «Ливерпуль» может сохранить темп и остаться фаворитом в ближайшие годы. Остается незакрытым лишь вопрос с будущим тренером. Клопп не раз говорил, что может уйти в 2024 году, чтобы отдохнуть годик и искать новый вызов.

Но никто не мешает Юргену передумать, да и преемника тренер себе готовит. Пеп Линдерс из штаба немца готов к новому вызову, если Стивен Джеррард не покажется руководству клуба более подходящей кандидатурой. «Ливерпуль» построен с умом, у клуба невероятные фанаты, а Салах в своей тарелке.