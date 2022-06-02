От рекордной сделки до финала со свистом фанатов. Путь Погба в МЮ

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вчера, 23:55

Поль Погба снова покидает «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» — о приключении француза на «Олд Траффорд».

В свободное плавание

Французский полузащитник достаточно точно подытожил общее впечатление о своем пребывании в «Манчестер Юнайтед» в своем недавнем интервью газете Le Figaro:

Нужно быть честным, последние пять лет меня не устроили. Совсем не устроили.

Когда он давал это интервью, прошло чуть меньше пяти лет с тех пор, как Погба открыл счет в матче МЮ с «Аяксом» в финале Лиги Европы. Это был конец его первого сезона после мощного возвращения на «Олд Траффорд». За Погба «Юнайтед» заплатил рекордные на тот момент 89 миллионов фунтов стерлингов. Но с того финала «Манчестер» больше ничего не выиграл. Погба покидает «Юнайтед» во второй раз. А шесть карьерных лет, которые обычно футболисты проводят на пике, оставили ощущение недосказанности. Но в какой момент все пошло не так?

Впечатляющая сделка

Погба вернулся в МЮ в августе 2016 года за рекордные на тот момент деньги. Этот трансфер произвел взрывной эффект. Сделка казалась демонстрацией силы «Юнайтед» и выглядела своевременной. Возглавивший «Манчестер» Жозе Моуриньо хотел заполучить Погба, а для исполнительного директора Эда Вудворда, который стал ощущать неловкость после увольнения двух тренеров, это был важный шаг. Это был своего рода шанс исправить ошибку Алекса Фергюсона, который не стал раньше бороться за Поля и отпустил его в «Ювентус» бесплатно. Это был шанс доказать, что клуб еще привлекает высококлассных игроков, и шанс вернуть выпускника своей академии в команду. С маркетинговой точки зрения сделка также была важной.

Однако за нее пришлось заплатить высокую цену. Помимо трансферной стоимости. Если верить финансовым утечкам Football Leaks, информацию которых МЮ не оспаривал, контракт Погба подразумевал зарплату в 7,75 миллиона фунтов стерлингов в год, также был бонус за лояльность в размере 3,75 миллиона фунтов в год, бонус за выход в Лигу чемпионов – 1,85 миллиона фунтов. Сделка по имиджевым правам стоила 3 миллиона фунтов в год. А агенту Поля Мино Райоле клуб заплатил невероятные 41 миллион фунтов.

Вопрос применения

Если промотать назад время, проведенное Погба на «Олд Траффорд», то сложно однозначно сказать, на какой позиции Поль играл. Последовательности в его роли и амплуа не было. Он был частью двух центральных полузащитников, играл слева в тройке, играл «десятку», играл выдвинутого в атаку хавбека перед двумя опорниками.

Подсказку МЮ могла дать сборная Франции, с которой Погба выиграл ЧМ -2018, проведя блестящую кампанию. Там он проявил себя как превосходный созидатель при включениях из глубины. Но ему требовалось надежное прикрытие. Но когда в МЮ в своем первом сезоне он получил право двигаться в атаку, Златан Ибрагимович довольно часто перекрывал эту роль, поскольку швед тогда распробовал манеру опускания поглубже как раз. Зачастую их позиции перекрещивались. Но Погба мог ведь и потерпеть – век Златана в МЮ был не таким долгим.

Однако даже после ухода Ибрагимовича тренерские штабы МЮ не нашли адекватного решения по применению Погба. Марсьяль, Рэшфорд, Санчо в разное время любили действовать на тех позициях, куда во французской сборной эффективно и неожиданно врывался Погба. К тому же Поль заметно менее интенсивно отрабатывал в обороне. Поэтому МЮ было опасно оставлять его с кем-то вдвоем в центре – слишком большая нагрузка на партнера. Оптимального сочетания в полузащите с Погба в «Юнайтед» так и не нашли.

«В сборной Франции все просто – я играю и играю на своей позиции. Там я знаю свою роль и чувствую доверие тренера и игроков, — говорил Погба Le Figaro. – В МЮ разница ощущается. Трудно быть стабильным и последовательным, когда ты часто меняешь позицию, когда меняется система или ваши партнеры».

Жизнь вне поля

Проблемы Погба испытывал не только с поиском себя в игровом восприятии МЮ . Его характер практически гарантировал проблемы и за пределами поля. И если есть шанс, что проблемы возникнут, не сомневайтесь – это случится. У Поля достаточно быстро стали портиться отношения с Моуриньо. Дошло до того, что португалец лишил француза должности вице-капитана в сентябре 2019 года. Это случилось после того, как Погба раскритиковал тактику Моуриньо.

Уход Моуриньо вроде бы сигнализировал, что Поль и его сторонники в команде победили во внутренней борьбе. Француз едва скрывал радость после новости об увольнении португальца. Она прорвалась даже в его Твиттер. На какое-то время в команде воцарилась гармония, пока Оле-Гуннар Сульшер наслаждался достаточно длительным «медовым месяцем» с МЮ . Но новые проблемы оказались не за горами.

Не обошлось без схожего с Погба по характеру его агента Райолы. Тот начал вбрасывать информацию о возможном уходе Поля, вероятно, рассчитывая спровоцировать МЮ на активные действия по продлению контракта с соответствующими бонусами. Мино рассказывал, что в начале 2020 года обсуждал с «Ювентусом» возвращение Погба. Тогда же произошла ссора с Сульшером, который заявил, что это должно быть дело игрока и клуба, а не его агента.

В какой-то момент Сульшер был готов одобрить уход Погба, но разразился коронавирусный кризис, который полностью нарушил трансферный рынок, и в МЮ поняли, что могут прогадать, если в таких условиях решатся стряпать столь ответственные сделки. Была предпринята попытка продлить контракт. И она не увенчалась успехом.

Печальный финал

В своем последнем сезоне за МЮ Погба провел в Премьер-Лиге 20 матчей. Он забил всего один раз – в ворота «Бернли». И сделал девять результативных передач. Причем четыре из них пришлись на стартовую игру сезона с «Лидсом». Тот матч на «Олд Траффорд» стал одним из ярчайших за всю карьеру Поля в «Манчестере». Сюда же можно отнести и знаменитую победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в 2018 году, когда он забил дважды. Да и финал Лиги Европы с «Аяксом». Но то были мимолетные мгновения.