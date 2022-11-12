Хау и Поттер лицом к лицу

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вчера, 19:02

Вот и посмотрим готов ли «Ньюкасл» бороться за ТОП 4, а заодно и глянем на противостояние двух перспективных английских тренеров Эдди Хау против Грэма Поттера. Пока все симпатизируют больше второму, и говорят он лучше чем первый кандидат, типа с лидерами бодался на равных. Так ли это на самом деле? Также это последний матч сезона, ну не в смысле последний, а итоговый матч перед стартующим чемпионатом мира.

Лицом к лицу.

Хотя я честно так бы однозначно не говорил о том, что Поттер в чем то лучше Хау, ну хотя бы в плане результатов. У обоих тренеров пока наивысший результат с клубами на финише сезона 9 место -.у Хау с "Борнмутом, у Поттера с «Брайтоном», оба до этого тренировали южные клубы, а теперь перебрались на север.

В Англии так исторически сложилось, что северные клубы они более титулованные, более богатые, чем южане. На Юге самый титулованный клуб «Портсмут», 2 титула высшего дивизиона + различные кубки. «Брайтон» и «Борнмут» кубков не имеют, это я так отошел от матча.

При чем «вишен» Эдди Хау поднял аж с 4 дивизиона до АПЛ , 5 лет удерживал в лиге при минимальных затратах, да они и сейчас много не тратят. А Грэм Поттер приходил к «чайкам», которые уже находились в АПЛ через транзит в чемпионшипе «Суонси». Но Поттер в чемпионате Швеции тоже самое проделал с «Эстерсунд» поднял из низшей лиги, и вывел в еврокубки, но в АПЛ это сделать сложнее.

На данный момент между Хау и Поттером статистика выглядит примерно так:

Эдди Хау — 2 победы (с «Борнмутом» и «Ньюкаслом» против «Брайтона» Поттера — 3:1 и 2:1)

Грэм Поттер — 1 победа ( с «Брайтоном» против «Борнмута» — 2:0)

И еще была одна ничья между «Ньюкаслом» и «Брайтоном» в этом сезоне и завершилось она — 0:0. Вот и посмотрим как сложится у них на этот раз.

Так что перевес Поттера пока лишь по уровню команды, сегодня он тренирует «Челси», который сильнее «Ньюкасла». А вот статистически по результатам Хау пока на одну победу впереди. Правда в довершении стоит сказать Хау покидал элиту с клубом, Поттер нет. Но тогда был 20 год, время пандемии, не простое время и для команды Хау тогда тоже. Потому что они покинули высший дивизион лишь в последней игре 38 тура в борьбе за выживание против «Астон Виллы», которая тогда чудом спаслась. «Брайтон» тоже лихорадило два сезона по началу 15-16 места, прежде чем Поттер их вывел на новый уровень, да и сейчас покинув их, они на его так сказать багаже все еще в первой 10ке.

Взглянем на таблицу.

«Ньюкасл» занимает неожиданное, но справедливое 3-е место — с 27 очками, «Челси» пока на 7-ом — с 21 балом, и это игра с конкурентом за 3 очка. В последних 5 играх команда хозяев поля добилась 4-х побед обыграны («Саутгемптон» — 4:1, «Эвертон» — 1:0, «Астон Вилла» — 4:0, и на десерт хочется отметить важную уже сейчас в таблице победу над «Тоттенхэмом» — 2:1 в гостях, это как раз и позволило обойти или скинуть «шпор» с 3-его места). Еще была зафиксирована ничья ( с «Манчестер Юнайтедом» — 0:0). Так что клуб подходит в бодром расположении духа, и имеет всего одно поражение в сезоне, только против «Ливерпуля» — 1:2. Гости в последних 5 играх им не особо везет ряд поражений ( от нынешнего лидера таблицы «Арсенала» — 0:1, а также от бывшей команды Поттера «Брайтона», ну тут вообще замесили пенсов — 1:4), две ничьи (« с Брентфордом» — 0:0, и «Манчестер Юнайтедом» — 1:1), и таки одержали одну победу (над безнадежной на тот момент «Астон Виллой» — 2:0), кому-то уже сейчас нужно задуматься об своем престиже.

Хау уже год работает с клубом, и такие впечатляющие результаты, Поттер пока новичок в «Челси». Не слишком он пока сблизился с клубом, может поэтому такой результат, плюс пришел в команду по середине сезона сменив Тухеля, но в ЛЧ скажем справился вышел из группы. Хау тоже пришел по середине сезона в прошлом году, и в отличии от «синих», «сороки» на тот момент находился в зоне вылета, и даже не имели побед. Тренер исправил положение дел, кончено трансферы тогда помогли, но проделанную работу стоит отметить. На финише по набранным очкам «Ньюкасл» был в тройке, впереди лишь были «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Еще немного приведу удивительной статистики на кануне игры. В АПЛ клубы между собой сыграли более 50 игр у «Челси» — 29 побед, у «Ньюкасла» — 13, а также еще 12 раз была зафиксирована мировая. В гостях например «синие» тут на «Сент Джеймс Парке» из 29 общих побед лишь 9 раз брали три очка, «сороки» в гостях из своих 13 матчей лишь однажды побеждали на «Стенфорд Бридж». За октябрь игрок «Ньюкасла» Мигель Альмирон был удостоен награды игрок месяца в лиге в 6 играх 6 голов феноменальный показатель, он же также был признан автором самого лучшего гола за этот же период. Тренером октября был признан Эдди Хау под его руководством клуб одержал 5 побед и свел игру в ничью. Грэм Поттер тоже мог получить такую награду чуть раньше тренируя еще «Брайтон», но ее отдали Артете. В среднем хозяева за игру забивают 2 гола, гости порядка 1.33 мяча за матч, и по сухарям «сороки» 6 собрали против 4-х у «пенсионеров». По победам по ходу сезона у «Ньюкасла» .7 побед, и лишь как говорилось раньше 1 поражение от «Ливерпуля» и то на «Энфилде», у "Челси 6 побед и 4 поражения уже. Хотя перед матчем данная статистика не дает никакого конкретного рисунка, и вывода по матчу между ними, это лишь цифры, а итог их игры будет на поле и на табло в конце игры.

Смена владельцев.

«Ньюкасл» походу еще того сезона сменил своего владельца, наконец тогда Майкл Эшли покинул их спустя почти 15 лет своего присутствия в клубе, за это время клуб дважды покидал элитный дивизион. Но в октябре 21 года фонд Саудовской Аравии выкупил все права у него за 300 млн. фунтов, и стали полноправными владельцами клуба. Тогда же произошла и смена тренеров, Стив Брюс по обоюдному согласию покинул клуб, и на его место пригласили другого английского наставника Эдди Хау. За это время клуб превратился из аутсайдера замыкающего турнирную таблицы, до одного из неожиданных лидеров этого сезона, прекрасное преображение из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Но этому лебедю еще предстоит вырасти и окрепнуть окончательно.

«Челси» тоже в этом году сменил владельца, но Роман Абрамович был вынужден продать свой клуб, который он поднял на новый уровень за 20 лет, добившись потрясающих результатов 2 выигранные ЛЧ сами за себя говорят, но из-за санкций против всех россиян за рубежом ему пришлось расстаться со своим проектом. Клуб в итоге приобрел американец Тодд Боэлли, кто он, откуда, и зачем пришел в «Челси», об этом можно почитать в других статьях на этом сайте или в других источниках. За это время новый владелец сменил также тренера Томас Тухель выигравший последний трофей ЛЧ . Немец был уволен на старте этого сезона, как говорится из-за неудовлетворительных результатов, и его сменил, как раз Грэм Поттер, который уже удачно вышел из группы ЛЧ , но пока по результатам в АПЛ серединка на половинку.