ТОП 10 клубов, которые выгнали своих легенд.

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вчера, 19:58

10 место. Криштиану Роналду и Рой Кин — «Манчестер Юнайтед».

Роналду — в первом своем заходе стал настоящей звездой клуба и легендой, выиграв тут первую ЛЧ , и свой первый золотой мяч. Однако в 2021 году он решил вернутся в команду, но тут не было уже знакомых ему футболистов, тренером был другой известный в прошлом футболист Оле-Гуннар Сульшер. И по началу всем казалось, что он вернулся сюда с целью помочь клубу, и даже закончить карьеру на «Олд Траффорд». Однако результаты ухудшились, в итоге клуб покинул Сульшер, сменивший его Рангник продержался до конца сезона. Но команда в итоге оказалась за пределами ТОП 4, и не попала в зону ЛЧ , хотя португалец и забил 18 голов в сезоне, не считая нескольких мячей и в еврокубке. Атмосфера в команде также была ужасной, он постоянно мог обвинить партнеров не в профессионализме, и очень был недоволен тем фактом, что придется играть в ЛЕ , а он мечтал об рекордах в ЛЧ . Но когда клуб принял Тен Хаг казалось все должно изменится, однако португалец отправился на скамейку, став игроком замены, а иногда даже мог и не выйти на поле. На матче с «Тоттенхэмом» решил уйти не дождавшись финального свистка. И в итоге у него испортились отношения с тренером, и после скандального интервью, где Роналду как только мог выливал грязь на Тен Хага и команду с ним решено было разорвать все отношения.

Кин — на тот момент был не только легендой клуба, но также и капитаном, отыграв на тот момент за МЮ на протяжение 12 лет. Все эти года клуб под руководством Фергюсона купался в лучах славы, клуб брал кубки, титулы, а в 99 году не без помощи ирландца совершили великий подвиг среди всех английских клубов, когда первыми оформили золотой требл. Но к 2005 году отношения между ним и тренерским штабом вдруг начало меняться. Он постоянно ссорился с Фергюсоном сначала из-за неоправданных трансферов и предсезоной подготовки, а после, когда по ходу нового сезона клуб неожиданно проиграл «Мидлсбро» — 1:4 в одном из интервью обвинил своих партнеров в не профессионализме. Затем снова нашел время для повода, чтобы поцапаться с тренерским штабом, и в конце концов с ним было принято решение разорвать отношения и отпустить в «Селтик».

9 место. Аарон Леннон и Даррен Андертон — «Тоттенхэм».

Леннон — к тому времени проводил уже 10 год за «шпор», успел выиграть с ними кубок лиги в 2008, и казалось, что легенда клуба будет и дальше выступать в команде, но на тренерский мостик пришел Маурисио Почеттино, который не нашел с ним общего языка. В итоге за команду в первом сезоне при аргентинце футболист провел всего 9 матчей, а дальше так как в нем не сильно нуждались отпустили по середине сезона в аренду в «Эвертон». Но по окончанию ссылки, с ним также было принято не продлевать контракт, и его продали в стан «ирисок». Хотя может именно в сезоне 15/16 его опыта и не хватило в борьбе с «Лестер Сити» за титул. После чего его карьера была не так хороша, по шатавшись по нескольким клубам решил закончить карьеру, в прошлом сезоне выступая за «Бернли», хотя мне кажется он все еще мог поиграть.

Андертон — один из моих любимых игроков клуба в 90-х. К 2004 году футболист проводил уже 12 год за команду став на тот момент по истине легендой клуба, выиграв с ними кубок лиги в 1999 году, и казалось, что он завершит тут карьеру. Тем более как говорят ему предлагали другие клубы перейти к ним, и в отличии от того же Тедди Шерингема перешедшего в МЮ , а после вернувшегося обратно, футболист оставался верен команде. Однако все изменилось с приходом на пост француза Жака Сантини, который выразил мнение, что больше не нуждается в его услугах, и клубу следует избавится от него. Даррен не хотел уходить, но у него к тому времени просто закончился контракт, и на правах свободного агента перешел в «Бирмингем Сити», а закончил карьеру в низшей лиге в 2008 году за неизвестный на тот момент «Борнмут».

8. Даниэль Парехо — «Валенсия» и Андреа Пирло — «Милан».

Парехо — на тот момент футболист проводил в стане клуба 9 год, выиграв с ними кубок Испании, а также клуб снова попал в зону ЛЧ , был капитаном клуба, а также лучшим ассистентом команды. Сначала из клуба был уволен Марселино тренер, который отвечал за тот успех, не сойдясь характерами с президентом клуба Питером Лимой. А так как Парехо числился капитаном, он и другие футболисты, как и положено заступились за своего тренера, и об этом в открытую заявили руководству команды. Но Лима решил, что это бунт на корабле, и решил избавится от игрока показав свой авторитет, не продав его, а просто разорвав контракт. В итоге Даниэль присоединился к «Вилльяреалу», где после в первом же сезоне выиграл ЛЕ , а после с «подводниками» дошел до полуфинала ЛЧ в прошлом году по руководством Эмери.

Пирло — футболист к тому времени был легендой клуба, проводил порядка 10 лет за «Россонери», однако он как и другие звезды и ветераны тех лет выигравшие все и вся с клубом оказался в итоге им не нужен. Причиной стало возраст игрока, мол в 32 года посчитало руководство это спад для футболистов, а они будут строить молодую команду. Не долго думая Пирло уходит в «Ювентус», где у него продолжается великолепная карьера, берет еще несколько титулов, и доходит до финала ЛЧ 2015 года, а «Милан» тем временем становится середняком серии А.

7. Робби Фаулер — «Ливерпуль» и Эдисон Кавани — ПСЖ

Фаулер - безусловно легендарный бомбардир в истории красных, однако его карьера началась в тот момент, когда те уже не смогли больше выиграть золото лиги. Был одним из участников 5 выигранных кубков в 2001, его уход стал неожиданностью по одной из причин случился конфликт между ним и кем-то из помощников Жерара Улье, по другой клуб сделал ставку на связку Оуэн и Хески, в итоге ему не дали возможности сыграть один из суперкубков. Вернулся Робби в качестве игрока «Ливерпуля» в сезоне 2006/2007 продолжил забивать, но уже не так эффективно. Однако на этот раз уже Рафаэль Бенитес не дал шанс футболисту завершить красиво свою карьеру тут, когда клуб вышел в очередной финал ЛЧ 2007 с тем же «Миланом», его даже в запас не взяли, в итоге на этот раз они проиграли, а Фаулер снова покинул клуб доигрывая карьеру в других командах.

Кавани — тоже безусловно талантливый голеадор, один из лучших бомбардиров в истории французского клуба 200 голов. В итоге уругваец оказался больше не нужен клубу, ему не стали продлевать контракт, возможно, потому что сделали ставку на Мбаппе, но даже для скамейки запасных ему не нашлось места, и футболист вынужден был уйти в МЮ . Возможно одним из вариантов того, что его попросили вежливо уйти были конфликты с кем-то из команды например с Неймаром, а может и с Мбаппе.

6. Петер Чех и Фрэнк Лэмпард «Челси».

Чех — один из лучших вратарей наверно не только эпохи Абрамовича, но и в истории клуба, оказался в друг им не нужен, так как к тому моменту они приобрели Тибо Куртуа. Было решение продать вратаря, и он что странно перешел к соперникам по Лондону в «Арсенал», где и продолжил выступать на довольно приличном уровне.

Лэмпард — еще один из легендарных футболистов «синих», который должен был заканчивать карьеру на «Стенфорд Бридж», но ему не дали возможность закончить карьеру здесь, по сути вынудив уйти. Он перешел в МЛС , затем вернулся в АПЛ в качестве игрока «Манчестера Сити», где Фрэнк даже забил гол ворота «синих», но не стал праздновать его. После футболист вернулся в «Челси», в качестве тренера, сумел выстроить неплохой состав, однако и тут с ним поступили не красиво, и избавились от него. Команду без него подхватил Тухель, который как сегодня принято говорить на его багаже выиграл ЛЧ .

5. Андрей Тихонов и Егор Титов — «Спартак».

Тихонов - безусловно легенда клуба, отыграв на тот момент 8 лет, но его попросили уйти, так как в его услугах больше не нуждались, это заявление сделал тогдашний тренер клуба Олег Романцев, одной из причины стала ухудшение его результативности за клуб. Однако уйдя, в других клубах он продолжал демонстрировать свой профессионализм, и мне кажется его тогда рано списали. Однако он вернулся в «Спартак» в 40 летнем возрасте, когда тренером был Карпин конечно уже не шло речь о основном составе, да и запасе нечасто был.

Титов — еще одна легенда красно-белых, отыгравший на протяжении 16 лет, выигравший разные трофеи с клубом, который вынуждено покинул клуб. По одной из причин стало не лучшие результаты команды, а тогдашний тренер Станислав Черчесов всех собак скинул на ветеранов клуба. В итоге не стал терпеть к себе такое отношение и ушел. Возможно об уходах этих футболистов подробно скажут фанаты клуба, особо в подробности я не давался.

4. Диего Коста — «Челси» и Луис Суарес «Барселона».

Коста — к тому времени футболист считался главной забивной фигурой «синих», выигравший несколько чемпионских титулов, один из них под руководством Моуриньо, а другой под руководством Конте. И в один из моментов итальянец взял и избавился от игрока, по одной из версии отправив тому СМС. Клуб без него провалился, и не смотря, на то что удалось выиграть кубок Англии после чемпионства «Челси» занял 5 место, а с Конте было решение разорвать контракт.

Суарес — легендарный игрок один из лучших бомбардиров клуба, в итоге оказался не нужен «Барселоне» после стольких лет и выигранных титулов. Тут тоже тренер решил воспользоваться технологиями сотовой связи, говорят позвонил Рональд Куман уругвайцу, и не дав тому шанса сыграть, просто попросил уйти из команды. Последствия его ухода были, клуб остался вообще без чистых нападающих, Луис перешел в «Атлетико» и выиграл Ла-Лигу, хотя мог в этом помочь и «Барселоне», но тогда наступила глобальная перестройка и обмоложения состава.

3. и Лионель Месси — «Барселона».

Ривалдо — на тот момент уже легенда клуба выигравший пару трофеев, и выступавший пятый сезон за команду, но в итоге оказался не нужен «сине-гранатовым» после того как Луи ван Гал вернулся на «Камп Ноу». По одной из причин стал конфликт между тренером и игроком. В итоге бразилец перешел в итальянский «Милан» с которым выиграл ЛЧ , а голландский тренер был уволен по середине сезона из-за плохих результатов.

Месси — это случилось, футболист отыгравший столько лет был вынужден покинуть команду, одной из причин стало финансовое положение клуба, а второй уход его друга Луис Суареса. «Барселона» без аргентинца перестраивается, но никак перестроится нормально не может, два сезона подряд вылетают на групповой стадии в ЛЧ . Дела в чемпионате тоже далеки от идеального, но более менее появилась надежда на первую строчку под руководством Хави.

2. — «Барселона» и Джо Харт — «Манчестер Сити».

Роналдиньо — волшебник своего времени, чемпион мира, и футболист, который изменил отношение к «Барселоне» в начале 21 века. Но когда в клубе появился экс-футболист Хосеп Гвардиола, ставший тогда новым тренером, испанец решил избавится от легенд, причиной назвал то, что футболисты плохо влияют на молодежь, и совершено не подконтрольны, и должны уйти. Среди них был еще и Деку. Конечно кому понравится, что такую легенду убрали из команды, мне кажется в любом состоянии бразилец был все еще хорош. Но Пеп был иного мнения, и убрал его из состава, а что было дальше знают все.

Харт — еще одна легенда, которую убрал Гвардиола без угрызения совести. Просто пришел и сказал, ты мне больше тут не нужен, в итоге приволок с собой Клаудио Браво, который по ходу сезона провалился. Даже сделав ошибку, и оставшись в первом сезоне в МС без трофеев Пеп и тогда не пожелал видеть Джо Харта первым номером, дав ему лишь раз сыграть в каком-то не слишком принципиальном матче. Конечно такое решение не могло повлиять просто так, болельщики были недовольны, что с легендой клуба так поступают.

1. Рауль и Икер Касильяс — «Реал Мадрид».

Рауль - не знаю, но по мне он должен был закончить карьеру на «Бернабеу», легендарный игрок «сливочных», но когда пришло время с ним расстаться, они это делали, при чем в своей манере, и удивляться тут нечему. Тем более у них появился Роналду, которому по итогу и перешла легендарная семерка на спине. Испанец отправился в «Шальке», где продолжил забивать, и мне кажется его рано списали в составе немецкого клуба он дошел до полуфинала ЛЧ 11 года, Реал тоже тогда на этой стадии вылетел.