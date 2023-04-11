Хосе Леандро Андраде: он был пятым ребёнком, отцу было 97 лет при его рождении

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сегодня, 21:51

Сейчас почему-то вновь всплыл вопрос о том, когда точно родился Хосе Леандро Андраде. Во многих интернет изданиях откуда-то взялась дата его рождения 22 ноября 1901 года.

Хотя в журнальных статьях и прочих публикациях ещё в начале второй половины 20 века однозначно писали, что он родился 1 октября 1901 года в местечке la Cachimba — Качимба — в небольшом городке Сальто на северо-западе Уругвая, почти в 500 км от Монтевидео, близ границы с Аргентиной, на ранчо освобождённых рабов. Район Качимба ещё называли Negros Moros или «мавританские чернокожие».

Восточная Республика, или Уругвай, с середины 19 века уже не знала рабства, в стране рабов не было. Зато рабство во всю процветало во всех других странах как в Южной Америке, так и на других континентах.

В архивных данных о рождении и крещении Хосе Леандро Андраде значится имя Хосе Игнасио Андраде. Не все оригиналы архивных документов я видел. Утверждают, что в документах этот человек записан не как отец, а как свидетель рождения мальчика. Возраст этого свидетеля то ли 97, то ли 98 лет.

Но многие источники в интернете называют его отцом мальца.

Хоче Игнасио был негром из Западной Африки, из района Гвинейского залива. Из Африки его, как и многих других чернокожих, везли в битком набитом трюме в Бразилию. В Бразилии чернокожие рабы нужны были для многих дел.

Хосе Игнасио тяжело перенёс транспортировку через Атлантику. В рабство его продали на открытом аукционе крупному землевладельцу в бразильском порту Баия, или по-нынешнему город Сальвадор. На лопатке и левой груди нового раба были проставлены клейма. Баия в то время уже не была столицей Бразилии, но это был как раз межконтинентальный центр работорговли.

А «лиловый негр» был не совсем простым рабом. Он был знаком с чёрной магией. Возможно, именно эти его навыки и знания позволили ему приворожить охранников и сбежать. Сбежал он, разумеется, в не знавший рабства Уругвай. Ну, или бывший в то время уже на грани отмены рабства Уругвай, точных дат я не знаю.

Многие данные о якобы отце и о матери Хосе Леандро Андраде взяты из отрывков книги дотошного биографа Франклина Моралеса, книга называется Andrade, El rey negro de Paris (Андраде, Чёрный король Парижа).

Мать Хосе Леандро была горничной на том ранчо, она была аргентинкой. Кстати, про 97-летнего знатока чёрной магии писали, что он «бразилец» — ну, раз из Бразилии приехал, то, в первом приближении, можно сказать и так.

Летом 1901 года таинственный чернокожий мужчина познакомился с беременной Анастасией Кирос (Anastasia Quiroz). Перед родами она обратилась за помощью к старцу. Скорее всего, он и принимал роды. Затем, как пишут многие источники, через 6 недель Хосе Игнасио усыновил ее сына, а именно 15 ноября 1901 года, посредством ритуала смешивания крови со своего лба с кровью ребенка. Он считал, что это магическое посвящение регулирует передачу тайных знаний и силы в сердце ребенка.

Откуда взялась дата 22 ноября 1901 года как дата рождения Хосе Андраде младшего — не могу предположить.

К сожалению, нет доступа для просмотра записей о рождении Хосе Леандро Андраде. Но зато есть запись о крещении, которое состоялось 17 июля 1902 года. Вот архивный документ:

В 4-й строке читаем имя крестника — José Leandro, далее по тексту: который родился первого октября прошлого года.

В 5-строке, после запятой: внебрачный сын José Ignacio Andrade, ориентал, т.е. жителя Уругвая. В последующих строках приводятся имена двух крёстных. Фраза "hijo natural” именно и переводится не как естественный сын, а как внебрачный.

Уже говорили, что мать и приёмный отец, давший свою фамилию ребёнку, не были в браке. Хотя тогда это было повсеместное явление.

Так что никакого волшебства и заклинаний вуду для зачатия ребёночка 97-летним дедушкой не было. Хотя вуду и не такое может…

Но негров на ранчо хватало. Ведь четверо детей у аргентинки Кирос уже было. И, скорее всего, все были чернокожими.

Ведь единственная в мире пара родственников «дядя — племянник», ставших чемпионами мира в разные годы, относится именно к фамилии Андраде.

Виктор Родригес Андраде родился 2 мая 1927 года. В 1925 г. его будущая мать, Анастасия Андраде, вышла замуж. Анастасия Андраде была старшей сестрой Хосе Леандро Андраде. Мать у них точно одна, это аргентинка Анастасия Кирос. Про отцов этих детей ничего не известно. Лишь в архивных записях теперь отцом и для брата, и для сестры фигурирует Хосе Игнасио Андраде. Некоторые предполагают, что его биологическим отцом был выходец с Кубы. Такой вывод делают из-за того, что Андраде в молодости создал танцевальную группу «Бедные кубинские негры».

Между прочим, на сайте Уругвайской ассоциации дата рождения для великого футболиста Хосе Леандро Андраде указана неверная — 3 октября 1901 года. Пишут некоторые источники до сих пор и про 1898 год его рождения.

У племянника также некая путаница. В миграционной карточке 1960 года имена его родителей даны как Victor y Maura. А вот в подобной карточке 1952 года полные имена родителей правильные: Juan Rodriguez y Anastasia Andrade. Встречал в интернете фотоколлаж, в котором фото Виктора и месяц его рождения февраль 1927.

Вот официальный документ на чемпиона мира 1950 года Виктора Родригеса Андраде:

В августе 1950 года в журнале Mundo Uruguayo было много фото и с победного чемпионата мира, и с торжеств после него.

Вот несколько редких фото.

Три чемпиона мира из Уругвая на фото, два свежих и один уже 20-летней давности: племянник Виктор Родригес Андраде, Обдулио Варела и 48-летний Хосе Леандро Андраде, почётный гость турнира:

В чёрных очках легенда прошлого не случайно. В полуфинале олимпийского турнира 1928 против Италии Хосе Андраде сильно ударился левой стороной лица о стойку ворот, получил серьёзную травму глаза.

На ЧМ -30 он сыграл во всех 4 матчах, по фото ни о какой травме глаза нельзя и заподозрить. Но это были его последние матчи за Уругвай. Зрение стало ухудшаться. Позже он совсем ослеп на один глаз.

Своего отчима Хосе Леандро Андраде никогда не видел, скорее всего, к тому времени, когда ребёнок мог что-то вспомнить, знатока чёрной магии уже не было в живых.

Мать с детьми перебралась в трущобы Монтевидео, жили бедно. Зато весело. Мать почти ежедневно учила Хосе Леандро танцевать танго. Африканская кровь проявилась и в прекрасных музыкальных способностях Хосе Леандро — он освоил и полюбил ритмы барабанов, играл на фортепиано и на струнных инструментах.

У него была группа барабанщиков. Не изменял своим музыкальным пристрастиям он и позже, его коллектив участвовал в торжествах по случаю очередной победы в турнире Кубка мира в 1950 году:

Хосе Леандро Андраде не был первым афро-уругвайцем в истории спорта Уругвая. Но в истории футбола он действительно первый чернокожий олимпийский чемпион (1924 год, Париж). Он действительно первый чернокожий обладатель трёх высших в то время титулов в футбольном мире — дважды победитель Олимпиад (1924 и 1928) и обладатель Кубка мира 1930 года. Он не был нападающим, редко забивал голы, но на Олимпиаде в Париже зрители валом валили, чтобы посмотреть на «Чёрную жемчужину» или «Музыканта футбола», так его называли за мастерство и непревзойдённую ловкость и пластику. Да и чернокожие футболисты в Европе тогда были в диковинку — la Maravilla Negra, чёрное чудо.

В 1956 году немецкий журналист Фриц Хак после 6 дней поиска в трущобах Монтевидео разыскал забытого всеми Хосе Леандро Андраде в каком-то подвале, пьяного, почти слепого и не способного ответить на любой вопрос.

5 октября 1957 года в полном забвении Хосе Леандро Андраде умер от туберкулеза в приюте Пиньейро-дель-Кампо. Помнил ли он, что всего несколько дней назад ему исполнилось 56 лет?